رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بعد انتشار مقاطع توثق جرائمهم ..شرطة الرياض تطيح بعصابة تخصصت في نشل كبار السن وتكشف عن جنسياتهم-فيديو

بعد انتشار مقاطع توثق جرائمهم ..شرطة الرياض تطيح بعصابة تخصصت في نشل كبار السن وتكشف عن جنسياتهم-فيديو

بعد انتشار مقاطع توثق جرائمهم ..شرطة الرياض تطيح بعصابة تخصصت في نشل كبار السن وتكشف عن جنسياتهم-فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 48 5٬622 7 ساعات

صحيفة المرصد:صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مجموعة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيها مجموعة من الجناة يقومون بالترصد لكبار السن و نشلهم في غفلة منهم و ارتكاب الفرار .

و في إطار الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم النشل و السرقات ، فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض بعد اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية من ضبط سبعة جناة في عدة كمائن محكمه تورطوا في عدد من تلك الحوادث (مواطنين وخمسة وافدين يمنيي الجنسية).

جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص و بعرضهم على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليهم في الحال ، و بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب سبعة عشر حادثة سرقة و نشل موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

كما جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

48 - ⛔️
2017-10-17 16:51:24
قصو أيديهم واجلدوهم وصادرو ممتلكاتهم كلها واطردوهم بدون سجن وأكل وشرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - هنطش
2017-10-17 15:45:48
إذا الشبعانين أهل $ يهبشون هبش عيني عينك فالاتبكي على شله نشألين وحراميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - ساري
2017-10-17 15:34:15
للاسف نتايج التصحيح نؤتي ثمارها اغلب من صحح لهم كانو من اهل السوابق حفظ الله االوطن والملك وولي العهد وحكومتنا الرشيدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - الوطن غالي
2017-10-17 15:29:14
(مواطنين وخمسة وافدين يمنيي الجنسية اكيد يقربون لبعض وافهم يافهيم يعني بينهم صلة قرابه يعني زواج الاجانب من مواطنات عامل عمايله الله يستر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
44 - ابو العز الدمشقي
2017-10-17 15:16:47
كفيل وعماله مشكلين بيزنس ؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
43 - الاندلس
2017-10-17 14:59:44
ياليت حد السرقة يطبق مثل اول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - قاري
2017-10-17 14:58:50
اليمنيين جرائمهم فاقت الالحد المعقول شيء عجيب أن بقع المواطن تحت طائلة التهديد من هؤولاء الساحفين القتلة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
41 - الاندلس
2017-10-17 14:58:32
يا لست قطع اليد يعود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - الصدق ينقال
2017-10-17 14:54:39
الأمن السعودي يرفع الرأس الله يحفظ رجاله ويديم الأمن على هذه البلاد وأهلها ويخذل كل مفسد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-10-17 14:30:45
ياحكومة نبي نظام وقانون مانبي فوضى نبي شوت هذا زمن شوت هالحثالات برااا الله يلعنهم ويقول البلد واقرفوا حياتنا😏😏😏
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-10-17 14:28:47
**باسم الفيز والاستقدام الغبي لمن هب ودب ... التأشيرات😑😑😑
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-17 14:25:47
كل خبر قالوا يمني وبالأخير يطلعوا من النازحين السعوديين!! 😑😑😑
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
36 - غريب
2017-10-17 14:07:25
كما جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه. نطالب إقامة حد السرقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,304 )
35 - ابونواف...
2017-10-17 14:07:06
معادلة السرقة في السعودية (يماني)+(مجهول)=سرقة ....علماً ان اليماني عنصرثابت المطلوب جد المجهول؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
34 - ههه
2017-10-17 14:06:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - فهد
2017-10-17 14:02:27
لازم مواطنين هم أصلا اللي يشجعون الوافدين على السرقة ، خونه أغبياء عاله بالدنيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - أردني نشمي
2017-10-17 13:54:36
إن شاء الله تنتهي الحرب ويعود جميعهم إلى بلدهم ولا يبقى منهم أحد
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
31 - محب المرصد
2017-10-17 13:21:57
انتم طلعوا اليمن من ديارنا ومستعدين ندفع لكم مبلغ اسمه بدل يمني
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
30 - ررر
2017-10-17 13:18:05
اااه يالقهر قال يماني ااااااااااااااا ه يالقهر قال يماني .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - مواطن غيور ومحب لوطنه
2017-10-17 13:07:51
نناشد القضاة بتطبيق شرع الله المفسدالسيف والسارق قطع اليد جرائم السرقات تكررفى جميع مدن المملكة على مدار الساعه بسبب عدم تطبيق هذا الحدالشرعى.حتى اصبحت السرقة فى وضح النهار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - دافووور
2017-10-17 12:58:07
شكل الجوازات لم ترحل أحد من الأجانب للأسف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
27 - علي القاضي
2017-10-17 12:49:07
