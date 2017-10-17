ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟
صحيفة المرصد:قالت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، إنها اعتذرت عن إحياء حفلها الغنائي الخيري في السعودية بعد أن استشعرت الريبة.
وأرجعت شيرين السبب الرئيسي لإلغاء الحفل إلى “انتشار عدة أقاويل في الصحف السعودية تؤثر سلبًا على الهدف الأوحد من الحفل، وهو جمع التبرعات الخيرية”، على حد قولها.
وأكد المكتب الإعلامي للفنانة المصرية في بيان أنه “لم يكن هناك تعاقد رسمي بين مكتب شيرين والجهة المسؤولة عن الحفل، بل كان اتفاقًا شفهيًا فقط”.
ولفت إلى أن “المكتب طلب من مسؤولي الحفل عدم نشر أي أخبار إلا بعد الوصول لاتفاق رسمي، لكنه تفاجأ بعكس ذلك تمامًا”.
واختتم البيان بأن الفنانة شيرين “لم تجد أمامها حلًا سوى الاعتذار عن استكمال تعاقد الحفل وإلغائه في الفترة الحالية، احترامًا منها لجمهورها السعودي”، حسب تعبيرها.
وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت إلغاء الحفل لـ”عدم تقدُّم منظّم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات”.
ودعت الهيئة الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى التواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة “وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة”.
وكان من المفترض إقامة الحفل ضمن حملة جمعية سند الخيرية السعودية لدعم الأطفال مرضى السرطان في الـ 31 من اكتوبر الجاري.
وأثارت الأخبار التي تم تداولها حول إقامة الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا في الرياض غضب واستياء السعوديين، خاصة بعد الأرقام الضخمة التي تم تداولها لأسعار التذاكر والتي تحدثت عن وصول سعر التذكرة الواحدة إلى 10 آلاف ريال.
ودعا الآلاف من السعوديين عبر موقع “تويتر” لمنع هذا الحفل، وتعددت الوسومات، حيث ظهر هاشتاغ بعنوان: “الشعب_يرفض_حفلة_شيرين”، والذي احتل المركز الثاني ضمن الوسوم الأكثر تداولًا وقتها، ووصل عدد المشاركين فيه إلى حوالي 50 ألف مغرد.
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التعليقات
صوره الخبر رهيبه ماتعيضيش معلش معلش 😂😂😂
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هذا على اعتبار انها جاية مجانا وتغني لوجه الله هههههههههههه
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مو مهم سبب الالغاء اهم شي الالغاء نفسه الحمد لله الحمد لله الحمد لله
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يامبغض الهئيه وش سوت لك الهئيه عشان تبغضها خلنا نستفيد
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الله لا يحيكي ومحد يبيكي
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موتو بغيضكم يابني ليبرال يادعاة ***تم الغاء الحفل بفضل الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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أطعتي ألبي ، تهي تهي تهي ،خلاص
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مالك مكان بينا ياشيرين كل المجتمع السعودي يرفضك والحمد لله حمدا كثيرا انه تم الغاء حفلتك
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شكراً للمحترمين والمحترمات الشرفاء الاصلاء الذين غردو بالرفض
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السعودي المحافظ الأصيل يرفض مثل هذه الحفلات خاصة في جمعيات خيريه . ***
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الشي المؤلم ان هذا الامر صار في بلاد تضم الحرمين فقدنا هويتنا الدينية والسعوديه كما ترد امريكا الصهيونية
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120 - رعد الشمال تتابع صاحبنا ذاك طيب طيب ابشر لزوم نبلغ الشيخ بالسالفه🙂🙂
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الجهة المنظمة: يا خسارة ما مشت الخطة على المغفلين من الشعب أجل لازم نسويها بالمقلوب نجيب لوبي مسبق الدفع من المتمشيخين ومن تدعمهم بعض القنوات ...! أمثال ...! لحضور حفل غنائي يمكن تمشي عليهم
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شيرين 10 الاف ليش سلامات
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ماهو كلوه من ****
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“لم يكن هناك تعاقد رسمي بين مكتب شيرين والجهة المسؤولة عن الحفل، بل كان اتفاقًا شفهيًا فقط هههههههههههههههههههههههههههههههههههه “
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طيب شعلاقة الصورة المختاره بالخبر !! ماهي الرساله المراد ايصالها !؟
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السبب ماهو كذا السبب مافيها شي يجذب الاستثمار عشان يسعدنا الجمعية الخيرية لكن يقولون البديل رقصات السامبا البرازيليات لهن خلفيات استثمارية وبي يصرفون دخل الحفل على تصليح المساجد الي على الطرق السريعة
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يارب تفشل خطط البراليه والعلمانيه ولاتحقق لهم امنيه ولا ترفع لهم رايه هم مثل السرطان في الدوله 😒
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لا عزاء لبني شهوان فالتذهبوا لمزبلة التاريخ . برااااااا.
