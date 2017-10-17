الرئيسية / شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
167 - حقاااني...2017-10-17 18:10:03
164 - Rima ريما🗨°•🙇 2017-10-17 18:04:53 تبون نصايح؟ يلا انتو صايحو وانا اصايح معاكم 😂ههههههههههه وش لنا بالصياح 😘😅
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166 - Rima ريما°•2017-10-17 18:08:31
السخيف اللي يقول البنت نفس الكورة شوتها ترجعلك! طيب بفهمك شي "حتى ساعات الكورة تروح بعيد عنك👨 و تركض وراها مثل **عشان لاتضيع منك فهمت😏🚮
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165 - حقاااني...2017-10-17 18:06:33
هلا ابويوسف السديرية معروووفة عندناا اللي من فرو وهي زي الجاكيت بدون أكمام هذي تلم الصدر بس الشكل لك عليها أنا ما اقتنعت به اما أم الحنووون هذي ممتازة ودبل منها وقت الصقووع ..ام الحنون برضه بدون اكمام
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164 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 18:04:53
تبون نصايح؟ يلا انتو صايحو وانا اصايح معاكم 😂
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( عدد التعليقات 16,618 )163 - ابويوسف
طبعا حقانى و ريما ماتعرفون السدريه جبه والشلحه خشاشه 😂
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( عدد التعليقات 16,618 )162 - ابويوسف
السديرى تصحيح
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( عدد التعليقات 16,618 )161 - ابويوسف
157 😘😍
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( عدد التعليقات 16,618 )160 - ابويوسف
السدريه او السيرى اختراع حجازى 💞
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( عدد التعليقات 16,618 )159 - ابويوسف
في الشتاء اهم شى تدفى صدرك لذلك تم اختراع السدريه وفنيله الام الحنون اما الراس للى يفصخ ويلبس الطرابيش مضره من وجهه نظرى
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158 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:50:29
لاتتعلق بأحدهم لسببين اولا▫انتا ماقرد ثانيا ▫الزول دا ماشجرة 👀
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157 -2017-10-17 17:50:22
ابو يوسف مميز جدا❤️
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156 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:47:20
سوداني يكره زوجته وكان راجع للبيت قابلوه اهل الحاره قالوله يازول زوجتك شالها السيل قال ماقلت ليكم امطار خير وبركه 😂
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155 - حقاااني...2017-10-17 17:46:41
154 - Rima ريما🗨°•🙇 2017-10-17 17:40:09 قال حكيم"إذا اردت ان تعرف وفاء الرجل فأنظر إلي أوطانه وتشوقه إلي اخوانه👌⚘كلااام جميل وراااائع 🌹🌹
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154 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:40:09
قال حكيم"إذا اردت ان تعرف وفاء الرجل فأنظر إلي أوطانه وتشوقه إلي اخوانه👌⚘
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153 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:35:55
غدا تشرق الشمس وانا احب الصباح كثيرا"سوداني 🚸🚶🚸🚶🚸👳
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152 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:28:24
فيه شخص منتحل معرفي وكاتب مزه بإحدى الصفحات ""توضيح
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151 -2017-10-17 17:25:46
مشاكس اش لگ خل كلٍ يقل رأيه لشو تقييد الحريات ترى كلا مجرد راي ماهيك واناكمان هلا بتصور انو براءه منّا جنوبيه شماليه هي أجواء او السارونه وكمان بعرف احكي شامي اوشمالي مو
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150 - القناص2017-10-17 17:25:10
الرجل الصالح هو الذي يتحمل الأذى ولكن لايفعله مخالف لواقعنا في هذه الصفحه حاولنا بصدق ماقدرنا حتى أُجبرنا على فعله في استحياء والبعض من خلف الأقنعه حتى لاتتلوث معرفاتهم
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149 -2017-10-17 17:22:00
من أجمل عطايا الوقت فالدنيا صديق إذا ذكرته تلحقه كلمة كفو. يفرح إذا تفرح وإذا ضايق يضيق وفي وقفته يغنيك عن مية أخو. 👍🏻👍🏻🌹
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148 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:21:25
صحيح الاعتدال ب اللبس افضل لكن إذا الجو صقيع وترجف 😍هذا موت البس زين #انا قرات إذا معك طفل وجاي من برا لداخل مثلا المول عليك ان تخفف من لباس الطفل وتاخذ قبوعه لان المول حار وانت جاي من مكان بارد
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147 - القناص2017-10-17 17:17:59
ثلاثه لايعرفون إلا في ثلاث الشجاع في الحرب والكريم في الحاجه والحليم عند الغضب
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146 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:17:04
