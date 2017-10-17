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بعد اختفاء غامض لعدة أيام .. الشاب الغامدي يعود لمنزله بجدة!
صحيفة المرصد:عاد الشاب المفقود رشاد الغامدي؛ البالغ من العمر 16 عاماً، إلى منزله بجدة، بعد عمليات بحثٍ دامت 3 أيام بدأت بعدما فُقد التواصل معه عقب إخبارهم بنفسه أنه قادمٌ من مكة المكرّمة، بعد أداء العمرة، إلى منزله في جدة.
ووفقاً لموقع”سبق”أكّد عمّه علي سعيد الغامدي: أن ابن أخيه عاد صباح اليوم، إلى منزله بحي الحمدانية بجدة.
وبيّن عم المفقود أن ابن أخيه، ولله الحمد، بخير وصحة وعافية، مقدماً شكره لمَن سأل واتصل وبحث معهم عن “رشاد”؛ داعياً الله ألا يريهم مكروهاً في أَحد.
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التعليقات
41 - محمد الغامدي2017-10-17 17:04:53
راح صرف ***ورجع الباقي
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40 - راكان التميمي2017-10-17 16:33:21
لايلزم أن يقولوا عن سسب اختفأه لأنه ***
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39 - زائر على الطاير2017-10-17 15:51:02
إلى الغامدي تعليق ٣٣ يالغامدي وين الحلا اللي تقوله 🤔 وين الجمال ابعد من الغرب للشرق 🤔 ويالغامدي غايب ولاحد حوله 🤔 مع شلّةً وقته قضى سرعة البرق 🤔
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( عدد التعليقات 9,436 )38 - بسمه
الحمدلله على سلامته 💙
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37 - ابو عمر2017-10-17 15:27:42
بعض التعليقات سخيفه كأصحابها
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36 - زائر2017-10-17 14:48:57
الحمد لله على السلامة والله يحفظ الجميع من كل شر يارب
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35 - زائر2017-10-17 14:32:18
معروف اين يغيب من كان في هذه السن بس ليش قفل جواله كان الامور عادي الي ان يسحب عليه
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( عدد التعليقات 2,304 )34 - ابونواف...
شوق متأكده انك شوق أو انتي عائض في ثوب شوق حددي
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33 - الغامدي2017-10-17 14:05:17
والله الولد حلو وجميل فين اختفى ثلاثه ايام !!!؟؟؟
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32 -2017-10-17 13:59:05
اذا هذا ***
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31 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-17 13:46:13
اوكيه رجع للبيت بالسلامه وين كان هالمزيون 3 إيام غايب عن البيت ؟
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30 - كفشتك2017-10-17 13:44:59
الحكومه ماهو فاضين كل يوم مفقود كل شخص ينتبه ليش ممعاه جوال يكلم
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29 - شوق2017-10-17 13:44:07
طارت الطياره
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28 - ضمير الناس2017-10-17 13:34:21
فتشوافكاره وافكار اللي يتشددله عمره واختفاء وعوده وين كنت ومن انتم؟***
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27 - عناد2017-10-17 13:32:47
إييييييييييييييه ياعتريس لزوم نبلغ الشيخ باللي حاصل
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26 - 😕2017-10-17 13:32:19
حلالاه من يمسط ظهرك بالخيزران اليييييييين تقول امين..
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25 -2017-10-17 13:31:41
اه لو اني اقرب له لعلقه برجله واجلده حتى يعض الارض اقلق الحكومه وتوترت اعصابنا واحنا نفكر في مصيره وفي النهايه ولا شي بزر مسوي اكشن بعدين إلي مثله على كرسيه في المدرسه قال راح ياخذ عمره بزران اخر زمن
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24 - saeed2017-10-17 13:23:33
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23 - طير موقق2017-10-17 13:18:12
ها المبزرة مزعجين أهاليهم ومقلقين السلطات ومشغلين الاعلام الجديد والقديم ما خبروا أهاليهم ومقفلين جوالاتهم وفي الأخير يقول لك كنت آخذ عمرة . ليش ما تبلغ أهلك يا ديك الجن. يستأهل من يمسده بالخيزرانة.