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كل واحد يحشر مع من احب يوم العرض الاكبر
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بل هي حبيية الشياطين من الجن والانس
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اللهم اجعل بلادنا شامخه بلأسلام والمسلمين
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ههههههه هاهم بني شهوان يتالمون من الغاء الحفله . تعليق ١١٦ اصبت عين الحقيقه .
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ههههههه اصلا مأتم الاتفاق معها اعتقد شكلها حركة مسوينها الجمعية يعني ان المجتمع رافض الحفلات
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تعليق 123 الهيئه تدعوا الي الفضيله وهي تعتبر مرفق عظيم من مرافق الدوله قامت عليها الحكومه منذ عهد الملك عبدالعزيز وانت حاط معرفك مبغض للهيئه يعني انت وش تبي بالضبط تبيها سرداحي مرداحي تبطي عظم....
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المجد لشيرين حبيبة الشعب السعودي
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❤️هيئة الترفيه في قلوبنا❤️
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الاهم قيادة المرأة للسيارة هو الحدث الابرز هذا العام
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الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لا تجعل لسفهاء المجتمع موطئ قدم في بلد الحرمين
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الشعب معاك يا شيرين وانشاءالله الحفل سيقام بوقته انا اعرف المنضمين وكلهم يقولون لا يهمك الاخبار كل شي تمام مثل ماهو مرتب له
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لك الويل لا ت؟؟؟؟؟ي ولا تتصدقي
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مثل *** اكيد
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ابرك من الي جمع الفلوس وعطاها داعش..صح ولا لا..فديتكم 💚
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المتشددين يعلمون ان الحفلات قادمه..بس يحب يتسلى..تسلى ياحبيبي وشيل الهم عنك 💚
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ذكرتني حفلة شيرين التي يعود ريعها لمرضى السرطان: بقول الشاعر: كساعيةٍ للخير من كَسْبِ ...... البقيه تحصلونه في قوقل
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كيف ألغوه واليوم بايعين كذا تذكرة !؟ يمكن بيسوونه بشكل مختصر لناس معينة فقط
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هههههههه الي من هذيك الديره مايخلون حركاتهم يعني جت منا مو منكم دايم هم الصح والاخرين هم الخطاء
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هههه
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تعليق ١٠٩ نعم الغاه ماذكرته بيض الله وجهه ودعمهم بضعاف حفل المدعوه شرين العلم وكاد وسلامه تسلمك والجميع .
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يعني منك جات طيب ماعليه المهم انفكينا منك
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قدامك مكه والمدينه وذكرالله والتوبه ياشرين امامساله رقصني على حبه ونص هذه ماهي عندنا والفقيروالمحتاج يرزقه ربي من غير طبل ومعازف والمحتاجين والفقراء في بلدك كثر غني لجلهم وعطيهم من قريب وحنا مستغنين
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هل هي الي اعتذرت او منظمي الحفل ألغوه بسبب ان الراجحي هددهم بقطع دعمه لجمعية السرطان او بسبب عدم اكتمال تراخيص الحفل .... ثلاث معلومات وردت عن سبب الالغاء أيها الصحيحة ؟؟
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التخلف للاسف يعني هالامور ماتصير الا عندنا حسسونا ان الي بتجي شاكيرا او جينفر فنانه عربيه وجايه لحفل خيري وتحظره نساء فقط ليش التعقيد
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قالت ...حزبي الله ونعم الوكيل فيكم يولاد الكبسه...
