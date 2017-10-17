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ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟
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المرصد 151 13٬423 7 ساعات

صحيفة المرصد:قالت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، إنها اعتذرت عن إحياء حفلها الغنائي الخيري في السعودية بعد أن استشعرت الريبة.

وأرجعت شيرين السبب الرئيسي لإلغاء الحفل إلى “انتشار عدة أقاويل في الصحف السعودية تؤثر سلبًا على الهدف الأوحد من الحفل، وهو جمع التبرعات الخيرية”، على حد قولها.

وأكد المكتب الإعلامي للفنانة المصرية في بيان أنه “لم يكن هناك تعاقد رسمي بين مكتب شيرين والجهة المسؤولة عن الحفل، بل كان اتفاقًا شفهيًا فقط”.

ولفت إلى أن “المكتب طلب من مسؤولي الحفل عدم نشر أي أخبار إلا بعد الوصول لاتفاق رسمي، لكنه تفاجأ بعكس ذلك تمامًا”.

واختتم البيان بأن الفنانة شيرين “لم تجد أمامها حلًا سوى الاعتذار عن استكمال تعاقد الحفل وإلغائه في الفترة الحالية، احترامًا منها لجمهورها السعودي”، حسب تعبيرها.

وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت إلغاء الحفل لـ”عدم تقدُّم منظّم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات”.

ودعت الهيئة الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى التواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة “وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة”.

وكان من المفترض إقامة الحفل ضمن حملة جمعية سند الخيرية السعودية لدعم الأطفال مرضى السرطان في الـ 31 من اكتوبر الجاري.

وأثارت الأخبار التي تم تداولها حول إقامة الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا في الرياض غضب واستياء السعوديين، خاصة بعد الأرقام الضخمة التي تم تداولها لأسعار التذاكر والتي تحدثت عن وصول سعر التذكرة الواحدة إلى 10 آلاف ريال.

ودعا الآلاف من السعوديين عبر موقع “تويتر” لمنع هذا الحفل، وتعددت الوسومات، حيث ظهر هاشتاغ بعنوان: “الشعب_يرفض_حفلة_شيرين”، والذي احتل المركز الثاني ضمن الوسوم الأكثر تداولًا وقتها، ووصل عدد المشاركين فيه إلى حوالي 50 ألف مغرد.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

151 -
2017-10-17 18:00:04
صوره الخبر رهيبه ماتعيضيش معلش معلش 😂😂😂
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150 - يلدرم
2017-10-17 17:27:00
هذا على اعتبار انها جاية مجانا وتغني لوجه الله هههههههههههه
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149 -
2017-10-17 17:25:00
مو مهم سبب الالغاء اهم شي الالغاء نفسه الحمد لله الحمد لله الحمد لله
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148 -
2017-10-17 17:20:13
يامبغض الهئيه وش سوت لك الهئيه عشان تبغضها خلنا نستفيد
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147 - محمد الجعيد
2017-10-17 17:19:47
الله لا يحيكي ومحد يبيكي
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146 -
2017-10-17 17:16:43
موتو بغيضكم يابني ليبرال يادعاة ***تم الغاء الحفل بفضل الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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145 - ورد
2017-10-17 17:16:32
أطعتي ألبي ، تهي تهي تهي ،خلاص
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144 -
2017-10-17 17:15:20
مالك مكان بينا ياشيرين كل المجتمع السعودي يرفضك والحمد لله حمدا كثيرا انه تم الغاء حفلتك
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143 - 🌴🇸🇦🌴
2017-10-17 16:59:28
شكراً للمحترمين والمحترمات الشرفاء الاصلاء الذين غردو بالرفض
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142 -
2017-10-17 16:57:42
السعودي المحافظ الأصيل يرفض مثل هذه الحفلات خاصة في جمعيات خيريه . ***
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141 - ................
