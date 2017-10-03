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بسبب “لايك” ضد السعوديات.. أقوى إمرأة في لبنان تفقد منصبها!-فيديو

بسبب “لايك” ضد السعوديات.. أقوى إمرأة في لبنان تفقد منصبها!-فيديو
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المرصد 28 6٬960 3 ساعات

صحيفة المرصد: تعرضت رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي بلبنان، الرائد سوزان الحاج، لفقد منصبها، وذلك بسبب إشارة لايك ( Like )، على منشور للمخرج شربل خليل على “تويتر” يغرد فيه ضد السعوديات بعد صدور الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة.

وتصنف وسائل الإعلام، ومنها مجلة “لها” النسائية سوزان الحاج (وهي أم لثلاثة أبناء)، على أنها أقوى إمرأة بلبنان، بين النساء، نظرًا لأن حقيبتها مكتظة بإنجازات على كل صعيد.

وفي التفاصيل، قام اللواء عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بنقل سوزان الحاج من منصبها، ووضعها “تحت التصرف” معيّناً الرائد ألبير خوري بديلاً عنها.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية أن سبب النقل الذي تعرضت له سوزان الحاج، هو وضعها “لايك” على تغريدة ظنتها إيجابية عن (المرأة السعودية)، بينما كانت سلبية ومسيئة بوضوح.

بعد ذلك، قامت سوزان الحاج بإلغاء “اللايك” الذي وضعته، ثم قامت بإغلاق حسابها في الموقع بالمرة، إلا أن ذلك حدث بعد فوات الأوان، بعد أن ولدت بسببها استياءات متنوعة في السعودية ولبنان معاً.

