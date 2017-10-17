رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / هيئة المساحة تعلن عن رصد زلزال بالقرب من جدة .. وتكشف عن قوته.. وهكذا تفاعل المغردون!

هيئة المساحة تعلن عن رصد زلزال بالقرب من جدة .. وتكشف عن قوته.. وهكذا تفاعل المغردون!

هيئة المساحة تعلن عن رصد زلزال بالقرب من جدة .. وتكشف عن قوته.. وهكذا تفاعل المغردون!
حجم الخط A A A
المرصد 154 6٬794 6 ساعات

صحيفة المرصد: رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر على بعد 91 كم عن جدة.وكشفت الهيئة، صباح اليوم، أن الهزة كانت بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 20.88 كم.

وتفاعل المغردون مع الهيئة ودعوا الله أن يلطف ببلادهم وأن ينجيها من الفيضانات والأعاصير. فعلق سمير الجنيد‏ قائلا: “هالسنة حالة الأرض غير مستقرة نسمع عن الأعاصير والفيضانات والزلازل بكل مكان في العالم الله يجيرنا من المصائب”.

ورد آخر على من يدعي بأن ذلك من ذنوبنا قائلا: “الفساد والذنوب في كل بقعة من الأرض.. فليس كل ما حصل شيء في مكان نقول بسبب ذنوبهم …يعني الذين في الأماكن الأخرى أنبياء مغفوري الذنوب”.

وتابع ثالث قائلا: “الله يلطف بنا ويجنبنا المصائب …نحن لسنا الا عبيد لله فلانقرر ان شيء حصل بسبب ذنب فرد او قوم ما”.

بينما دشن مغرد رابع هاشتاق يحمل اسم#هزة_أرضية #البحر_الاحمر #جدة #برج_جده، قائلا إن  3 درجات على #برج_الميل ستكون كالكارثة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

