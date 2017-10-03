مفاجأة ..روسيا تكشف عن تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد!

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صحيفة المرصد:كشف أنطون إينيوتسين نائب وزير الطاقة الروسي عن أن كلفة إنتاج برميل النفط في روسيا، أحد المنتجين البارزين للخام في العالم، تتراوح ما بين 3 و8 دولارات.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”نقلت مجلة “أسبوع الطاقة الروسي”، وهي مجلة معنية بتغطية هذه الفعالية المنعقدة الأسبوع الجاري في موسكو، عن المسؤول الروسي قوله “إن كلفة الإنتاج المتدنية 3-8 دولارات للبرميل، وزيادة عمق الاستخراج كلها عوامل تمنح روسيا ميزة تنافسية عالية”.

وحافظت روسيا في العام 2016، بحسب إينيوتسين، ليس فقط على صدارة موردي الغاز العالمين، حيث تشكل حصتها 20% من إجمالي التوريدات العالمية من الوقود الأزرق، بل أيضا على صدارة موردي النفط، حيث بلغت صادراتها من الذهب الأسود 12% من الصادرات العالمية.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن احتياطيات روسيا المكتشفة من النفط والغاز تكفي لأكثر من 50 عاما.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من النفط الخام بلغ في سبتمبر/أيلول الماضي 10.91 مليون برميل يوميا، وهو أدنى بنسبة 3% عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول.

فيما بلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 53.69 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو 1.79 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 54.2 مليار في أغسطس/آب الماضي.

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