بعد انتشار مقاطع توثق جرائمهم ..شرطة الرياض تطيح بعصابة تخصصت في نشل كبار السن وتكشف عن جنسياتهم-فيديو
صحيفة المرصد:صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مجموعة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيها مجموعة من الجناة يقومون بالترصد لكبار السن و نشلهم في غفلة منهم و ارتكاب الفرار .
و في إطار الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم النشل و السرقات ، فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض بعد اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية من ضبط سبعة جناة في عدة كمائن محكمه تورطوا في عدد من تلك الحوادث (مواطنين وخمسة وافدين يمنيي الجنسية).
جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص و بعرضهم على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليهم في الحال ، و بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب سبعة عشر حادثة سرقة و نشل موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .
كما جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
قصو أيديهم واجلدوهم وصادرو ممتلكاتهم كلها واطردوهم بدون سجن وأكل وشرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إذا الشبعانين أهل $ يهبشون هبش عيني عينك فالاتبكي على شله نشألين وحراميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
للاسف نتايج التصحيح نؤتي ثمارها اغلب من صحح لهم كانو من اهل السوابق حفظ الله االوطن والملك وولي العهد وحكومتنا الرشيدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(مواطنين وخمسة وافدين يمنيي الجنسية اكيد يقربون لبعض وافهم يافهيم يعني بينهم صلة قرابه يعني زواج الاجانب من مواطنات عامل عمايله الله يستر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
كفيل وعماله مشكلين بيزنس ؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ياليت حد السرقة يطبق مثل اول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اليمنيين جرائمهم فاقت الالحد المعقول شيء عجيب أن بقع المواطن تحت طائلة التهديد من هؤولاء الساحفين القتلة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يا لست قطع اليد يعود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأمن السعودي يرفع الرأس الله يحفظ رجاله ويديم الأمن على هذه البلاد وأهلها ويخذل كل مفسد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياحكومة نبي نظام وقانون مانبي فوضى نبي شوت هذا زمن شوت هالحثالات برااا الله يلعنهم ويقول البلد واقرفوا حياتنا😏😏😏
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
**باسم الفيز والاستقدام الغبي لمن هب ودب ... التأشيرات😑😑😑
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل خبر قالوا يمني وبالأخير يطلعوا من النازحين السعوديين!! 😑😑😑
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
كما جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه. نطالب إقامة حد السرقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
معادلة السرقة في السعودية (يماني)+(مجهول)=سرقة ....علماً ان اليماني عنصرثابت المطلوب جد المجهول؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لازم مواطنين هم أصلا اللي يشجعون الوافدين على السرقة ، خونه أغبياء عاله بالدنيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إن شاء الله تنتهي الحرب ويعود جميعهم إلى بلدهم ولا يبقى منهم أحد
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
انتم طلعوا اليمن من ديارنا ومستعدين ندفع لكم مبلغ اسمه بدل يمني
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
اااه يالقهر قال يماني ااااااااااااااا ه يالقهر قال يماني .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نناشد القضاة بتطبيق شرع الله المفسدالسيف والسارق قطع اليد جرائم السرقات تكررفى جميع مدن المملكة على مدار الساعه بسبب عدم تطبيق هذا الحدالشرعى.حتى اصبحت السرقة فى وضح النهار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شكل الجوازات لم ترحل أحد من الأجانب للأسف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اي جرم هو ذنب عظيـــــــم الا ان هذا الجرم اعظم لانه استهدف فئة طاعنة في السن لا حول لها ولاقوة لا تستطيع المقاومة ولا التخلص ولا جمع الأدلة ولا الاحتفاظ بالمعلومات ولا تقديم ما يساعد في القبض
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اتوقع المواطنين من الذين يعرف عليهم معرف القرية سابقا في بعض قرى **مقابل مبالغ مالية يجب فتح ملفاتهم وسوف تتضح جنسيتهم الحقيقية
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
باجماعة الخير التعميم فى الجرائم على شعب كامل خطاء كبير وقد يرتقى الى القذف وتحمل ذنوب الناس فى كل جنس ولون وعرق الطيب والفاسد ومن الانصاف والعقل عدم التعميم ولاننسى ان بعض المواطنيين مجرمون
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
خبرين لجرائم في نفس الصفحة لنفس الجنسية ويوميا نسمع عن جرائمهم هل السعودية رحبت بهم ليثيرو الفساد والرعب في وطننا ام ليعلموا ابنائنا الإجرام. متى نتحرك متى ننقذ ما يمكن إنقاذه بلدهم اولى بهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يمني مقيم ليتك ساكت
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
وخمسة وافدين يمنيي الجنسية من ***قلم الكوفيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
غاب حد السرقه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذولا ليسو يمنيين أصل بل متجنسين جنسية يمنية لان اليمني أصل العرب لا يمكن يسرق بل يعمل ويكسب من عرق جبينه
لا يعجبني(5) اعجبني(5)
احلى مافي التصريح .. وارتكاب الفرار ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
**الله الزيود في هذا اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
طيب فيه قطع يد ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وين مريض المرصد ابو شخصية مزدوجة . اللهم اشفيه وعافيه من العقد الذي يعاني منها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وبداء مسلسل الاجرام من الاجانب ونلتقي في الحلقة القادمة بطولة علي عبده احمد ناقي وشباب العزبة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
المثل يقول اظرب الجبان يخاف القوي. طبقو حد الله فيهم تراه خير من ان تمطر السماء اربعين ليله او كما قال صلوات الله وسلامه عليه واله وصحبه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والله انك صادق تعليق 9 اخرزمن -***يتكلم باسم اهل البلد اه يازمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اليمن وما ادراك ماليمن؟؟ ياليت ننظف ارضنا منهم والله ثم والله انهم خطر علينا كبير معروفين بالحسد والبغض والكراهية والسرقة والطمع اهم شي يسحب من جيبك الريال باي وسيله كانت اطردوهم لاكثر الله منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
ابويمن مااحد يستقبلهم في اي دولة عربية ياناس هذولا ناس طفرانة وجت شافت الشعب العطوف والحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الشعب ***طررررررررد باسرع وقت ترا طولوها انا ان لقيت لي حرامي اجنبي سلسلته بالحوش الين يفطس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
بانكك يطالب بتجنيسهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إقامة حدالله فيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نطالب بأقسى العقوبات بدون هواده بحق هؤلاء المجرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اليمني من اخطر الجنسيات مافيه مصيبه الا وتلقاه مشارك فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
اليمنه وابو شكيم ***الأجانب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
في كل جريمه تلقى يمني .. اقسم بالله ان الدول التي رفضت استقبالهم كانت محقه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
اليمنه جريئين في الإجرام حتي علموا شبابنا علي الإجرام. لا يخافوا اذا سفرتهم رجعوا بعد اسبوع بإسم ثاني وجواز ثاني
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
اتمنى تقطع أيديهم كأقل عقاب لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق