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تفاصيل الإطاحة بمواطنين تحرشا بطفلة عمرها 12 عاماً.. شرطة الرياض وجدتهما في هذه الحالة!
صحيفة المرصد: أطاحت شرطة الرياض بمركز منفوحة بمواطنين في العقدين الرابع والخامس، بعد أن قام مواطن بتقديم بلاغ عن تحرشهما بشقيقته البالغة من العمر 12 عاماً.
ووفقاً للناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، فإن مركز شرطة منفوحة تلقى بلاغاً من مواطن عن تعرض شقيقته “12 عاماً” للتحرش من قبل شخصين.
وأوضح الناطق أن شرطة مركز منفوحة شكلت فريقاً خاصاً، تمكن من التوصل لهوية المتهمين، ليلقى القبض عليهما وهما في حالة سكر، وأقرا بجرمهما، فيما تعرفت الفتاة عليهما من الوهلة الأولى، فجرى توقيفهما والتحفظ عليهما، وإشعار النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.
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التعليقات
24 - ضايع2017-10-03 14:29:03
التحرش بالاطفال نوع من الشذوذ العقلي محتاج لعقاب رادع وعلاج نفسي طويل الامد
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23 - ان لم يكن2017-10-03 14:28:02
السجن عشرون عام فليكن ثلاثون غير كذا ما في داعي تضيعون وقتكم بمية جلدة وتوقيف شتة اشهر
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22 -2017-10-03 14:26:42
ت 17 والله يستخدمون لهم زراديه والله غير يندم وكل ماشاف حرمه غير يدنق ماله وجه . حسبي الله عليهم
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21 - ضايع2017-10-03 14:23:56
هم اخطؤا ويستحقون العقاب الشرعي وياليت نبعد عن التحريض والانتقام
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( عدد التعليقات 9,057 )20 - الرحااال
المتشددين ينسى المجرمين..فسوف يركز اسألته عن البنت..ايش كانت لابسه..ليه طالعه ..كيف وكيف..حسبنا الله عليكم..ماتخافون ربكم..هذي طفله ؟
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19 - سنونو2017-10-03 14:20:36
بعد إقرار قانون التحرش ستنتهي هذه المظاهر السلبية
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18 - واحد نفر2017-10-03 14:18:41
تعليق 9 انت ياصاحب الخطط ومن جاب سيرة الشارع تحمد الله واسأله السلامه والعافيه وخل عنك كثرالبربره
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17 - واحد نفر2017-10-03 14:13:30
اتمنى اخصاء هذان الخسيسان وياليت تتم هذه العمليه بوضعها على حجر وضربها بحجر اخر الين يعضو الارض
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16 -2017-10-03 14:10:21
خنبوقة ***
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15 -2017-10-03 14:07:57
هذا وهي*** ايش بحصل
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14 - الهمداني2017-10-03 14:06:47
أطاحت شرطة الرياض بمركز منفوحة بمواطنين في العقدين الرابع والخامس، ليلقى القبض عليهما وهما في حالة سكر، وأقرا بجرمهما،{{من كان هذا خلقه وهو بهذا السن لا غرابة في كل ماينتج منه}} لا تعليق
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13 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-10-03 14:06:29
سبحان الله وبحمده-
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12 - طبعا وبالتأكيد البعد عن الدين >> خمر وسكر >> تحرش بقاصر2017-10-03 14:04:06
دوماً وأبداً @@ كل مفسدة تمهد الطريق لمفسدة أكبر منها @@ راقب وتأكد
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( عدد التعليقات 11,524 )11 - العنيد
واحد عمره 40 سنه والثاني 50 سنه يتحرشان بطفله 12 سنه , عقول تربت على افكار شاذه ولم تتربى على الانسانية {{ يارب عفوك }} }} } الله لايبلانا ........ويبعد عنا وعنكم الحرام
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( عدد التعليقات 11,524 )10 - العنيد
أستغفر الله وتوب أليه 🌹أستغفر الله وتوب أليه 🌹 أستغفرالله وتوب أليه 🌹أستغفرالله وتوب أليه 🌹 أستغفرالله وتوب اليه 🌹أستغفر الله وتوب اليه🌹 استغفر الله وتوب اليه🌹أستغفر الله وتوب اليه🌹
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9 - خطط مهروسه2017-10-03 13:59:55
12 سنه وش منزلها الشارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذي عروسة وكبيره ولاينفع تنزل الشارع لوحدها ؟؟ الخطأ خطأ الوالدين بالدرجة الأولى ... وياما حذرنا وقلنا أنتبهوا لعيالكم وبناتكم .. حنا في زمن أختلط فيه الحابل بالنابل
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8 - ...2017-10-03 13:54:28
وتعزير وسجن وتشهير الله ياخذ هالمؤاهقين الكبار فشلونا الله يسود وجيهم
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7 - حمزه2017-10-03 13:54:16
سود الله وجيههم شيبان يتحرشون بطفله حسبي الله عليهم الاطفال احباب الله وهذولي الشرذمه. المفروض تطبق عليهم اشد العقوبه
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6 - هاشم2017-10-03 13:53:42
فيه شيخ روا قصه تحرش مجرم بطفله
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5 - منقاش2017-10-03 13:53:24
شيب وعيب
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4 - هاشم2017-10-03 13:52:04
اتذكر الفنان ناصر القصبي يكذب وجود التحرش بالاطفال وقال هاذي كلها افتراء من الاخونج وكذب
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3 - ...2017-10-03 13:51:37
الاطفال صار يخاف عليهم من الشيابه ومن الأشباه ومن ومن ومن عاهات مرضى ناقصين شرف ومرجله وذا سكران يطيح عنه الحد خلاص حدين شرب مسكر والثاني التعدي ع العرض قصاص
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2 -2017-10-03 13:50:55
في العقدين الرابع والخامس، يعني تلاقيهم الحين متزوجين وعندهم عيال وتاركين حريمهم وعيالهم وبيوتهم وقاعدين يتحرشون ب حريم خلق الله حتى الاطفال ماسلموا مِنْهُم،
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1 - زائره2017-10-03 13:47:20
ناقصين عقل ودين ماعندهم سيطرة على شهوتهم هذا وهم شيبان كبار في السن فعلا اشباه الرجال ناقصين عقل ودين
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آخر تعليق
بواسطة : 🌸 الملح و القبلة 🌸
الله الحرم فآضي 🕋 هذا وقت العُمرة الصّح 💃...
بواسطة : الفارس
شي جيد ويجب اعتماده بدون مماطلة...
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