2017-10-17 16:32:32
الشي المؤلم ان هذا الامر صار في بلاد تضم الحرمين فقدنا هويتنا الدينية والسعوديه كما ترد امريكا الصهيونية
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140 -
2017-10-17 16:30:09
120 - رعد الشمال تتابع صاحبنا ذاك طيب طيب ابشر لزوم نبلغ الشيخ بالسالفه🙂🙂
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139 - سهم
2017-10-17 16:26:10
الجهة المنظمة: يا خسارة ما مشت الخطة على المغفلين من الشعب أجل لازم نسويها بالمقلوب نجيب لوبي مسبق الدفع من المتمشيخين ومن تدعمهم بعض القنوات ...! أمثال ...! لحضور حفل غنائي يمكن تمشي عليهم
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138 - دنجوان
2017-10-17 16:22:11
شيرين 10 الاف ليش سلامات
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137 - وشك وشك
2017-10-17 16:06:55
ماهو كلوه من ****
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136 - عبادي الهلالي
2017-10-17 16:06:52
“لم يكن هناك تعاقد رسمي بين مكتب شيرين والجهة المسؤولة عن الحفل، بل كان اتفاقًا شفهيًا فقط هههههههههههههههههههههههههههههههههههه “
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135 - ابوعبدالعزيز
2017-10-17 15:59:43
طيب شعلاقة الصورة المختاره بالخبر !! ماهي الرساله المراد ايصالها !؟
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134 - هنطش
2017-10-17 15:58:56
السبب ماهو كذا السبب مافيها شي يجذب الاستثمار عشان يسعدنا الجمعية الخيرية لكن يقولون البديل رقصات السامبا البرازيليات لهن خلفيات استثمارية وبي يصرفون دخل الحفل على تصليح المساجد الي على الطرق السريعة
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133 - قمر.
2017-10-17 15:54:48
يارب تفشل خطط البراليه والعلمانيه ولاتحقق لهم امنيه ولا ترفع لهم رايه هم مثل السرطان في الدوله 😒
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132 -
2017-10-17 15:53:40
لا عزاء لبني شهوان فالتذهبوا لمزبلة التاريخ . برااااااا.
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131 - قمر.
2017-10-17 15:52:59
كل واحد يحشر مع من احب يوم العرض الاكبر
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130 - تعليق ١٢٥
2017-10-17 15:50:38
بل هي حبيية الشياطين من الجن والانس
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129 - قمر.
2017-10-17 15:50:04
اللهم اجعل بلادنا شامخه بلأسلام والمسلمين
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128 -
2017-10-17 15:48:54
ههههههه هاهم بني شهوان يتالمون من الغاء الحفله . تعليق ١١٦ اصبت عين الحقيقه .
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127 - خواجه
2017-10-17 15:47:03
ههههههه اصلا مأتم الاتفاق معها اعتقد شكلها حركة مسوينها الجمعية يعني ان المجتمع رافض الحفلات
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126 - خالد
2017-10-17 15:47:02
تعليق 123 الهيئه تدعوا الي الفضيله وهي تعتبر مرفق عظيم من مرافق الدوله قامت عليها الحكومه منذ عهد الملك عبدالعزيز وانت حاط معرفك مبغض للهيئه يعني انت وش تبي بالضبط تبيها سرداحي مرداحي تبطي عظم....