154 - ابوصالح سكري
2017-10-17 18:06:23
اخي الشاب قال رسول الله احذرمن دعوة المظلوم ليس بينها ووبين الله حجاب كم مصيبة وحادث ومرض بسبب دعوة مظلوم فلاتكون ظالم تكون واحد من اسعد الناس الله يحفظ الجميع في وطن الخيرو المملكة العربية السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
153 - ابوصالح سكري
2017-10-17 17:49:44
شباب حذاري من قهرودمعة ام واب واخت وزوجة اخي التاجر حذاري من ظلم العمال اخي الموظف حذاري من ظلم الناس اخي الشاب حذاري من الفزعة لعيون الظالم قال رسول الله احذر من دعوة المظلون ليس بينها وبين الله حجاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,436 )
152 - بسمه
2017-10-17 16:56:03
اماراتيه // جزاك الله خير لكن عندك دبي ممكن توجهين نصحك لبلدك ،،،وشكراً
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,436 )
151 - بسمه
2017-10-17 16:54:48
لو الزلزال في مدينه ثانيه كان قلتوا ظاهرة طبيعيه هههههههههههههه مالكم كيف تحكمون ؟؟؟كل واحد طلع الحرفين اللي درسهم اساس معاصي اهل جده ..مكه اللي هيه مكه فيها معاصي ولا راح تنكرون 👌🏻
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
150 - مصدر الكلمه
2017-10-17 16:49:58
سر بقاء العالم هو تطبيق الشريعه في المملكه بدون ذلك لن يبقى مخلوق ما يعبد الله ربي يخلق الخلق لعبادته قول الله عز وجل (وما خلقت الجن والانس الايه ) اما المعاصي تعجل بالفتن والكوارث والمصايب اللهم الطف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,436 )
149 - بسمه
2017-10-17 16:48:55
دنجوان// تصدق حتى الكلام موراضي يترتب حتى ارد عليك من كثر سماجتك 🤢 مايضحك تعليقك الفذ.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
148 - ابوصالح سكري
2017-10-17 16:46:53
امتحان وانذارمن الله يجب الحذر قال رسول الله مااصابكم من خير فمن الله ومااصبكم من شر فمن انفسكم الخير يخص والشر يعم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
147 - اماراتيه
2017-10-17 16:39:33
يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
146 - اللي بيته من زجاج لا يحذف بالطوب على البشر
2017-10-17 16:39:09
اللي يتكلموا عن جدة نسيوا ***في شارع التحلية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
145 - اماراتيه
2017-10-17 16:39:05
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
144 - الدنيا فانيةماذا تريدون منها
2017-10-17 16:37:08
حتى الزلال والكوارث أصبحوا يستهينوابها الله ذكر في كتابه انهامن انواع العذاب والبعض يقول انها ليست بسبب الفساد والمعاصي اتقوا يابشر وارجعوا الى الصواب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 9,339 )
143 - الرحااال
2017-10-17 16:34:03
شكرا جزيلا اخت بسمه..💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
142 - دنجوان
2017-10-17 16:19:50
اذا ماهي من الفساد اجل من ايش ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
141 - قنفذ يتيم
2017-10-17 16:19:16
138 - بسمه شفت لها تعليق شاطح تسال شخص تقله وش برجك 😂😂😂وماتطلع الا اخر اليل زي العفاريت 😂😂😂وماعليكي محرص علا نفسي عالاخر الله يحفظنا بحفظه 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
140 - سفر الشهراني
2017-10-17 16:13:27
هناك اناس كثيرون لديهم خلل عقدي مستفحل ومهما حاولت التوضيح فلن يجدي نفعا ومن حكمة الله ان اجاز ضرب الأمثال والسؤال يامن تدعي برأة اهل المعاصي من العواقب لماذا تضرب ابنك اذا اخطأ ولماذا تكرمه اذا اجاد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
139 -
2017-10-17 16:13:15
اللي يتكلمون عن اهل جده هل نسينا ايفانكا وبني المساجد لها وحفر الابار والقصايد فيها 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,436 )
138 - بسمه
2017-10-17 16:12:38
قنفذ يتيم تسلم الله يسعدك بس انتبه على نفسك مادام انت اخر حبه من شطحات الملح 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
137 - الإسلام هو الحل
2017-10-17 16:10:53
كل الأراضي السعوديه يجي فيها زلازل لكن قوتها جدا خفيفه لا تلاحظ من قبل الناس, هذا الزلزال أقوى من المعتاد علشان كذا الناس انهبلوا, اللهم زد وبارك من الزلازل فالمعاصي كثرت والناس اتشيطنوا ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,436 )
136 - بسمه
2017-10-17 16:08:43
رحال // المباراة تبدأ7
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
135 - قنفذ يتيم
2017-10-17 16:06:28
128 - بسمه عسا دايم بسمتك يابسمه اي انقرضنا الشكوى لله ماعاد باقي الا انا خلاص 😄😄😄
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
134 - سعودي غريب
2017-10-17 16:03:54
اللي يتكلم عن المعاصي بجدة على اساس ماشفنا فاليوم الوطني وين البلاوي ومن مين تطلع...الصايب اللي بجدة اتفه واقل بكثير من باقي المدن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
133 -
2017-10-17 16:03:02
بإمكان المسلمين الذين يعيشون في مناطق الهزات الأرضية والزلازل والبراكين أن يضربوا بأرجلهم على الأرض ويقولوا إسكني يا أرض فعليكي أمة الرسول الخاتم . عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام .
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
132 -
2017-10-17 16:00:07
حينما اهتز جبل أحد بالرسول محمد صلى اللهم عليه وسلم وأصحابة ضرب برجلة على الجبل وقال ( أسكن أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان ) الذين يعيشون في مناطق الهزات عليهم أن يفعلوا كما فعل الرسول الخاتم .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
131 - @@@@@
2017-10-17 15:53:04
