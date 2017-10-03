لماذا يترددون في وصف جريمة بحجم مجزرة لاس فيغاس بأنها إرهاب ؟
صحيفة المرصد-وكالات:تردد الإعلام الأمريكي كثيرا في استخدام تعبير “العمل الإرهابي” لوصف ما فعله المواطن الأمريكي الأبيض ستيفن بادكوك، عندما قتل ما لايقل عن 58 شخصا فى مهرجان روت 91 هارفيست للموسيقى فى لاس فيغاس، وآصاب أكثر من 500 آخرين، في جريمة هي الأكبر من نوعها وما زالت تنتظر التوصيف القانوني بعد الانتهاء من الاستماع إلى صديقة الجاني.
لماذا تردد أو تجنب الأمريكيون استخدام تعبير الإرهابي في توصيف حادث مروع تنطبق عليه كل المواصفات القانونية للإرهاب، كما هي في القواميس السياسية وفي أدبيات الأمم المتحدة؟ هذا السؤال مطروح الآن بقوة في واشنطن، حتى من مجلات نسائية كبرى مثل “فوغ” التي تستغرب بشدة، ولها في ذلك أسبابها.
عمل شرير وذئب منفرد
يُعرّف الإرهاب، وبشيء قليل من التفاوت، بأنه “الاستخدام غير المشروع للعنف والترهيب، وخاصة ضد المدنيين، في السعي لتحقيق أهداف سياسية”. هذه القطعة الأخيرة (أهداف سياسية) هي المفتاح.
التقرير النهائي لأسباب جريمة فيغاس لم ينشر بعد وقد لا يتضمن أي ارتباطات للفاعل مع منظمات إرهابية . لكن المؤكد أنه “خلق وحافظ على حالة من الخوف الشديد والضيق” بين الحشد الأبرياء في فيغاس.. ولكن لا أحد يقول كلمة “الإرهاب”. فقد وصفه الرئيس دونال ترامب بأنه” عمل شرير من الدرجة الاولى” :
تقول “فوغ “: إنه تكتيك التكيف المريح، مع السائد. فالأمريكيون أسهل بكثير عليهم أن يعتقدوا بأن الإرهابيين هم الغزاة الأجانب من رعاة داعش أو أفراد العصابات المكسيكية غير الموثقين الذين يقفون وراء عمليات القتل الجماعي.
لكن شبكة فوكس، مثلا، قالت إنه “منذ تولي ترامب منصبه، قتل المزيد من الأمريكيين على يد رجال أمريكيين بيض لا علاقة لهم بالإسلام وبالتنظيمات الإرهابية التي تتلفع به” هم من الأمريكيين البيض الذين يرهبون الناس في المنازل. ويسمونهم أيضا “الذئاب الوحيدة”، أو “المسلحين”، وهي تسمية لهم لا تتناسب مع وزن أفعالهم.
وفيما يستمر الجدل حول توصيف “الإرهاب والإرهابين البيض الأمريكان” ، فإن التوجيه السياسي الغالب في واشنطن الآن يذهب إلى إعادة فتح الملف القديم المتعلق بشرعية حمل السلاح وشرائه في الولايات المتحدة.
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التعليقات
حتى لايعطون داعش اكبر من حجمها داعش تبنت عدة عمليات ارهابيه وهي لاعلم لها بها وانما تنسبها لها لكي تقول نحن هنا وترعب الضعفاء لو دعس قطوا او كلب اعزكم الله في اخر الكره الأرضيه تبنته داعش دعايه لها
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حتى ولو كتابنا لن يكتبون أو يصفون ما قام به جزار( لاس فيقس) عمل إرهابي ...لماذا لاتطير القنوات الفضائية والصحف العربية بهذا الخبر وتصفه بالإرهابي حتى نرجح المعادلة ويفهمون الغرب إن الإرهاب لادين له.
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هم ترددوا - فلماذا الاعلام العربي والاسلامي لايأخذ المبادرة ويسميه ارهاباً .؟؟!!!!
