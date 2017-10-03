بالفيديو: مداخلة مثيرة لعميد “كلية حريملاء” مع المواطن المعترض على عدم السماح لزوجته بالخروج !
صحيفة المرصد :علق عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء الدكتور حسن الداود في مداخلة هاتفية لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”،بشأن رفض إدارة الكلية خروج زوجته قبل المواعيد المحددة للخروج، بأن أنظمة جامعة شقراء، التي تتبع لها الكلية، تقتضي وضع وقت محدد لخروج الطالبات، وإعلانه لأولياء الأمور أن خروج الطالبات يستند إلى لائحة الأمن والسلامة، على اعتبار أن الجامعة مسؤولة عن طالباتها حال تعرضوا لأي أذى بعد خروجهن من مبانيها، لذلك يأتي التزام الجامعة لأولياء الأمور بوقت معين للخروج، وأي رغبة من الطالبة أو ولي أمرها لعدم الالتزام بالوقت المحدد، تتبعه اشتراطات للسلامة، وليست قيوداً، حتى تخلي الإدارة نفسها من المسؤولية.
وأعترض المواطن طلال السهلي على وجود أنظمة متعلقة بخروج الطالبات، واعتبر أنها لا تحترم أهلية الطالبة الشرعية والقانونية وفقا لـ”أخبار 24”.
وأشار إلى أنه أنه أرسل لإدارة الجامعة ورقة تؤكد موافقته على خروج زوجته من الجامعة في أي وقت ومع أي شخص، ولكنهم رفضوا ذلك.
التعليقات
بالعقل هل يعقل منع مرأة راشده عاقله متزوجة ومحصنه من الخروج؟ وبموافقة ولي امرها وهل الجامعه لديها الحق بمخالفة قرارزوجها؟ لابد من اعطى الثقة لبناتنا وعدم تخوينهم ويقول المثل(حرص ولا تخون)
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ياحسافة على التفكير السلبي بدال ما بقول الواحد كثر خيركم يجي يتفصح بكلام خارج الاعراف والقوانين الجامعية ارى ان يحاسب على كل كلمة قيلت بحق الجامعة اي اعتقال واي كلام نسأل الله العافيه والصلاح
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20 - العلياني 2017-10-03 10:25:58 الشرهه على اللي زوجك >>>> جبت الزبده بارك الله فيك هذا شخص غير كفو،،،اصبحة الجامعه مول تتدخل وتخرج بكيفها ومع من تحب ؟؟؟
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مشكله كبيره جداً أنتم فتحتم باب لن يغلق للأبد
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شاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السماح لزوجته للخروج معي شخص ؟ هذا كلام لا يجوز الا مع محارمها زوجها والدها اخيها عمها خالها فقط
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كيف تخرج في اي وقت ومع اي شخص هذا الكلام عناد فقط الكليات عندنا ملتزمة بمواعيد محدده واذا تبيها تطلع مع أحد تعال وقع عليه وعلى اسمه والوقت حتى لا تاتي بعد ( التزويغة ) وتقول ليش طلعتوها
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الحمد لله ..كل يوم نلفظ ونرمي شي من الإرث الصحوي الاخونجي..مجتمعنا يتغير ويتبدل للأفضل
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الشرهه على اللي زوجك
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تصرف الكلية صحيح , لو ما اتبعو هذا الاجراء لصارت المسألة ضايعة كل من يبي يطلع يطلع ومع اي شخص اجراء سليم ,
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هذا مايريده الروافض والعلمانيين والليبراليين يريدون الانفلات
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مع أي شخص كيف تجرأت ونطقت هذه الكلمه طبعآ روتانا مستضيفتك ماهو عشان سواد عيونك ولكن أستغلو جهلك ووظفوه لأهدافهم الخبيثه والا لو المساله وقضايا مجتمع كان الصندوق العقاري ومتضرريه أوفى بالإستضافه منك
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الجامعه معها حق للاسف الاخ جاب مشكله من لاشي وهذا الاجراء المتبع من الجامعه صحيح ولا غبار عليه ولو ان زوجته طلعت وخطفت لحمل الجامعه المسؤليه لازم يعاقب بسبب اثارة الراي العام واستحداث مشكله من لا شي
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عطو الموضوع اكبر من حقة صراحة ,
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بعد هذا البرنامج السماح لي الكلية التي فيه زوجه السهلي بي الخروج وهذا كل المطلوب
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اي عمل في الحياه أوله فكره بعده يأتي التنفيذ أن خير اوشر
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9 - زائر 2017-10-03 10:04:14 جالسين يستغلوا قضيته بتحقيق اهدافهم من دون مايدري انت لو كنت محل زوجته ما وافقت تطلع الساعه 2 وجدولك ينتهي 9 صباحا اجلس من 9 اقشر بصل الى 2 اقابل الجدران
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الاخ طلال يبغاها هجانه تطلع وتخرج مثل ما تبي ويشبه المنشأة التعليمية الحكومية بالمراكز التجارية. وبعدين اسلوبه استفزازي وغير منطقي. الله يصلح الحال
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مع أي شخص، ياليت مثل هذه الاشكال تنقرض والله
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جالسين يستغلوا قضيته بتحقيق اهدافهم من دون مايدري
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الكرسي مرض من يبحث عن الكرسي يبيع القيم كلها .
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لو فرضا طلعت زوجته مع واحد غيره كان قلب الدنيا عاليها واطيها واشتكا ورفع قضية على الكلية ناس مالهم حل رضى الناس غاية لا تدرك
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تبي الدعوى سيبة
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( ومع أي شخص ) .. أكيد خانه التعبير .
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هناك منهم تربوا على الفوضى والاستخفاف بالانضمة.. وهذا المواطن نموذج حي لهم.
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موضوع محدود داخل الجامعه وزوج الطالبه لايحتاج إلى مقابله تلفزيونيه لتهويل الموضوع
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هذا كلام عفى عليه الزمن فالطالبة سيارتها واقفه وفي اي وقت باستطاعتها تركب سيارتها وتمشي
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هذي جامعه يجب على الطالبات ووأولياء أمورهن احترام نظامها والتقيد بها وهي ليست سوق مول او منتزه ومهرجان
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