الدول المتقدمة و الشعوب المتحضرة تبحث عن الحلول و السبل لتجنب الأثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية و عندنا يتفرجون و يقولون من ذنوبنا و من أخطائنا... متى نتغير
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
130 - الرحااال
2017-10-17 15:50:11
انتبه لاتنهلك..ماعندنا الا قمر واحد فديتك 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
129 - ودي اصدق
2017-10-17 15:50:04
دايم الصراحه والصدق دايم اماتزعل ولاتتجاهل بلاعذار يابسمه انتي تعرفين وش اقصد من السيكل والخوذه في كرنيش جده والبزر ماراح ننكره يكفي المصداقيه والبراه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,436 )
128 - بسمه
2017-10-17 15:48:04
يمكن انقرضتوا ياقنفذ لانهم يعترضون طريقكم وكذا ،،الزمن زمن الفيران هههههههههههههه هاردلك 😜
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
127 - قمر.
2017-10-17 15:46:35
فيما معنا الحديث انهلك وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر الخبث :::::::؛؛اللهم اغفر لنا ورحمنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,339 )
126 - الرحااال
2017-10-17 15:46:31
ياشباب و يافتيات..الساعه كم مباراة الهلال 💚💙
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
125 - قنفذ يتيم
2017-10-17 15:43:59
122 - بسمه اهلا وسهلا وينك غايبه 😂😂😂ابد والله مالقيت غير فيران بالصفحات 😂😂😂القنافذ عند صاحبتنا ذيك حسبي الله عليها شالتهم وخلتني يتيم 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
124 - الرحااال
2017-10-17 15:43:04
القنفذ موصينه ع السمك..يبي يهديهم 😅💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,436 )
123 - بسمه
2017-10-17 15:41:39
114// سيكل وخوذة وظرافه موطبيعيه من جد بزررر 🤢
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,436 )
122 - بسمه
2017-10-17 15:36:02
اهلين قنفذ يتيم ..كيف لقيت اخوانك القنافذ في اي صفحه 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
121 - هنطش
2017-10-17 15:32:43
بعض الناس ملتهيه وناشبه بمورها المعيشيه وببن ذل وحاجه ومتساويه الأوضاع عندهم سوي زلزال اوفيضان ماتفرق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
120 - الرحااال
2017-10-17 15:32:30
مساكين..كسروا خاطري المتشددين..لا رأي لهم سوى النباح في الخلاء..ماعليكم بنعطيكم وجه 😣💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
119 - همبرجر بطيخ
2017-10-17 15:27:54
هاذا استقبال بصيط لمشروع جزر البحر اللحمر يارب ارحمنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
118 - ابو طلال - الرياض
2017-10-17 15:25:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
117 - قنفذ يتيم
2017-10-17 15:23:55
115 - الرحااال.... وش يقول ذا الكائن الحي😂😂😂 روح تمرخ بفكس وارقد ياشاطر😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
116 -
2017-10-17 15:17:59
نسينا الاستقبال الكبير النسائي لحليمه بولند بالرياض
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 9,339 )
115 - الرحااال
2017-10-17 15:16:45
المتشدد سبب خراب كل الدول..ان قلنا قذر..لايوجد اقذر منه..انظروا الى العراق و سوريا ماءا فعلوا بها المتشددين..في 5 سنوات فقط..دمروها..يبغون يرجعون البشر الى العصر الحجري..حسبنا الله عليهم من مصوخ 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
114 - ودي اصدق
2017-10-17 15:16:37
بسمه عندي سيكل ابو خوذه ينفع على كرنيش جده للبيع لس فيه ولا سوقيله عندس في جده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
113 - قنفذ يتيم
2017-10-17 15:16:32
110 - بسمه كثير ورعان كثير بالتعليقات واولهم رحال ههههههههههههههههههههه اعصابك ياجداويه طولي بالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,436 )
112 - بسمه
2017-10-17 15:10:53
كل واحد يعلق قصور فكره على شماعه الدين والذنوب ..كلكم عندكم ذنوب حاولوا بدال الرمي على اهل جده تشوفون انفسكم فبعضكم حتى طريق المسجد مايعرفه ..👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
111 - ودي اصدق
2017-10-17 15:09:17
رحاااال الحين اخليك عشان تراجع المستشفي من تعليقاتك وصلت للي ابي سلام في احد غيره ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,436 )
110 - بسمه
2017-10-17 15:08:49
المستعجل // يرحم اهلك 🤦‍♀️الله يسامح اللي اعطاك جوال ياخي .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,436 )
109 - بسمه
2017-10-17 15:07:38
بركان نايم // خليك نايم يالسامج ..ياخبير الارصاد انت !!!وبس لا تسمعكم حفلة شيري اللي كانت بتصير في غير جده ياتقاه يا ملائكه !!!كل واحد جده جده من زينكم وكل واحد ذنبه كبر الجبل وانشغل بغيره .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
108 - سامر
2017-10-17 15:07:20
هذي من المعاصي ومن الجوالات ومنها برنامجBlGo LIEV هذا فيه فساد ومنتشر على مستوا السعودية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
107 - الرحااال
2017-10-17 15:04:43
ع السمكه ان تعلم ان هناك متشددين سوف يسحلونهل داخل البحر ان لم تتوب..او توضع في غفص ويتم حرقها..لأن السمكه تصلي في بيتها..و الي يصلي في بيته نحرقه..انتبهي ياسمكه وخافي الله 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
106 - ودي اصدق
2017-10-17 15:04:36
رحااااال مافهمت من تعليقك الا انك تتخبط ماعندك اي موضوع سوالف بزران بس بيجي يوم تتمسك بيدي تبي النجاة بس والله لاعطيك على رقبتك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 9,339 )
105 - الرحااال
2017-10-17 15:02:43
