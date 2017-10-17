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“هيئة الكهرباء” تنتقد آلية الدعم الحكومي.. وتحذر من عجز 60 بليوناً

“هيئة الكهرباء” تنتقد آلية الدعم الحكومي.. وتحذر من عجز 60 بليوناً
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المرصد 112 5٬517 6 ساعات

صحيفة المرصد: انتقدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، ووصفتها بأنها غير واضحة، وتتعذر استدامتها، إذ إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، بحسب التعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها، مشيرة إلى أن عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بحدود 60 بليون ريال.

ووفقًا لصحيفة “الحياة”، أوصت الهيئة في تقريرها السنوي المقدم إلى مجلس الشورى الذي سيناقشه اليوم، اللجنة الاقتصادية بالمجلس بتقويم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، وحذّرت من رفع التعريفة على حساب المستهلك، لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك.

وطالبت الهيئة بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

112 - بدر
2017-10-17 17:34:00
تعليق مخالف
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111 - بدر
2017-10-17 17:31:56
تعليق مخالف
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110 -
2017-10-17 17:26:51
فيه لاصحاب المليارات فواتير بملايين مهي مسددة والشركة مستحية منهم وتيجي تفصل على ابو فاتورة 170 ريال ومجلس الشورى اذا صوت يصوت على حاجة ضد المواطن والاوقات اللي ما فيها قضية يقعد يسولف عن بيض الغنم
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109 -
2017-10-17 17:11:21
المفروض تحويل اعمدة انارة الشوارع والمواقف العامه والحدائق والشواطئ يالطاقه الشمسيه وسوف يتم توفير التكلفه والهدر الزايد لان المملكة في وقت استغناء منطقه عن المكيفات لاتستغني البارده عن الدفايات
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108 -
2017-10-17 17:10:45
ما اراها الا زيادة الثقل على المواطن فالضريبة الانتقائية يتحملها المواطن وزيادة سعر البنزين وحتى زيادة سعر وقود الطائرات ما يتحمله الا المواطن مباشرة في زيادة التذاكر. لماذا لا تطبق على رحلات الخارج؟
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107 -
2017-10-17 17:07:19
قبل لا تشيلوا الدعم نزلوا شركات منافسة«فعلا»للكهرباء السعودية وشركات تنافس«فعلا»الخطوط السعودية وشركات تنافس«فعلا»شركات احتكار السيارات والاجهزة الالكترونية ولكن التسرع على عماها طاامة على المساكين
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106 - كاره الليبرالية
2017-10-17 17:03:56
تعليق مخالف
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105 - تركي
2017-10-17 16:49:10
بالامس القريب اعلنت شركة الخطوط السعودية انها خسرانه وبعدها اعلنت التامينات انها خسارنه وبعدها موسسة التقاعد والحين الكهرباء خسرانة وووو اجل اربحهم ودخل البلد اكثر من ترليون سنوي سلامات
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104 - مدير كبير
2017-10-17 16:48:23
يا رجال ترا كل اسرة تكع شهريا متوسط 500 ريال قال التكلفة التشغيلية وفيه دول ماتنتج نفط وفواتيرهم ارخص منا بمليون مرة ماقالوا التكلفة التشغيلية وانت تولد الكهرب بالنفط والحمدلله بحر تحتنا وزارفينا بعد
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103 - محمد
2017-10-17 16:44:55
كذابين لما فضحوهم المواطنين بالفواتير العالية واحتجوا عليهم قالو هالكلام ***شغال على ودنو
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102 - مغبون
2017-10-17 16:21:07
95 - السهم أدفع و أنت ساكت
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101 - أبو نص
2017-10-17 16:19:10
ستون ألف مليون ريال هذي فواتير ال ****
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100 - دنجوان
