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عضو بـ “الشورى” يوصي بمنع الوافدين من قيادة السيارة.. في هذه الحالة!
صحيفة المرصد: ناقش مجلس الشورى ملف قيادة السيارة في المملكة واستخراج رخص القيادة للأجانب، وذلك بعد أيام فقط من قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
من جانبه، تقدم عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، الذي كان من المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل، حيث تضمنت التوصية عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي، إذا كان راتبه الشهري أقل من 4 آلاف ريال، وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقاً لتخفيف ازدحام المركبات، وفقًا لـ “الحياة”.
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التعليقات
54 - إلى 492017-10-03 14:29:36
والله احنا أخس سواقه منهم لا تقعد تسوي فيها انا اللي نظامي وانت خراط وش بيطلع من شعب يشوف حزام الأمان فشيلة كيف بتقيد بأنظمة المرور وعشان كذا أكثر دولة بالعالم حوادث ووفيات واصابات
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53 -2017-10-03 14:25:34
التخفيف من الزحام والله تحلون مشكلة الهجرة للمدن ومحافظاتها . الوافدين مدة ويرجعون لأوطانهم لكن المشكلة بالهجرة اللي تجي من مناطق مختلفة بالمملكة حتى بعد التقاعد ماعاد يرجعون وهكذا جيل بعد جيل
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52 - ماركتو2017-10-03 14:17:13
توصية في محلها وياليت يضاف لها المركبات بأن تكون من موديﻻت 2010 وطالع بدل هالقرنبعات.
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51 - جبال سدير2017-10-03 14:15:01
القيادة من حق اي انسان مادام يلتزم باالنظام هل هناك انسان يستغني عن السيارة في هذا الزمن لاتعلقو فشلكم في التخطيط للمستقبل في مشاريع الطرق على الاجانب لم تمنع القيادة في الهند والصين وسكانهما 4 مليار
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50 - أبو العز الدمشقي2017-10-03 14:12:47
يعني اللي راتبه أقل من 4000 معاه فلوس يدفع أجرة تكسي؟
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49 - الملكي2017-10-03 14:10:10
بعض الاجانب يتعلمون القياده في السعوديه كسرو سيارات المواطنين عملو حوادث وفوق كل هذا شايفين انفسهم واغلبهم عندهم قلابات ديهاتسو اتمنا ان يزودون على الاجنبي في رسوم الرخصه والاستماره والتامين
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48 - محمد2017-10-03 14:06:49
الراتب يسهل تعديله ... الحل حسب المهنة التي يزاولها ... طبيب مهندس معلم مدير العمالة تتكفل بنقلهم مؤسساتهم او النقل العام ...
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47 - مستشارك2017-10-03 14:01:42
اقتراح ممتاز وياليت نقتدي بدول مجلس التعاون بحيث العامل لا يمنح رخصه ولا يمنح الا فئه معينه اطباء مهندسين وياليت يضاف اليه الزام الليموزين بعدم الدوران ويلزمون عن طريق البرامج مثل اوبر وكريم
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46 - ابو ايفانكا2017-10-03 13:59:09
يعني لايوجد حل وسط ؟؟؟؟ يا لاجنبي يسوق يالمرأة تسوق ؟؟
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45 - البجيري2017-10-03 13:57:18
ليته قال اللي وظيفته ليست دكتور او مهندس او سواق لا يستخرج رخصه وأوبر وكريم والليموزينات موجوده يستخدمها والمترو اذا انتهى وايضاً الشاحنات والدينات اللي في كل وقت نشوفها يجب تنظيم وقت سيرها
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44 - تميم من نجد العز2017-10-03 13:53:28
تعليق مخالف
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43 - الله يجزاه خير توصية ممتازة2017-10-03 13:51:35
فكرو فيها بالعقل سيارات الموزين حولت شوارعنا لحلبة مصارعة زيادة على ذلك يوقف في الإشارة الواحدة 40 لموزين ، هذا من غير الوافدين اللي معبين الشوارع اغلبهم غير محتاج لسيارة لكن يستخدمها في نقل ركاب
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42 - الناقد2017-10-03 13:50:00
والله أن في مجلس الشورى ويخافون على مصالحها ويقترحون قرارات للصالح العام . . لكن للأسف هناك من الأعضاء من يقف عثرة في وجه مصلحة البلاد والعباد ويرفضون تلك القرارات !!