وتقدمت سوزان الحاج بشكوى ضد أحدهم اسمه زياد عيتاني،  وقالت عنه أنه نسخ “اللايك” الذي وضعته على تغريدة المخرج خليل ونشرها بحسابه “التويتري”، ممعناً بذلك في نشرها وتعميمها أكثر، مسبباً للرائد سوزان الأذى المشهود.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - -
2017-10-03 14:01:06
الحمد لله السعودية لم تستعمر كما في المغرب ولبنان !
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27 - متابع
2017-10-03 13:56:55
اتمنى ايضا ان يعاقب هذا المخرج على هاذي التغريده فهو احد فروخ حزب اللات الارهابي
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26 - مفسر أحلام
2017-10-03 13:48:49
كلبه تنبح وليس لديها زوج وإنما صديق وانجبت منه الشغله بلبنان حرام في حرام إلا أهل السنه شرفاء أينما وجدوا
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25 - الناقد
2017-10-03 13:43:35
لا يجب عزلها فقط . . بل يجب محاكمتها قضائياً ومعاقبتها فالتغريدة ليست هينه ، ونحن ننتظر ماستقوم به السفارة السعوديه بلبنان غيرةً على سمعة بلدنا !!
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24 - العابد
2017-10-03 13:38:35
للأسف اللبنانيين ما يستاهلون التقدير بنوب إلا الشرفاء منهم الصادقين في كلمتهم ! الشأن سعودي ميه بالميه و ليش شربل و اشكاله يتدخلون فينا كسعوديين؟؟ ! الجواب : خدمة اسياده من حزب الشيطان و إيران !
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23 - شربل
2017-10-03 13:26:55
عاد اخيس شي في العالم يجيك لبناني مسيحي ويدعم حزب الله ويتكلم عن الإرهاب ؟ هذا سبب انحطاط بعض عرب الشمال وهو عدم اعترافهم بالانحطاط فعلاً .
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22 - محمدين
2017-10-03 13:16:44
مع حقدهم وكرههم لنا فلازلنا نغذيهم بشتى الفيتامينات
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21 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-03 13:07:05
مديره الجرائم الفكريه وهي وقعت فيها هههههههه
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( عدد التعليقات 2,248 )
20 - ابونواف...
2017-10-03 12:47:43
احسن احسن
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19 - sar-al-sa
2017-10-03 12:46:44
هذا اقل مايمكن عمله لمن يسيء للسعوديه بقصد او بدون قصد تبريري ويلاحظ انها وصفت ب(الرائد)في حين ان القاعده اللغويه تقول انها (رائده) بصفتها انثى فهل تذكير الوصف جهلا بالموصوف او عار من التأنيث؟!
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18 - فهد12
2017-10-03 12:44:07
واضح جدا ان حقيبتها مكتظة بالانجازات
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17 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-03 12:34:49
دعوا القياده لسلمان واضحكوا على نباح الكلاب .......
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16 - اقراء التاريخ
2017-10-03 12:34:26
ع فكرة هم ليسوا عرب بل اعراب وهي كلمة تطلق على من يتحدثون العربيه وليسوا اهلها في القدم. تاريخهم يقول انهم احفاد الرومان والبيزنطيين .
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15 - الصريح جدا
2017-10-03 12:31:33
كلب ينبح من ضمن الكلاب النابحه بلبنان
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14 - هؤلاء من ندعمهم ونقدمهم علينا مع الأسف
2017-10-03 12:30:31
متى نعرف اين ومتى وكيف توزع المعونات لنتعلم من الكويت وطريقة دعمها للدول.
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13 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-03 12:27:32
طيب عندنا ليه انت حاقد اكثر من الخارج
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12 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-03 12:24:57
الكل يغار منا وحقدهم دفين على السعوديه يا دواعش
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11 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-03 12:24:24
هذا قرار سلمان ينفذ بالحال ...شفتوا صداه وين وصل
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10 - خاالد
2017-10-03 12:23:00
اقل لبناني بالسعوديه راتبه ١٠٠ الف وابن البلد شغال معه سكرتي براتب ٣٠٠٠ ريال
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9 - خالد
2017-10-03 12:21:05
على قد ما نحسن لعرب الشمال ما نلقى منهم الا الكبرياء . اتمنا على دولتنا اعادت جميع الاموال المهدرة عليهم اعادتها لداخل اي لشعب المسكين لكى يزدهر وينتعش المواطن بخير بلدة ***
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8 -
2017-10-03 12:19:22
هناااك حقد غير طبيعي على اهل الخليج واولهم قلم الخنبقه
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7 - سعد
2017-10-03 12:15:25
وهو ماغير هذي اللبنانيه اللي اساءت للسعوديات؟؟ ياكثرهم بينناومسكوت عنهم من بني جلدتناويتكلمون بالسنتنا!! ياالسعوديات لكن الله!! القائل سبحانه))وﻻتحسبن الله غافﻻعمايعمل الظالمون((
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6 - الحقباني
2017-10-03 12:12:54
علم شي طيب بس اتمن كذلك روساء الدول يعمل بمثله الانه نحون اعزاء خدمة الحرمين الشرقين وبملوك عدلين محبين الخير للشعب علم
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5 - خوارج عصر !! سرور وقطب
2017-10-03 12:09:00
2 - سعودي... عرب الشمال فيهم حقد عجيب ع الخليج // البعض منهم ولا فرق بينهم وبين الاخونجية السرورية القطبية
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4 - زائره
2017-10-03 12:05:13
يا ويل اللي يعادينا يا ويله ويل حتى هنا اللي عندنا ضد القرار رحمتكم مهما تطاولت السنتكم بالرفض آخرتها تبقون مساكين
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3 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-03 12:05:12
لبنان اغلبيته مع السعودية قلبا وقالبا .. وما يصدر من بعضهم لايمثل كل لبنان .. مثل ان يأتي سعودي ويسيء الى لبنان فهذا لايمثل السعودية .. فمثل في لبنان جهله وحاقدين فلدينا كذلك مثلهم .. الله الهادي
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2 - سعودي سعوووووووووودي
2017-10-03 12:02:12
عرب الشمال فيهم حقد عجيب ع الخليج بشكل عام يجب اخراجهم منه فابناء الخليج اولا باوطانهم
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1 -
2017-10-03 11:57:03
طلع الحقد ع اصوله وفيه بينا نشلناه من الحروب والدمار ومازال يشيل الحقد علينا ويضحك بوجهك ويدعي عليك
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