اي جرم هو ذنب عظيـــــــم الا ان هذا الجرم اعظم لانه استهدف فئة طاعنة في السن لا حول لها ولاقوة لا تستطيع المقاومة ولا التخلص ولا جمع الأدلة ولا الاحتفاظ بالمعلومات ولا تقديم ما يساعد في القبض
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
26 - جبال سدير
2017-10-17 12:43:36
اتوقع المواطنين من الذين يعرف عليهم معرف القرية سابقا في بعض قرى **مقابل مبالغ مالية يجب فتح ملفاتهم وسوف تتضح جنسيتهم الحقيقية
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
25 - العمده
2017-10-17 12:36:33
باجماعة الخير التعميم فى الجرائم على شعب كامل خطاء كبير وقد يرتقى الى القذف وتحمل ذنوب الناس فى كل جنس ولون وعرق الطيب والفاسد ومن الانصاف والعقل عدم التعميم ولاننسى ان بعض المواطنيين مجرمون
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
24 - يا عالم متى تخلصونا من هالجنسية
2017-10-17 12:35:05
خبرين لجرائم في نفس الصفحة لنفس الجنسية ويوميا نسمع عن جرائمهم هل السعودية رحبت بهم ليثيرو الفساد والرعب في وطننا ام ليعلموا ابنائنا الإجرام. متى نتحرك متى ننقذ ما يمكن إنقاذه بلدهم اولى بهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 - زائر
2017-10-17 12:30:47
يمني مقيم ليتك ساكت
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
22 - سيطرة
2017-10-17 12:23:38
وخمسة وافدين يمنيي الجنسية من ***قلم الكوفيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - الهزاني
2017-10-17 12:22:40
غاب حد السرقه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - يمني مقيم
2017-10-17 12:16:31
هذولا ليسو يمنيين أصل بل متجنسين جنسية يمنية لان اليمني أصل العرب لا يمكن يسرق بل يعمل ويكسب من عرق جبينه
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
19 - نمر 90
2017-10-17 12:13:44
احلى مافي التصريح .. وارتكاب الفرار ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - ابو علي
2017-10-17 12:08:17
**الله الزيود في هذا اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - زائر
2017-10-17 12:02:12
طيب فيه قطع يد ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - نور
2017-10-17 11:57:25
وين مريض المرصد ابو شخصية مزدوجة . اللهم اشفيه وعافيه من العقد الذي يعاني منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - يمامه
2017-10-17 11:54:08
وبداء مسلسل الاجرام من الاجانب ونلتقي في الحلقة القادمة بطولة علي عبده احمد ناقي وشباب العزبة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
14 - لقمان الحكيم
2017-10-17 11:52:50
المثل يقول اظرب الجبان يخاف القوي. طبقو حد الله فيهم تراه خير من ان تمطر السماء اربعين ليله او كما قال صلوات الله وسلامه عليه واله وصحبه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - يمامه
2017-10-17 11:52:13
والله انك صادق تعليق 9 اخرزمن -***يتكلم باسم اهل البلد اه يازمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - محب المرصد
2017-10-17 11:51:28
اليمن وما ادراك ماليمن؟؟ ياليت ننظف ارضنا منهم والله ثم والله انهم خطر علينا كبير معروفين بالحسد والبغض والكراهية والسرقة والطمع اهم شي يسحب من جيبك الريال باي وسيله كانت اطردوهم لاكثر الله منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
11 - يمامه
2017-10-17 11:50:51
ابويمن مااحد يستقبلهم في اي دولة عربية ياناس هذولا ناس طفرانة وجت شافت الشعب العطوف والحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
10 - واضح
2017-10-17 11:45:13
الشعب ***طررررررررد باسرع وقت ترا طولوها انا ان لقيت لي حرامي اجنبي سلسلته بالحوش الين يفطس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - زائر
2017-10-17 11:42:44
بانكك يطالب بتجنيسهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - السمو
2017-10-17 11:39:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - مكاااااوي
2017-10-17 11:37:56
إقامة حدالله فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - كجمغلو
2017-10-17 11:36:51
نطالب بأقسى العقوبات بدون هواده بحق هؤلاء المجرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - افيخاي ادرعي
2017-10-17 11:34:20
اليمني من اخطر الجنسيات مافيه مصيبه الا وتلقاه مشارك فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
4 -
2017-10-17 11:34:01
اليمنه وابو شكيم ***الأجانب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - خالد
2017-10-17 11:33:30
في كل جريمه تلقى يمني .. اقسم بالله ان الدول التي رفضت استقبالهم كانت محقه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
2 -
2017-10-17 11:32:54
اليمنه جريئين في الإجرام حتي علموا شبابنا علي الإجرام. لا يخافوا اذا سفرتهم رجعوا بعد اسبوع بإسم ثاني وجواز ثاني
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - حلم الوطن
2017-10-17 11:32:01
اتمنى تقطع أيديهم كأقل عقاب لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قصيمي معتق

المصريين عندهم مفهوهم خاطء بخصوص ختان البنات.. ختان البنت يسبب لها ا*****...
بواسطة : ابو العز الدمشقي

من يحمي اسرائيل بدعم ايراني هم حزب الشيطان بقيادة حسن زميرة وانت يالهمداني خليك...
بواسطة :

الدواعش هم عصابات تحت تمويل ايراني رافضي لا يمت للاسلام بصله فلعنة الله على من د...
بواسطة : الحقيقه

