هيئة المساحة تعلن عن رصد زلزال بالقرب من جدة .. وتكشف عن قوته.. وهكذا تفاعل المغردون!
صحيفة المرصد: رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر على بعد 91 كم عن جدة.وكشفت الهيئة، صباح اليوم، أن الهزة كانت بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 20.88 كم.
وتفاعل المغردون مع الهيئة ودعوا الله أن يلطف ببلادهم وأن ينجيها من الفيضانات والأعاصير. فعلق سمير الجنيد قائلا: “هالسنة حالة الأرض غير مستقرة نسمع عن الأعاصير والفيضانات والزلازل بكل مكان في العالم الله يجيرنا من المصائب”.
ورد آخر على من يدعي بأن ذلك من ذنوبنا قائلا: “الفساد والذنوب في كل بقعة من الأرض.. فليس كل ما حصل شيء في مكان نقول بسبب ذنوبهم …يعني الذين في الأماكن الأخرى أنبياء مغفوري الذنوب”.
وتابع ثالث قائلا: “الله يلطف بنا ويجنبنا المصائب …نحن لسنا الا عبيد لله فلانقرر ان شيء حصل بسبب ذنب فرد او قوم ما”.
بينما دشن مغرد رابع هاشتاق يحمل اسم#هزة_أرضية #البحر_الاحمر #جدة #برج_جده، قائلا إن 3 درجات على #برج_الميل ستكون كالكارثة.
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تم رصد صباح اليوم #هزة_أرضية في منتصف #البحر_الاحمر على بعد 91 كم عن #جدة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 20.88 كم pic.twitter.com/7zP1OAdAEH
— المساحة الجيولوجية (@SgsOrgSa) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
اخي الشاب قال رسول الله احذرمن دعوة المظلوم ليس بينها ووبين الله حجاب كم مصيبة وحادث ومرض بسبب دعوة مظلوم فلاتكون ظالم تكون واحد من اسعد الناس الله يحفظ الجميع في وطن الخيرو المملكة العربية السعودية
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شباب حذاري من قهرودمعة ام واب واخت وزوجة اخي التاجر حذاري من ظلم العمال اخي الموظف حذاري من ظلم الناس اخي الشاب حذاري من الفزعة لعيون الظالم قال رسول الله احذر من دعوة المظلون ليس بينها وبين الله حجاب
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اماراتيه // جزاك الله خير لكن عندك دبي ممكن توجهين نصحك لبلدك ،،،وشكراً
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لو الزلزال في مدينه ثانيه كان قلتوا ظاهرة طبيعيه هههههههههههههه مالكم كيف تحكمون ؟؟؟كل واحد طلع الحرفين اللي درسهم اساس معاصي اهل جده ..مكه اللي هيه مكه فيها معاصي ولا راح تنكرون 👌🏻
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سر بقاء العالم هو تطبيق الشريعه في المملكه بدون ذلك لن يبقى مخلوق ما يعبد الله ربي يخلق الخلق لعبادته قول الله عز وجل (وما خلقت الجن والانس الايه ) اما المعاصي تعجل بالفتن والكوارث والمصايب اللهم الطف
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دنجوان// تصدق حتى الكلام موراضي يترتب حتى ارد عليك من كثر سماجتك 🤢 مايضحك تعليقك الفذ.
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امتحان وانذارمن الله يجب الحذر قال رسول الله مااصابكم من خير فمن الله ومااصبكم من شر فمن انفسكم الخير يخص والشر يعم
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يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
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اللي يتكلموا عن جدة نسيوا ***في شارع التحلية
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سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ
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حتى الزلال والكوارث أصبحوا يستهينوابها الله ذكر في كتابه انهامن انواع العذاب والبعض يقول انها ليست بسبب الفساد والمعاصي اتقوا يابشر وارجعوا الى الصواب
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شكرا جزيلا اخت بسمه..💚
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اذا ماهي من الفساد اجل من ايش ههههههههه
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138 - بسمه شفت لها تعليق شاطح تسال شخص تقله وش برجك 😂😂😂وماتطلع الا اخر اليل زي العفاريت 😂😂😂وماعليكي محرص علا نفسي عالاخر الله يحفظنا بحفظه 😂😂😂
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هناك اناس كثيرون لديهم خلل عقدي مستفحل ومهما حاولت التوضيح فلن يجدي نفعا ومن حكمة الله ان اجاز ضرب الأمثال والسؤال يامن تدعي برأة اهل المعاصي من العواقب لماذا تضرب ابنك اذا اخطأ ولماذا تكرمه اذا اجاد
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اللي يتكلمون عن اهل جده هل نسينا ايفانكا وبني المساجد لها وحفر الابار والقصايد فيها 😂😂😂
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قنفذ يتيم تسلم الله يسعدك بس انتبه على نفسك مادام انت اخر حبه من شطحات الملح 😂
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كل الأراضي السعوديه يجي فيها زلازل لكن قوتها جدا خفيفه لا تلاحظ من قبل الناس, هذا الزلزال أقوى من المعتاد علشان كذا الناس انهبلوا, اللهم زد وبارك من الزلازل فالمعاصي كثرت والناس اتشيطنوا ...
