كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!
صحيفة المرصد:أعلن نائب مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تساند فكرة الحظر الكامل للأسلحة النووية، لكنها تنوي الاحتفاظ بترسانتها طالما بقي لدى واشنطن هذا النوع من السلاح.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”شدد الدبلوماسي الكوري الشمالي كيم يينغ رن، على أن “الوضع في شبه الجزيرة الكورية الذي خطف اهتمام العالم باسره، بلغ نقطة حرجة، والحرب النووية يمكن أن تبدأ في أي لحظة”.
وأضاف في هذا السياق قائلا: “طالما ظلت الولايات المتحدة، التي تواصل تهديد وابتزاز كوريا الشمالية بأسلحة نووية، ترفض اتفاقية حظر الأسلحة النووية، فإن كوريا الشمالية لن تنضم إلى الاتفاقية”.
وأكد نائب المندوب الكوري الشمالي في الأمم المتحدة، أن وجود سلاح نووي وصواريخ باليستية لدى بيونغ يانغ، “يعد إجراء شرعيا للدفاع عن النفس”، مشيرا إلى أنه لم يتعرض أي بلد في العالم “لمثل هذا التهديد النووي المباشر والمفرط من قبل الولايات المتحدة لفترة بمثل هذا الطول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في حوار مع شبكة “CNN” إن الرئيس دونالد ترامب يركز على الجهود الدبلوماسية. هو لا يسعى إلى الحرب”، مشددا على أن “الجهود الدبلوماسية ستتواصل إلى أن تسقط القنابل الأولى”.
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التعليقات
الاخ الهمداني: لا علاقة لي بتعليقات هل هامل فهو من الذباب الالكتروني كما يظهر ومن أسلوبه يتبين بأنه مؤجر مفروش؟؟
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تبي تستسلم كوريا عاجل ولا اجل اذا كنت روسيا والصين تصوت مع امريكا ولم تخالفها قط كيف كوريا لشماليه امريكا لو تبغى قتل زعيم كوريا تقدر بس هي مستفيده لابتزاز اليابان وكوريه جنوبي
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لو قامت حرب في شبه الجزيرة الكورية في صالح العرب والمسلمين لان القوي الكبري سوف تنشغل بهذا الحرب ويفتك العرب منهم ومن شرورهم التدميريه والاستعمارية حيلهم بينهم
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كاني شايف ترامب وهو يسمع هالكلام وش هالنشبه اللهم طولك ياروح***ليمون بالنعناع***
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أن امريكا جتها أم الركب من كوريا ش 😉
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هالدب السنفور خطير وذكي
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نعم قدمت امريكا الكثيير والكثيييييير لكن مع الاسف على حساب الشعوب الفقيرة
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18 والشعب العراقي والشعب الافغاني اللي تمت ابادتهم بالملايين ليش ما شملتهم العدالة الامريكية و.و.و.والقائمة تطوووووول
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18 والهنود الحمر اللي عايشين في اقفاص ليش ما شملتهم العدالة الامريكية
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امريكا شرطي العالم الحامي الحرامي
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قدمت كوريا الشماليه الفقر لشعبها والنووي بينما امريكا من كل10اختراعات8من امريكا معظم الاجهزه الطبيه الطائرات السيارات من جموس وفوردات الخ...
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الي يعادي امريكا ماراح الله يوفقه والله نصرها على العالم كله لانها تحب العدل والمساواه
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امريكا تعتبر سكان الشرق الاوسط بشر من الدرجه الثالثة يعني احراقهم بالنووي ليس مشكله
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((((((( كوريا _ الشمالية ......تشير ان ضربتها لامريكا سوف تقتل مالايقل عن 90% من السكان ))))))
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والله كيم بينغ جابها في الصميم امريكا هي من تهدد باحراق كوريا بنووي امريكي
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عداك العيب يا كيم يينغ رن
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الي واقفين عندة نووي ولافول قلابة
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11 - ابو العز الدمشقي 2017-10-17 11:25:39 ت 10 - / وانتا شو عرفك بالاحرار يابويمن // سبك لي لا يفيدك في شي ؛ انتقد بشكل رجولي وخليك ادمي ؛ فالسب والشتم يظهر للناس ضحالتك وبلادتك وتخلف فكرك
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ت 10 - / وانتا شو عرفك بالاحرار يابويمن ***
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نائب مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تساند فكرة الحظر الكامل للأسلحة النووية، لكنها تنوي الاحتفاظ بترسانتها طالما بقي لدى واشنطن هذا النوع من السلاح.{{كفو يالذيب يانسل الاحرار}}
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7 - داعس عملاء المجوس /// من الواضح ان القرسون ماخذ كورس عند قلم الكوفيرة في فن التقيه
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ت 1 - فهد / ولك ابوس صرمايتك على هالفكر
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ت 5_ / القرسون يستخدم التقية
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يبدو ان هناك من يريد احراق الشرق الاقصى مثل ماحرق الشرق الاوسط وعلى اليابان وكوريا لجنوبيه الحذر
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ولك اضرب بشار النعجه وحسن نصر اللات وبنبوس صرمايتك
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كلها اغاني ع روس العرب واحنا شيعي .سني .صوفي كلما وقامت قايمه لطايفه سلخوها اللين تصبح في الحظيظ وبايدينا نذبح بعظنا الله المستعان
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المفروض امريكا تعتذر عن جرائم الحرب اللي ارتكبتها في كوريا الشمالية اثناء حرب الكوريتين و تدفع التعويضات اللازمة و تنهي ها الوضع المهدد للسلم العالمي !!!!
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الله يكفينا شرهم .
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اذا كنا نتكلم بالمنطق فما ذكره مندوب كوريا الشمالية هو الصح. اذا كنت تطالبني بنزع اسلحة الدمار الشامل فلننزعها جميعا ولكن من غير المنطق ان انزعها انا لاكون تحت رحمتك.
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