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
176 4
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
226 1
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
175 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
92 0
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
140 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
139 0
mm

كوثر الأربش

أوروبا و«الوهابية»
481 2
mm

د. محمد العوين

ترامب سيسقط ملالي قم!
205 3
mm

خلف الحربي

أغلى حجر عثرة
322 2
mm

محمد الساعد

في الدوحة غِرٌّ ثَرِيٌّ قرّر شراء العالم !
271 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
288 3
mm

عادل التويجري

الإحباط !
512 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
440 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
773 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
528 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
236 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
705 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
547 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
674 8
mm

أحمد الشمراني

مصر التي في خاطري
265 4
الاخبار الدولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 6 519 1 ساعة
عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

 وكالات 29 2٬256 3 ساعات
كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

 المرصد 29 5٬544 7 ساعات
ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

 المرصد 46 5٬578 15 ساعة
المرصد الرياضي
أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

 المرصد 3 391 12 دقيقة
بالتفاصيل .. آل الشيخ يوضح الأسباب حول العقوبات الصادرة مؤخرا تجاه عدد من الشخصيات الرياضية

بالتفاصيل .. آل الشيخ يوضح الأسباب حول العقوبات الصادرة مؤخرا تجاه عدد من الشخصيات الرياضية

 المرصد 46 4٬410 16 ساعة
“تركي آل الشيخ” يكشف الحقيقة حول ما يتم تداوله عن “هبوط نادي الهلال”

“تركي آل الشيخ” يكشف الحقيقة حول ما يتم تداوله عن “هبوط نادي الهلال”

 المرصد 51 7٬966 17 ساعة
شاهد.. مشجع نصراوي يهدى مدرب نادي النصر الجديد جوستافو “شماغه وعقاله”!

شاهد.. مشجع نصراوي يهدى مدرب نادي النصر الجديد جوستافو “شماغه وعقاله”!

 المرصد 33 2٬962 يومين
اخبار فنية
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 120 7٬018 5 ساعات
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 151 13٬423 7 ساعات
“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

 المرصد 102 12٬089 يوم واحد
بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

 المرصد 88 13٬901 يومين
اخبار منوعة
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 314 17٬227 20 ساعة
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

 المرصد 25 9٬659 يوم واحد
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

 المرصد 136 16٬047 يومين
بالصور: “مدمن للجنس وكنت أحجز له الفنادق”.. طليقة محمد علي كلاي تكشف الجانب “المظلم والشرير” من حياته

بالصور: “مدمن للجنس وكنت أحجز له الفنادق”.. طليقة محمد علي كلاي تكشف الجانب “المظلم والشرير” من حياته

 المرصد 93 15٬291 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!

شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!

 المرصد 207 11٬047 7 ساعات
شاهد .. لحظة انتحار سوري بطريقة صادمة في تركيا !

شاهد .. لحظة انتحار سوري بطريقة صادمة في تركيا !

 المرصد 40 8٬861 18 ساعة
بالفيديو .. الشريان ينفعل على متحدث وزارة العمل : المهندسين السعوديين يشتغلوا “قهوجية”!

بالفيديو .. الشريان ينفعل على متحدث وزارة العمل : المهندسين السعوديين يشتغلوا “قهوجية”!

 المرصد 92 7٬471 18 ساعة
شاهد معلم يصدم طلابه .. “تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه”!

شاهد معلم يصدم طلابه .. “تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه”!

 المرصد 213 8٬759 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 27 6٬112 16 ساعة
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬435 يومين
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬576 يومين
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 7٬878 4 أيام
اخبار صحية
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 18 6٬878 يوم واحد
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 6٬943 يومين
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬816 3 أيام
الطبيب المصري “مجدي يعقوب” يعلن عن علاج جديد لمرضى القلب ويكشف عن سعره في أمريكا!

الطبيب المصري “مجدي يعقوب” يعلن عن علاج جديد لمرضى القلب ويكشف عن سعره في أمريكا!

 المرصد 43 7٬454 4 أيام
اخبار اقتصادية
رويترز : الصين تعلن رغبتها في شراء حصة من أرامكو مباشرة

رويترز : الصين تعلن رغبتها في شراء حصة من أرامكو مباشرة

 رويترز 50 3٬826 21 ساعة
كشف تفاصيل مراحل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” البالغ 280 ألف منتج

كشف تفاصيل مراحل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” البالغ 280 ألف منتج

 المرصد 46 3٬653 يومين
هذا ما قالته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»

هذا ما قالته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»

 المرصد 13 2٬650 3 أيام
تفاصيل إجابة 5 تساؤلات عن «رفع أسعار الوقود» في السعودية

تفاصيل إجابة 5 تساؤلات عن «رفع أسعار الوقود» في السعودية

 المرصد 147 13٬331 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬826 يومين
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 654 5 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬030 أسبوع واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬678 أسبوعين
الاخيرة
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 8 1٬955 1 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 6 501 2 ساعتين
حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

 المرصد 128 15٬794 24 ساعة
توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

 المرصد 2 1٬059 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 166 2٬191 8 ساعات