بعد أن وصف “تركي آل الشيخ” بالقزم.. كيف ردت هيئة الرياضة على الإعلامي “الفراج”؟

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صحيفة المرصد:رصدت هيئة الرياضة، بعد مجموعة القرارات التاريخية التي أصدرتها، أمس بعض التغريدات المسيئة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وبموقع “تويتر” على وجه الخصوص.

ورصدت حساب هيئة الرياضة تغريدة مُسيئة من الإعلامي الرياضي دواس الفراج؛ أبدى من خلالها اعتراضه على إبعاد رئيس الرائد عبدالعزيز التويجري؛ متهكماً وساخراً من رئيس عام الهيئة تركي آل الشيخ، حيث وصفه بالقزم الصغير والمشجع المتعصب.

وبادر حساب الهيئة بالرد على الإعلامي “الدواس” بأنه تمّ رصد تغريدته وأنه سيتم التعامل معه بالقانون.

الجدير بالذكر أن هيئة الرياضة أصدرت عدداً من القرارات التاريخية المهمة، مساء أمس الإثنين، إضافة إلى سلسلة التغيرات الكبيرة التي أجرتها الهيئة أخيراً.

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