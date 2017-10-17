بعد اختفاء غامض لعدة أيام .. الشاب الغامدي يعود لمنزله بجدة!

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صحيفة المرصد:عاد الشاب المفقود رشاد الغامدي؛ البالغ من العمر 16 عاماً، إلى منزله بجدة، بعد عمليات بحثٍ دامت 3 أيام بدأت بعدما فُقد التواصل معه عقب إخبارهم بنفسه أنه قادمٌ من مكة المكرّمة، بعد أداء العمرة، إلى منزله في جدة.

ووفقاً لموقع”سبق”أكّد عمّه علي سعيد الغامدي: أن ابن أخيه عاد صباح اليوم، إلى منزله بحي الحمدانية بجدة.

وبيّن عم المفقود أن ابن أخيه، ولله الحمد، بخير وصحة وعافية، مقدماً شكره لمَن سأل واتصل وبحث معهم عن “رشاد”؛ داعياً الله ألا يريهم مكروهاً في أَحد.

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