والله صدق إذا كبر بالسن حيل ومايعرف احد ودك انه يودع الدنيا لأن صعب رعايته متعبه وكذلك إذا كنت مرافق معه بمستشفى معاناة😪
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145 - حقاااني...2017-10-17 17:16:18
ريووووم أنا من وجهة نظري كثرة الغطيان واللباس والاحتماء الزائد يجعل الواحد ماعنده مقاومة مع أول هبة برد يطيح لذا أرى الوسطية زينة لا لباس واجد ولا ثوب ابيض يكون افضل
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144 - القناص2017-10-17 17:15:20
إحذر الكريم إذا اهنته واللئم إذا أكرمته والأرعن إذا مازحته والسافل إذا عاشرته
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143 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:14:56
مدري ليه الرسامين يرسمون رسومات إناث على اساس انهن سعوديات ويحطون لهن بطن!!!نوعو كذا وكذا مو كل رسمه لها بطن تقل حامل⛐
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142 - حقاااني...2017-10-17 17:12:32
الله يجازي كل شايب بالإحسان .. له مبسمٍ ضاحك وله نفس فذّه .... البيت لامنه فقد حسّ شيبان .. مـاعـاد يـبـقـىَ لـه حـلاوة ولـذّة ...طبعا هذا في الغالب وبعضهم علة يقولون متى يرووح علشان نأخذ راحتنا
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141 - القناص2017-10-17 17:12:26
مخطيء من يظن الرزق في المال أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وسلامة الفكر
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140 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:11:18
مساء النور يالقناص
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139 - القناص2017-10-17 17:10:16
إن الله إذا أحب عبده جعل فيه من صفاته البر والوفاء والعفو والكرم والصدق
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138 - حقاااني...2017-10-17 17:08:42
طفل يسأل امه : ماما ليه تقولين لاخوي الصغير عصفور؟قالت له : دايم الاطفال الصغارعصافير وليه تسأل ؟ قالها : لاني رميته من الشباك وماطار‹☺›😅😅😅
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137 - القناص2017-10-17 17:08:08
مساكم الله بالخير والرضى والعافية جميعاً
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136 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 17:07:38
حماية الحياة الفطرية اكيد طبعا للكائن الحي اي اللي يتنفس ويمشي كالانسان وهو الحيوان والطير "اما النبات صدق كأن حي لكن معدوم الإحساس مايحس وثابت بمكانه "تعليق على الرسمه°
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135 - حقاااني...2017-10-17 17:03:05
زين العصر لاصار ( جمعة ولـمة ) ! لـمة حبآيب كـلها ضحك و مزوح .. و فنجـال قهوة طعـمته حيل قـمة ! زآن المساء فيهم ومن غاب مسموح
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134 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 16:58:10
فيه بعض الذكور كل حياته عنده °صيف° تجده لابس الثوب الأبيض بالشتاء 🔥👋"ترى القلب مايتحمل البرد به جلطة❤' وحتى الراس لازم تلبس قبوع لكي ما يدخل الهواء بالأذن ويسبب جلطه لاقدر الله بالذات الاطفال
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133 - حقاااني...2017-10-17 16:56:42
جعل الله العدل مع المخالفين من التقوى (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)
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132 - حقاااني...2017-10-17 16:54:38
يا صاحبي حتى لو انك ؛ تغلا قدرك مثل ما كنت خابره | عالي ماهو صحيح الي : تغلى تخلا ان جيتني غالي وأذا رحت غالي ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
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( عدد التعليقات 16,618 )131 - ابويوسف
زين طارى العرس لو سوالف 🎀💞شعر اسود شعر اشقر شعر هاى لايت
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130 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 16:53:20
احلى اشترو الشهر هذا قبل الشتاء الأسعار ماتكون غالية
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129 - حقاااني...2017-10-17 16:51:35
من أجمل عطايا الوقت فالدنيا صديق إذا ذكرتــه تلحقه كلمة كفو . يفرح إذا تفرح وإذا ضايق يضيق وفي وقفته يغنيك عن ميّة أخو
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128 - حقاااني...2017-10-17 16:50:09
أهلين ريمااا حياااكك الله ..البرد اللي عليه العلم باقي له تقريباااا ٥٠ يوم على دخلة المربعانية لكن الواحد يحتاط لأن أول البرد خطير ويوجع الضلوووع اذا دخل الواحد وطلعته كايده الله يحفظ الجميع
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127 - حقاااني...2017-10-17 16:46:11
احدن اذا مديت له الطيب يغيب ما تملي عيونه كبار الفعايل . واحدن يموت اذا سويت به طيب يخاف ما يقدر يرد الجمايل
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126 - حقاااني...2017-10-17 16:45:09