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125 -
2017-10-17 15:44:41
المجد لشيرين حبيبة الشعب السعودي
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124 -
2017-10-17 15:41:36
❤️هيئة الترفيه في قلوبنا❤️
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123 - مبغض الهيئة
2017-10-17 15:39:56
الاهم قيادة المرأة للسيارة هو الحدث الابرز هذا العام
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122 - مرسال غامد
2017-10-17 15:39:31
الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لا تجعل لسفهاء المجتمع موطئ قدم في بلد الحرمين
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121 - هدى
2017-10-17 15:38:32
الشعب معاك يا شيرين وانشاءالله الحفل سيقام بوقته انا اعرف المنضمين وكلهم يقولون لا يهمك الاخبار كل شي تمام مثل ماهو مرتب له
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( عدد التعليقات 1,306 )
120 - رعد الشمال
2017-10-17 15:37:00
لك الويل لا ت؟؟؟؟؟ي ولا تتصدقي
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119 - ١١٦
2017-10-17 15:36:47
مثل *** اكيد
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( عدد التعليقات 9,339 )
118 - الرحااال
2017-10-17 15:36:13
ابرك من الي جمع الفلوس وعطاها داعش..صح ولا لا..فديتكم 💚
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( عدد التعليقات 9,339 )
117 - الرحااال
2017-10-17 15:35:12
المتشددين يعلمون ان الحفلات قادمه..بس يحب يتسلى..تسلى ياحبيبي وشيل الهم عنك 💚
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116 -
2017-10-17 15:32:21
‏⁧‫ ‏ذكرتني حفلة شيرين التي يعود ريعها لمرضى السرطان: ‏بقول الشاعر: ‏كساعيةٍ للخير من كَسْبِ ...... البقيه تحصلونه في قوقل
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115 - ❤️شووووووق❤️
2017-10-17 15:24:51
كيف ألغوه واليوم بايعين كذا تذكرة !؟ يمكن بيسوونه بشكل مختصر لناس معينة فقط
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114 -
2017-10-17 15:19:16
هههههههه الي من هذيك الديره مايخلون حركاتهم يعني جت منا مو منكم دايم هم الصح والاخرين هم الخطاء
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113 -
2017-10-17 15:17:29
هههه
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112 - متابع
2017-10-17 15:15:48
تعليق ١٠٩ نعم الغاه ماذكرته بيض الله وجهه ودعمهم بضعاف حفل المدعوه شرين العلم وكاد وسلامه تسلمك والجميع .
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111 - متابع٣٦
2017-10-17 15:10:04
يعني منك جات طيب ماعليه المهم انفكينا منك
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110 - زائر
2017-10-17 15:09:55
قدامك مكه والمدينه وذكرالله والتوبه ياشرين امامساله رقصني على حبه ونص هذه ماهي عندنا والفقيروالمحتاج يرزقه ربي من غير طبل ومعازف والمحتاجين والفقراء في بلدك كثر غني لجلهم وعطيهم من قريب وحنا مستغنين
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109 -
2017-10-17 15:01:26
هل هي الي اعتذرت او منظمي الحفل ألغوه بسبب ان الراجحي هددهم بقطع دعمه لجمعية السرطان او بسبب عدم اكتمال تراخيص الحفل .... ثلاث معلومات وردت عن سبب الالغاء أيها الصحيحة ؟؟
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108 - الصريح جدا
2017-10-17 14:56:50
التخلف للاسف يعني هالامور ماتصير الا عندنا حسسونا ان الي بتجي شاكيرا او جينفر فنانه عربيه وجايه لحفل خيري وتحظره نساء فقط ليش التعقيد
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107 - خالد
2017-10-17 14:54:18
قالت ...حزبي الله ونعم الوكيل فيكم يولاد الكبسه...
