بالفيديو: مداخلة مثيرة لعميد “كلية حريملاء” مع المواطن المعترض على عدم السماح لزوجته بالخروج !

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صحيفة المرصد :علق عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء الدكتور حسن الداود في مداخلة هاتفية لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”،بشأن رفض إدارة الكلية خروج زوجته قبل المواعيد المحددة للخروج، بأن أنظمة جامعة شقراء، التي تتبع لها الكلية، تقتضي وضع وقت محدد لخروج الطالبات، وإعلانه لأولياء الأمور أن خروج الطالبات يستند إلى لائحة الأمن والسلامة، على اعتبار أن الجامعة مسؤولة عن طالباتها حال تعرضوا لأي أذى بعد خروجهن من مبانيها، لذلك يأتي التزام الجامعة لأولياء الأمور بوقت معين للخروج، وأي رغبة من الطالبة أو ولي أمرها لعدم الالتزام بالوقت المحدد، تتبعه اشتراطات للسلامة، وليست قيوداً، حتى تخلي الإدارة نفسها من المسؤولية.

وأعترض المواطن طلال السهلي على وجود أنظمة متعلقة بخروج الطالبات، واعتبر أنها لا تحترم أهلية الطالبة الشرعية والقانونية وفقا لـ”أخبار 24”.

وأشار إلى أنه أنه أرسل لإدارة الجامعة ورقة تؤكد موافقته على خروج زوجته من الجامعة في أي وقت ومع أي شخص، ولكنهم رفضوا ذلك.