كلها من السمكه..ليه ياسمكه مالبستي عبائه سوداء..ليه لابسه جينز..هل تعلمين ان فيه سمكه ماتت وهي لابسه جينز لم يستطيعوا خلع الجينز عند وفاتها..هل تعلمين ان فيه سمكه ماتت والجوال في يدها حتى قبروها 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
104 - ابو ايفانكا
2017-10-17 15:00:05
ت 103 بركان نايم نقول ليتهم رقدوا وبقيت نايم على طول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - بركان نايم
2017-10-17 14:56:15
بصراحه ..... جده هذه ... أتوقع يجيها كارثه يامطروغرق ياتسونامي ياحريق يازلزال ..... إحساسي يقول كذا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
102 - المستعجل
2017-10-17 14:53:22
ليش الزلزال حدث قرب جدة لأنهم رفعو شمعات الحفلات ومن قوة السماعات حصل اهتزاز بمقياس ليس ريختر بل بمقياس رفع السماعات الضخمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
101 - الرحااال
2017-10-17 14:49:40
المتشدد هو سبب كل الذنوب..حسبنا الله عليه 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
100 - الرحااال
2017-10-17 14:48:41
ان كانت هناك ذنوب..هي في الداعشي الخبيث الذي قتل العسكر في جده قبل فتره..الا اذا يرى المتشدد ان الأغاني اشد حرمه من القتل والربا 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
99 - خالد
2017-10-17 14:40:44
كثرة المعاصي تغضب الله .. فيارب رحمتك وعفوك.. اشمعنا في هذا التوقيت وقريب من جده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
98 - ودي اصدق
2017-10-17 14:39:46
تعليق ٩٣ ابشر والله ان الجدل مو من صفات المؤمن بس برفع ظغطه واتسلا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 - ابو عبدالكريم
2017-10-17 14:36:07
حفظ الله جده واهلها منبع الرجوله واهلها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
96 - هندي فاهم
2017-10-17 14:35:41
وما اصابكم من مصيبة فما كسبت .... وما الله بغافل عما يعمل الظالمون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - ودي اصدق
2017-10-17 14:35:21
رحال نهائي اليوم ماستخدمة اسم قلم الفتنه الي فهمة من تعليقاتك ان الموضوع مايخصك لان الي يخصك ودايم اشوفك مظلم فيه الي هو التبرج والاختلاط معليش الموضوع يتعلق بقدرت الله مايخصك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
94 -
2017-10-17 14:28:01
91 - ودي اصدق اتركه اخوي هذا مايؤمن بدين ولادعاء ويستهزء بالادعيه تجنبه اخوي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
93 - ودي اصدق
2017-10-17 14:27:10
رحاااال نهائي ياكرهك او ياضيقك اويا قهرك هههههههههههه ماشفت شي المستشفي ان شاءالله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
92 - المتيم
2017-10-17 14:24:06
والله ما جتنا من قبل ماجات الا من بعد ما**** وخالفوا كلام الله عز وجل كلها عقوبات من الله بلاد الحرمين كان الكل يحترمها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
91 - ودي اصدق
2017-10-17 14:23:15
يا رحاااال نهائي كنت احسبك نبرالي مادريت انك ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - ابو شدا
2017-10-17 14:20:48
الله يرحمنا برحمته.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,339 )
89 - الرحااال
2017-10-17 14:18:24
ياكرهي ل الي يدعي..يذكرني في طالبان..كثر من الدعاء اثابك الله..احلق شنب هتلر اذا تستجاب 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
88 - ودي اصدق
2017-10-17 14:18:17
٨٦ رح بل ورقد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
87 - ودي اصدق
2017-10-17 14:16:15
رحاااااااااال نهائي وشفيك قمت تتخبط في تعليقك ماعندك سالفه محد مطاوعك لا والله بنستغفر ونتوب وندعي الله برحمه والمغفره وانت دورلك جبل يعصمك من امر ربي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
86 -
2017-10-17 14:14:16
الظواهر الطبيعية من زلازل و الأعاصير وكسوف للشمس أو خسوف القمر ليس لها دخل بالتدين فيه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه ( الشمس لاتكسف لموت أحد اوحياته
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
85 -
2017-10-17 14:13:57
اللهم عليك بأهل التغريب الذي يفسدون البلاد والعباد اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وارنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
84 -
2017-10-17 14:13:17
اجل سمك منحرف ومذنب يارحال حرف الله راسك *** ههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - ودي اصدق
2017-10-17 14:11:36
يا رحااااال يوم رحلت نهائي قلت الخاتمه وتبي تغوينا هاه مثل ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
82 - الرحااال
2017-10-17 14:11:32
فيه اغنيه سمعتها عاجبتني..تقول..يامطوع لاتروع انا الاجمل انت الاروع..لاتخاف حبيبي من الزلازل..اعرف انك خواف بس لاتفشلنا اثابك الله 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
81 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-17 14:10:52
هههه حبيبي وَلَا تَعمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,339 )
80 - الرحااال
2017-10-17 14:09:14
ماهي بعيده..نشوف متشدد غاطس في البحر..يبي يهدي السمك المنحرف..بالله لا اوصيك في الي مكثره مكياج..اثابك الله 💚
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
79 -
2017-10-17 14:06:13
رخال وليش ما ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - ياناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتي يالجنوبي
2017-10-17 14:03:53
الرحال هههه صدقت حبيبي في معمم يقول قطع الخبز في سكين مكروه واكل الجبنه البيضه مكروه واكل الارنب حرام وان وان وحسيناه ان علي يحي ويميت وأنا الحسين شفيع لنا يوم القيامه عطني دليل انا الحسين شفيع رحال
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
