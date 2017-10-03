بسبب “لايك” ضد السعوديات.. أقوى إمرأة في لبنان تفقد منصبها!-فيديو

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صحيفة المرصد: تعرضت رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي بلبنان، الرائد سوزان الحاج، لفقد منصبها، وذلك بسبب إشارة لايك ( Like )، على منشور للمخرج شربل خليل على “تويتر” يغرد فيه ضد السعوديات بعد صدور الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة.

وتصنف وسائل الإعلام، ومنها مجلة “لها” النسائية سوزان الحاج (وهي أم لثلاثة أبناء)، على أنها أقوى إمرأة بلبنان، بين النساء، نظرًا لأن حقيبتها مكتظة بإنجازات على كل صعيد.

وفي التفاصيل، قام اللواء عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بنقل سوزان الحاج من منصبها، ووضعها “تحت التصرف” معيّناً الرائد ألبير خوري بديلاً عنها.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية أن سبب النقل الذي تعرضت له سوزان الحاج، هو وضعها “لايك” على تغريدة ظنتها إيجابية عن (المرأة السعودية)، بينما كانت سلبية ومسيئة بوضوح.

بعد ذلك، قامت سوزان الحاج بإلغاء “اللايك” الذي وضعته، ثم قامت بإغلاق حسابها في الموقع بالمرة، إلا أن ذلك حدث بعد فوات الأوان، بعد أن ولدت بسببها استياءات متنوعة في السعودية ولبنان معاً.

وتقدمت سوزان الحاج بشكوى ضد أحدهم اسمه زياد عيتاني، وقالت عنه أنه نسخ “اللايك” الذي وضعته على تغريدة المخرج خليل ونشرها بحسابه “التويتري”، ممعناً بذلك في نشرها وتعميمها أكثر، مسبباً للرائد سوزان الأذى المشهود.

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