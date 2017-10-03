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الرئيسية / تعرف بالأسماء على منفذي هجوم “منفذ الوديعة” وتاريخهم الإجرامي..ومحاكمتهم قريباً!

تعرف بالأسماء على منفذي هجوم “منفذ الوديعة” وتاريخهم الإجرامي..ومحاكمتهم قريباً!

تعرف بالأسماء على منفذي هجوم “منفذ الوديعة” وتاريخهم الإجرامي..ومحاكمتهم قريباً!
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المرصد 20 2٬215 53 دقيقة

صحيفة المرصد:انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها مع عناصر الخلية الإرهابية التي شاركت في التخطيط الإرهابي على منفذ الوديعة جنوب السعودية قبل ثلاث سنوات «في رمضان عام 1435هـ» ,وأحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر فيه، وستكون أولى الجلسات والتي ستحدد قريباً هي تسليم لائحة الدعوى للمتهمين.

ووفقاً لموقع”تواصل”تعود تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي شهد استشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة عدد منهم، وهلاك خمسة إرهابيين -جميعهم سعوديون-، عندما قامت مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار عند منفذ الوديعة الحدودي واقتحامه والتحصن داخل مبنى في مدينة شرورة قبل أن يفجروا أنفسهم بعد تضييق الخناق عليهم.

وأصيب في المواجهة المطلوب الأمني صالح محمد عبدالرحمن السحيباني، المعلن اسمه بتاريخ 9 / 10 / 1433هـ، إذ تم القبض عليه وعلاجه، أما باقي الخلية الذين أعلنت وزارة الداخلية عنهم، هم من المطلوبين أمنيا خارج البلاد، وجاءت أسمائهم كالآتي:

“موسى عبدالله محمد البكري الشهري، وسبق أن صدر بحقه حكم قضائي بالحبس لتورطه في جرائم ونشاطات إرهابية، وتم إطلاق سراحه بتاريخ 10 / 6 / 1433هـ.، والثاني: أيوب صالح عبدالعزيز السويد، وقد سبق أن أفاد ذووه بتغيبه حيث تلقوا اتصالاً منه يفيد بوجوده في منطقة تشهد صراعا، والثالث: صالح علي سعد العمري، وقد سبق أن صدر بحقه حكم بالحبس لتورطه في جرائم ونشاطات إرهابية، وتم إطلاق سراحه بتاريخ 12 / 6 / 1432هـ”.

والرابع هو “فرج يسلم محمد الصيعري، وقد سبق أن صدر بحقه حكمان قضائيان بالسجن والجلد لتورطه في قضايا تعاطي مخدرات، كما تقدم ذووه بالإبلاغ عن مغادرته المملكة بطريقة غير نظامية وتوجهه إلى مناطق تشهد صراعا” أما الخامس، فهو: “عبدالعزيز إبراهيم عبدالله الرشودي، وقد سبق استعادته من مناطق تشهد صراعاً وأطلق سراحه بتاريخ 23 /7 /1433هـ”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - الصريح جدا
2017-10-03 12:33:27
تكفون يادولتنا قصوهم وخلصونا منهم مانبيهم يطولون بالمحاكمات
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( عدد التعليقات 9,055 )
19 - الرحااال
2017-10-03 12:27:10
تلاحظون شي..كلهم اصحاب مخدرات سابقا..يعني يتوب من المخدرات وبعدها يقلب يصير ارهابي..لهذا لاتأمن شخصا كان اصحاب مخدرات وبعدها اصبح متشددا 💚
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18 - ابو راكان
2017-10-03 12:23:45
اخيرا الحمدلله الارهابيين يلفظون انفاسهم الاخيره فتنه وانتهت
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17 - ابوعبدالله
2017-10-03 12:22:51
اللهم اقطع دابرهم ومن هو على شاكلتهم قاتلهم الله هذا مصيرهم ومن تسول له نفسه منهجهم وحوش البشر سفاكوا الدماء جحاد النعم خونة العهود والمواثيق
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16 - ابو راكان
2017-10-03 12:20:40
اي مجرم ارهابي يحكم مباشرتا ايى مناصحه يخرج يقتل في الابرياء
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15 - منصور
2017-10-03 12:19:54
المفروض من ثبتت التهمة عليه وانه ممن يعثون في الارض فساد ان ينفذفيهم ع الله بدون تأخيرلألا ينسون الناس حقيقة جرمهم فاالتأخيرليس في مصلحة البلد ليكونوعبرة للمعتبرين وممن تسول لهم انفسهم من الروافض
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14 - ابو راكان
2017-10-03 12:18:26
والله زمن الطيبين مجرم واطلق سراحه
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13 -
2017-10-03 12:16:23
ماسبب عدم وجود ***ارهابي في ايران؟ الجواب:لأن ايران منعت المدارس ***من بث سمومها إليها
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12 - خوارج عصر !! سرور وقطب
2017-10-03 12:15:20
خوارج كقوم عاد وثمود شر الخلق والخليقة وشر من وطئت أقدامهم الأرض و كلاب أهل النار كما ورد وصفهم وصفاتهم في الاحاديث الشريفة
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11 - شجاع
2017-10-03 12:14:17
اللهم لك الحمد
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10 -
2017-10-03 12:13:52
والله المشكله مع ***وليس الإخوان
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9 - خوارج عصر !! سرور وقطب
2017-10-03 12:13:37
هؤلاء الارهابيين هلكوا مارقين من الدين مروق السهم من الرمية
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8 - خوارج عصر !! سرور وقطب
2017-10-03 12:12:40
هؤلاء الارهابيين هلكوا على عقيدة خوارج قطب وسرور منبت القاعدة وداعش
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7 - خوارج عصر !! سرور وقطب
2017-10-03 12:11:36
ليسوا الا خوارج عصر أخوان سرور وقطب ليسوا بصفوية مجوس ولا يهود نجوس
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6 - متى نقتنع بعدم جدوى المناصحه مع الإرهابيون
2017-10-03 12:07:59
حتى الآن نسبة كبيرة جدا من الذين تمت مناصحتهم واطلق سراحهم إما هاربون وإما عادوا لإرهابهم متى تتم مراجعة هذا البرنامج والقائمين عليه.
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5 -
2017-10-03 12:06:57
والله كلهم من قبائل معروفه ولها وزنها في المملكة
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4 - زهوان
2017-10-03 12:06:46
فلان الفلاني رهابي واطلق سراحة فلان الفلاني مروج مخدرات واطلق سراحة اجل كيف تريدونهم ينتهون ومثل ماهم جادين في قتلهم للبشر يجب ان تكون الاحكام اقوى من افعالهم وقطع روسهم فورا
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3 - مجرمون وسوابق ويطلق سراحهم
2017-10-03 12:06:03
المجرم والإرهابي لا تأمن جانبه ولا تصظق توبته الكاذبة هؤلاء كالحرباء يتلونون ومن ثم ينفثون سمومهم في كل إتجاه .
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2 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-03 11:51:30
جميل ان نرى الارهابيين في قبضة العدالة .. شكرا للحكومة الرشيدة وشكرا لرجال الامن العيون السهرة على راحة وامن البلد والناس .. يسقط الارهاب وتسقط مبادئه الوحشية .. شكرا المرصد على هذه الاخبار
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1 -
2017-10-03 11:51:30
الله لا يبلانا المفروض يقصونهم بدال المناصحه،الله يحفظ وطنا وامننا ويكفينا شر الفتن والتطور الي يصير
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