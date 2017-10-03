تفاصيل الإطاحة بمواطنين تحرشا بطفلة عمرها 12 عاماً.. شرطة الرياض وجدتهما في هذه الحالة!

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صحيفة المرصد: أطاحت شرطة الرياض بمركز منفوحة بمواطنين في العقدين الرابع والخامس، بعد أن قام مواطن بتقديم بلاغ عن تحرشهما بشقيقته البالغة من العمر 12 عاماً.

ووفقاً للناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، فإن مركز شرطة منفوحة تلقى بلاغاً من مواطن عن تعرض شقيقته “12 عاماً” للتحرش من قبل شخصين.

وأوضح الناطق أن شرطة مركز منفوحة شكلت فريقاً خاصاً، تمكن من التوصل لهوية المتهمين، ليلقى القبض عليهما وهما في حالة سكر، وأقرا بجرمهما، فيما تعرفت الفتاة عليهما من الوهلة الأولى، فجرى توقيفهما والتحفظ عليهما، وإشعار النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.

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