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رحال // المباراة تبدأ7
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128 - بسمه عسا دايم بسمتك يابسمه اي انقرضنا الشكوى لله ماعاد باقي الا انا خلاص 😄😄😄
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اللي يتكلم عن المعاصي بجدة على اساس ماشفنا فاليوم الوطني وين البلاوي ومن مين تطلع...الصايب اللي بجدة اتفه واقل بكثير من باقي المدن
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بإمكان المسلمين الذين يعيشون في مناطق الهزات الأرضية والزلازل والبراكين أن يضربوا بأرجلهم على الأرض ويقولوا إسكني يا أرض فعليكي أمة الرسول الخاتم . عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام .
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حينما اهتز جبل أحد بالرسول محمد صلى اللهم عليه وسلم وأصحابة ضرب برجلة على الجبل وقال ( أسكن أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان ) الذين يعيشون في مناطق الهزات عليهم أن يفعلوا كما فعل الرسول الخاتم .
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الدول المتقدمة و الشعوب المتحضرة تبحث عن الحلول و السبل لتجنب الأثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية و عندنا يتفرجون و يقولون من ذنوبنا و من أخطائنا... متى نتغير
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انتبه لاتنهلك..ماعندنا الا قمر واحد فديتك 💚
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دايم الصراحه والصدق دايم اماتزعل ولاتتجاهل بلاعذار يابسمه انتي تعرفين وش اقصد من السيكل والخوذه في كرنيش جده والبزر ماراح ننكره يكفي المصداقيه والبراه
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يمكن انقرضتوا ياقنفذ لانهم يعترضون طريقكم وكذا ،،الزمن زمن الفيران هههههههههههههه هاردلك 😜
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فيما معنا الحديث انهلك وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر الخبث :::::::؛؛اللهم اغفر لنا ورحمنا
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ياشباب و يافتيات..الساعه كم مباراة الهلال 💚💙
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122 - بسمه اهلا وسهلا وينك غايبه 😂😂😂ابد والله مالقيت غير فيران بالصفحات 😂😂😂القنافذ عند صاحبتنا ذيك حسبي الله عليها شالتهم وخلتني يتيم 😂😂😂
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القنفذ موصينه ع السمك..يبي يهديهم 😅💚
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114// سيكل وخوذة وظرافه موطبيعيه من جد بزررر 🤢
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اهلين قنفذ يتيم ..كيف لقيت اخوانك القنافذ في اي صفحه 😂
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بعض الناس ملتهيه وناشبه بمورها المعيشيه وببن ذل وحاجه ومتساويه الأوضاع عندهم سوي زلزال اوفيضان ماتفرق
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مساكين..كسروا خاطري المتشددين..لا رأي لهم سوى النباح في الخلاء..ماعليكم بنعطيكم وجه 😣💚
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هاذا استقبال بصيط لمشروع جزر البحر اللحمر يارب ارحمنا
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تعليق مخالف
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115 - الرحااال.... وش يقول ذا الكائن الحي😂😂😂 روح تمرخ بفكس وارقد ياشاطر😂😂😂
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نسينا الاستقبال الكبير النسائي لحليمه بولند بالرياض
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المتشدد سبب خراب كل الدول..ان قلنا قذر..لايوجد اقذر منه..انظروا الى العراق و سوريا ماءا فعلوا بها المتشددين..في 5 سنوات فقط..دمروها..يبغون يرجعون البشر الى العصر الحجري..حسبنا الله عليهم من مصوخ 💚
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بسمه عندي سيكل ابو خوذه ينفع على كرنيش جده للبيع لس فيه ولا سوقيله عندس في جده
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110 - بسمه كثير ورعان كثير بالتعليقات واولهم رحال ههههههههههههههههههههه اعصابك ياجداويه طولي بالك
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كل واحد يعلق قصور فكره على شماعه الدين والذنوب ..كلكم عندكم ذنوب حاولوا بدال الرمي على اهل جده تشوفون انفسكم فبعضكم حتى طريق المسجد مايعرفه ..👌🏻
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رحاااال الحين اخليك عشان تراجع المستشفي من تعليقاتك وصلت للي ابي سلام في احد غيره ههههههههه
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المستعجل // يرحم اهلك 🤦♀️الله يسامح اللي اعطاك جوال ياخي .
