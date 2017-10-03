مفاجأة ..روسيا تكشف عن تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد!
صحيفة المرصد:كشف أنطون إينيوتسين نائب وزير الطاقة الروسي عن أن كلفة إنتاج برميل النفط في روسيا، أحد المنتجين البارزين للخام في العالم، تتراوح ما بين 3 و8 دولارات.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”نقلت مجلة “أسبوع الطاقة الروسي”، وهي مجلة معنية بتغطية هذه الفعالية المنعقدة الأسبوع الجاري في موسكو، عن المسؤول الروسي قوله “إن كلفة الإنتاج المتدنية 3-8 دولارات للبرميل، وزيادة عمق الاستخراج كلها عوامل تمنح روسيا ميزة تنافسية عالية”.
وحافظت روسيا في العام 2016، بحسب إينيوتسين، ليس فقط على صدارة موردي الغاز العالمين، حيث تشكل حصتها 20% من إجمالي التوريدات العالمية من الوقود الأزرق، بل أيضا على صدارة موردي النفط، حيث بلغت صادراتها من الذهب الأسود 12% من الصادرات العالمية.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن احتياطيات روسيا المكتشفة من النفط والغاز تكفي لأكثر من 50 عاما.
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من النفط الخام بلغ في سبتمبر/أيلول الماضي 10.91 مليون برميل يوميا، وهو أدنى بنسبة 3% عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول.
فيما بلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 53.69 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو 1.79 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 54.2 مليار في أغسطس/آب الماضي.
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التعليقات
بانظر لطبيعه الارض التضاريسيه والمناخيه وعوامل فنيه وبشريه اخر لايمكن ان يكون سعر التكلفه اقل من ٣٠ دولار ولو كان من ٣الى٨دولارات لم تنزعج روسيا ابدا من عدم تخفيضنا لانتاج البترول كي يعلى سعره فانتبهو
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مع العلم تصدر بترول وغاز ومكتفيه قطع غيار وصناعه لكن عملتها ماتقارن بامريكا اللي تستورد بترول وغاز
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هذه تكلفة استخراج الخام ولاكن كم تكلفة استخراج المواد المستخدمه من الخام نفسه ؟؟
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انا فهمت رساله روسيا واضحه وضوح الشمس***
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يارب يختفي من جميع الارض لانه نعمه من الله واستغلوه بقتل البشر ونشرالفتن والفواحش اللهم اجعله غورا لن يستطيعوله طلبا اللهم في شهرك المحرم اللهم فاستجب دعاءالمشردين والمغتصبين من النساء
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انا شكلي باالشتري دراقه هواءيه اقيب اغراضي من البقاله ومش حا اخسر حاقه والعائله نشتريلهم رقشه
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لاتضيقين صدورنا ياروسياء ترى الي فيها كافيها
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يارب يوصل دولارين
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الحمدلله البترول من خير الله في بطن الارض وارامكو سعودية ميه بالميه ليش رفع الاسعار على المواطن
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تدني اجور الايدي العاملة واكتفاء روسيا الذاتي في معظم قطع الغيار والموارد هو اهم الأسباب لتني تكلفة انتاج البترول لديهم السعودية تستطيع فعل ذلك لو وجدت الإرادة والإدارة الجيدة
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شكلي بشتري سيارة كهرب ورتاح ****
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وكذا اكيد حكومتنا الرشيده بتلغي الضرايب ورفع البنزيم والكهرباء والماء
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يعني مكسبنا 48$
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الحمدلله انا اتوقع $
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المهم لا يطيح النفض اكثر
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ميزة روسيا أنها لم تستخدم الدين والكهانة في حروبها كأمريكا . واستمرار سياستها هذه على مستوى العالم مفيد جدا لمحاربة التخلف ومنع سيطرة الأديان على العالم من جديد ومنع الفتن والشرور المرتبطة بذلك .
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روسيا بنفطها تعود من جديد الى الساحة العالمية .. وهي بحق استرجعت مكانة الاتحاد السوفييتي السابق .. وتدخلها في سوريا اثبت انها تتحرك بقوة عسكرية وسياسية .. نتمنى ان زيارة ملكنا لهم فيه خير للعالم
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