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106 - ابن عدوه
2017-10-17 14:45:54
حسبنا الله ونعم الوكيل
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105 - ابن عدوه
2017-10-17 14:45:50
حسبنا الله ونعم الوكيل
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104 - ابو عبدالكريم
2017-10-17 14:42:56
الى الفنانه القديره شيرين ستظل لك مكانه كبيره عند الاغلبيه
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103 - الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
2017-10-17 14:41:30
تعليق مخالف
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102 - دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ
2017-10-17 14:38:35
اقول تقلعي بس لابارك الله فيك ولا في الي يبي يجيبك
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101 - هههههه
2017-10-17 14:36:26
آآآآآآآآآآآآآآآهي أهي أهي أهي يعني مافيش رز .... ياخراشي يالهوتي أهي أهي أهي
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100 - الترفيه
2017-10-17 14:25:37
غناء خيري راقصات خيريه مخدرات خيريه الهلوسه خيريه انقلب الشر خيري يعني تعطو الفقراء من عند الراقصات والمغنيات
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99 -
2017-10-17 14:14:23
وش فيه قلبك مفقوع ووممغوص يارخال خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 9,339 )
98 - الرحااال
2017-10-17 14:04:32
سنكون لهم بالمرصاد ...خخخخخ..بس ضحكني تعليق قريته..خخخخخخ..اثابك الله شكلك يبي لك تعيد وضوئك من الخوف 💚
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97 - ==
2017-10-17 14:04:10
دموعك غاليه علينا ياشيرين 🌷 .. والحفلات التي في القائمه كثيرررره وقادمه
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( عدد التعليقات 9,339 )
96 - الرحااال
2017-10-17 14:03:06
ع فكره..كل الفنانات يغنون في السعوديه في الافراح..ايش تقولون عنها بعد..لا تقول حرام افقع عينك 💚
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95 - حسبنا الله ونعم الوكيل
2017-10-17 14:02:17
أذلفي لابارك الله في أهل العفن @
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( عدد التعليقات 9,339 )
94 - الرحااال
2017-10-17 14:01:32
اقرأ تعليق واحد كاتب اسباب سقوط الاندلس الابتعاد عن الله..طيب و الي اخذوها هل مع الله ام مبتعدين مع الله..يعني كلامك ان الله مع هؤلائك الي مبتعدين عن الله ويحتلون الدول..نظف مخك شوي قبل ماتكتب 💚
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93 - مستانس
2017-10-17 14:01:25
اصبحنا نتصدق بالاغاني ***
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92 - ضمير الناس
2017-10-17 13:58:53
استري ماواجهتي ياشيرونه ولاتيأسي فالصبرمفتاح الفرح والفرج***
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91 - زائر
2017-10-17 13:58:10
لا لا لاتبكي ياشاطرة روحي غني عند ماما يالله روحي اجري
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90 - كفشتك
2017-10-17 13:56:14
اقتربت الساعه /نقدر يدوحده نرفض ونرد كيدهم في نحورهم يارب لاتغضب علينا الهم وحدة كلمة المسلمين
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89 -
2017-10-17 13:53:06
هوألغني فيه خير
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88 -
2017-10-17 13:48:12
سنكون لهم يالمرصد بالمرصاد لكل علماني وليبرالي ماتت بقلبه الغيره علا دينه وارضه ومقدساته ملااااايين الغيورين والف تحيه للرجال
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87 - ابوشيخه
2017-10-17 13:45:31
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك / اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البشر
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86 - ابوشيخه
2017-10-17 13:41:20
ستضل المملكة العربية السعودية بقيادة زعيم الامتين العربية والإسلامية البطل سلمان والسعوديين احفاد الصحابة ند قوي لكل من تسول له نفسه ** الإساءة لهذا البلد وأهله الكرام ستكون *** بالمرصاد
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85 - ضمير الناس
2017-10-17 13:40:02
خيرها بغيرهاويجب ان نتعلم من اخطاءناحتى لاتفوت مثل هذه الفرصه باستضافة فنانه لهامكانتهاونجاحهافي اداءرسالتها الفنيه وتحب ان تشارك بالاعمال الانسانيه والخيريه الله يثيبها***
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84 - طلال ت ٨٢ لاحول الله
2017-10-17 13:34:38
لاتخاف الله فوق والله يكفينا شرهم سوا لبرالي ولاعلماني وان شاء الله كل خططهم راح تفشل بحول الله
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83 - ابوشيخه
2017-10-17 13:32:51
دائما هذا الشعب من انتصار الى انتصار ودليل انتصار الجيش السعودي في اليمن ودك الحوثيين الخونه والان انتصر المنتخب السعودي ليذهب لروسيا والان الشعب ينتصر ليوقف اصوات الفساد لعدم اقتحامها بلاد الحرمين
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82 - لا حول الله
2017-10-17 13:27:01
يريدون ان تعلى صوت الاغاني . ويسكت صوت الاذان . شف كيف يخططوا الليبرالي
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81 - ابوشيخه
2017-10-17 13:24:10
اشكر كل السعوديين احفاد الصحابة على تكاتفهم ضد هذا الفساد الذي كان ينوي الانتشار في سماء بلاد الحرمين
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80 - طلال
2017-10-17 13:23:45
أكيد السعودي الغيور على دينه الأصيل يرفض وبقوه الحفلات هذي لكن حسبي الله ونعم الوكيل.