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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الى الفنانه القديره شيرين ستظل لك مكانه كبيره عند الاغلبيه
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تعليق مخالف
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اقول تقلعي بس لابارك الله فيك ولا في الي يبي يجيبك
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آآآآآآآآآآآآآآآهي أهي أهي أهي يعني مافيش رز .... ياخراشي يالهوتي أهي أهي أهي
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غناء خيري راقصات خيريه مخدرات خيريه الهلوسه خيريه انقلب الشر خيري يعني تعطو الفقراء من عند الراقصات والمغنيات
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وش فيه قلبك مفقوع ووممغوص يارخال خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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سنكون لهم بالمرصاد ...خخخخخ..بس ضحكني تعليق قريته..خخخخخخ..اثابك الله شكلك يبي لك تعيد وضوئك من الخوف 💚
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دموعك غاليه علينا ياشيرين 🌷 .. والحفلات التي في القائمه كثيرررره وقادمه
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ع فكره..كل الفنانات يغنون في السعوديه في الافراح..ايش تقولون عنها بعد..لا تقول حرام افقع عينك 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
أذلفي لابارك الله في أهل العفن @
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اقرأ تعليق واحد كاتب اسباب سقوط الاندلس الابتعاد عن الله..طيب و الي اخذوها هل مع الله ام مبتعدين مع الله..يعني كلامك ان الله مع هؤلائك الي مبتعدين عن الله ويحتلون الدول..نظف مخك شوي قبل ماتكتب 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اصبحنا نتصدق بالاغاني ***
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استري ماواجهتي ياشيرونه ولاتيأسي فالصبرمفتاح الفرح والفرج***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لا لا لاتبكي ياشاطرة روحي غني عند ماما يالله روحي اجري
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
اقتربت الساعه /نقدر يدوحده نرفض ونرد كيدهم في نحورهم يارب لاتغضب علينا الهم وحدة كلمة المسلمين
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هوألغني فيه خير
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سنكون لهم يالمرصد بالمرصاد لكل علماني وليبرالي ماتت بقلبه الغيره علا دينه وارضه ومقدساته ملااااايين الغيورين والف تحيه للرجال
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سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك / اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البشر
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ستضل المملكة العربية السعودية بقيادة زعيم الامتين العربية والإسلامية البطل سلمان والسعوديين احفاد الصحابة ند قوي لكل من تسول له نفسه ** الإساءة لهذا البلد وأهله الكرام ستكون *** بالمرصاد
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خيرها بغيرهاويجب ان نتعلم من اخطاءناحتى لاتفوت مثل هذه الفرصه باستضافة فنانه لهامكانتهاونجاحهافي اداءرسالتها الفنيه وتحب ان تشارك بالاعمال الانسانيه والخيريه الله يثيبها***
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
لاتخاف الله فوق والله يكفينا شرهم سوا لبرالي ولاعلماني وان شاء الله كل خططهم راح تفشل بحول الله
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
دائما هذا الشعب من انتصار الى انتصار ودليل انتصار الجيش السعودي في اليمن ودك الحوثيين الخونه والان انتصر المنتخب السعودي ليذهب لروسيا والان الشعب ينتصر ليوقف اصوات الفساد لعدم اقتحامها بلاد الحرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
يريدون ان تعلى صوت الاغاني . ويسكت صوت الاذان . شف كيف يخططوا الليبرالي
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
اشكر كل السعوديين احفاد الصحابة على تكاتفهم ضد هذا الفساد الذي كان ينوي الانتشار في سماء بلاد الحرمين
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
أكيد السعودي الغيور على دينه الأصيل يرفض وبقوه الحفلات هذي لكن حسبي الله ونعم الوكيل.
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
استشعرت الريبة أجل ؟؟ لا تعليق ....
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تعليق مخالف
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ولم يعد لمخافة الله والحساب والعقاب حسباناً لديهم، ممّا أدّى إلى شيوع الفساد وعدم الاستقرار، الذي أدّى إلى القتل والشتم وعدم الخوف على الأعراض التي تدنّس.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يريدون ان تعلى صوت الاغاني . ويسكت صوت الاذان . شف كيف يخططوا الليبرالي
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
وغيرها من المفاسد التي انتشرت في ذلك الوقت فكلّ هذه الأمور أصبحت مباحة في دولة الأندلس، والجميع له حرية القيام بها دون وجود حسيب أو رقيب على ذلك، فاختفت القيم الإسلاميّة في ذلك المجتمع، يتبع
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وهل الربا طيب..حتى يقبله الله ؟؟؟؟ بصراحه عقول ترفض النظافه 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
الابتعاد عن الله من أهمّ أسباب سقوط الأندلس هو البعد عن عبادة الله، والسير على النهج الإسلامي المستقيم والانحراف إلى القيام بالأعمال المحرمة وغير المقبولة،كشرب الخمر وانتشار الغناءوالرقص والجواري يتبع
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ت54من قال لك ان هذااسمه ياعيني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين الهاية والرضاعه ليه ما سكتوها .