77 -
2017-10-17 14:03:03
الرحااال اللي ينبطح مثلك وشرواك يابتوع الهشك بشك😂😂😂 حنا نستغفر ونتشهد ونسبح ونهلل مو مثلك ياانبطاحي المهم لاوصيك بزاويه مطبخكم شكلك تحب التسدح بالمطابخ والله ياخذ اشكالك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
76 - ودي اصدق
2017-10-17 14:02:25
يا رحاااال موانت تو استغفرت وتبت وعطيناك وصفة الغسل احدا ها بتراب وش جك ارتديت سبحانه ما يدوم الا وجه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 9,339 )
75 - الرحااال
2017-10-17 13:57:41
ماهو بس اختلاط سمك..فيه سمك ماهو اابس عبايه سوداء..لابسه عبايه مشكله..الله يهديها 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
74 - الرحااال
2017-10-17 13:56:35
المتشدد بعد ماخرب الدنيا..جاي خايف من الزلازل..بسم الله عليك..لاتخاف حبيبي..اذا جاء زلزال..انبطح ع بطنك في زاويه ..وابعد عن المطبخ..لايطيح عليك سكين الله ياخذك..انتبه حبيبي 💚
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
73 - ضمير الناس
2017-10-17 13:55:42
يمكن في اختلاط في البحر***وفي سمكه يسمونها الرقاصه تفتن امبااااع فيغض النظر***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
72 - ودي اصدق
2017-10-17 13:55:33
فيه نبرالي يدور ***وينه ابيه بطقطق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
71 - ياناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتي يالجنوبي
2017-10-17 13:53:07
لازم في جده يسون البيوت ضد الزلازال اتحركو يابلديه وساعدونه اشويه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
70 - ررر
2017-10-17 13:51:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - وقت السحر
2017-10-17 13:49:07
نعوذ بالله من الفتن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
68 - علي القحطااااااني
2017-10-17 13:46:11
هذا مستقبلنا زلازل وباقي البراكين الي يشوف بناتنا وشبابنا والانحلال الرهيب اللي هم فيه ومواقع التواصل الاجتماعي شاهده بيعرف ان الساعه اقتربت
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
67 - خالد
2017-10-17 13:45:11
يارحال استغفرونتبه لاتغتروتندم نصيحه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 - أم فهد
2017-10-17 13:42:20
كفاكم كفرا وجحودا ايها المبطلون اي طبيعة تتحكم في الارض الله هو المتحكم والمتصرف كفاكم استهزاء وسخرية وتوبوا الى الله عما انتم فيه من فسوق وعصيان هذه تنبيهات من الله لتعودوا وتعملوا صالحا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
65 - ودي اصدق
2017-10-17 13:41:41
القحطاني ... ياحبي لك ولاخواني السعودين الي يحبون دينهم ويخافون على عارهم ومالهم انا اتونس عليهم بني نبرال لا تنساني من دعائك الله يعزك ويرفع قدرك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
64 - محمد
2017-10-17 13:40:52
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 -
2017-10-17 13:39:18
يارحال السمكه لو اذنبت بالمرجع الشيعي عندكم هذي وش حكمها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
62 - ابو احمد
2017-10-17 13:38:31
شكله اندار من الله لكثرة المعاصي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - ودي اصدق
2017-10-17 13:37:15
ظمير الناس ولع النور الموضوع مايتكلم عن حقوق المراءه رح توض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - ياناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتي يالجنوبي
2017-10-17 13:37:08
يارحال انتبه على نفسك وخليك في حالك لانه ربك وربي هو علم عمر بن الخطاب لمن جاه زلازل في المدينه المنوره خاف ناس هزه قال لو جات الثانيه مابقيته فيها يعني زلازال زمن قديم توه وفي سوره الزلزله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 -
2017-10-17 13:36:03
استغفروا الله وتوبوا اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
58 - ملعوب علينا
2017-10-17 13:34:31
لا وانت الصادق كلوا بسبب ما خلينا شرين تغني والمرأة تسوق السيارة واغلاق الحفلات الغنائية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - ياناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتي يالجنوبي
2017-10-17 13:33:23
يارب سترك عشرين كيلو العمق يعني من الكورنيش البنقله الين بحره المسافه يعني لو زادت10 درجات او 7كان حصل اللي حصل يمكن رحمه لعباد المسلمين والمصلين والمستغفرين نحنا راضين بالله مؤمنين به والمكتوب مكتوب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - ابو بدر - الرياض
2017-10-17 13:32:34
حفظ الله جده واهلها ستظل مدية جده مصنع الرجال واهل الشجاعه والكرم والشهامه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
55 -
2017-10-17 13:32:25
قال الله عز وجل : وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ..الاية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
54 - ودي اصدق
2017-10-17 13:32:21
تعليق ٤٦ محد قال من المعاصي والذنوب الله عزوجل يمتحن الكافر والمؤمن وهذا تذكير وعضه بقدرة الله من اجل ان نتعض ونزداد في ما يحب الله ليس مانحب نحن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
53 -
2017-10-17 13:31:51
39 - الرحااال.... حلوه حتى الاسماك اذنبت وش متغدي اخوي نعول 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 - ضمير الناس
2017-10-17 13:30:51
بسبب تاخرناباعطاء المرأه حقوقها***وكرهنالنعمت الفرح والتمتع بنعم الله وفق ماامرالله به***من يوم جوناهالمطاوعه المتشددين كثرة الفتن والعقوق والزلازل***الله يستر***
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
51 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-17 13:30:42
