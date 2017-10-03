“كان معتادًا على لعب القمار” .. هذا ما كشفه شقيق منفذ هجوم “لاس فيغاس” عنه!
صحيفة المرصد: كشف إيريك شقيق ستيفن بادوك، منفذ هجوم مدينة “لاس فيغاس” الأمريكية، معلومات جديدة عن أخيه “المجرم”، مؤكدًا أنه كان يعيش في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة، وكان معتادًا على الذهاب إلى مدينة لاس فيغاس ليلعب القمار.
ووفقًا لما ذكرته قناة “إن بي سي” الأمريكية لم يكن بادوك معروفًا لدى السلطات الفيدرالية، إلا أنه كان معروفًا لدى سلطات إنفاذ القانون المحلية.
وعاشت مدينة الترفيه الأمريكية لاس فيغاس بولاية نيفادا، صباح الأحد الماضي، ليلة دامية عندما فتح ستيني مسلح النار على الآلاف من رواد حفل موسيقي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 58 قتيلًا ونحو 515 جريحًا.
وبالأمس أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن العملية، في بيان منسوب له، وأشار إلى أن منفذ الهجوم اعتنق الإسلام مؤخرًا.
ويبلغ من العمر 64 عامًا، يقطن منذ يونيو/حزيران 2016 في قرية عادة ما يسكنها المتقاعدون، اسمها “صن سيتي” في مدينة ميسكيت، وتبعد 80 ميلًا شمال شرق لاس فيغاس بولاية نيفادا.
التعليقات
كل يوم تزداد الدلائل ان تنظيم فاحش ايراني هدفه القضاء على الاسلام والمسلمين
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ماعلينا المهم ان هالشايب عصدهم وحاسهم حوس واستطاع قتل وذبح المئات في ظرف دقائق وهو مالم تقدر عليه أي منظمه ارهابيه مهما كان حجمها ولاحتى جيوش
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سكورجي قمرجي يعاني من اعتلال نفسي تسولت له نفسه ان يرتكب هذه المجزره انتبهو يا بتوع الكأس وبتاع المخدرات
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داعش ايرانيه رافضيه كذابه طيب اعلنت تبنيها للعمليه لماذا تزيد جملة(انه اعتنق الاسلام مؤخرا )!إلا لانها تريد الصاق الارهاب بالمسلمين بالقوة.ثم اين الدواعش اليوم انهم آمنون في باصات بشار وكنف حزب الله!
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يمكن تاب واتجه للجهاد
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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ويجيك هذا التنظيم الإرهابي ويقول انه اسلم ما الهدف من أن داعش تنسب لها هذا العمل الإرهابي المسيحي ان دل هذا يدل ان تنظيم داعش هو تنظيم استخبارات صهيوني مسيحي مجوسي لتشويه سمعة الاسلام السني
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السلطات الامريكية أعلنت انه مواطن أمريكي ومسيحي وحد قال انه مسلم وبعض القنوات الامريكية تقول انه كان بالحفل وسكران حتى صديقته المقربه منه ماقالت انه اسلم ويجيك هذا التنظيم الإرهابي داعش تقول .. يتبع
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ياناس لوينفقع كفرتريله بالربع الخالي كان تبنت داعش هذاالانفجاروالفوعليه القصص
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اللهم كل اعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هذا العمل الاجرامي اللهم اللعن هذا التنظيم وعجل بزواله وزوال من يقف خلفه
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الإيرانيين هم الذين خلف داعش هذي جريمة ايرانيه
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هاذي لاس فيغاس ومن الايعرفها من فطاحله العرب قبل لامريكان (أهم شي أن كان أحد من ربوعنا استشهاد اومصاب استروه
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