إذا كلامك ! ما تجمّله الفعول وش خانة الهرجة علىٰ نقّالها ٰ و المزنة اللي ماتعوّد بالهطول قل السراب يداعب اللي خالها
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125 - حقاااني...2017-10-17 16:43:45
القناعة كنز في وسط الصدور للسعادة .. وللحيــاة الصــافية . ولو ملكت المال وأنواع القصور كلها تنبـاع لأجـل .. .. العـافية
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124 - حقاااني...2017-10-17 16:41:55
يارب يسرها / على كل ضايق وارفع ستار لهم عن كل محزونㅤ . لو كل في درب السعاده عوايق تهون مع رحمتك يا خالق الكون
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123 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 16:37:14
الشهرهذا تجهزو واشترو ملابس شتويه بالليل بالحوش برد الشتاء قرب⛆☈
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122 - براءة2017-10-17 16:36:03
هههههه آه فهمت ابو يوسف قصدك تبي تتزوج! 🌷
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( عدد التعليقات 16,618 )121 - ابويوسف
براءه مشروع التعداد السكانى 🤓الزواج
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120 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 16:33:11
حقاااني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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119 - حقاااني...2017-10-17 16:32:51
مراااحب أخت برآءة الله يسعد مساااءك وجميع أوقاااتك 🌹🌹
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118 - براءة2017-10-17 16:31:59
ربما گلمة قالت لصاحبها دعني 🍀
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117 - حقاااني...2017-10-17 16:25:30
مرونتك في المواقف وسرعة تصرفك تجعلك متماسكاً في المواقف الصعبه فقط ركز على ماتريد وكيف تفعله وضع في رأسك أنك ستنجح اليوووم أو غدا
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116 - حقاااني...2017-10-17 16:23:35
كثير من الأمراض العضوية تنتج من الأمراض النفسية ومن قسوة الشخص على نفسه فقط لاتكبر المشاكل وتجاهل وامضي بثبات للامام وتوكل على الله
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115 - حقاااني...2017-10-17 16:21:40
جلدك لذاتك لن يفيدك بشيء بل بالعكس سيجعلك أسوأ تعلم كيف تتعامل مع نفسك بحنيه ولطف فنحن لم نخلق لنصبح كاملين فالنقص حاااصل لكل إنساااان وانظر لنقاط قوتك الايجااابية من أجل أن تنتج ولا تكون سلبي
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114 - براءة2017-10-17 16:20:09
وعليگم السلام والرحمة والإگرام🍁 هلا بأخي حقاني يسعد مساگ يارب 🌸
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113 -2017-10-17 16:19:02
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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112 - حقاااني...2017-10-17 16:18:35
عزيزي القارئ عندما تريد أن يتحقق حلمك ربما ستمر بمرحلة اليأس والفشل وبعدها ستتعلم كيف أن تقف من جديد وتواصل السير حتى تصل هدفك لذا اصبر ولا تمل من صعوبة الطريق فالمعوقاات دروس تستفيد منها في المستقبل
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111 -2017-10-17 16:18:19
اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله
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110 -2017-10-17 16:17:10
لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا اياه له له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن
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109 - حقاااني...2017-10-17 16:16:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخيرات جميعا 🌹🌹
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108 -2017-10-17 16:14:10
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
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107 -2017-10-17 16:13:32
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كل ذنب عظيم
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106 -2017-10-17 16:13:00
لا إله إلا انت سبحانك أني كنت من الظالمين ‘‘ لا إله إلا انت سبحانك أني كنت من الظالمين ‘‘ لا إله إلا انت سبحانك أني كنت من الظالمين
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105 -2017-10-17 16:12:10
إلا اله الا الله محمد رسول الله
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104 - براءة2017-10-17 16:02:00
80-😁😁😁😁😁😁😁😁👌
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103 - -2017-10-17 15:59:50
99 ت احلففف
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102 - براءة2017-10-17 15:58:03
اخي مشاگس انت حجازي ؟
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101 - براءة2017-10-17 15:57:07
56- أظهري بمعرفگ عشان اعرف ارد عليگ. 🔥🔥🔥
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100 - براءة2017-10-17 15:55:41
96- تسلگ حق نفسها..