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41 - ...2017-10-03 13:48:47
بالمجلس ما عنده الا و
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40 - ...2017-10-03 13:47:54
الرازق بالسماء والحاسد بالارض
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39 - ...2017-10-03 13:47:24
اللهم لا شماته صار الوافد شماعه عند. الواسطات وبالرغم ع سبه عليه طلبيه ولو قدم هو لقدم ع الواحد وش يقول
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38 - عبدالرحمن بو كرشه2017-10-03 13:45:32
لخلصوا بالنقل العام والمترو انشروه في كل مدن كبرى وبالنسبه مع احترامي الشديد جدا نسبه كبيره جدا من الاجانب ليس لديها الخبره بل الغشامه في السواقه من واقع تجربه علا مدى اكثر من 30 عام لاختلاف الثقافات
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37 - شمندر2017-10-03 13:44:52
نعم ونؤيد بشدة اصبحت الطرقات لاتطاق وخاصة وقت الذهاب والخروج من المدارس. ترى سيارات عجيبة لاتعلم كيف اجتازت الفحص الدوري والبعض لايوجد فحص الدخان المتصاعد منها يخنق الانفاس انقذونا من هذه (القرنبعات)
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36 - ...2017-10-03 13:44:33
المسلم أخو المسلم ***
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35 - ...2017-10-03 13:44:08
تعليق مخالف
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34 - محمد2017-10-03 13:44:07
توصية ممتازه اتمنى التطبيق
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33 - ...2017-10-03 13:43:02
والله اي اجنبي واجنبيه يبون يسوقون يسوقون نظامين الشارع ماهو ملك هالخمه الي بالمجلس عاله ع الصندوق تصويت لا فرق بين عربي ع اعجمي الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم
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32 - باب2017-10-03 13:42:01
ارتفاع البنزين ورسوم المواقف والطرق ورصد المخالفات وساهر والحد من السيارات المتهالكة ووضع قوانين لاصدار الرخصة والانتهاء من المترو والباصات سوف تقل الزحمه وسوف يكون نظام راقي وكل شي مرتب
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31 - ام هاشم2017-10-03 13:37:45
إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع يعني وفروا مواصلات عامة حتى تمنع الأجانب من القيادة.. هم بشر مثلنا ولهم احتياجات..ابنائنا في دول الابتعاث لم يمنعوا من القيادة وهم يعتبروا اجانب هناك وغير موظفين..
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30 - ثقافة رأي2017-10-03 13:36:00
تمام هذا القرار السليم
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29 - أخر الزمان2017-10-03 13:31:59
تعليق مخالف
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28 - العامري2017-10-03 13:29:09
اذا كل قرار لصالح المواطن يكون بالمقابل قرار ضد المقيم مثل حساب المواطن يقابله رسوم المضافين للمقيم رخص قيادة للنساء يقابله منع قيادة الأجانب بذلك لماذا لا تقول لا نريد أجانب نهائيا يكفي الضغط النفسي
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27 - إقتراح رائع لو تم تطبيقه2017-10-03 13:25:15
تعج الطرقات بسيارات يقودها عمالة بمركبات متهالكة وهم يسيؤون استخدامها فهم يستخدمونها تجاريا وخاصا وذلك بنقل العمالة الأخرى.
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26 - مواطن غيور2017-10-03 13:24:58
شكراً عضو مجلس الشورى هاذا الي نبي
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25 -2017-10-03 13:24:37
كثرت الاجانب اللي معهم سيارات سبب ارتفاع البنزين والتامين
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24 - ابد الحل2017-10-03 13:24:19
زيدوا اسعار الوقود حسب الاسعار العالمية وبنفس الوقت عوضوا المواطن بما لا يقل عن الفين ريال شهريا كحد ادنى و خمسة الاف كحد اقصى 😉
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23 - أبوخالد5112017-10-03 13:22:51
إقتراح ممتاز وياليت يؤخذبه ويطبق فورا وهذاكفيل بخفض الإزدحام فالطرقات والحدمن هجولة العماله فالطرقات والأحياء وياليت تمنع الدرجات النارية التي تتجول فالأحياء السكنية أوقات الدوم للقضاءعلى بعض السلبيات
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22 - محمد2017-10-03 13:20:29
تقودي تقودي لن تقودي لن تقودي خنبوقة خنبوقة
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21 - عندك ما عندك2017-10-03 13:20:24
ما عنده سالفة. فرضاً بكرة اي دولة تمنع الطلبة من استخراج رخصة قيادة. اعتقد الاصح فرض رسوم عالية على الاستمارة و الرخصة. بس شكلها الشورى للحين يراجع ملف قيادة المرأة مايدروون وش صار 🤗😆
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20 - الاخضر2017-10-03 13:19:24
قرار ممتاز يحتاج إلى دراسة معمقة.
