نايف معلا: ترضى أختك أو زوجتك تسوق؟
صحيفة المرصد: ألقى الكاتب السعودي نايف معلا، الضوء على الجدل المجتمعي السائر عقب الأمر السامي الذي أباح للمرأة قيادة السيارة، موضحًا أنه دخل في نقاشات حادة مع عدة أشخاص انتهت بقول أحدهم له “أترضى لزوجتك أو أختك بأن تقود السيارة”.
إشكال ثقافي
ورأى “معلا” أن هذا السؤال ينم عن إشكال ثقافي لدى عددٍ ليس بالقليل في المجتمع، موضحًا أنه سؤال تعريضي لا يريد به السائل إقناع المسؤول، بقدر ما يريد إحراجه أمام الرأي العام والاستعداء عليه.
وأوضح “معلا” في مقال له بعنوان: “ترضى لأختك أو زوجتك تقود سيارة”، نشره بـ “الحياة”: أن التصورات السائدة بأن قيادة المرأة السيارة حرام بذاتها، أو ستؤدي يقيناً إلى الانسلاخ من القيم والانحلال الخُلقي، وأن الذين يرضون بأن تقود نساؤهم السيارات عديمو الغيرة، هو الذي أدى إلى هذه التساؤلات.
تفكيك عدد من القوالب النمطية السلبية
ونوه “معلا” إلى أن الأمر السامي عمد إلى تفكيك عدد من القوالب النمطية السلبية ومنها تلك التصورات، وذلك بعرض رؤية كبار العلماء في موضوع قيادة المرأة للسيارة وأن الأصل فيها الإباحة.
قيادة المرأة السيارة مباحة في الأصل
وأكد الكاتب أن قيادة المرأة السيارة مباحة في الأصل وكان التحريم لها من بعض العلماء ينطلق من رأي فقهي متعلق بسد الذرائع، أما الموقف الرسمي السابق فقد كان ينص على أن قيادة المرأة السيارة شأن مجتمعي، وأنه متى ما تقرر أن تقود المرأة السيارة يكون على الحكومة توفير المناخ الملائم.
وتابع “معلا”: ومقتضى ذلك، أن اعتبار الإباحة كان حاضراً في الموقف السابق وكذلك التعهد بإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي الذرائع المحتملة، مضيفًا: الذي اختلف هو أن ولي الأمر رأى أن المصلحة العامة تقتضي السماح للمرأة بقيادة السيارة في هذا الوقت الذي تزايدت فيه السلبيات المترتبة على عدم السماح لها بذلك.
الأمر السامي الآخر لوزارة الداخلية
ولفت “معلا” إلى الأمر السامي الآخر الموجه لوزارة الداخلية ينص على قيامها بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ورفعه خلال 60 يوماً، معقبًا: وهذا التدبير التشريعي فضلاً عن أنه سيمثل إطاراً قانونياً لمكافحة التحرش بشكلٍ عام، سيتضافر مع التدابير الأخرى القائمة ذات الصلة (التشريعية والإدارية والقضائية) لسد الذرائع المحتملة من قيادة المرأة السيارة.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: بوجود مثل هذه التشريعات والصرامة في تنفيذها تكون الحكومة وفرت المناخ الملائم لقيادة المرأة للسيارة كما تعهدت، وأن خلاصة القول هي أن قيادة المرأة للسيارة «حقٌ» تكفلت الدولة بألا يُراد به «باطل».
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التعليقات
حريه شخصيه وشان اسري كل اسره لها حرية الراي والتصرف طبعا هذا للاسر الراقيه في الحوار والتي ليس لديها تسلط او عنف اسري
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عندما تطلع بنتك او اختك او أحد نساء. وايدك على قلبك ويكون خبر موتها اهون عليك من ان تسمع شي يمس الشرف .
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وش حصل بالتحلية هذي هي الثقة وقبل القيادة الكتاب من عنوانة واذا الكل عارف وشايف المستوى العام من ***يعني القيادة ماراح تساهم بانتشاره وتطبيعه حتى يصبح علني ويتفاقم
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اخونا نايف معلا بيض الله وجهك ...
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اللهم اننا نستودعك بلادنا واخلنا من الفساد والمفسدين والمضللين اللهم عليك بهم ف انهم لا يعجزونك
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علي عوض الفرعوني وش دخلك في مواضيع العرب
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استاذنايف معﻻ..سؤال وجيه ويحتاج اجابه فهل نرضى؟؟؟ ***
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الذي يرفض ان اخته او زوجته تقود السياره هذا يعتبر نوع من التخلف والرجعيه
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والحديث عن شواطئ خاصة بقوانين خاصة والحديث عن السماح للغربي بممارسة حياته كما لو كان ف بلده ف تجمعاتهم هنا هذا ماشي مع الشريعة ؟
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31 الستات حايسوقن اعقبك ومش يعقبك انته من حقك ان تتحكم باالمدام بتاعك ومش من حقك ان تمنع الناس او تهرج فيهم وحايكون فيه انون يسكر الافواه المستنقده وحايكون فيه غرامات بدل اساء لسمعه واتعاب على المتسبب
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هذا زمن اليبراليه والعلمانية ***والنساء
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سالفه نرضى على اختك سالفه سوفا يكتبها التاريخ ذات يوم.