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بركان نايم // خليك نايم يالسامج ..ياخبير الارصاد انت !!!وبس لا تسمعكم حفلة شيري اللي كانت بتصير في غير جده ياتقاه يا ملائكه !!!كل واحد جده جده من زينكم وكل واحد ذنبه كبر الجبل وانشغل بغيره .
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هذي من المعاصي ومن الجوالات ومنها برنامجBlGo LIEV هذا فيه فساد ومنتشر على مستوا السعودية
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ع السمكه ان تعلم ان هناك متشددين سوف يسحلونهل داخل البحر ان لم تتوب..او توضع في غفص ويتم حرقها..لأن السمكه تصلي في بيتها..و الي يصلي في بيته نحرقه..انتبهي ياسمكه وخافي الله 💚
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رحااااال مافهمت من تعليقك الا انك تتخبط ماعندك اي موضوع سوالف بزران بس بيجي يوم تتمسك بيدي تبي النجاة بس والله لاعطيك على رقبتك
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كلها من السمكه..ليه ياسمكه مالبستي عبائه سوداء..ليه لابسه جينز..هل تعلمين ان فيه سمكه ماتت وهي لابسه جينز لم يستطيعوا خلع الجينز عند وفاتها..هل تعلمين ان فيه سمكه ماتت والجوال في يدها حتى قبروها 💚
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ت 103 بركان نايم نقول ليتهم رقدوا وبقيت نايم على طول
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بصراحه ..... جده هذه ... أتوقع يجيها كارثه يامطروغرق ياتسونامي ياحريق يازلزال ..... إحساسي يقول كذا
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ليش الزلزال حدث قرب جدة لأنهم رفعو شمعات الحفلات ومن قوة السماعات حصل اهتزاز بمقياس ليس ريختر بل بمقياس رفع السماعات الضخمة
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المتشدد هو سبب كل الذنوب..حسبنا الله عليه 💚
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ان كانت هناك ذنوب..هي في الداعشي الخبيث الذي قتل العسكر في جده قبل فتره..الا اذا يرى المتشدد ان الأغاني اشد حرمه من القتل والربا 💚
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كثرة المعاصي تغضب الله .. فيارب رحمتك وعفوك.. اشمعنا في هذا التوقيت وقريب من جده
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تعليق ٩٣ ابشر والله ان الجدل مو من صفات المؤمن بس برفع ظغطه واتسلا
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حفظ الله جده واهلها منبع الرجوله واهلها
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وما اصابكم من مصيبة فما كسبت .... وما الله بغافل عما يعمل الظالمون
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رحال نهائي اليوم ماستخدمة اسم قلم الفتنه الي فهمة من تعليقاتك ان الموضوع مايخصك لان الي يخصك ودايم اشوفك مظلم فيه الي هو التبرج والاختلاط معليش الموضوع يتعلق بقدرت الله مايخصك
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91 - ودي اصدق اتركه اخوي هذا مايؤمن بدين ولادعاء ويستهزء بالادعيه تجنبه اخوي
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رحاااال نهائي ياكرهك او ياضيقك اويا قهرك هههههههههههه ماشفت شي المستشفي ان شاءالله
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والله ما جتنا من قبل ماجات الا من بعد ما**** وخالفوا كلام الله عز وجل كلها عقوبات من الله بلاد الحرمين كان الكل يحترمها
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يا رحاااال نهائي كنت احسبك نبرالي مادريت انك ***
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الله يرحمنا برحمته.
