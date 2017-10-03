من هو لاعب “تشيلسي” الذي أنضم لصفوف الأخضر؟!

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صحيفة المرصد: أنضم لاعب تشيلسي، مختار علي، إلى صفوف المنتخب السعودي الذي يستعد لمواجهات قوية رفقة منتخب غانا وجامايكا في إطار جولاته الاستعدادية لمونديال روسيا 2018، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركى آل الشيخ بإصدار جواز سفر للاعب الصومالي الأصل من أجل أن يتمكن من اللعب لصالح منتخب الأخضر في الفترة المقبلة.

ويعد مختار علي، هو أول لاعب شاب يتم ترشيحه للانضمام وتمثيل منتخب السعودية من قبل لجنة استقطاب المواهب التي كونتها هيئة الرياضة السعودية.

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