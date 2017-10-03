“كان معتادًا على لعب القمار” .. هذا ما كشفه شقيق منفذ هجوم “لاس فيغاس” عنه!

حجم الخط A A A المرصد 12 1٬738 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشف إيريك شقيق ستيفن بادوك، منفذ هجوم مدينة “لاس فيغاس” الأمريكية، معلومات جديدة عن أخيه “المجرم”، مؤكدًا أنه كان يعيش في مدينة ميسكيت بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة، وكان معتادًا على الذهاب إلى مدينة لاس فيغاس ليلعب القمار.

ووفقًا لما ذكرته قناة “إن بي سي” الأمريكية لم يكن بادوك معروفًا لدى السلطات الفيدرالية، إلا أنه كان معروفًا لدى سلطات إنفاذ القانون المحلية.

وعاشت مدينة الترفيه الأمريكية لاس فيغاس بولاية نيفادا، صباح الأحد الماضي، ليلة دامية عندما فتح ستيني مسلح النار على الآلاف من رواد حفل موسيقي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 58 قتيلًا ونحو 515 جريحًا.

وبالأمس أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن العملية، في بيان منسوب له، وأشار إلى أن منفذ الهجوم اعتنق الإسلام مؤخرًا.

ويبلغ من العمر 64 عامًا، يقطن منذ يونيو/حزيران 2016 في قرية عادة ما يسكنها المتقاعدون، اسمها “صن سيتي” في مدينة ميسكيت، وتبعد 80 ميلًا شمال شرق لاس فيغاس بولاية نيفادا.