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الحمدلله على العافية
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هاشم تعليق (٥٥) هؤلاء مجرد اذناب حاولو كثيرا قدر الامكان بث الفتن بين السعوديين احفاد الصحابة ولم يستطيعوا قبلهم بدر الحوثي حاول الإساءة لنا كثيرا هوه الان تحت اقدام السعوديين الابطال يدوسونه بالجزمة
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الهدف الأوحد من الحفل، وهو جمع التبرعات الخيرية”، على حد قولها ان الله طيب لا يقبل الا طيب هي عارفه انها عير مرحب فيها هي وصوتها السكراب وابركها من ساعه والله لايردها
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عندي سؤال للمتشدد..مارأيك في الربا ؟ وهل مال الربا حرام ؟ ام الاغاني حرام ؟ مايقدر يجاوب لأنه يعلم انه في زاويه ضيقه لايقدر يخرج منها الا بالريوس 💚
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الحمدلله بالأمر خيرة بإذن الله..وش الفائدة المرجوة من اقامة مثل هذه الحفلات اللي فيها معصية لله..اللي يبي يتبرع للجمعيات الخيرية أبوابها مفتوحةوافضل العمل ماكان خالصا صوابا بعدين ليش نمررها بطريق محرم
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قال صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
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صرح المكتب الإعلامي ؟؟!! ياساتر حتى الفنانة عندها مكتب اعلامي وتصريحات وين حنا في منظمة الينسكوا ولا الأمم المتحدة مكبرين الموضوع ومعطينه اكبر من حجمه ليش ؟؟؟؟؟؟ تراها قطعت فنانة اخت الطقاقة سيم سيم !
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عطوها شلّوتي وتقول إنها اعتذرت هههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا الفنانه سبق واطلقت عبارات حقد وكراهيه ضد السعوديه والام بي سي تكرمها ببرامجها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قال صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ماتعيطيش ما خلاص مافيش نصيب \ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قلم الحقيقه ورحال والماضي .يختفون مع اختفاء المعاصي ويحضرون معها كنهم شياطين انسيه اعوذ بالله المهم مبروك يارجال الحرمين
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
لن يرضون السعوديين احفاد الصحابة أن يعلو صوت الفساد في بلاد الحرمين "***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
راح عليها الرز .... وقاعده تعيط ياعيني
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ليعلم القاصي وداني في اصقاع الارض أن هذه البلاد نزل فيها القران ونزل بها جميع الانبياء عليهم السلام وكانت الانطلاقة نحو العالم لتبشر بنور الإسلام من هذه البلاد ويوجد بها خاتم الانبياء محمد خير البشر
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سؤال الاخ قلم الحقيقه ورحال لماذا دائمآ لا اجد لكم تعليقات على خبر عن ايران بنما الاخبار التي لاتخص ايران تعلقون عليها بكثره وترددون التعليقات اكثر من مره ياهل ترا ماهي الاسباب انتظر اجابه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قلم الحقيقه ***وين وجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الجمعيات الخيرية تبي فلوس حلال اما فلوسك ياشيرين الله الغني عنها ذكرتيني****ههههههههه فشششلة والله ياشوشو
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هذه ارض الطاهره ارض الرسالة المحمديه قبلة المسلمين ارض الحرمين.**** . بارك الله من اخزاها
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فيه حفلات ثانيه قادمه..اهم ماعليك ان تحجز بدري لك و لأهلك..استمتع ايها المتشدد..واترك عنك خزعبلاتك 💚
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تعليق مخالف
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الحفل سيقام في موعده وسيحضر الجميع لدعم العمل الخيري بتواجد النجمة شيرين
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الحمدالله انه تم إلغاء هذا الحفل ***والهدف منه جمع مبالغ من المغرربهم وتفلسع على القاهره بمبالغ الله اعلم قدرها ..فأل خيرى قال‼️‼️👎
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قلم الخمبقة هههه طلع الصح مين انت تقول مايلغى الحفل ومجرد تكميل اوراق وراح يتم الحفل الحفل والله يوم ت،،،،!
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حفل غنائي خيري مثل ****
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الان ي تقول لغت الحفل وهيئة الترفيه تقول ي الي لغت الحف مين نصدق انا من جهتي اصدق شيرين وان الالغاء كان بكيفها وليس لهيئة الترفيه دور بل بالعكس هم الهيئة تبي اقامة الحفل بس رفض شيرين ورطهم
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لانريد تبرعات لمرضانا من ***حكومتنا آمنت لكل مواطن ومقيم حياة العيش الكريمه حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين أجل تبين جمع تبرعات ***
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وينك ياشيرين من بداية الشراره ولا أخذتي المقسوم و صرحتي و ذا كان شفهي يعني ما اخذتي مقدم عقد ياشيرين
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ههههههههههه حلوه ذي حفل خيري الدين بكيفك التقرب من الله *** قلبك عامر بالايمان
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احب ابارك لكل الغيورين علا دينهم وارضهم ومقدساتهم وطخه قلم الحقيقه ورحال باذن الله الى زوال مالكم مكان بيننا
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مدري ليش حاسسس باحساس فرح ههههههههههههههههه مثل النصر علا قوم بني ليبرال مالكم الا هاشتقات تكسر ظهوركم لابارك الله فيكم
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ابرك ..