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ياكرهي ل الي يدعي..يذكرني في طالبان..كثر من الدعاء اثابك الله..احلق شنب هتلر اذا تستجاب 💚
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٨٦ رح بل ورقد
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رحاااااااااال نهائي وشفيك قمت تتخبط في تعليقك ماعندك سالفه محد مطاوعك لا والله بنستغفر ونتوب وندعي الله برحمه والمغفره وانت دورلك جبل يعصمك من امر ربي
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الظواهر الطبيعية من زلازل و الأعاصير وكسوف للشمس أو خسوف القمر ليس لها دخل بالتدين فيه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه ( الشمس لاتكسف لموت أحد اوحياته
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اللهم عليك بأهل التغريب الذي يفسدون البلاد والعباد اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وارنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل يارب العالمين
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اجل سمك منحرف ومذنب يارحال حرف الله راسك *** ههههههههههههههههههه
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يا رحااااال يوم رحلت نهائي قلت الخاتمه وتبي تغوينا هاه مثل ***
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فيه اغنيه سمعتها عاجبتني..تقول..يامطوع لاتروع انا الاجمل انت الاروع..لاتخاف حبيبي من الزلازل..اعرف انك خواف بس لاتفشلنا اثابك الله 💚
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هههه حبيبي وَلَا تَعمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً
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ماهي بعيده..نشوف متشدد غاطس في البحر..يبي يهدي السمك المنحرف..بالله لا اوصيك في الي مكثره مكياج..اثابك الله 💚
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رخال وليش ما ***
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الرحال هههه صدقت حبيبي في معمم يقول قطع الخبز في سكين مكروه واكل الجبنه البيضه مكروه واكل الارنب حرام وان وان وحسيناه ان علي يحي ويميت وأنا الحسين شفيع لنا يوم القيامه عطني دليل انا الحسين شفيع رحال
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الرحااال اللي ينبطح مثلك وشرواك يابتوع الهشك بشك😂😂😂 حنا نستغفر ونتشهد ونسبح ونهلل مو مثلك ياانبطاحي المهم لاوصيك بزاويه مطبخكم شكلك تحب التسدح بالمطابخ والله ياخذ اشكالك
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يا رحاااال موانت تو استغفرت وتبت وعطيناك وصفة الغسل احدا ها بتراب وش جك ارتديت سبحانه ما يدوم الا وجه
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ماهو بس اختلاط سمك..فيه سمك ماهو اابس عبايه سوداء..لابسه عبايه مشكله..الله يهديها 💚
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المتشدد بعد ماخرب الدنيا..جاي خايف من الزلازل..بسم الله عليك..لاتخاف حبيبي..اذا جاء زلزال..انبطح ع بطنك في زاويه ..وابعد عن المطبخ..لايطيح عليك سكين الله ياخذك..انتبه حبيبي 💚
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يمكن في اختلاط في البحر***وفي سمكه يسمونها الرقاصه تفتن امبااااع فيغض النظر***
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فيه نبرالي يدور ***وينه ابيه بطقطق
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لازم في جده يسون البيوت ضد الزلازال اتحركو يابلديه وساعدونه اشويه
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تعليق مخالف
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نعوذ بالله من الفتن
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هذا مستقبلنا زلازل وباقي البراكين الي يشوف بناتنا وشبابنا والانحلال الرهيب اللي هم فيه ومواقع التواصل الاجتماعي شاهده بيعرف ان الساعه اقتربت
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يارحال استغفرونتبه لاتغتروتندم نصيحه
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كفاكم كفرا وجحودا ايها المبطلون اي طبيعة تتحكم في الارض الله هو المتحكم والمتصرف كفاكم استهزاء وسخرية وتوبوا الى الله عما انتم فيه من فسوق وعصيان هذه تنبيهات من الله لتعودوا وتعملوا صالحا
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القحطاني ... ياحبي لك ولاخواني السعودين الي يحبون دينهم ويخافون على عارهم ومالهم انا اتونس عليهم بني نبرال لا تنساني من دعائك الله يعزك ويرفع قدرك
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وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
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يارحال السمكه لو اذنبت بالمرجع الشيعي عندكم هذي وش حكمها
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شكله اندار من الله لكثرة المعاصي
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ظمير الناس ولع النور الموضوع مايتكلم عن حقوق المراءه رح توض
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يارحال انتبه على نفسك وخليك في حالك لانه ربك وربي هو علم عمر بن الخطاب لمن جاه زلازل في المدينه المنوره خاف ناس هزه قال لو جات الثانيه مابقيته فيها يعني زلازال زمن قديم توه وفي سوره الزلزله
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استغفروا الله وتوبوا اليه
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لا وانت الصادق كلوا بسبب ما خلينا شرين تغني والمرأة تسوق السيارة واغلاق الحفلات الغنائية
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يارب سترك عشرين كيلو العمق يعني من الكورنيش البنقله الين بحره المسافه يعني لو زادت10 درجات او 7كان حصل اللي حصل يمكن رحمه لعباد المسلمين والمصلين والمستغفرين نحنا راضين بالله مؤمنين به والمكتوب مكتوب
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حفظ الله جده واهلها ستظل مدية جده مصنع الرجال واهل الشجاعه والكرم والشهامه
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قال الله عز وجل : وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ..الاية
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تعليق ٤٦ محد قال من المعاصي والذنوب الله عزوجل يمتحن الكافر والمؤمن وهذا تذكير وعضه بقدرة الله من اجل ان نتعض ونزداد في ما يحب الله ليس مانحب نحن
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39 - الرحااال.... حلوه حتى الاسماك اذنبت وش متغدي اخوي نعول 😂😂😂
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بسبب تاخرناباعطاء المرأه حقوقها***وكرهنالنعمت الفرح والتمتع بنعم الله وفق ماامرالله به***من يوم جوناهالمطاوعه المتشددين كثرة الفتن والعقوق والزلازل***الله يستر***
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أرسل نداك..لا يوجد أي صوت يشبه صوت الرعد.