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79 - بردقان
2017-10-17 13:22:26
استشعرت الريبة أجل ؟؟ لا تعليق ....
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78 - جرهم
2017-10-17 13:20:46
تعليق مخالف
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77 - من اسباب سقوط الاندلس
2017-10-17 13:20:22
ولم يعد لمخافة الله والحساب والعقاب حسباناً لديهم، ممّا أدّى إلى شيوع الفساد وعدم الاستقرار، الذي أدّى إلى القتل والشتم وعدم الخوف على الأعراض التي تدنّس.
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76 - لا حول الله
2017-10-17 13:19:42
يريدون ان تعلى صوت الاغاني . ويسكت صوت الاذان . شف كيف يخططوا الليبرالي
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75 - من اسباب سقوط الاندلس
2017-10-17 13:19:16
وغيرها من المفاسد التي انتشرت في ذلك الوقت فكلّ هذه الأمور أصبحت مباحة في دولة الأندلس، والجميع له حرية القيام بها دون وجود حسيب أو رقيب على ذلك، فاختفت القيم الإسلاميّة في ذلك المجتمع، يتبع
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74 - الرحااال
2017-10-17 13:18:19
وهل الربا طيب..حتى يقبله الله ؟؟؟؟ بصراحه عقول ترفض النظافه 💚
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73 - من اسباب سقوط الاندلس
2017-10-17 13:18:17
الابتعاد عن الله من أهمّ أسباب سقوط الأندلس هو البعد عن عبادة الله، والسير على النهج الإسلامي المستقيم والانحراف إلى القيام بالأعمال المحرمة وغير المقبولة،كشرب الخمر وانتشار الغناءوالرقص والجواري يتبع
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72 - منصور
2017-10-17 13:16:33
ت54من قال لك ان هذااسمه ياعيني
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71 -
2017-10-17 13:15:37
وين الهاية والرضاعه ليه ما سكتوها .
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70 - منصور
2017-10-17 13:15:13
الحمدلله على العافية
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69 - ابوشيخه
2017-10-17 13:14:00
هاشم تعليق (٥٥) هؤلاء مجرد اذناب حاولو كثيرا قدر الامكان بث الفتن بين السعوديين احفاد الصحابة ولم يستطيعوا قبلهم بدر الحوثي حاول الإساءة لنا كثيرا هوه الان تحت اقدام السعوديين الابطال يدوسونه بالجزمة
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68 - غريب
2017-10-17 13:13:15
الهدف الأوحد من الحفل، وهو جمع التبرعات الخيرية”، على حد قولها ان الله طيب لا يقبل الا طيب هي عارفه انها عير مرحب فيها هي وصوتها السكراب وابركها من ساعه والله لايردها
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67 - الرحااال
2017-10-17 13:10:32
عندي سؤال للمتشدد..مارأيك في الربا ؟ وهل مال الربا حرام ؟ ام الاغاني حرام ؟ مايقدر يجاوب لأنه يعلم انه في زاويه ضيقه لايقدر يخرج منها الا بالريوس 💚
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66 - حقاااني...
2017-10-17 13:09:56
الحمدلله بالأمر خيرة بإذن الله..وش الفائدة المرجوة من اقامة مثل هذه الحفلات اللي فيها معصية لله..اللي يبي يتبرع للجمعيات الخيرية أبوابها مفتوحةوافضل العمل ماكان خالصا صوابا بعدين ليش نمررها بطريق محرم
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65 - محمد
2017-10-17 13:08:42
قال صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
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64 - الساعة بخمسة جنيه والحسابه بتحسب
2017-10-17 13:06:49
صرح المكتب الإعلامي ؟؟!! ياساتر حتى الفنانة عندها مكتب اعلامي وتصريحات وين حنا في منظمة الينسكوا ولا الأمم المتحدة مكبرين الموضوع ومعطينه اكبر من حجمه ليش ؟؟؟؟؟؟ تراها قطعت فنانة اخت الطقاقة سيم سيم !