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( عدد التعليقات 7,348 )99 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
انشهد يا أبا يوسف أن الحجازيات بنات دلوعات خفة دم وحنونات ولا يهون البقيه... بس وجهة نظري الحجازيات غيررر
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98 - براءة2017-10-17 15:53:59
لا إله إلا انت سبحانك أني كنت من الظالمين
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97 - براءة2017-10-17 15:52:49
74- اي مشروع ي بو يوسف ؟ 💞 عشان أشوف
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96 - 😎2017-10-17 15:50:40
منتحلين معرف ريما ريما كتبت خروج الظهر تحياتنا للاخت ريما
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( عدد التعليقات 16,618 )95 - ابويوسف
الا مهم بالنسبه لى الحجازيع وتفرق معى بهن روح وخفت ظل والشهريه به جلاده ممكن تنام بالصاله تشيلك لفراشك وانت نايم
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94 -2017-10-17 15:43:25
ههههخخخخخ من غير لهجته وضعوه حجازي هي بتتكلم شامي واهي مو شاميه كزلك هههخخخخهخه
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( عدد التعليقات 7,348 )93 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
91 - سارونه ليست حجازيه// إلا حجازيه ...ساره بنت الحجاز ليه تنفي عنها مش حجازيه.. بعدين لا يهمنا حجازيه أو غير دلك ..أخلاقها وطيبتها هي الأصل
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( عدد التعليقات 7,348 )92 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
88 - ابويوسف الغريب يا مفرح اسمع الموظفه اخر وحده تدفع قطه الاستراحه// ههههه ليش وشهو تفسيرك ...مش الكل البعض تتكلف بجميع شؤون الحياه
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91 -2017-10-17 15:29:38
سارونه ليست حجازيه
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90 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 15:29:10
خروج نهاىي▪
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( عدد التعليقات 7,348 )89 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بس يا أبا يوسف تعرف النساء وغيرتهن.كيف تبيها زوجه ثانيه مدري ثالثه بسهولة.لازم فيك خصله تجعل النساء يقبلن بك ولو انت متزوج .يلا عطهم مواصفاتك.وشهو الي يجعل البنات يقبلون ..يمكن فيه صفه مخبيها هي السر
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( عدد التعليقات 16,618 )88 - ابويوسف
الغريب يا مفرح اسمع الموظفه اخر وحده تدفع قطه الاستراحه
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( عدد التعليقات 16,618 )87 - ابويوسف
للاسف مو بس ازواج سمعت اخوان واباء صرفات اخواتهم معهم ولا يودى ويحيب الا مدفوع له ولا تكون بعد تشوف اخوه وده بكفر او تصليح قماشات ولا تساعده من الجهتين تغيرو الناس اول الغريب تساعده تسامحه الحين 😤
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( عدد التعليقات 16,618 )86 - ابويوسف
المال والله ماهو طمع اذا لقيت البطرانه الى تغير مسار حياتك تقول لا لكن الى يعيش على استغلاله وعدم تكفله به هذا نكره ليس من الرجال لكن ماتاخذ وحده بدل ماتسعده تعيشه ظروفك الصعبه يعنى مكتفيه تكون 👍
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( عدد التعليقات 16,618 )85 - ابويوسف
المواصفات مقبوله يعنى به بملح كيمياء وخبله شوى تقدس الحياه الزوجيه
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( عدد التعليقات 16,618 )84 - ابويوسف
لا ما اطقطق عليه نحن قول وفعل حتى مزحنا نلتزم به اذا مزحنا ذكرتن مره شريت حديا نسر وانا مالى خاطر به سئلت راعيه عن سعره قالى قلت مع الشبك تم قال تم وتمت البيعه جبته استرحتنا مات الوالد من الضحك
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( عدد التعليقات 7,348 )83 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
أبو يوسف ..ما هي صفات الجمال الي تطلبها في شريكة حياتك ..قل جميع المواصفات وبعدين الي تنطبق عليها المواصفات ...ترفع أيدها ههه ..اتوقع مواصفاتك تنطبق على الملح والقبله ..انت أكثر ما يهمك المال والهدايا
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( عدد التعليقات 7,348 )82 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
العفو منك براءه
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( عدد التعليقات 7,348 )81 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
اليوم بطرح موضوع جميل ومثير ...إن شاء الله بعد صلاة العصر ...الكل يحب يحكي فيه ...موضوع عام هو شاغل الناس ...وهو حديث الكثير منا ...
