“هيئة الكهرباء” تنتقد آلية الدعم الحكومي.. وتحذر من عجز 60 بليوناً
صحيفة المرصد: انتقدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، ووصفتها بأنها غير واضحة، وتتعذر استدامتها، إذ إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، بحسب التعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها، مشيرة إلى أن عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بحدود 60 بليون ريال.
ووفقًا لصحيفة “الحياة”، أوصت الهيئة في تقريرها السنوي المقدم إلى مجلس الشورى الذي سيناقشه اليوم، اللجنة الاقتصادية بالمجلس بتقويم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، وحذّرت من رفع التعريفة على حساب المستهلك، لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك.
وطالبت الهيئة بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
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التعليقات
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فيه لاصحاب المليارات فواتير بملايين مهي مسددة والشركة مستحية منهم وتيجي تفصل على ابو فاتورة 170 ريال ومجلس الشورى اذا صوت يصوت على حاجة ضد المواطن والاوقات اللي ما فيها قضية يقعد يسولف عن بيض الغنم
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المفروض تحويل اعمدة انارة الشوارع والمواقف العامه والحدائق والشواطئ يالطاقه الشمسيه وسوف يتم توفير التكلفه والهدر الزايد لان المملكة في وقت استغناء منطقه عن المكيفات لاتستغني البارده عن الدفايات
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ما اراها الا زيادة الثقل على المواطن فالضريبة الانتقائية يتحملها المواطن وزيادة سعر البنزين وحتى زيادة سعر وقود الطائرات ما يتحمله الا المواطن مباشرة في زيادة التذاكر. لماذا لا تطبق على رحلات الخارج؟
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قبل لا تشيلوا الدعم نزلوا شركات منافسة«فعلا»للكهرباء السعودية وشركات تنافس«فعلا»الخطوط السعودية وشركات تنافس«فعلا»شركات احتكار السيارات والاجهزة الالكترونية ولكن التسرع على عماها طاامة على المساكين
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بالامس القريب اعلنت شركة الخطوط السعودية انها خسرانه وبعدها اعلنت التامينات انها خسارنه وبعدها موسسة التقاعد والحين الكهرباء خسرانة وووو اجل اربحهم ودخل البلد اكثر من ترليون سنوي سلامات
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يا رجال ترا كل اسرة تكع شهريا متوسط 500 ريال قال التكلفة التشغيلية وفيه دول ماتنتج نفط وفواتيرهم ارخص منا بمليون مرة ماقالوا التكلفة التشغيلية وانت تولد الكهرب بالنفط والحمدلله بحر تحتنا وزارفينا بعد
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كذابين لما فضحوهم المواطنين بالفواتير العالية واحتجوا عليهم قالو هالكلام ***شغال على ودنو
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95 - السهم أدفع و أنت ساكت
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ستون ألف مليون ريال هذي فواتير ال ****
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خلوها مثل الجوال الفاتورة وتنفصل للحد الائتماني وسدد من الصراف وتشتغل في التو واللحظة
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شهريا تقريبا 2500000000
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عجز ؟ وهي الشركة الوحيدة بدون منافس والفواتير نااااار ؟!
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لا عاد مو لدرجة اجل شركة الكهرب فيها عجر مقدمات
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تعليق 45 احسنت فعلا هذي هي الحقيقة
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يابوي ما عاد باقي الا سروالي تبونه تعالوا خذوه *******
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نصب واحتيال دخل الشركه مليارات من كل مدينه في السعوديه ثم كل شيء من حساب العميل طبالين واسلاك وكل شيء هم بس يوصلون الكهرب ويقولك ما كسبنا يبيلهم حق الرياضه ينخلهم ويحولهم على لنزاهه
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(إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، بحسب التعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها) !! يامسؤولين عن الخدمات في المملكة اتقوا الله في خلق الله فالكهرباء لدينا هي الأعلى عالميا!!
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الكهرباء في الصحاري ذا ماحد يصبر عنها الله يستر
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من الافضل تطبيق مشروع انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بوضع محطات على مباني كل وزارة ودائرة حكومية واذا نجحت يتم تعميمها على الافراد. مشكلتنا اننا نبداء دائما بحل اي ازمة بالتفكير بجيب المواطن.