أرسل نداك..لا يوجد أي صوت يشبه صوت الرعد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -
2017-10-17 13:28:22
46 - سيراييفو.... راجع احاديث المصطفى صلى الله عليهم وسلم ونت بتعرف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 -
2017-10-17 13:27:08
38 - انا أصدق العلم.... الظواهر الطبيعيعه هي اللي تكون مستمره ..... لكن زلزال يجي لمنطقه وهي عمرها ماجاها زلزال في مشكله بروبلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - القحطاني
2017-10-17 13:25:37
ودي اصدق ماعليك منه ياكثر هذا الاشكال مثل رحال بس لاجاء غضب رب السموات واللى دقته شوكه في فقحته تعال شوف الابتهال والبكاء اللي ودك ترحمه وهذا ماهو سعودي هذا مغبون ومقهور من بلد الدين والحق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
47 -
2017-10-17 13:25:02
الرحااال...قسم ماجاب المصايب لهاديره الا اشكالكم وتفكيركم *** علا ارض الحرمين يا***
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
46 - سيراييفو
2017-10-17 13:24:53
ورد اخر من يدعى ان ذلك بسبب ذنوبنا؟؟؟كيف يدعي فعلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
45 - القحطاني
2017-10-17 13:23:35
هذا ملك واحد يارحال يرسله رب السموات للي مثلك وشرواك ياكل في لحم الدعاه والمشايخ المسلمين واللي يحب التبطاح والاختلاط والانفتاح قال تعالى ان الله( مايغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم ) يعني هذا ماتملا عيون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
44 - الزمان الشين
2017-10-17 13:21:31
يا اخوان السلام عليكم الرسول عليه الصلاه و السلام تعوذ من الزلازل والمحن وما يصيبنا الا بذنوبي أنفسنا صلو صلاه يا اخوان على وقتها وبالذات صلاه الفجر و اكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا برحمته من عند
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - ودي اصدق
2017-10-17 13:21:06
يارحاااال باقي عليك ان تغتسل ٧ مرات احداها بتراب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
42 - ودي اصدق
2017-10-17 13:17:30
تعليق ٣٨ انت لا مع العلم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
41 - الرحااال
2017-10-17 13:15:25
نعم ..المفروض انك تتوب الى الله..كفايه ذنوب ايها الضائع..التوبه الله افضل لك..اثابك الله 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
40 - جولوجي وخبير زلازل وبراكين
2017-10-17 13:14:12
توقعاتنا بمشئية الله تعالى والعلم عند الله هزه ارضيه تبلغ خمس درجات على مقياس رختير بخليج العقبه تتأثر من جرائه المناطق المحيطه بالخليج دون اضرار بالارواح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,339 )
39 - الرحااال
2017-10-17 13:13:59
ايها المتشدد..ماعليك من الزلازل..اذا كانت ماهي عاجبتك..روك شوف لك ديره ثانيه وخلي الزلازل لينا..اما الزلزال في وسط البحر وتقول ذنوب..حتى الاسماك اذنبت..والله مافي راسك الا الدجه..والثاني جايب حديث 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
38 - انا أصدق العلم
2017-10-17 13:11:01
هذه تسمى ظواهر طبيعيه لا أكثر ولا اقل .. دمتم بخير
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
37 - ودي اصدق
2017-10-17 13:10:05
يارحاااااال والله منامطاوعينك في اوامرالله تكلم عن نفسك وجاهر بل معاصي زي ماتب نبراء منك ومن هو على نهجك وشاكلتك اللهم نستغفرك ونتوب لك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
36 - ابجديات حرف
2017-10-17 13:09:22
الله يستر من الفيضانات نجن مقبلين على موسم امطار ونسأل الله سبحانه جل في علاه ان لايعاملنا باعمالنا وان يرحمنا برحمته ويكفينا واياكم شر السيول السنه هذي المفاجأت وارده الحذر الحذر...
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
35 - مشاكل
2017-10-17 13:05:33
هذي بشارات قدوم المهدي قريبا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
34 -
2017-10-17 13:04:15
**الله يستر علينا وعلا عباده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - ودي اصدق
2017-10-17 13:01:48
مفسرالاحلام وقاري الفنجال محد يسخر من قدرة الله عزوجل لا تسلك لناس هاذي عضه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 13:00:19
والله لا يسرنا أن يشاك أهلنا وإخواننا في جدة بشوكة فكيف بزلزال أسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه وأن يحفظ مملكتنا الحبيبة بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من أهل السنة الموحدين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
31 - قنفذيتيم
2017-10-17 12:58:52
انا ساكن بحي الحمرا الله يستر لاتضرب هزه ثانيه ونغرق بتسونامي بحط رجلي عالحرم استودعتكم الله يااهل جده
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - منصور
2017-10-17 12:58:25
ت26صدقت ونسئل الله الهدايةللجميع ولانكون من اتعض به غيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 12:57:52
سيأتيك حمير قم والنجف وطهران وكربلاء للسخرية من عباد الله أهل التوحيد ثم يستظلون بالأخونج والصحوية للهجوم على أهل السنة فتعسا لهم وتبا لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - موج البحر
2017-10-17 12:57:17
اللهم أعلم عن الأسباب ، وهو الهادي إلى سواء السبيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - منصور
2017-10-17 12:56:45
هذاانذارمن رب العبادفلاتحسبن انك في مأمن ايهاالعبدلازم تعيدحساباتك وتتقي الله وتكثرمن الاستغفارولاعلينامن اللي يقول غيرناأنبياء مغفوري الذنوب
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
26 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 12:55:44
