كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

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صحيفة المرصد:أعلن نائب مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تساند فكرة الحظر الكامل للأسلحة النووية، لكنها تنوي الاحتفاظ بترسانتها طالما بقي لدى واشنطن هذا النوع من السلاح.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”شدد الدبلوماسي الكوري الشمالي كيم يينغ رن، على أن “الوضع في شبه الجزيرة الكورية الذي خطف اهتمام العالم باسره، بلغ نقطة حرجة، والحرب النووية يمكن أن تبدأ في أي لحظة”.

وأضاف في هذا السياق قائلا: “طالما ظلت الولايات المتحدة، التي تواصل تهديد وابتزاز كوريا الشمالية بأسلحة نووية، ترفض اتفاقية حظر الأسلحة النووية، فإن كوريا الشمالية لن تنضم إلى الاتفاقية”.

وأكد نائب المندوب الكوري الشمالي في الأمم المتحدة، أن وجود سلاح نووي وصواريخ باليستية لدى بيونغ يانغ، “يعد إجراء شرعيا للدفاع عن النفس”، مشيرا إلى أنه لم يتعرض أي بلد في العالم “لمثل هذا التهديد النووي المباشر والمفرط من قبل الولايات المتحدة لفترة بمثل هذا الطول”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في حوار مع شبكة “CNN” إن الرئيس دونالد ترامب يركز على الجهود الدبلوماسية. هو لا يسعى إلى الحرب”، مشددا على أن “الجهود الدبلوماسية ستتواصل إلى أن تسقط القنابل الأولى”.

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