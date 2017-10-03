عضو بـ “الشورى” يوصي بمنع الوافدين من قيادة السيارة.. في هذه الحالة!

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صحيفة المرصد: ناقش مجلس الشورى ملف قيادة السيارة في المملكة واستخراج رخص القيادة للأجانب، وذلك بعد أيام فقط من قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

من جانبه، تقدم عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، الذي كان من المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل، حيث تضمنت التوصية عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي، إذا كان راتبه الشهري أقل من 4 آلاف ريال، وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقاً لتخفيف ازدحام المركبات، وفقًا لـ “الحياة”.

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