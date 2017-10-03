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بالصور: تعرف على فصيلة من التماسيح انقرضت منذ 163 مليون سنة

بالصور: تعرف على فصيلة من التماسيح انقرضت منذ 163 مليون سنة
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المرصد 3 957 2 ساعتين

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن حفري ضخم منقرض من فصيلة التماسيح يبلغ طوله 10 قدم ,حيث أنه يطلق عليه “وحش الميلكشام”.

و ذكرت الصحيفة أن المياه البريطانية خالية تماما من الكائنات المميتة و المفترسة بهذا الشكل ولكن منذ 163 مليون عام كان يعيش هذا الحفري المفترس في المناطق الدافئة و الضحلة من البحار والتي كانت تغطي المنطقة الخاصة بقارة أوروبا الآن، و أنه أسمه يرجع للمدينة الذي أكتشف فيها ” ويلت شاير”.

و الحفري الضخم تم وضعه في متحف التاريخ الطبيعي الأرشيفي في لندن منذ عام 1875.

بعد دراسته جيداً ذكر العلماء أن الحفري كان يتميز بفك ضخم و أسنان كبيرة جداً تسمح له بالتهام فريسة ضخمة تكفي لمفترس في ضخامته كوجبة غداء وهو يعتبر من فصيلة التماسيح القديمة المنقرضة ,التي تطورت لتصبح على ماهو حال التماسيح في عصرنا الحالي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - عويد
2017-10-03 11:50:50
مره كنا بالبر جالسين وجانا تمساح شكله بيضارب قمنا وفكينا السلوقي عليه والله انه هرب وماعاد شفناه طلع خواف من المواجهه وحيلته الغدر
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2 - سادو وبادو
2017-10-03 11:50:02
اقوام وحضارات انتهت وانقرضت . هذي الدنيا وهذا حالها . كم من عظيم في زمنه مات عظيم ، وكم عظيم مات جرجره في الشوارع .
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1 - شاطر
2017-10-03 11:17:04
التمساح حيوان غبي جدا .. شرس جدا .. مستعد أن يأكل كل شئ. خشب . حديد . حجارة. أي شئ المهم أن يشبع. لايفوقه في الشراسة سوى الإنسان.
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