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اجلس في اي مجتمع واسأل وشوف كم نسبة الرافضين ***
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كان التحريم لها من بعض العلماء ينطلق من رأي فقهي متعلق بسد الذرائع. هذا حق انسانى اساسي للمراة والرجل حرية التنقل وليس رفاهية او تطور.
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سبب الجدل ان الغالبيه ***
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يعني تضمن ان ماراح يكون عندنا مثل مصر والمغرب الخ تضمن ان ماراح يكون ف اختلاط جامعي السماح بالمشروبات وجود مغنيات وممثلات ودخول الملاعب وتفكك وطلاق اكثر من هو حاصل ***شامل وش بتقول لو حصل
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المشكلة ماهي في القيادة المشكلة في شباب عاطل منحل نذروا انفسهم في مضايقة النساء وخاصة اذا كانت لوحدها في الاسواق فما بالك اذا كانت لوحها في الشارع وسيارتها متعطلة ضايقوا الرجال فما بالك النساء
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وهذه النقطة تجعلني قلق ومتخوف طيلة حياتي و تجعلني أيضا أعيد النظر مرارا وتكرارا في جاهزية هيكل السلامة العام لقيادة الإناث//
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ليش التطور حاصرينه بقيادة البنت وليش مايكون ف تطور سياسي وليش كل قرار لازم نبصم عليه وليش تضيق صدوركم من المعارض وليش ماحصل تطور ف قضايا اهم وليش حاصل فيها تاخير ومماطلة
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رجل غيور على محارمه مو ****مثل بعض اشباه الرجال تربية خادمات... يخليها تسرح وتمرح بلا والى ولا حسيب ولا رقيب
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انت !!ايوه انت !! تخيل اختك في ( فان مضلل ) مع سائق اجنبي وحيده في شارع فرعي
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كيف اثار جدل وانتم تقولون الاغلب موافق وكيف امر مجتمعي يأتي بالفرض كهجمة ملك الموت وماهي علاقة القيادة بقرارات التحرر المرادفة للقيادة وكيف مايساهم ****ونحن نرى ماهو حاصل ف الدول العربية
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العالم 500 سنه ضوئية الحين الحكومة سمحة بقيادة المراه للسيارة . وهذولا الناس لازالت تحلل وتحرم وتحلل . خلاص انتهاء الموضوع .يعني بكلامكم هذا ويش رايح تسون ؟؟؟؟؟؟؟
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من حق كل موظفة أو أرملة أو مطلقة أجبرت على استقدام سائق واجبرت على دقع راتب من مالها الخاص الحصول على تعويض يعادل كل الأمول التي دفعتها وزيادة ***
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تخيل اختك تسوق وخربت السيارة وخطفوها **ملثمين . هل تقول لها تستاهلي ولا تبكي جنبها ههه
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قيادة السيارة في السعودية خطيرة جدا بسبب تهور السائقين وكثرة الأجانب ورداءة الطرق وكثرة الصبات والتحويلات والشاحنات وضعف الوعي المروري والغرامات المرورية زادت الطين والله يعدي الباقي من العمر بخير .
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تصور يأتي من يمنعك من قيادة سيارتك الواقفة بباب بيتك التي شريتها بمالك الخاص ويجبرك على استقدام سائق ويجبرك تدفع له راتب لعشرات السنين !! أمرغريب ومخزي وظلم لا مثيل .
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اذا لم تقم بواجبك تجاه اختك اوزوجتك فيما يخص المواصلات فالافظل ان تشتري لها سبارة فذلك افظل الف مرة من ان تركب لومزين اوغيره
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خنبوقة ودخوله بمعرفات كثيرة وكاذبه وخداعه مسلسل لا ينتهي حلقة الف ومية وستة وتسعون
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أتمنى قبل القيادة تعويض كل النساء المتضررات من منع النساء من القيادة طوال 28 عاما ومن اجيرت على استقدام سائق ******
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وش استفدنا من الاختلاط غير الانفلات والعلاقات المتعددة والخيانات الزوجية
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العلمانجية واللبرانجية والخنبوقية ما عندهم مانع انها تكون بين الرجال وتخطلط فيهم ما في غيرة
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ثلاث اجيال ستتخلص قريبا من ثقافة الحلوى المكشوفة .. ومن لم يتخلص من ثقافته البالية سيكون هو الخاسر .. وسيرى عجلة التقدم تسير بدونه .. واقترح عليه السفر لهولندا لحصول صدمه ثقافية تعيده للحياة
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لذلك اتوقع ان تنحصر القياده في فئات معينه من المجتمع وقليله جدا
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المرأة مؤهلة لتعرف وتميز ما هو خطأ وما هو صواب. القوانين والأنظمة السائدة والقادمة تحميها من الرجل الذي لايثق بها والذي ينظر إليها بدونية متذرعا بأسباب واهية ليحرمها من ممارسة حقوقها المشروعة.