لا شك أن هناك سفهاء وأهل شهوات وأهل بدع ينكرون ذلك ويريدون أن نميل معهم ميلا عظيما في شهواتهم تود الزانية لو أن النساء زوان التوبة التوبة والرجوع الى الله فما وقع عذاب الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
25 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 12:53:00
من يقرأ القرأن بتدبر يجد الكثير من التحذير من الذنوب والمعاصي فهي سبب النكبات ومحق البركة خاصة اذا اجمع عليها المجتمع وقل الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فسوف يحيق بهم عذاب اليم فالعبرة العبرة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
24 - ودي اصدق
2017-10-17 12:52:48
يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين قال ساوي الى جبلن يعصمني من الماء قال لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
23 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-17 12:52:42
اللهم جنبنا سوء الفتن-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 12:50:36
سبحان الله الليبراليون يغضبون من قول من الذنوب والمعاصي وهل في ذلك شك قال تعالى (وما أصابكم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) والأية في ذلك كثير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
21 - قنفذيتيم
2017-10-17 12:50:07
من المعاصي والذنوب )=
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - نجداوي
2017-10-17 12:49:51
عندنا اجهزه نقدر نتنبئ قبل وقوع الزلازل بعدة ايام والامر تحت سيطرة التقنيه الحديثه . العلم نور
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - سلطان
2017-10-17 12:48:17
التوبة ياعباد الله قبل فوات الاوان وقبل نزول العقوبة فقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث فعليكم بالرجوع الى الله والاستغفار
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 9,339 )
18 - الرحااال
2017-10-17 12:48:00
المتشدد...اي خبر يسمعه..زلزال او براكين او فياضانات..ع طول يقول لك من الذنوب..كأن الله اعطاه الصلاحيه يعبر عنه..والله ان اكبر الذنوب انها منكم ايها المتشددين..الفتوا ع الله ورسوله..انكتموا 💚
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
17 - Kodi077
2017-10-17 12:45:07
ياهيئة المساحة الزلزال سببة هيئة السياحة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - من حقي ان اسكن
2017-10-17 12:44:54
من الذنوب والمعاصي الله يكفينا الشر اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل فتن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 9,436 )
15 - بسمه
2017-10-17 12:39:21
1((ايش المعنى ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 -
2017-10-17 12:35:09
13 - الله يصلحكم الهاشتقات تعلمك وش صاير بالدنيا بدل ماتجلس زي الاطرش بالزفه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - الله يصلحكم
2017-10-17 12:32:33
الحين ويش دخل الهاشتاقات في الموضوع ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - خالد
2017-10-17 12:32:17
٢٠ك تحت لارض تكفي لتدميربلدكامل ياالله لطفك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - والد ابراهيم
2017-10-17 12:31:12
سبحان الله في منتصف البحر و بعمق اكثر من 20 كيلو متر ماهذا العمق الهائل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - ملحوس
2017-10-17 12:30:26
اوف بجده ماحسيت بشي الله يستر لانغرق البحر جمبي والميناء الله يستر****
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - خالد
2017-10-17 12:30:00
استغفرالله اللهم لاتواخذنابمافعل السفهامناالاحول لناولاقوه الابالله
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
8 - مفسر أحلام
2017-10-17 12:28:48
الزلازل طبيعيه بالأرض بقدرة الله سبحانه أسأل الله أن يكفينا شر الزلازل والمحن ماظهر منها وما بطن وان لايشمت الأعداء بنا انه القادر سبحانه وتعالى
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
7 - فواصل
2017-10-17 12:28:24
شي ورب الكعبه متوقع والله من المهازل والذنوب وصرنا نفاخر ونجاهر بكل معصيه والله مايضرب بعصي ؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
6 - ودي اصدق
2017-10-17 12:27:08
هاه يابني نبرال الحين مافيه دواعش الحين اغسل وصل ركعتين مثل اهل السفينه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
5 - ابوسلطان
2017-10-17 12:20:53
هاذي من الذنوب والامر في غير الشي الصحيح الله يستر علينا يارب استر علي عبادك واحفظنا واحمينا يجيب العبره والاستغفار الله يحفظنا.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
4 - الزهراني
2017-10-17 12:16:33
والله من المعاصي وذنوب الي صايره الان في الزمن والله يلطف بس (راجعوانفسكم)
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
3 - ياناس حالي راح من غير مصلوح الله يرحم حالتي يالجنوبي
2017-10-17 12:13:09
ام المومنين زينب رضي الله عنه أنهلك وفينا الصالحون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث وصلاه وسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
( عدد التعليقات 30,338 )
2 - برق _ الحرم
2017-10-17 12:12:31
(((((((الحمدلله على السلامة ....والله يبعد شر الارتدادات غير المتوقعة ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - يارب سترك وعفوك ورضاك
2017-10-17 12:07:25
جده قريبه من مكه يعني الكل يروح يطوف ويدعي لله عزه وجل قبل عوام جده جاه من خلف البحر سيل كبيره شال الطيب والطال حتى القلاب والتنكيره والحاويات الكبيره زي الورق واستغفرو الله
لا يعجبني(0) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قصيمي معتق