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داعش يوتق مجزرة لاس فيغاس
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ايران ليست الخطر الرئيسي! بل داعش الخطر
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قفلوا ع الموضع طلع مو مسلم .. لا يحتاج تصعيد
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ههاياحليلكم هذولا هم من يسمون على مايبون ويصنفون
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الارهاب مصطلح مخصص فقط للاسلام والمسلمين. حتى اصبح كلمة ارهاب مقترنة بالاسلام بفعل قوة الاعلام المسيحي والصهيوني.وكسل امة الاسلام عن التعريف بنفسها عالميا بان الاسلام مأخوذ من السلام ولن يكون ارهابا
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فندق مندلي باي يخسر 909 مليون دولار من قيمة اسهم الفندق بعد هجوم #الدولة في لاس فيغاس
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عمل زيراني
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هم يعتبرون الإسلام هو مصدر الإرهاب لذا فهم يحاربون الإسلام للقضاء عليه بهذه الطريقة بينما تحدث في أمريكا أفضع الجرائم دموية المشهورة على مستوى العالم ولا يصنفونها إرهابية.
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لأن القاتل كافر والكفار يرون أنفسهم لأنهم هداه مهتدين والإرهاب للاسلامين الظالمين المظلين الدنيا انعكست والعكسيه في صالح الإسلام والمسلمين والمؤمنين أجمعين ثقوا بالله واكثروا من ذكر الله والاستغفار وذ
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لا جديد كل من له السلطة سيفعل ما لصالحه ’’ جميع الاديان اتت بالعدل من عند المشرع وهذا هو الاختبار هل يعطي القوي ماعليه تلقاء نفسه ’’ لاننسى المثل الشهير قرقوش
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لان امريكا تنظر للارهاب بانه فقط اسلامي حتى تطبق اقسى العقوبات وتبرر لنفسها البطش بامة الاسلام والا فالارهاب هو التخويف والقتل العشوائي من اي مصدر كان يفترض حتى التعزية لهم ان نقول ارهاب
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من لا يعد هذا العمل الإرهابي الإجرامي ارهاب هم اعداء الإسلام والمسلمين من الروافض واللبراليين وامريكا والغرب وذيولهم
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و الفاعل مسلم لوصفته امريكا والغرب والروافض واللبراليين بالإرهاب لكن ما دام الإرهابي امريكي وغير مسلم فلا يعد ارهابي في نظرهم
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حفظ الله المسلمين المؤمنين والمسلمات وابنائهم من أهل الشر ومن كل شر وفرج الله عنهم من كل ضيقة وكربه
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مايبي لها تفكير معروف عند أمريكا ماهو الاٍرهاب ومن هم الإرهابيين للأسف كثير من المسلمين يرددون وراءها كالببغاوات كلمة ارهاب وهم يَرَوْن افعالها بأعينهم ويعدونها داعية سلام والله لن نصدقهم ونكذب ربنا
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هذا عمل ارهابي اطلقوا علي او لم يطلقوا . وحتى لو لم يرتبط المجرم بجماعه ارهابيه فهو ارهابي
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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الامريكان والمسيحيين والصهاينه عامة اذكياء لايصفون ابن جلدتهم بالأرهاب بل يصنفوه على انه مجرم مجنون
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السبب بسيط ولا يحتاج الى كل هذا التبرير كلمة الارهاب مصطلح غربي صهيوني اطلق على الاسلام السني وسخرت له الوسائل والادوات لكي يلصق بنا لذلك لا يرى الامريكان الارهاب الا عندنا اما ما يحصل عندهم حادث
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بسبب ان من قام بالجريمه غير مسلم هذا هو الجواب الصريح المريح لذلك الارهاب مرتبط بالاسلام والمسلمين فقط لاغير الله المستعان
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ولن يتم وصفه بعمل إرهابي حتى تظهر ادلة دامغة
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الخسيس المجرم قتل الناس وصوب الناس ورج الدنيا كلها ونتحر النجس يعني ماراح نعرف ليش وكيف
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اول شيء كيف بادكوك وامريكي الراجل يمني الجنسية ثانياً المجرم مريض نفسياً
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لاننا سبقناهم في اطلاق هذا الوصف على انفسنا وهم شعوب راقيه تحترم الاسبفيه والاولويات
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الواجب وصفة بالعمل الارهابي لو كان هذا بدوافع سياسية او ايدلوجية .. اما لو كان هوس بالقتل او ضرب من الامراض النفسية فهذه جريمة .. نتمنى السلامة لوطننا ولأمريكا وكل بلدان العالم من الاعمال الارهابية
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لأن الإرهاب تم تفصيله بالمقاس على العرب والمسلمين ... آآآآآآآآدي الحكايه ....
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اسئلو خنبوق راح يقول اخونج ههههههههههههه
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