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من هو لاعب “تشيلسي” الذي أنضم لصفوف الأخضر؟!

من هو لاعب “تشيلسي” الذي أنضم لصفوف الأخضر؟!
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المرصد 7 874 33 دقيقة

صحيفة المرصد: أنضم لاعب تشيلسي، مختار علي، إلى صفوف المنتخب السعودي الذي يستعد لمواجهات قوية رفقة منتخب غانا وجامايكا في إطار جولاته الاستعدادية لمونديال روسيا 2018، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركى آل الشيخ بإصدار جواز سفر للاعب الصومالي الأصل من أجل أن يتمكن من اللعب لصالح منتخب الأخضر في الفترة المقبلة.

ويعد مختار علي، هو أول لاعب شاب يتم ترشيحه للانضمام وتمثيل منتخب السعودية من قبل لجنة استقطاب المواهب التي كونتها هيئة الرياضة السعودية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 -
2017-10-03 14:28:18
لو ادري كان لعبت كوره***
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6 - المحمادي
2017-10-03 14:25:27
اهم شي ****
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5 -
2017-10-03 14:21:42
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,057 )
4 - الرحااال
2017-10-03 14:21:32
يوجد ايضا لاعبات في اوروبا و امريكا..من مواليد السعوديه..نتمنى ان يضموهم الى منتخب السعوديه للنساء..يوجد مشاركات في كأس العالم و الالمبياد 💚
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3 - أبو مصلفح الرياض
2017-10-03 14:13:24
لو اني استمريت لاعب كان أفضل لكن اغتربنا في تبوك ومن ثم مكة والمدينة الحمد لله على كل حال الزبدة ماتبون مجالات ثانية تجنسوهم مثلا شعر كتابة حب وجه مشرف تعليم التاريخ الحقيقي عموما أنا حاضر وأتشرف بكم
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2 - أبو مصلفح الرياض
2017-10-03 14:10:42
الله يرحم أيام الديرة عند قصر المصمك كان فيه دوري منتخبات هناك والله كنت في منتخب فرنسا وطقوم وكأس وصلنا المباراة النهائية قدام البرازيل اللي كله يمنيين شمالين وهزمونابس احسن شيء هزمنا هولندا المصريين
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1 -
2017-10-03 14:06:33
كفى تجنيس
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