المصريين عندهم مفهوهم خاطء بخصوص ختان البنات.. ختان البنت يسبب لها ا*****...
بواسطة : ابو العز الدمشقي

من يحمي اسرائيل بدعم ايراني هم حزب الشيطان بقيادة حسن زميرة وانت يالهمداني خليك...
بواسطة :

الدواعش هم عصابات تحت تمويل ايراني رافضي لا يمت للاسلام بصله فلعنة الله على من د...
بواسطة : الحقيقه

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
176 4
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
226 1
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
175 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
92 0
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
140 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
139 0
mm

كوثر الأربش

أوروبا و«الوهابية»
481 2
mm

د. محمد العوين

ترامب سيسقط ملالي قم!
205 3
mm

خلف الحربي

أغلى حجر عثرة
322 2
mm

محمد الساعد

في الدوحة غِرٌّ ثَرِيٌّ قرّر شراء العالم !
271 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
288 3
mm

عادل التويجري

الإحباط !
512 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
440 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
773 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
528 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
236 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
705 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
547 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
674 8
mm

أحمد الشمراني

مصر التي في خاطري
265 4
الاخبار الدولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 6 519 1 ساعة
عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

 وكالات 29 2٬255 3 ساعات
كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

 المرصد 29 5٬544 7 ساعات
ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

 المرصد 46 5٬578 15 ساعة
المرصد الرياضي
أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

 المرصد 3 389 12 دقيقة
بالتفاصيل .. آل الشيخ يوضح الأسباب حول العقوبات الصادرة مؤخرا تجاه عدد من الشخصيات الرياضية

بالتفاصيل .. آل الشيخ يوضح الأسباب حول العقوبات الصادرة مؤخرا تجاه عدد من الشخصيات الرياضية

 المرصد 46 4٬410 16 ساعة
“تركي آل الشيخ” يكشف الحقيقة حول ما يتم تداوله عن “هبوط نادي الهلال”

“تركي آل الشيخ” يكشف الحقيقة حول ما يتم تداوله عن “هبوط نادي الهلال”

 المرصد 51 7٬966 17 ساعة
شاهد.. مشجع نصراوي يهدى مدرب نادي النصر الجديد جوستافو “شماغه وعقاله”!

شاهد.. مشجع نصراوي يهدى مدرب نادي النصر الجديد جوستافو “شماغه وعقاله”!

 المرصد 33 2٬962 يومين
اخبار فنية
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 120 7٬017 5 ساعات
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 151 13٬423 7 ساعات
“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

 المرصد 102 12٬089 يوم واحد
بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

 المرصد 88 13٬901 يومين
اخبار منوعة
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 314 17٬227 20 ساعة
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

 المرصد 25 9٬659 يوم واحد
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

 المرصد 136 16٬047 يومين
بالصور: “مدمن للجنس وكنت أحجز له الفنادق”.. طليقة محمد علي كلاي تكشف الجانب “المظلم والشرير” من حياته

بالصور: “مدمن للجنس وكنت أحجز له الفنادق”.. طليقة محمد علي كلاي تكشف الجانب “المظلم والشرير” من حياته

 المرصد 93 15٬291 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!

شاهد..اعتداء عنيف من يمني على مواطن داخل بقالة يثير الجدل على تويتر!

 المرصد 207 11٬047 7 ساعات
شاهد .. لحظة انتحار سوري بطريقة صادمة في تركيا !

شاهد .. لحظة انتحار سوري بطريقة صادمة في تركيا !

 المرصد 40 8٬861 18 ساعة
بالفيديو .. الشريان ينفعل على متحدث وزارة العمل : المهندسين السعوديين يشتغلوا “قهوجية”!

بالفيديو .. الشريان ينفعل على متحدث وزارة العمل : المهندسين السعوديين يشتغلوا “قهوجية”!

 المرصد 92 7٬471 18 ساعة
شاهد معلم يصدم طلابه .. “تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه”!

شاهد معلم يصدم طلابه .. “تذاكرون ولا ما تذاكرون.. وظايف ما فيه”!

 المرصد 213 8٬759 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 27 6٬112 16 ساعة
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬435 يومين
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬576 يومين
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 7٬878 4 أيام
اخبار صحية
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 18 6٬878 يوم واحد
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 6٬943 يومين
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬816 3 أيام
الطبيب المصري “مجدي يعقوب” يعلن عن علاج جديد لمرضى القلب ويكشف عن سعره في أمريكا!

الطبيب المصري “مجدي يعقوب” يعلن عن علاج جديد لمرضى القلب ويكشف عن سعره في أمريكا!

 المرصد 43 7٬454 4 أيام
اخبار اقتصادية
رويترز : الصين تعلن رغبتها في شراء حصة من أرامكو مباشرة

رويترز : الصين تعلن رغبتها في شراء حصة من أرامكو مباشرة

 رويترز 50 3٬826 21 ساعة
كشف تفاصيل مراحل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” البالغ 280 ألف منتج

كشف تفاصيل مراحل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” البالغ 280 ألف منتج

 المرصد 46 3٬653 يومين
هذا ما قالته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»

هذا ما قالته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»

 المرصد 13 2٬650 3 أيام
تفاصيل إجابة 5 تساؤلات عن «رفع أسعار الوقود» في السعودية

تفاصيل إجابة 5 تساؤلات عن «رفع أسعار الوقود» في السعودية

 المرصد 147 13٬331 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬826 يومين
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 654 5 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬030 أسبوع واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬678 أسبوعين
الاخيرة
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 8 1٬955 1 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 6 501 2 ساعتين
حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

 المرصد 128 15٬794 24 ساعة
توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

توطين قطاع الدهانات أولى مبادرات التعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة ودهانات الجزيرة

 المرصد 2 1٬059 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 166 2٬191 8 ساعات