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الحمدلله ماندفع فواتير
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الكل يدور فلوس وانا لو قالوالوقت الحالي عندنا وظيفة رقاصه اشتغلت أهم شي محتاج احد قريب اوبعيد ياشيخ ماهو رقاصه حتى لو البس مايوه زمن القريشات ولي يقول وين المبادي وأخلاق والرجولة اقول حطة على الهزاز
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الكهرباء تحتاج لتجديد دماء والاستغناء عن كل من يعرقل مسيره الروؤيه وماهو وقت الشكاء والبكاء هذا وقت التقدم والازدهار واذا كان هذا اولها مع ادارة الكهرباء فلا وقت للتخاذل فضلا دع غيرك يتولى الاداره
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نحتاج قصيده علم الكهرباء
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تعليق 45 والله مشكلة ... احسنت هذي هي الحقيقة
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وش عند الكهرباء غير احتساب قيمة الفاتوره لان الاسلاك والطبلون مدفوع مقدما من المواطن قبل ايصال الكهرباء المشكله هي رواتبهم عاليه وعلاوات وانتدابات وسوء اداره لازم رجل اعمال يديرها وليس صاحب شهاده
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والله اني ماقدرت أسدد الكهرباء هذا الشهر وكذالك الموية ماعندي شي يعلم الله وربك يستر
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والله ما راح فيها الا الضعيف شركة دخلها مليارات من ظهور الشعب وكذلك الدوله تدعمها شئ عجيب راجعة حسابات العقود وباطنه والخاصه للشركه تلاعب بلامتابعه يجب تشكيل لجان من الدولة لمتابعة الهدر والتلاعب
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والله من سوء الإدارة جبو مدير أمريكي ينجح ادارتكم وخلوه مدير مش مستشار
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هناك 100 مليون عداد لو ماتشتغل رسوم خدمه 15 ريال بالشهر مليار ونص شهريا سيبك من الاستهلاك. ( وين العجز ) مجرد اجتهاد سلام
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يعني قرار رفع السعر ماله داعي وبدون دراسه ورجونا برؤية كلها من جيب المواطن المطحون أصلا
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احذر اقتصادنا في خطر.الله يستر
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((((( تصريح معالي وزير المالية والذي سبقه تقرير البنك الدولي بخصوص رفع اسعار الطاقة لتعادل الاسعار العالمية هل له علاقة بما نحاول شركة الكهرباء تمريره؟ )))))
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من حق شركة الكهرباء رفع السعر
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اختصار الكلام معاكم مصيبه على الناس ياكهرباء الغفله
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زمان لايوجد عجز حتى اصبح مزياء للكبار وتدبيل رواتب ورفع الأسعار وتدبيل المخالفات وضرائب..اذن كيف جت عجوزات
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عن طريق البنوك تقدرون تجيبونهم
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وفي النهايه المواطن كبش فداء
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هذا شكل من اشكال استفزاز المواطنين ***
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كل مايشتكي الناس من غلاء خدمه طلعو تقرير الفواتير وصلت ارقام فلكيه وتقريكم غير صادق انتم تحققون ارباج طائله فاين تريدون الذهاب بالفواتير هل تريدون من الناس تخصص رواتبها للكهرباء والماء فقط
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اللهم انت ربي لااله الاأنت
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***الله يحفظ بلادنا من كل شر داخلي او خارجي
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الان خسرانة وبرنامج المواءمة شغال
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رشّد مصروفات المشاريع والامتيازات للموظفين الكبار والمكافآت قبل أن تحمل المواطن فوق طاقته وهذه الزياده لاتخدم الوطن ولا المواطن في ظل هذه الظروف الأقتصادية
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55 - 2017-10-17 13:48:43 خلنا نقول كل عداد 500ريال كل شهر ضرل 20مليون شقه او بيت{واذا طلع الناتج ضربه في 3 هناك مصانع ومعامل ومخازن ومكاتب ادارية فواتيرها اضعاف البيوت}
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شركات الكهرباء في جميع الدول بما فيها الدول الفقيرة من انجح الشركات *** اناشد سلمان الحزم ان يكشف سر هذه الشركة
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اعتمدو على الطاقه النوويه في انتاج الكهرباء لانها اقل تكلفه بكثير واقوى انتاجيه وطاقه والدول الاخرى استغنت عن مشتقات النفط في انتاج الكهربا لانها مكلفه .
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الغاء دور الخبرات في ادارة اقتصاد البلد والاعتماد فقط على شباب متحمس بلا خبرة هو اكبر اسباب الوضع الاقصادي الحالي الدراسة شي والميدان شي اخر لازم الاعتماد ذوي الخبرة اقتصاديا وامنيا
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ههههههههههه
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الكهرباء خط احمر .. فـ نصيحه لاتضايقون الناس وتذلوهم والا تحملوا العواقب
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الله يستر موضوع يخوف, شكل الكهرباء ليس من الأولويات عند "الطموحين"
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ينبغي فتح المجال للمنافسة في بيع الكهرباء والماء من الشركات العالمية المعروفة في بلادها بالكفاءة
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هذا تلميح غير مباشر لزيادة الفواتير مستقبلا على ظهر المواطن بحجة ان الدعم لايغطي
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إذا جينا للكلام الصحيح المفروض الكهرباء والماء مجانآ الدوله الله منعم عليها بكل الخيرات ماحنا في أفريقيا .