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63 - الإسلام هو الحل
2017-10-17 13:06:30
عطوها شلّوتي وتقول إنها اعتذرت هههههههههههه
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62 - ابو ناصر
2017-10-17 13:04:55
هذا الفنانه سبق واطلقت عبارات حقد وكراهيه ضد السعوديه والام بي سي تكرمها ببرامجها
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61 - محمد
2017-10-17 13:03:47
قال صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
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60 - لابارك اللة فية
2017-10-17 13:03:19
ماتعيطيش ما خلاص مافيش نصيب \ ***
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59 -
2017-10-17 13:02:53
قلم الحقيقه ورحال والماضي .يختفون مع اختفاء المعاصي ويحضرون معها كنهم شياطين انسيه اعوذ بالله المهم مبروك يارجال الحرمين
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58 - ابوشيخه
2017-10-17 13:01:07
لن يرضون السعوديين احفاد الصحابة أن يعلو صوت الفساد في بلاد الحرمين "***
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57 - بحبك يارز
2017-10-17 12:58:02
راح عليها الرز .... وقاعده تعيط ياعيني
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56 - ابوشيخه
2017-10-17 12:56:41
ليعلم القاصي وداني في اصقاع الارض أن هذه البلاد نزل فيها القران ونزل بها جميع الانبياء عليهم السلام وكانت الانطلاقة نحو العالم لتبشر بنور الإسلام من هذه البلاد ويوجد بها خاتم الانبياء محمد خير البشر
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55 - هاشم
2017-10-17 12:56:20
سؤال الاخ قلم الحقيقه ورحال لماذا دائمآ لا اجد لكم تعليقات على خبر عن ايران بنما الاخبار التي لاتخص ايران تعلقون عليها بكثره وترددون التعليقات اكثر من مره ياهل ترا ماهي الاسباب انتظر اجابه
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54 - حسين
2017-10-17 12:55:31
قلم الحقيقه ***وين وجهك
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53 - حسين
2017-10-17 12:54:17
الجمعيات الخيرية تبي فلوس حلال اما فلوسك ياشيرين الله الغني عنها ذكرتيني****ههههههههه فشششلة والله ياشوشو
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52 - محمد
2017-10-17 12:52:23
هذه ارض الطاهره ارض الرسالة المحمديه قبلة المسلمين ارض الحرمين.**** . بارك الله من اخزاها
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51 - لابارك اللة فية
2017-10-17 12:52:20
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( عدد التعليقات 9,339 )
50 - الرحااال
2017-10-17 12:51:00
فيه حفلات ثانيه قادمه..اهم ماعليك ان تحجز بدري لك و لأهلك..استمتع ايها المتشدد..واترك عنك خزعبلاتك 💚
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49 - ابوشيخه
2017-10-17 12:50:02
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48 -
2017-10-17 12:50:00
تعليق مخالف
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47 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-17 12:49:29
الحفل سيقام في موعده وسيحضر الجميع لدعم العمل الخيري بتواجد النجمة شيرين
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46 - العمده
2017-10-17 12:47:41
الحمدالله انه تم إلغاء هذا الحفل ***والهدف منه جمع مبالغ من المغرربهم وتفلسع على القاهره بمبالغ الله اعلم قدرها ..فأل خيرى قال‼️‼️👎
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45 - فاهم الاعيبهم
2017-10-17 12:44:38
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44 -
2017-10-17 12:42:15
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43 - انـــا
2017-10-17 12:41:58
قلم الخمبقة هههه طلع الصح مين انت تقول مايلغى الحفل ومجرد تكميل اوراق وراح يتم الحفل الحفل والله يوم ت،،،،!