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كتب الله اجر من الغاء هذا الحفل الغنائي ماهو الا تشجيع ****
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انتي اعتذرتي والا انطردتي هههههههههههههههههه
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تعليق مخالف
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أبك الله لا يرد شيرين ولاشياطينها من الجن والأنس
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ههههه شي مضحك انهاتقول اعتذرة لان فيه ريبه وهل تعرفين الريبه ****بعد ماانكشفو هيئة الترفيه قالو لم يتم التنسيق قطعو الاوراق وحطوها ف الزباله ****هههه تبكي ***وليس خوف
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كفوا ان شاء الله نلغي حفلات اكثر وأكبر استمروا مثل هؤلاء ي**** الله يحفظ أرض الحرمين و المسلمين أجمع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ههههههههه على قول على عوض ... جت الحزينة لتفرح ما لقت الها مطرح
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ابركها من ساعة انك الغيتي العقد الله لا يردك.
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الله طيب لا يقبل إلا طيب .*****
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اي اعتذار ياشيرين منك هم قالو لك بلاش تيجي ماحدش حيدفع 5000 او10الاف ريال
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ت 18 تختلف المسميات والشخص واحد
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
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قال احترامآ لجمهورها بالسعوديه ههههه انتي عندك جمهور كلهم عدد اصابع اليد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
عندي سؤال الاخ قلم الحقيقه ورحال لماذا دائمآ لا اجد لكم تعليقات على خبر عن ايران بنما الاخبار التي لاتخص ايران تعلقون عليها بكثره وترددون التعليقات اكثر من مره ياهل ترا ماهي الاسباب
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لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يالله عاد من نصدق ومن هو الصادق ومن الكذاب في سبب الآلغاء هل هي شيرين والا هيئة الترفيه ***والا غيرهم خلونا نشوف
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ههههههههههههه شخطوك شخط
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ههههه قالها المنظم تعالي بس ماعليكي تعالي بئ ماتخافي ( يوم شافت هيئة الترفيه انه مافيه حضور قالو نلغيه لعدم نظاميته ( حفل غنائي خيري ) كيف تركب ؟ كيف تجي غنائي خيري
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
ههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شي عجيب.***الى اين تتجه ايها المتشدد..لقد حرفت في الدين من عهد رسول الله الى الآن..كفايه 💚
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
شاهدت لها بالصدفة مقطع فيديو وهي ترقص على الطاولات في فرح وتدعس برجليها على " التورتا " كرهتها تماماً
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
(((((( لم نهتف ونهلل لمرسي والاخوان حين بكاء في الصحن ولو تعلق في اسدال الكعبة .. لمنع الفتنة وحبا في(( مصر وأهلها)) ....فلا تتباكينا علينا وانتِ محتكرة الصوت _ اجيرة )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابركها من ساعه احنا في غناء عن الحفلات والأغاني
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
ياخوفي يطلع المنظم هو الفلسطيني الذي تهجم على بنات السعودية او احد شركائه الظاهرين في الواجهة بعد منعه من الظهور في اي فعاليات . والرعب الاكبر انه لم يتم ترحيله حتى الان من السعودية ومنعه من دخولها
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
ليتها تحل مشاكل بلدها وتتبرع لمستشفياتهم! بعدين كيف تنفق مال جمع من ***على اطفال السرطان !
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عيطي يا تفيدة يعطي آل إيه فكرت تلغي الحفل هههههه أقول ألفقيه ماتفرطين ولابألف بس طردوك الله لايجيبكم انت وامثالك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
(((((يازارع _الريحان حول خيامنا....لاتزرع الريحان لست _مقيمُ....ما كل من دخل الهوى عرف الهوى ...ولا كل من شرب المُدام _نديم...ولا كل من طلب السعادة_ نالها....ولا كل من قرأ الكتاب _فهيم))))
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هههههههه يوم الغته هيئة الترفيه طلعت علينا وقالت انا الغيته ... على مين الكلام ده ي شيرو .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
كان المفروض على جمعية سند ان تقول ان الحفل مجاني و لكن من ترغب في الدخول عليها ان تتبرع بعشرة الاف للجمعية و ان ترتدي زي مناسب.
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