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حسبنا الله ونعم الوكيل ***
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خلنا نقول كل عداد 500ريال كل شهر ضرل 20مليون شقه او بيت وهذا مثلا اضربها وشوف النتيجة كل شهر ومن ثم اضرب المجموع في 12شهر وشوف النتيجة .. هذا رأي والله أعلم
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الله يجعل العواقب سليمه الوضع مرعب بصراحه
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من حق شركة الكهرباء رفع السعر ويجب الوقوف مع الوطن ودعم اقتصاده
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شركة الكهربا تخسرلانها ***
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ضربني وبكى سبقني واشتكى هذا تمهيد يا حبايب
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حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له .. والله أعلم
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من الرواتب الفلكيه لموظفين الكهرباء الاداريين الذين لايعملون في الميدان ولا الفنيين يستاهلون اصلا رواتب وبدلات وتذاكر طيران ومزايا مجلس الشورى لوحدها يبغالها مناقشه واعادة نظر لصالح العام
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44 - الشمال 2017-10-17 13:28:10 انا اسكن في غرب الرياض في مخطط نمار ٣٠٢٠ واسدد شهريا قسط الصندوق١٦٦٧ ريال لاكن اعيش على مولد كهرباء لايوجد عندنا كهرباء في المخطط،ـــــــــ خلك على المولد ارحم طيعني
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يرحم شيبانكم الاخبار التي من هذا النوع خلوها بعد الغدا والله ان الواحد صارت اللقمة تنزل ببطنه مثل الجمرة ولا عندنا نفكر وكل همنا كيف نربي عيالنا لسنا عارفين نأكلهم ولا نلبسهم ولا نسكنهم ولا نصرف عليهم
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الأمور ماطمن ولا تبشر بخير ، فيه شي غلط وفيه استغلال لسكوت المواطن . دول فقيرة افضل منا 1000 مره وحنا من اول مشكله رجعتوا على المواطن تأخذون ماله ومدخراته وتراكمون عليه الضرائب ، والأجنبي عايش ومبسوط
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انا اسكن في غرب الرياض في مخطط نمار ٣٠٢٠ واسدد شهريا قسط الصندوق١٦٦٧ ريال لاكن اعيش على مولد كهرباء لايوجد عندنا كهرباء في المخطط اناشد ولاة الامر بان ينهون معاناتنا مع الكهرباء
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يا حليلك يالمواطن وبالاخير حنا اللي بندفعها طيب انا اش ذنبي ما ادري؟؟! خسايرهم يتحملها المواطن طيب وين التخطيط وين المسعوولين عن هذه الشغله وين تروح دراهمنا اللي لنا ستة اشهر ندفع فواتير زايده لاتسأل
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عندناشمس حارقةعلى مدارالعام وهواءوعجاج لايوجدباي بلدمثله ولم نستفيدمن انتاج الطاقةالكهربائية وبالنهاية ادفع يامواطن ولاتعترض
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هيئة الكهرباء تقول للمواطن((( والله ياكهربكم ان يصبح اسراج،،،،وعقب النجف والله ان تولع فتيلة ))) ههههههههالهيئة خابرين مهمتها حث مقدمي الخدمة للتسهيل وتكون بصف المواطن هذي العكس تريد جلد ام المواطن
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ما سمعنا الكلام هذا من اول يعني ناوين ترفعون الفواتير وين الخساره وضحو دخلكم
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الشورى يعمل ضد المواطن مايصدر منه قرارات لصالح المواطن
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تبذخ بفلوس المواطن وتقول عحز سيارات جديده تحرجو عليها وتبيعوها بقيمة سكراب واجارات مقار الشركه بسعر خيالي حي واحد يغطي مكاين الكهرباء ومحروقتها كنا في الديره مشتركين في مكينه حاره كامله وامورنا تمام
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(((((( شركة الكهرباء مثل التاجر الذي يدعي الخسارة ويبتليه الله بالخسائر الحقيقة و المخادع الذي يتمارض فيصيبه الله بالمرض والسقم العضال ))))))
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المشكلة اي انخفاض في الارباح قالو عنها عجز ولا يملأ عيونهم لا ...
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شركة الكهرباء وشركة الاتصالات لايمكن تسجل خسائر لو كانت تداربا الشكل الصحيح.