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42 - ابومحمد
2017-10-17 12:41:24
حفل غنائي خيري مثل ****
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41 -
2017-10-17 12:40:09
الان ي تقول لغت الحفل وهيئة الترفيه تقول ي الي لغت الحف مين نصدق انا من جهتي اصدق شيرين وان الالغاء كان بكيفها وليس لهيئة الترفيه دور بل بالعكس هم الهيئة تبي اقامة الحفل بس رفض شيرين ورطهم
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40 - مفسر أحلام
2017-10-17 12:36:11
لانريد تبرعات لمرضانا من ***حكومتنا آمنت لكل مواطن ومقيم حياة العيش الكريمه حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين أجل تبين جمع تبرعات ***
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39 - والد ابراهيم
2017-10-17 12:34:22
وينك ياشيرين من بداية الشراره ولا أخذتي المقسوم و صرحتي و ذا كان شفهي يعني ما اخذتي مقدم عقد ياشيرين
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38 - د
2017-10-17 12:32:55
ههههههههههه حلوه ذي حفل خيري الدين بكيفك التقرب من الله *** قلبك عامر بالايمان
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37 -
2017-10-17 12:32:54
احب ابارك لكل الغيورين علا دينهم وارضهم ومقدساتهم وطخه قلم الحقيقه ورحال باذن الله الى زوال مالكم مكان بيننا
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36 - ملحوس
2017-10-17 12:28:40
مدري ليش حاسسس باحساس فرح ههههههههههههههههه مثل النصر علا قوم بني ليبرال مالكم الا هاشتقات تكسر ظهوركم لابارك الله فيكم
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35 - ابو مشارى
2017-10-17 12:27:38
ابرك ..
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34 - اليامي
2017-10-17 12:27:26
كتب الله اجر من الغاء هذا الحفل الغنائي ماهو الا تشجيع ****
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33 - جحا99
2017-10-17 12:26:53
تعليق مخالف
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32 - صقر السلام
2017-10-17 12:26:00
انتي اعتذرتي والا انطردتي هههههههههههههههههه
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31 - جحا99
2017-10-17 12:25:01
تعليق مخالف
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30 - ابو جركل
2017-10-17 12:23:43
أبك الله لا يرد شيرين ولاشياطينها من الجن والأنس
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29 - أنا أنا
2017-10-17 12:23:42
ههههه شي مضحك انهاتقول اعتذرة لان فيه ريبه وهل تعرفين الريبه ****بعد ماانكشفو هيئة الترفيه قالو لم يتم التنسيق قطعو الاوراق وحطوها ف الزباله ****هههه تبكي ***وليس خوف
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28 - جحا99
2017-10-17 12:22:26
كفوا ان شاء الله نلغي حفلات اكثر وأكبر استمروا مثل هؤلاء ي**** الله يحفظ أرض الحرمين و المسلمين أجمع
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27 - ابو لمعه
2017-10-17 12:13:01
ههههههههه على قول على عوض ... جت الحزينة لتفرح ما لقت الها مطرح
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( عدد التعليقات 12,215 )
26 - العنيد
2017-10-17 12:06:04
ابركها من ساعة انك الغيتي العقد الله لا يردك.