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22 - محمد الحربي2017-10-17 13:14:04
***حمدا لله على سلامته والله يحفظ شبابنا وبناتنا
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21 - زائر على الطاير2017-10-17 13:12:53
الحمدلله على السلامه لكن لاعاد تعودها اترك حركات المراهقين واعقل
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20 - انـــا2017-10-17 13:04:10
هل تتبع الجوال خاص با لارهاب فقط .. الله يصلح حاله ويهديه والحمد لله على السلامة .
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19 - رفيق الدرب2017-10-17 13:03:39
مافي عاد وبصحه وعافيه لازم يحقق مع الولد ومعرفة اين وما سبب تغيبه وسبب انقطاع جواله المده ذي وما الهدف وراها اشغال السلطات وازعاجزها ببلاغات كاذبه عشان الشهره والظهور ع وسايل التواصل الاجتماعي
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( عدد التعليقات 16,618 )18 - ابويوسف
الحمدلله اصعب شى الفقد ويكون الاهل لايعرفون هو حى ميت
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17 - حسين2017-10-17 12:52:32
تعليق مخالف
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16 - منصور2017-10-17 12:52:28
الحمدلله على السلامة
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( عدد التعليقات 9,339 )15 - الرحااال
قلتها اليوم..سيعود اليوم الى بيته..وهذي مشكلة الشباب..لايهتم بالاتصال بأهله عندما ينام او يغير اتجاه سيره..ع العموم..الحمدلله ع السلامه..اذبحوا له خروفين ..ولاتنسون تعزموني 💚
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14 - أفريقي2017-10-17 12:18:45
لكي يتقي حرارة الشمس كان يسير على قدمية ليلا من مكه ويرتاح نهارا إلى أن وصل إلى جده في رحلة إستغرقت ثلاثة أيام راجلا.
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13 - دراكولا2017-10-17 12:17:05
تعليق مخالف
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12 - ضايع2017-10-17 12:15:49
انا لو ابوه عريفت ان ابني يعاني من ما اضطره للهرب وابحث عن المشكله واحاول حلها مستطعت الله يعينه ويعين الي معه
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11 - ابو شدا2017-10-17 12:03:05
9 - يارب سترك وعفوك ورضاك 2017-10-17 11:58:19 ياجماعه في خبر انا جده جاه فيها هزه عمق البحر بحوالي 90كيلو يارب سترك..20 كم.
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10 - انا لو ابوه2017-10-17 12:01:00
انا لو ابوه بالحزام وين اللي يوجعك يا ***
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9 - يارب سترك وعفوك ورضاك2017-10-17 11:58:19
ياجماعه في خبر انا جده جاه فيها هزه عمق البحر بحوالي 90كيلو يارب سترك
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8 - صبحي2017-10-17 11:55:57
اهم شيء انه عاد وهو سليم
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7 - ابوسلطان2017-10-17 11:55:30
قلت لكم كثرة هاذي الحركة مع المبتعثين يختفي كم يوم ويظهروالحين بدت الحركة هاذي داخليا ودامكم مختفين وتظهرون وانتو بخير ليه ماتطمنون اهلكم باتصال من اي جوال من اي شخص قله ظرفك وراح يساعدك بس حب للشهره.
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6 - الحافظ هو الله2017-10-17 11:52:28
ياحليله ..هو يختفي واحنا نقلق..لازم تكملون السالفة ..ولا نزعل ...المهم الحمدلله على سلامته
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5 - محب المرصد2017-10-17 11:49:39
قسم بالله ما يستحق إلا الخيزززززرانه اشغلونا واشغلوا العالم والتربية هي الاساس نسأل الله السلامه بس
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4 - لقمان الحكيم2017-10-17 11:47:04
طيب مافي فين كان ع الاقل الناس اللي دعت له واللي قلقو عليه طمنوهم من جد مسخره خلاص بطلنا نتعاطف مع احد االي يضيع يدل بيت اهله لاتشغلونا معاكم
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3 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-17 11:42:06
كم الأصوات اللي حصل عليها خلال 3 أيام
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2 -2017-10-17 11:39:35
مسخره وربي والنهايه كان يلعب بلاستيشن مع صديقه بشقته لوحدهم يجب محاسبة الولد وابوه ازعجتونا
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1 - الشريف2017-10-17 11:38:52
مفقود ومفقودة يعودون لمنازلهم بدون ذكر سبب تغيبهم. هذا شغل إستهبال
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