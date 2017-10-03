بعد أن وصف “تركي آل الشيخ” بالقزم.. كيف ردت هيئة الرياضة على الإعلامي “الفراج”؟
صحيفة المرصد:رصدت هيئة الرياضة، بعد مجموعة القرارات التاريخية التي أصدرتها، أمس بعض التغريدات المسيئة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وبموقع “تويتر” على وجه الخصوص.
ورصدت حساب هيئة الرياضة تغريدة مُسيئة من الإعلامي الرياضي دواس الفراج؛ أبدى من خلالها اعتراضه على إبعاد رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري؛ متهكماً وساخراً من رئيس عام الهيئة تركي آل الشيخ، حيث وصفه بالقزم الصغير والمشجع المتعصب.
وبادر حساب الهيئة بالرد على الإعلامي “الدواس” بأنه تمّ رصد تغريدته وأنه سيتم التعامل معه بالقانون.
الجدير بالذكر أن هيئة الرياضة أصدرت عدداً من القرارات التاريخية المهمة، مساء أمس الإثنين، إضافة إلى سلسلة التغيرات الكبيرة التي أجرتها الهيئة أخيراً.
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شي مخجل ان يبعد رئيس نادي الرائد
التويجري الرياضي المعروف
ومن قبل تركي القزم الصغير المشجع
المتعصب الذي لاعلاقة له بالرياضة,,,! pic.twitter.com/RHA0iltg7a
— دواس الفراج (@barzan1386) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
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الجدير بالذكر أن هيئة الرياضة أصدرت عدداً من القرارات التاريخية المهمة !!!! قرارات تاريخيه ؟؟؟ كلمه كبيره وش تلك القرارات اقالة رؤساء انديه ومنعهم الرؤساء من الجلوس في دكة الحتياط هل هذه تاريخيه ؟؟؟
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*** وﻻ تقدير لمسئول***
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من فيهم متخصص ودارس للرياضة او خبير رياضي ؟
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الديدحان هلالي والعنيد نصراوي شوفوا كيف كانت الاخوة والمواطنه بينهم تحياتي لهم اينما كانوا واتمنى من المتعصبين ان يحذوا حذوهم ف بهذه الطريقه سوف نرتقي للقمة في كل شئ ......
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ما يصلح الكلام هذا يا دواس هذا قائد مسيرتنا الرياضيه تقول عليها الكلام هذا
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ناس كثيرحقدوحسدوظلم وكذب وفتن علا اي شخص طيب واصيل وصاحب جاة ومال ومنصب كبيرفي الدولة ظلم من القريب والبعيد لاعب فيهم الشيطان ولايخافون من الله قال رسول الله مااتك من خيرفمن الله ومااتاك من شرفمن نفسك
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ياحلو طلتك يالعنيد . حياك الله وحيا الله وسيع الصدر . انا في مكه وابشر بالدعاء الي يفرج همي وهمك . تحياتي حبيبنا الغالي .
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وش جاب الشعر عند الرياضه هاذي مجال وهاذي مجال مختلف
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المهم سيتم التعامل مع التغريدة حسب القانون مع حبتين "واو" -- وعلى ماأعتقد حبة خشم لن يكون لها تأثير
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اصاب في وصفه واخطا في مطلبه لان الانديه مؤسسات حكوميه تابعه للدوله لم تتم خصخصتها بعد ومن حق وزارة الرياضه اقالة اي اداري
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بيض الله وجهك
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الديدحان /// حيااااك ... وسعد الله مساااك .. يازعيماوي 😂😂😂شف لك تعليق قلت بمسي علئ العزيز الخلوق .. صديقنا وحبيبنا ،،، وسلاااااامتك 🌹
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مهما كان القرار ونوعه لا يبيح لأحد بأن يسب أو يشتم أو يتهكم ومن حق آل الشيخ رفع قضية على الفراج ، إذا كان لديك إعتراض على القرار فلا تتعرض للشخص أو لمصدر القرار وتحدث عن القرار بوصفه قرار ظالم فقط .
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راح فيها المسكين هههه
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ليش يصف رئيس هئيه الرياضه بالغزم ماله حق
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تنظيف اول بأول نتمنى تكون فيه قرارات صارمه برضو ع اللعيبه المستهترين بالاكراميات بعد الفوز اجل مليون وش يسوي
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لايوجد سب ولاكلمه بذيئه . اعتقد ان هيئة الرياضه كبرت الموضوع وسوف تفتح البيبان عليها . المفروض الصمت حيال ذلك .
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