بعد انتشار مقاطع توثق جرائمهم ..شرطة الرياض تطيح بعصابة تخصصت في نشل كبار السن وتكشف عن جنسياتهم-فيديو

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صحيفة المرصد:صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى مجموعة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيها مجموعة من الجناة يقومون بالترصد لكبار السن و نشلهم في غفلة منهم و ارتكاب الفرار .

و في إطار الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة جرائم النشل و السرقات ، فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض بعد اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية من ضبط سبعة جناة في عدة كمائن محكمه تورطوا في عدد من تلك الحوادث (مواطنين وخمسة وافدين يمنيي الجنسية).

جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص و بعرضهم على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليهم في الحال ، و بسماع أقوالهم أقروا بارتكاب سبعة عشر حادثة سرقة و نشل موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

كما جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاما حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

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