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( عدد التعليقات 16,618 )80 - ابويوسف
اتحداك اذاماقلتها وانت صغير😕 لاتجلس على شنطتي فيها قرآن! تحياتي للشعب المؤمن 😂 لاويطلعه ويبوسه ويرجعه مكانه😂 وآخر شي راسب في التسميع "̮🌚
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( عدد التعليقات 7,348 )79 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
لا يا أبا يوسف ساره لا اسمح لك تطقطق عليها ...اختر غيرها هي ما تحب الطقطقه ...بعدين انت متزوج حجازية يكفيك ...ساره حجازيه طيوبه خليك منها ..عندك الملح والقبله مرحبه بيك ..عجل عليها ..ههههه
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( عدد التعليقات 16,618 )78 - ابويوسف
- حلم بعض البنات فنان تركي مع أنها شايفته يبوس مليون بنت ، أما لو درت أن حبيبها البريء الفقير المسكين سوا لايك لبنت طلعت اللايك من عينه 😹💔.
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( عدد التعليقات 16,618 )77 - ابويوسف
انا اعتقد : ان مخترع الواتساب حرمه لان فكرة آخر ظهور هذي مستحيل تخطر على بال اي رجل في الدنيا 🤔🤔
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( عدد التعليقات 16,618 )76 - ابويوسف
سارونه من وين وش رايك مشاكس اخطبه من وين هى 🚶🏿🚶🏿🚶🏿🚶🏿🤓
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75 -2017-10-17 14:52:32
على قولة ريمه لحق زوجتك
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( عدد التعليقات 16,618 )74 - ابويوسف
هلا براءه وش رايك تباركين مشروعى 💞ولا لك راى اخر
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73 -2017-10-17 14:49:12
خخخخخههههه يالليل رجعة حليمه لعادتها القديمه بالمديح هههههههههخهههههههههخخخخ
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72 - براءة2017-10-17 14:47:21
شگرا اخي مشاگس ي ليت يفهموا 🍁🌻
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( عدد التعليقات 16,618 )71 - ابويوسف
مفرح فعلا راحت على اختيار فاتن اما القبله القير فرند حقى صح فاتن جامعه ثنتين تربيه حجازيه وشهريه على شارعين 👍موافق القبله من وين
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( عدد التعليقات 16,618 )70 - ابويوسف
منصف 😂
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69 - براءة2017-10-17 14:39:32
فلماذا الحزن ؟
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68 - براءة2017-10-17 14:38:51
لم يعرفوني جيدآ فتگلموا عني ..فظلموني.. فمحو ذنبي. 🍁
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67 -2017-10-17 14:37:09
لا تتخفون كل واحد يظهر بمعرفه او تبون يحلو لكم الجو لكي تقولون ماتريدون😂
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66 - براءة2017-10-17 14:33:46
لا هاج موج البعد وقفيت بخطآگ في جاه رب الگون لاتعز غيري. 💔
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( عدد التعليقات 7,348 )65 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
52 - براءه هذه سارونه 😂// اتمنى اعرف اش الفائده من السؤال هذا فلان وهذي فلانه... إذا أنت تحب التخفي فهذا طبعك.. وكلا يرى الناس بعين طبعه... انشغل بنفسك وأصلح حالك مالك وما للناس...