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((((( هذا الاعلان يدل ثبوت عدم قدرة شركة الكهرباء منفردة مواكبة التوسعات ))))))
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(((كم بلغت ايرادات شركة الكهرباء فقط خلال الاربعة اشهر الاخيرة..واذا علمنا ان جميع المخططات السكنية لاتعتمد الا بعد تنفيذ التمديدات وكذلك المواقع الحكومية تجري فيها اعمال التمديدات دون تحمل الشركة)))
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ليش أعلنتو عن العجز الان ؟ علشان عارفين حساب مواطن قرب ***30٪ من الراتب .. يعني سد كليب في الناقة ومع الناقة قطيع اغنام .... واللي يقهر يبونا نصدق
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اوقفو *** الرواتب والمميزات الضخمة للمسؤلين ز** في المشتروات الي ب100يصبح ب2000
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سبحان الله وبحمده--//------لاحول ولاقوة إلاباالله -
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معروف سببب العجز اصحاب الفواتير المليونيه خلوهم يسددون ولا قوتكم على الضعوف ابو 2000 و 3000 على طول فصل . نسينا تصريح مسؤل الكربهاء انه في شخصيات عليها فواتير لم تسدد تفوق 100 مليون للشخص ؟!!!!!!!!!!!
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((((((( شركة الكهرباء تلقت قروض مليارية ضخمة من المال العام ......بدون فوائد وتوسعاتها خارج حدود الدولة يجب ان تغطيها بقروض من الدول المستفيدة... ويجب وقف احتكار تقديم الكهرباء ودعوة شركات عالمية))))
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معالجة عجز شركة الكهرباء، يبدا بمحاربة الفساد، وتقليص النفقات الكمالية والامتيازات المكلفة، وتطوير المولدات والمعدات البالية التي تستهلك اضعاف المتوسط العالمي من الوقود. وبعدها لن تجدوا الا فائض.
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فيه مشكله في مصروفات الشركه يجب متابعت الشركه حتى يتم تقليص المصروفات
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كل شهر اسدد خمسة الاف حق دور فله وملحق واذا جيت بطلع عداد خدمة عشان يخف الحمل شروط صعبة وقيمته الفين ريال بالعربي اسعاركم غاليه جدا مقارنه بدول افقر منا!!؟ كيف اصبح لديكم عجز!؟
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هم قصدهم الارباح 60 بليون ، وليس عجز ، ولكن خائفين من العيون ، ماعليكم اللهم زد وبارك ، الجميع يدعوا لكم ، موفقين ، ( ماقراءتموة جزء من فقرة الكومييا السوداء )
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إنطبق عليكم المثل القائل الصيد في الماء العكر ، كذا أو كذا راح ترفعون سعر التعرفة إن بررتم أو لم تبررون وليس لنا من الأمر شيئ سوى ا الدعاء اللهم سلم سلم
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زودوا التعرفة بدون ضحك على العقول .
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ماعمري سمعت دوله من الدول بالذات الفقيرة تتحدث عن العجز مااسمعه إلا ببلادنا وقبله عجز برواتب المتقاعدين!!!""""/اقصد الدول المستقرة🤔
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مشكلتنا بالمكيفات لو على الكم لمبة شريحتين فوق السطح تكفي
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الشركة تشتكي ليقولوا سنرفع شركة محتكرة الدنيا اكيد بترفع مافي شركات منافسة افتحوا المجال لشركات هندية او صينية ذبحت هالعالم هالشركة الوحيدة
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الشركة لو تفتك من فواتير بعض الناس كان اعلنت ارباح فلكيه
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عجز 60 مليار من فين , وأنتم تشفطون من جيوب المواطنين مليارات شهرياً ,,, عجز من فين وأنتم تمدون الأردن ومصر بكهربتنا ؟؟؟ العجز لو أن الكهرباء مجانيه مثل بعض الدول ..
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يعني اشتري ماطور واريح بالي من 2000ريال شهريا كهرباء والبيت قوطي صلصة
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والله من فشل التخطيط على الاقل المفروض إن إضاءة الشوارع في المدن على الطاقة الشمسية
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من أنتي لتنتقدي الحكومه
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الكهرباء يبيلها واحد مثل الحجاج الثقفي يزبطها زين.
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يعني علمناكم قبل لا نرفع الاسعار دبل
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قيتك ياعبدالمعين تعين لقيتك ياعبدالمعين تنعان..
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ههههه يعني تلميح برفع الرسوم بشكل رسمي زود ماهي مرتفعه بترتفع اكثر والقادم افضل انتو اصبرو شي
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وزعوا لوائح شمسيه على المواطنين
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مقدمـــآت لشئ قآدم !!!!
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يعني نفهمها انكم بترفعون الفواتير
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وش السالفة ما عندكم سيرة إلا العجز حتى الدول الفقيرة ما تتشكى من العجوزات وانتم والتأمينات والتقاعد تتشكون وين تروح الفلوس اللي تدخل عليكم
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لــــعب كـــبار
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المرتبات الفلكية والبدلات الخرافية والمصاريف التي لا يعرف لها جانب والمركبات التي توزع على اغلب موظفي الشركة شاملة المحروقات اليست جزء كبير من إدعاء الخسائر لن نصدق فالشركة مدعومة من كل جهة لكن ***
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