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( عدد التعليقات 12,215 )
25 - العنيد
2017-10-17 12:04:59
تعليق مخالف
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24 - ابو شدا
2017-10-17 12:00:42
الله طيب لا يقبل إلا طيب .*****
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23 -
2017-10-17 12:00:25
اي اعتذار ياشيرين منك هم قالو لك بلاش تيجي ماحدش حيدفع 5000 او10الاف ريال
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22 - محب المرصد
2017-10-17 11:55:18
تعليق مخالف
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21 - زائر
2017-10-17 11:55:16
ت 18 تختلف المسميات والشخص واحد
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20 - ابن الوغيده
2017-10-17 11:54:43
تعليق مخالف
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19 - هاشم
2017-10-17 11:53:34
قال احترامآ لجمهورها بالسعوديه ههههه انتي عندك جمهور كلهم عدد اصابع اليد
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18 - هاشم
2017-10-17 11:51:15
عندي سؤال الاخ قلم الحقيقه ورحال لماذا دائمآ لا اجد لكم تعليقات على خبر عن ايران بنما الاخبار التي لاتخص ايران تعلقون عليها بكثره وترددون التعليقات اكثر من مره ياهل ترا ماهي الاسباب
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17 - كاره الليبرالية
2017-10-17 11:46:12
تعليق مخالف
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16 - بدر
2017-10-17 11:44:37
يالله عاد من نصدق ومن هو الصادق ومن الكذاب في سبب الآلغاء هل هي شيرين والا هيئة الترفيه ***والا غيرهم خلونا نشوف
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15 - Ksb
2017-10-17 11:42:16
ههههههههههههه شخطوك شخط
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14 - كاره الليبرالية
2017-10-17 11:39:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - زائر
2017-10-17 11:39:46
ههههه قالها المنظم تعالي بس ماعليكي تعالي بئ ماتخافي ( يوم شافت هيئة الترفيه انه مافيه حضور قالو نلغيه لعدم نظاميته ( حفل غنائي خيري ) كيف تركب ؟ كيف تجي غنائي خيري
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12 - اعزب معتزل
2017-10-17 11:32:38
ههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 9,339 )
11 - الرحااال
2017-10-17 11:32:05
شي عجيب.***الى اين تتجه ايها المتشدد..لقد حرفت في الدين من عهد رسول الله الى الآن..كفايه 💚
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10 - أحمد
2017-10-17 11:31:38
شاهدت لها بالصدفة مقطع فيديو وهي ترقص على الطاولات في فرح وتدعس برجليها على " التورتا " كرهتها تماماً
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( عدد التعليقات 30,338 )
9 - برق _ الحرم
2017-10-17 11:30:44
(((((( لم نهتف ونهلل لمرسي والاخوان حين بكاء في الصحن ولو تعلق في اسدال الكعبة .. لمنع الفتنة وحبا في(( مصر وأهلها)) ....فلا تتباكينا علينا وانتِ محتكرة الصوت _ اجيرة )))))
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8 - السحيم
2017-10-17 11:27:39
ابركها من ساعه احنا في غناء عن الحفلات والأغاني
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7 - محمد الغامدي
2017-10-17 11:25:56
ياخوفي يطلع المنظم هو الفلسطيني الذي تهجم على بنات السعودية او احد شركائه الظاهرين في الواجهة بعد منعه من الظهور في اي فعاليات . والرعب الاكبر انه لم يتم ترحيله حتى الان من السعودية ومنعه من دخولها
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6 -
2017-10-17 11:25:15
ليتها تحل مشاكل بلدها وتتبرع لمستشفياتهم! بعدين كيف تنفق مال جمع من ***على اطفال السرطان !
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5 - زائر
2017-10-17 11:25:12
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4 -
2017-10-17 11:25:11
عيطي يا تفيدة يعطي آل إيه فكرت تلغي الحفل هههههه أقول ألفقيه ماتفرطين ولابألف بس طردوك الله لايجيبكم انت وامثالك
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( عدد التعليقات 30,338 )
3 - برق _ الحرم
2017-10-17 11:24:59
(((((يازارع _الريحان حول خيامنا....لاتزرع الريحان لست _مقيمُ....ما كل من دخل الهوى عرف الهوى ...ولا كل من شرب المُدام _نديم...ولا كل من طلب السعادة_ نالها....ولا كل من قرأ الكتاب _فهيم))))
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2 - alhwawe
2017-10-17 11:21:58
هههههههه يوم الغته هيئة الترفيه طلعت علينا وقالت انا الغيته ... على مين الكلام ده ي شيرو .
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1 - سعد
2017-10-17 11:20:47
كان المفروض على جمعية سند ان تقول ان الحفل مجاني و لكن من ترغب في الدخول عليها ان تتبرع بعشرة الاف للجمعية و ان ترتدي زي مناسب.
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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

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الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

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توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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