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64 -2017-10-17 14:32:41
برايه براده هههههههخخخ
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63 - براءة2017-10-17 14:32:28
لا ترى آلعين 👀 عيبآ 🔥 إذا أحب القلب 💙 قلبا...
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62 -2017-10-17 14:31:40
سوير حطت لها قناة !
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61 - براءة2017-10-17 14:29:54
على مرسى الآماني تحطمت آمالي وعلى مرسى الأحزان تحطمت احلآمي ...
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60 -2017-10-17 14:28:05
خرب الصفحه براءه
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59 - براءة2017-10-17 14:27:38
لا تغربني أگثر تگفيني الغربة إلي انا فيها. 🍁
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58 -2017-10-17 14:27:04
براءه 😱خخخ خخخخخخخخ
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57 - براءة2017-10-17 14:26:38
تعبت اهتم واذكرگم وتنسوني بسامحگم مع إن إهمالگم طول وخلاص خذوا باقي ملامحگم وخلوني انا (م ح ت ا ج) نفسي اگثر من اول💔👋
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56 -2017-10-17 14:25:12
لا لا براءه كما قالت ريما بأنه ذكر
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55 -2017-10-17 14:24:24
يسلمو اوخيي 💝
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54 - براءة2017-10-17 14:24:17
طلبتگ: إرجع مثل اول ..عسى الله ترجع اشياء قديمة برجوعگ 😥
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53 - براءة2017-10-17 14:23:07
سگوتگ مضيعني گيف لو تكلمت ؟,,
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52 -2017-10-17 14:21:53
براءه هذه سارونه 😂
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51 - براءة2017-10-17 14:19:21
مع إحترامي لنور الشمس.. النور والله بوجه أمي ..اجيگ مهموم من حزن أمس.. ويروح بشوفتگ همي.. مااقول مثل الفروض الخمس.. لگنك بقلبي ودمي. 💝
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50 - براءة2017-10-17 14:17:24
ليتگم أخذتوا الذگريات: انا تعبت من الحنين...
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49 - براءة2017-10-17 14:16:14
مايوجعگ إلا الحنين ل للي حبيت وضيعگ 💔
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48 -2017-10-17 14:13:03
يسلمو اوخيي
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47 -2017-10-17 14:12:18
براءه😷
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46 - براءة2017-10-17 14:09:51
فلگ الحمد يارب دائما وأبدا 🌸
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45 - براءة2017-10-17 14:08:53
إبتسم دائما ففي الناس من هو أشقى منگ بگثير لگنه مبتسم وسعيد.. 💟
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44 - براءة2017-10-17 14:07:46
لاتنظر إلى من هو أعلى منگ في المال والحسب بل أنظر لمن هو ادنى منگ في المال والحسب ...
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43 - براءة2017-10-17 14:06:33
تذگر دائما أن گنت فقير ففي الناس من هو أفقر منگ وان گنت مريض ففي الناس من هو اگثر منگ مرضا وتعذيبا 🌻
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42 - براءة2017-10-17 14:04:45
آمين أخ مشاگس وياگ إن شآء الله. 🌷
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41 - براءة2017-10-17 14:03:55
اللهم أرحمني بالقرآن وإجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذگرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وأرزقني تلاوته آناء الليل واطراف النهار وإجعله حجة لي 🌸
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40 - براءة2017-10-17 14:02:16
اللهم ثبتني وثقل موازيني وارفع درجاتي واللهم اسألگ العلا من الجنة لي ولجميع المسلمين والمسلمات. ☀
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( عدد التعليقات 7,348 )39 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
الله يسعد مساك بالخير والسعاده والرضا... براءه..
