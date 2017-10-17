هيئة المساحة تعلن عن رصد زلزال بالقرب من جدة .. وتكشف عن قوته.. وهكذا تفاعل المغردون!

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صحيفة المرصد: رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر على بعد 91 كم عن جدة.وكشفت الهيئة، صباح اليوم، أن الهزة كانت بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 20.88 كم.

وتفاعل المغردون مع الهيئة ودعوا الله أن يلطف ببلادهم وأن ينجيها من الفيضانات والأعاصير. فعلق سمير الجنيد‏ قائلا: “هالسنة حالة الأرض غير مستقرة نسمع عن الأعاصير والفيضانات والزلازل بكل مكان في العالم الله يجيرنا من المصائب”.

ورد آخر على من يدعي بأن ذلك من ذنوبنا قائلا: “الفساد والذنوب في كل بقعة من الأرض.. فليس كل ما حصل شيء في مكان نقول بسبب ذنوبهم …يعني الذين في الأماكن الأخرى أنبياء مغفوري الذنوب”.

وتابع ثالث قائلا: “الله يلطف بنا ويجنبنا المصائب …نحن لسنا الا عبيد لله فلانقرر ان شيء حصل بسبب ذنب فرد او قوم ما”.

بينما دشن مغرد رابع هاشتاق يحمل اسم#هزة_أرضية #البحر_الاحمر #جدة #برج_جده، قائلا إن 3 درجات على #برج_الميل ستكون كالكارثة.

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