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46 - سيراييفو.... راجع احاديث المصطفى صلى الله عليهم وسلم ونت بتعرف
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38 - انا أصدق العلم.... الظواهر الطبيعيعه هي اللي تكون مستمره ..... لكن زلزال يجي لمنطقه وهي عمرها ماجاها زلزال في مشكله بروبلم
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ودي اصدق ماعليك منه ياكثر هذا الاشكال مثل رحال بس لاجاء غضب رب السموات واللى دقته شوكه في فقحته تعال شوف الابتهال والبكاء اللي ودك ترحمه وهذا ماهو سعودي هذا مغبون ومقهور من بلد الدين والحق
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الرحااال...قسم ماجاب المصايب لهاديره الا اشكالكم وتفكيركم *** علا ارض الحرمين يا***
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ورد اخر من يدعى ان ذلك بسبب ذنوبنا؟؟؟كيف يدعي فعلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا
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هذا ملك واحد يارحال يرسله رب السموات للي مثلك وشرواك ياكل في لحم الدعاه والمشايخ المسلمين واللي يحب التبطاح والاختلاط والانفتاح قال تعالى ان الله( مايغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم ) يعني هذا ماتملا عيون
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يا اخوان السلام عليكم الرسول عليه الصلاه و السلام تعوذ من الزلازل والمحن وما يصيبنا الا بذنوبي أنفسنا صلو صلاه يا اخوان على وقتها وبالذات صلاه الفجر و اكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا برحمته من عند
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يارحاااال باقي عليك ان تغتسل ٧ مرات احداها بتراب
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تعليق ٣٨ انت لا مع العلم ***
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نعم ..المفروض انك تتوب الى الله..كفايه ذنوب ايها الضائع..التوبه الله افضل لك..اثابك الله 💚
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توقعاتنا بمشئية الله تعالى والعلم عند الله هزه ارضيه تبلغ خمس درجات على مقياس رختير بخليج العقبه تتأثر من جرائه المناطق المحيطه بالخليج دون اضرار بالارواح
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ايها المتشدد..ماعليك من الزلازل..اذا كانت ماهي عاجبتك..روك شوف لك ديره ثانيه وخلي الزلازل لينا..اما الزلزال في وسط البحر وتقول ذنوب..حتى الاسماك اذنبت..والله مافي راسك الا الدجه..والثاني جايب حديث 💚
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هذه تسمى ظواهر طبيعيه لا أكثر ولا اقل .. دمتم بخير
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يارحاااااال والله منامطاوعينك في اوامرالله تكلم عن نفسك وجاهر بل معاصي زي ماتب نبراء منك ومن هو على نهجك وشاكلتك اللهم نستغفرك ونتوب لك
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الله يستر من الفيضانات نجن مقبلين على موسم امطار ونسأل الله سبحانه جل في علاه ان لايعاملنا باعمالنا وان يرحمنا برحمته ويكفينا واياكم شر السيول السنه هذي المفاجأت وارده الحذر الحذر...
