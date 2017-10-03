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من هو لاعب “تشيلسي” الذي أنضم لصفوف الأخضر؟!
صحيفة المرصد: أنضم لاعب تشيلسي، مختار علي، إلى صفوف المنتخب السعودي الذي يستعد لمواجهات قوية رفقة منتخب غانا وجامايكا في إطار جولاته الاستعدادية لمونديال روسيا 2018، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركى آل الشيخ بإصدار جواز سفر للاعب الصومالي الأصل من أجل أن يتمكن من اللعب لصالح منتخب الأخضر في الفترة المقبلة.
ويعد مختار علي، هو أول لاعب شاب يتم ترشيحه للانضمام وتمثيل منتخب السعودية من قبل لجنة استقطاب المواهب التي كونتها هيئة الرياضة السعودية.
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التعليقات
7 -2017-10-03 14:28:18
لو ادري كان لعبت كوره***
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6 - المحمادي2017-10-03 14:25:27
اهم شي ****
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5 -2017-10-03 14:21:42
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,057 )4 - الرحااال
يوجد ايضا لاعبات في اوروبا و امريكا..من مواليد السعوديه..نتمنى ان يضموهم الى منتخب السعوديه للنساء..يوجد مشاركات في كأس العالم و الالمبياد 💚
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3 - أبو مصلفح الرياض2017-10-03 14:13:24
لو اني استمريت لاعب كان أفضل لكن اغتربنا في تبوك ومن ثم مكة والمدينة الحمد لله على كل حال الزبدة ماتبون مجالات ثانية تجنسوهم مثلا شعر كتابة حب وجه مشرف تعليم التاريخ الحقيقي عموما أنا حاضر وأتشرف بكم
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2 - أبو مصلفح الرياض2017-10-03 14:10:42
الله يرحم أيام الديرة عند قصر المصمك كان فيه دوري منتخبات هناك والله كنت في منتخب فرنسا وطقوم وكأس وصلنا المباراة النهائية قدام البرازيل اللي كله يمنيين شمالين وهزمونابس احسن شيء هزمنا هولندا المصريين
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1 -2017-10-03 14:06:33
كفى تجنيس
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بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸
الله الحرم فآضي 🕋 هذا وقت العُمرة الصّح 💃...
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