2017-10-17 16:18:40
خلوها مثل الجوال الفاتورة وتنفصل للحد الائتماني وسدد من الصراف وتشتغل في التو واللحظة
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99 -
2017-10-17 16:15:37
شهريا تقريبا 2500000000
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98 -
2017-10-17 16:11:43
عجز ؟ وهي الشركة الوحيدة بدون منافس والفواتير نااااار ؟!
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97 - عيد
2017-10-17 16:06:20
لا عاد مو لدرجة اجل شركة الكهرب فيها عجر مقدمات
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96 - محمد الدوسري
2017-10-17 15:59:51
تعليق 45 احسنت فعلا هذي هي الحقيقة
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95 - السهم
2017-10-17 15:58:34
يابوي ما عاد باقي الا سروالي تبونه تعالوا خذوه *******
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94 - السهم
2017-10-17 15:58:01
نصب واحتيال دخل الشركه مليارات من كل مدينه في السعوديه ثم كل شيء من حساب العميل طبالين واسلاك وكل شيء هم بس يوصلون الكهرب ويقولك ما كسبنا يبيلهم حق الرياضه ينخلهم ويحولهم على لنزاهه
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93 - محمد الدوسري
2017-10-17 15:56:23
(إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، بحسب التعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها) !! يامسؤولين عن الخدمات في المملكة اتقوا الله في خلق الله فالكهرباء لدينا هي الأعلى عالميا!!
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92 - المستشار
2017-10-17 15:46:50
الكهرباء في الصحاري ذا ماحد يصبر عنها الله يستر
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( عدد التعليقات 749 )
91 - فهد
2017-10-17 15:45:30
من الافضل تطبيق مشروع انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بوضع محطات على مباني كل وزارة ودائرة حكومية واذا نجحت يتم تعميمها على الافراد. مشكلتنا اننا نبداء دائما بحل اي ازمة بالتفكير بجيب المواطن.
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90 - ولد شيوخ
2017-10-17 15:42:30
الحمدلله ماندفع فواتير
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89 - هنطش
2017-10-17 15:23:31
الكل يدور فلوس وانا لو قالوالوقت الحالي عندنا وظيفة رقاصه اشتغلت أهم شي محتاج احد قريب اوبعيد ياشيخ ماهو رقاصه حتى لو البس مايوه زمن القريشات ولي يقول وين المبادي وأخلاق والرجولة اقول حطة على الهزاز
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88 - ابو الليل
2017-10-17 15:19:38
الكهرباء تحتاج لتجديد دماء والاستغناء عن كل من يعرقل مسيره الروؤيه وماهو وقت الشكاء والبكاء هذا وقت التقدم والازدهار واذا كان هذا اولها مع ادارة الكهرباء فلا وقت للتخاذل فضلا دع غيرك يتولى الاداره
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87 - ابو ايفانكا
2017-10-17 15:16:28
نحتاج قصيده علم الكهرباء
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86 - كاره الليبرالية
2017-10-17 15:16:24
تعليق 45 والله مشكلة ... احسنت هذي هي الحقيقة
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85 - ابو الليل
2017-10-17 15:08:10
وش عند الكهرباء غير احتساب قيمة الفاتوره لان الاسلاك والطبلون مدفوع مقدما من المواطن قبل ايصال الكهرباء المشكله هي رواتبهم عاليه وعلاوات وانتدابات وسوء اداره لازم رجل اعمال يديرها وليس صاحب شهاده
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84 - متقاعد
2017-10-17 15:07:14
والله اني ماقدرت أسدد الكهرباء هذا الشهر وكذالك الموية ماعندي شي يعلم الله وربك يستر
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83 - راى
2017-10-17 15:00:52
والله ما راح فيها الا الضعيف شركة دخلها مليارات من ظهور الشعب وكذلك الدوله تدعمها شئ عجيب راجعة حسابات العقود وباطنه والخاصه للشركه تلاعب بلامتابعه يجب تشكيل لجان من الدولة لمتابعة الهدر والتلاعب