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هذي بشارات قدوم المهدي قريبا
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**الله يستر علينا وعلا عباده
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مفسرالاحلام وقاري الفنجال محد يسخر من قدرة الله عزوجل لا تسلك لناس هاذي عضه ***
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والله لا يسرنا أن يشاك أهلنا وإخواننا في جدة بشوكة فكيف بزلزال أسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه وأن يحفظ مملكتنا الحبيبة بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من أهل السنة الموحدين
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انا ساكن بحي الحمرا الله يستر لاتضرب هزه ثانيه ونغرق بتسونامي بحط رجلي عالحرم استودعتكم الله يااهل جده
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ت26صدقت ونسئل الله الهدايةللجميع ولانكون من اتعض به غيره
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سيأتيك حمير قم والنجف وطهران وكربلاء للسخرية من عباد الله أهل التوحيد ثم يستظلون بالأخونج والصحوية للهجوم على أهل السنة فتعسا لهم وتبا لهم
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اللهم أعلم عن الأسباب ، وهو الهادي إلى سواء السبيل
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هذاانذارمن رب العبادفلاتحسبن انك في مأمن ايهاالعبدلازم تعيدحساباتك وتتقي الله وتكثرمن الاستغفارولاعلينامن اللي يقول غيرناأنبياء مغفوري الذنوب
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لا شك أن هناك سفهاء وأهل شهوات وأهل بدع ينكرون ذلك ويريدون أن نميل معهم ميلا عظيما في شهواتهم تود الزانية لو أن النساء زوان التوبة التوبة والرجوع الى الله فما وقع عذاب الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة
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من يقرأ القرأن بتدبر يجد الكثير من التحذير من الذنوب والمعاصي فهي سبب النكبات ومحق البركة خاصة اذا اجمع عليها المجتمع وقل الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فسوف يحيق بهم عذاب اليم فالعبرة العبرة
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يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين قال ساوي الى جبلن يعصمني من الماء قال لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
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اللهم جنبنا سوء الفتن-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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سبحان الله الليبراليون يغضبون من قول من الذنوب والمعاصي وهل في ذلك شك قال تعالى (وما أصابكم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) والأية في ذلك كثير
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من المعاصي والذنوب )=
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عندنا اجهزه نقدر نتنبئ قبل وقوع الزلازل بعدة ايام والامر تحت سيطرة التقنيه الحديثه . العلم نور
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التوبة ياعباد الله قبل فوات الاوان وقبل نزول العقوبة فقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث فعليكم بالرجوع الى الله والاستغفار
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المتشدد...اي خبر يسمعه..زلزال او براكين او فياضانات..ع طول يقول لك من الذنوب..كأن الله اعطاه الصلاحيه يعبر عنه..والله ان اكبر الذنوب انها منكم ايها المتشددين..الفتوا ع الله ورسوله..انكتموا 💚
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ياهيئة المساحة الزلزال سببة هيئة السياحة
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من الذنوب والمعاصي الله يكفينا الشر اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل فتن
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1((ايش المعنى ؟؟؟؟
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13 - الله يصلحكم الهاشتقات تعلمك وش صاير بالدنيا بدل ماتجلس زي الاطرش بالزفه
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الحين ويش دخل الهاشتاقات في الموضوع ؟!
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٢٠ك تحت لارض تكفي لتدميربلدكامل ياالله لطفك
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سبحان الله في منتصف البحر و بعمق اكثر من 20 كيلو متر ماهذا العمق الهائل
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اوف بجده ماحسيت بشي الله يستر لانغرق البحر جمبي والميناء الله يستر****
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استغفرالله اللهم لاتواخذنابمافعل السفهامناالاحول لناولاقوه الابالله
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الزلازل طبيعيه بالأرض بقدرة الله سبحانه أسأل الله أن يكفينا شر الزلازل والمحن ماظهر منها وما بطن وان لايشمت الأعداء بنا انه القادر سبحانه وتعالى
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شي ورب الكعبه متوقع والله من المهازل والذنوب وصرنا نفاخر ونجاهر بكل معصيه والله مايضرب بعصي ؟؟؟
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هاه يابني نبرال الحين مافيه دواعش الحين اغسل وصل ركعتين مثل اهل السفينه
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هاذي من الذنوب والامر في غير الشي الصحيح الله يستر علينا يارب استر علي عبادك واحفظنا واحمينا يجيب العبره والاستغفار الله يحفظنا.
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والله من المعاصي وذنوب الي صايره الان في الزمن والله يلطف بس (راجعوانفسكم)
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ام المومنين زينب رضي الله عنه أنهلك وفينا الصالحون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث وصلاه وسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
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(((((((الحمدلله على السلامة ....والله يبعد شر الارتدادات غير المتوقعة ))))))
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جده قريبه من مكه يعني الكل يروح يطوف ويدعي لله عزه وجل قبل عوام جده جاه من خلف البحر سيل كبيره شال الطيب والطال حتى القلاب والتنكيره والحاويات الكبيره زي الورق واستغفرو الله
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