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19 - رفيق الدرب2017-10-03 13:19:16
لا ابشرك الوافد يقدر يطلع 3 او4سيارات والمواطن اذا طلع سياره كل شهرين 3 ساحبها الوكاله لاتخاف ع الوافد من ناحية الفلوس
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18 - سليمان2017-10-03 13:18:49
تعليق مخالف
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17 - ريلاكس2017-10-03 13:18:44
نعم نتمنى أن يطبق هذا الإقتراح ..***
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16 - منصور2017-10-03 13:18:07
شكرالكم
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15 -2017-10-03 13:15:44
الاجانب عندنا في مكه يكدو على سيارات خصوصي ويصلو مشاوير وطلبات للبيوت
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14 - ابو عمر2017-10-03 13:15:29
دار الزمان على دارا ****
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13 - ابو شدا2017-10-03 13:11:46
تكفى مع الأحداث الجديدة وقيادة المرأة لسياره تطلب توسعة الشوارع.
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12 - هاشم2017-10-03 13:10:55
مالك حق تمنع احد من قياده السياره سوا وافد او مواطن فهو حر يقود او مايقود بلاش تناقض
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11 - sar-al-sa2017-10-03 13:10:33
سعاده العضو الدكتور **** رسوم وغرامات التي سيصعب على الكثير من السعوديين سريعا تحملها وما لم يوجد باصات في كل شارع بالمملكه لايزيد فيه المشوار عن اربعه قروش فلن يجدي المنع
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10 - هاشم2017-10-03 13:09:11
طيب اذا طلب منك الوافد اعانه حتى يشتري سياره ارفض اما ان ترفض انه يقود السياره فهاذا مخالف لحقوق الانسان وحريه الفرد راجع دارستك لادري عنك هيومن رايتس تتهمنا بنتهاك حقوق الانسان
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9 - كفو يا دكتور فهد2017-10-03 13:08:37
اتمنى ان يطبق كلامه فعلا , الشوارع مزدحمة بسيارات العمالة, غثونا الاجانب الله لا بارك فيهم
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8 - منصور2017-10-03 13:07:52
ت1النظام يقول اذاتمت مدةالزواج خمس سنوات اوجاك اطفال فيحق للزوجةالاجنبية ان تحصل على الجنسيةبقوة النظام........تحياتي
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7 - *****2017-10-03 13:07:17
امنعوا عنهم الهواء لو اجنبي مثلا أمريكي ***
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6 - هاشم2017-10-03 13:06:35
هاذا العضو كان يقول قيادة المراة حريه شخصيه والان يطالب الوافد الذي يقل مرتبه عن اربعه الاف بعدم قيادة السيارة طيب فيه نساء دخلهم فقط على حافز هل يمنعو من قيادة السياره وش هالتناقض
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5 - منصور2017-10-03 13:04:31
تكفافكنايافهدبن جمعة ضيقتوهاوهي وسيعةبكراتطلعون لنابطلعة وتقولون اللي اعمارهم فوق الستين لايسوقون نبيهادولة شباب تراكم فقعتومرارتنابهالمقترحات والسلام
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4 - ابو حور2017-10-03 13:04:20
حاجه تضحك صراحه مابقى الا هذي
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3 - هاشم2017-10-03 13:03:28
وش دخلك هاذي حريه شخصيه
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2 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-03 13:02:22
كلام سليم بس هذا وجهي إذا الأجنبي التزم بالتوصيه .
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1 - عبدالله2017-10-03 13:02:14
انا متزوج اي خمسة سنوات غير سعوديه ابي جنسيه للزوجه ونت تقول رخصه ومارخصه
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