بالصور:خادم الحرمين يقلد قائدي قوات الطوارئ الخاصة وقوات الأمن الخاصة رتبتيهما الجديدتين
صحيفة المرصد-واس:قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، ومعالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح بن سليم العتيبي رتبتيهما ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عن تمنياته لهما بالتوفيق في مهامهما لخدمة دينهما وبلادهما.
وقد رفع الفريق أول خالد الحربي، والفريق ركن مفلح العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه الثقة الملكية الغالية، سائلَين الله أن يعينهما على أداء المهام الموكلة لهما، وأن يكونا عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-.
حضر مراسم التقليد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني.
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التعليقات
يا طيبة قلبك ياملكنا الله لايحرمنا منك يارب والله العظيم اني احب قادتنا الله يحفظهم لنا صغيرهم وكبيرهم ينصرهم على من عاداهم.
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يستاهلون كل خير
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يستاهل ون النشاما
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يستاهلون. الرجال الاوفياء كل الشكر لكم رجال امنني وكلمة من انشط القيادات الامنيه جهد وتفاني بخدمة الامن الداخلي السعودي💚💚💚💚💚💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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حفظ الله المملكه وحفظ عليها ملكها خادم الحرمين الشريفين ويستاهلوا الأبطال على التكريم ولاتنسى كافة قطاع الأمن والقوات المسلحة والحرس الوطني ودام عزك ياوطن
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يستاهلون الحربي والعتيبي نفع بهم البلاد والعباد. 💚🇸🇦💚
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