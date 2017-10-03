بالصور:خادم الحرمين يقلد قائدي قوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة رتبتيهما الجديدتين‎

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صحيفة المرصد-واس:قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، ومعالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح بن سليم العتيبي رتبتيهما ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عن تمنياته لهما بالتوفيق في مهامهما لخدمة دينهما وبلادهما.

وقد رفع الفريق أول خالد الحربي، والفريق ركن مفلح العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلَين الله أن يعينهما على أداء المهام الموكلة لهما، وأن يكونا عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-.

حضر مراسم التقليد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني.

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