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38 - براءة2017-10-17 14:01:01
اللهم نسألگ عيشة رضية وميتة سوية و مرد غير مخز ولا فاضح. 🍀
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( عدد التعليقات 7,348 )37 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ليه تحذرني 😜 هو يتغزل فيك باعترافك.. وبعدين لا تحرف وتقل كلمات غير لائقه... ممكن اناقشك نطقطق مع بعض في حدود الأدب.. غير ذلك طناش مالي عليك رد
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36 - براءة2017-10-17 13:59:35
اللهم نسألگ خير هذه الليلة وخير مابعدها ونعوذ بگ من شر هذه الليلة وشر ما بعدها 🌷
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35 - براءة2017-10-17 13:58:30
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 🌸
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34 - براءة2017-10-17 13:57:35
أسعد الله مسائگم بالخير والسعادة والطمأنينة و رضا الرب. 🍁
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( عدد التعليقات 7,348 )33 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ليه تحذرني ... هو يتغزل فيك انت باعترافك 😜 و
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( عدد التعليقات 23,644 )32 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
انا حذرتك،،،،،هالقروي الشايب،،،،،،وضعه مريب،،،،،وانت حر،،،،،،غير معرفك من مشاكس،،،،،الى مشازب،،،،،يمكن يحوق معاه،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 7,348 )31 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
*( اﻹبتلاء الثالث )* *في كل يوم ، يدنو من الآخرة قدراً .. ويبتعد من الدنيا قدراً ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر إهتمامه بالدنيا الفانيةولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية .
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( عدد التعليقات 7,348 )30 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
*( اﻹبتلاء الثاني )* *في كل يوم ، يأكل من رزق الله ؛ إن كان حلال، سئل عنه.. إن كان حراماً عوقب عليه ... ولا يدري عاقبة الحساب*
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( عدد التعليقات 7,348 )29 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
هههه انسان منصف.. هو يتغزل فيك يبي يتقرب منك.. تدور له مزه.. يسمع حكاياتك عن المزز يوميا انجن 😜😜😁 ابو يوسف صح تبي مزه يدورها انسان منصف.. بس يقول انسان منصف غير ثقه خاصه مع المزز😂😂😂😜😁
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( عدد التعليقات 7,348 )28 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
اخاف عليك يا انسان منصف.. لأنو قريب منك.. كيف حكمت عليه.. أكيد تخبره 😜😜😜😂
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( عدد التعليقات 7,348 )27 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
*( الإبتلاء الأول )* *عمره يتناقص كل يوم واليوم الذي ينقص من عمره ، لا يهتم له ؛ وإذا نقص من ماله شىء، إهتم له ؛ و المال يعوض .. والعمر لا يعوض ...*
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( عدد التعليقات 7,348 )26 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
أبو يوسف.. الملح والقبله بتزعل عليك.. والهدايا الي عطتك.. راحت سدى يا عيباه..بس أجل الملح والقبله لعام ثاني.. وبأسلوبك قلها نرتب أمورنا أهم شي تكثر الهدايا 😁😁😁
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( عدد التعليقات 7,348 )25 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
ابو يوسف البنت تسألك.. كم عمرك وكم لك زوجه.. ونت مطنشها.. من حقها تسأل عن كل شيء.. أحبها بصراحه 🌹😂😂.. ونت اكتب شروطك عليها.. وشو المواصفات الي تبيها 😜😜
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( عدد التعليقات 23,644 )24 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
انتبه يا مفرح،،،،،الحرمان،،،،،غير الموجه،،،،،،من المزز،،،،الى الشباب،،،،،،انتبه لحالك،،،،،يمكن يقردنك،،،،،ويطيح الفاس بالراس،،،،،😱
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( عدد التعليقات 23,644 )23 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ابويوسف ،،،،،مشكله،،،،،،ممكن تأمنه مع مزه،،،،،بس ما تأمنه مع مز،،،،،يغازل إنسان منصف،،،،،شكل المساله مشكله،،،،،الله لا يبلانا،،،،،اركد يا بويوسف،،،،هذه المرحله العمريه،،،،،اللي انت فيها تشتاق للذكور😂
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( عدد التعليقات 7,348 )22 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
بعدين يا أبا يوسف ليه تتعب نفسك.. وتكلم فاتن تبحث لك.. أخطبها هي الله يوفق بينكم... هنيئًا لك بنت تستاهل بس انتبه منها لو زعلتها يا ويلك منها.. تسحب عليك في عشيه وضحاها.. 🌹😜😜