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ترضى اختك تركب مع باكستاني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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شكل الاخونج تركوا المرصد ..وين مختفين الاخوان ..مافيه تعليق ولا ردود
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يقول لو متغطية ومحجبة ماحد بيتحرش فيها !! طيب في اللي يتحرش بأطفال؟ وفي اللي يتحرش بأخته ويتحرش ببنته ويتحرش بقريبته؟ وفي اللي يسافر لأوروبا ويتحرش بإمراة غير مسلمة ماتعرف حشمه ولا حجاب ولا نقاب؟
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سؤال جملةً وتفصيلا لا يرقى إلى شئ // السؤال الأهم والأجدى هل أنا راضي ومقتنع بالقيم التى غرستها في منزلي وفي كل فرد في أسرتي// والسؤال الأكثر أهمية هل هذه القيم تتأثر بوجود أو غياب الرقيب//
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القياده مطلب يفرضه الواقع والحاجه الماسه وليست رفاهيه كما يعتقد بعض المرفهين
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اللي يقولون لن نسمح لمحارمتا بقيادة السيارة لأن عندهم غيره. والله غير يشترون السيارات لمحارمهم بعد كم سنة ..خابرينكم بسالفة جوال الكاميرا والدش ..
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ولي الأمر لم يجبر أحد أمره السامي عام وتخصيص الموضوع شأن أسري .. يامعلا تعلا
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اضبط صلاتك تضبط حياتك
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من افلس ثقافيا ذهب لموضوع المراة
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كلمة ترضى اختك تسوق تعادل وش اسم اختك او امك فكلها تعتبر احراج ويعتبرها اغلب الشباب إهانة لة لانة هنا يردبطريقة وش ذا السؤال وعندما تقول لة فلان اختة تسوق أواسم أمة وختة كذا يقول عادي وشفيها.تناقض
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يقول عندنا غيرة على محارمنا !! ماشفناها غيرتكم يوم تتركون محارمكم يركبون مع سواقين اجانب؟ ***
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في الثمانيات كان الاخونج يقولون ..هل ترضى اختك تدرس بالمدرسه😊وفي التسعينات قالو هل ترضى اختك تشاهد الدش😁وفي عام 2000 قالوا هل ترضى اختك تملك جوال..هل ترضى اختك تبتعث. هل ترضى اختك تتوظف.هل ترضى تسوق
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هل جاوب على السؤال
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ساقت ولاماساقت ماهي قضيه ولافيها مشكله ولاحتي في تحرش الشاب بالفتاه لانها لوكانت متغطيه ومتحجبه ولاهي متعطره ماحد بيتعرضها لوهي في مرقص المشكله الي متبرجه ولاسحاء ولاشيمه ويدان من يتحرش بها ؟؟؟؟؟؟؟
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القياده اختياري واعرف ملايين النساء بالمملكة لايرغبن القياده ولعلمكم اغلب النساء بالخليج الكويت الامارات قطر ومصر والشام لايسوقن
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وهل موضوع قيادة المرأة للسيارة بطول ، كل من اراد ان ينشهر او يسلط الاضواء علية يكتب موضوع زي هذا او يهاجم فكرة نشاء عليها المجتمع او عادة من العادات الاصيلة لمجتمع محافظ ، وهذا يدل على رفض المجتمع له
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اللهم اصلح واهدي حاكمنا ونور دربه كلكم راعي وكل مسؤل عن رعيته الي يبيها تسوق بكيفه والا محتاجه الله اعلم بها والي مايبيها تسوق بكيفه كل مسؤل امام الله عن رعيته وعن بيته الافضل تركه خلاص حكم الحاكم
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انته جيت يانايف افكرك نايم ارجع نم
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الشيلات علمت الرجاجيل الرقص بدل الفروسبة
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قيادة المرأة لسيارة موضوع تافه ولايحق كل هذا الجدال والنقاشات. المصيبه هي بركوب المرأة مع سائق اجنبي كسائق البيت او الليموزين. اسألو هيئات المعروف عن قضايا تحرش السائقين بالنساء التي تعد بالملايين
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راتب المرأة في بعض دول الغرب اقل من راتب الرجل وهذا نظام عندهم اما عندنا فراتب الرجل والمرأة على نفس المرتبة سوا
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السؤال ؟ هل ترضى أن أختك أو زوجتك أو أبنتك تقود السيارة ؟
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يامعلا الدعوى مو بغصب اللي يبي اهله يسوقون هو حر حنا شعب قبلي وبالفطرة مسلمون وعندنا غيره ع محارمنا والنقاش بهالامور عقيم كل واحد يفتيه ضميره ومدى غيرته.
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جميع السعوديين العاقلين المؤمنين الواثقين في الله ثم في اخواتهم وزوجاتهم..نعم موافقين..اما عكس الذي ذكرته انا..اكيد سوف يرفضون وذلك ينم ع عدم الثقه فيهم بتاتا 💚
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ظل راتب وسياره ولا ظل رجل
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