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( عدد التعليقات 7,348 )21 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
وعليكم السلام ابا يوسف.. نبارك لك 🌹😜 تبي تخطب 😜 بتكون الثالثه ولا الرابعة اعترف 🌹😂😂
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( عدد التعليقات 7,348 )20 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
*يصاب ابن آدم كل يوم وليلة بثلاثة إبتلاءات ، قد لا يتعظ بواحدة منها :*
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( عدد التعليقات 7,348 )19 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... مساء السعاده لكل الأحبه...كيفكم يا مرصديين روقوا اشوفكم متوترين في الأيام الأخيره.. ابتسموا وأسعدوا غيركم... أكثرهم متابعين لما تكتبوا.. فرفشوا واضحكوا 😜🌹😁😂
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( عدد التعليقات 16,618 )18 - ابويوسف
اليوم متاثر بنسانه منصفه
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( عدد التعليقات 16,618 )17 - ابويوسف
بين النتولا والقشطه متحير حجازيه ولا شهريه والله الثنتين بكل دور وحده 💞 يقولون الى يهذر بالعرس يكون موحد غير معدد لسان مع فقط وكل ماتقدم العمر كثرت الهذرات وحافظ الا ليت الشباب يعود يوما
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( عدد التعليقات 16,618 )16 - ابويوسف
ريما ليه مسويه زعلانه وخروج نهائى
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( عدد التعليقات 16,618 )15 - ابويوسف
فاتن اعتذر امس غفيت مع ان الموضوع كان شيف ومهم عندى ابحثى ومالك الا الاجر والعمر لاتسئلى 😩
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( عدد التعليقات 16,618 )14 - ابويوسف
السلام ✋️
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13 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 12:50:42
اقسم بالله معرفي منتحل اصلا انا ماعلقت هنا كذلك معروف اسلوبي """شكرا حقاااني#خروج نهاىي▪
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12 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 12:46:08
يالله يجيب النصيب وأفتك من هالشغله..العمر راااح ولا زلت انتظر الفرج الغايب😣😥🙆
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11 - 🎭2017-10-17 12:42:20
4 - Rima ريما🗨°•🙇 والله طفشت من حياتي ..لاشغل ولا مشغلة👁️👁️
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10 -2017-10-17 11:32:40
الفتى الالمعي لو اتقيت الله حق تقاته لما كتبت معظم تعليقاتك
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9 -2017-10-17 11:31:44
الفتى الالمعي حبك لما يسخط الله جعلك لا تفارق الصحيفه طرفة عين
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8 -2017-10-17 11:26:48
الفتى الألمعي انت أعجوبة
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7 - حقاااني...2017-10-17 11:12:02
صباااح الخيرااات جميعاااا آكاااد أجزم أن معرف ريماااا منتحل ..إلا بسأل من جد وش يستفيد المنتحلين للمعرفااات غير الدعاااء عليهم ..علق أخي الكريم بشئ نااافع ولا تضر أحد 🌹🌹
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6 - ملحوس2017-10-17 10:46:18
5 - Rima ريما🗨°•🙇 ....مستعجله علا نصيبك اقول داومي بالمطبخ وساعدي الشغاله بلا كثر بربره😂😂😂
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5 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 10:39:48
والله طفشت من حياتي ..لاشغل ولا مشغلة..في بيت اهلي طبخ وتنظيف مثل الشغالة..حتى الشغاله افضل مني تأخذ راتب وانا ولا شي..يالله يجيب النصيب وأفتك من هالشغله..العمر راااح ولا زلت انتظر الفرج الغايب😣😥
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4 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-17 10:36:29
والله طفشت من حياتي ..لاشغل ولا مشغلة..في بيت اهلي طبخ وتنظيف مثل الشغالة..حتى الشغاله افضل مني تأخذ راتب وانا ولا شي..يالله يجيب النصيب وأفتك من هالشغله..العمر راااح ولا زلت انتظر الفرج الغايب😣😥
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3 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-10-17 10:31:18
الطواقي🎭قواطي النيفيا الفارغة🎭تحية لكم ولكن🎭الامور تغيرت علينا نحن معشر الطواقي🎭والسلطة والوجاهه تسلب منا تدريجيا🎭إذا تغيبت عنكم يوما ما فأعلموا ان المقصله وصلتني🎭معكم/ المهرج الطاقية رشيد🤡🤚.
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2 - فـآتن2017-10-17 10:24:44
ت١) امين يارب صباح النور ☁️
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1 -2017-10-17 10:20:28
اللهم إنا نسألك صباحاً تشرق فيه قلوبنا فرحاً وعملًا نرضيك به وقولاً نتقربُ به إليك وطاعةً نرجو بها عفوك وغفرانك .. صباح_الخير 🌺
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