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82 - سامر
2017-10-17 14:50:47
والله من سوء الإدارة جبو مدير أمريكي ينجح ادارتكم وخلوه مدير مش مستشار
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81 - برق الشمال
2017-10-17 14:48:19
هناك 100 مليون عداد لو ماتشتغل رسوم خدمه 15 ريال بالشهر مليار ونص شهريا سيبك من الاستهلاك. ( وين العجز ) مجرد اجتهاد سلام
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80 - متابع٣٦
2017-10-17 14:47:03
يعني قرار رفع السعر ماله داعي وبدون دراسه ورجونا برؤية كلها من جيب المواطن المطحون أصلا
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79 - ظل الرياض
2017-10-17 14:43:39
احذر اقتصادنا في خطر.الله يستر
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( عدد التعليقات 30,338 )
78 - برق _ الحرم
2017-10-17 14:41:08
((((( تصريح معالي وزير المالية والذي سبقه تقرير البنك الدولي بخصوص رفع اسعار الطاقة لتعادل الاسعار العالمية هل له علاقة بما نحاول شركة الكهرباء تمريره؟ )))))
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77 - ابو سليمان
2017-10-17 14:30:03
من حق شركة الكهرباء رفع السعر
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76 - ايس كلام
2017-10-17 14:29:24
اختصار الكلام معاكم مصيبه على الناس ياكهرباء الغفله
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75 - زائر
2017-10-17 14:27:48
زمان لايوجد عجز حتى اصبح مزياء للكبار وتدبيل رواتب ورفع الأسعار وتدبيل المخالفات وضرائب..اذن كيف جت عجوزات
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74 - -
2017-10-17 14:17:28
عن طريق البنوك تقدرون تجيبونهم
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73 - غريب
2017-10-17 14:05:49
وفي النهايه المواطن كبش فداء
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72 - غليص
2017-10-17 14:03:41
هذا شكل من اشكال استفزاز المواطنين ***
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71 - hogo
2017-10-17 14:03:20
كل مايشتكي الناس من غلاء خدمه طلعو تقرير الفواتير وصلت ارقام فلكيه وتقريكم غير صادق انتم تحققون ارباج طائله فاين تريدون الذهاب بالفواتير هل تريدون من الناس تخصص رواتبها للكهرباء والماء فقط
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70 -
2017-10-17 14:00:37
اللهم انت ربي لااله الاأنت
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69 - مستانس
2017-10-17 13:57:56
***الله يحفظ بلادنا من كل شر داخلي او خارجي
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68 - mohammed
2017-10-17 13:57:47
الان خسرانة وبرنامج المواءمة شغال
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67 - القناص
2017-10-17 13:57:29
رشّد مصروفات المشاريع والامتيازات للموظفين الكبار والمكافآت قبل أن تحمل المواطن فوق طاقته وهذه الزياده لاتخدم الوطن ولا المواطن في ظل هذه الظروف الأقتصادية
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66 - الهمداني
2017-10-17 13:56:41
55 - 2017-10-17 13:48:43 خلنا نقول كل عداد 500ريال كل شهر ضرل 20مليون شقه او بيت{واذا طلع الناتج ضربه في 3 هناك مصانع ومعامل ومخازن ومكاتب ادارية فواتيرها اضعاف البيوت}
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65 - ابو شوق
2017-10-17 13:52:41
شركات الكهرباء في جميع الدول بما فيها الدول الفقيرة من انجح الشركات *** اناشد سلمان الحزم ان يكشف سر هذه الشركة
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64 - يمامه
2017-10-17 13:52:30
اعتمدو على الطاقه النوويه في انتاج الكهرباء لانها اقل تكلفه بكثير واقوى انتاجيه وطاقه والدول الاخرى استغنت عن مشتقات النفط في انتاج الكهربا لانها مكلفه .
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63 - مستانس
2017-10-17 13:52:16
الغاء دور الخبرات في ادارة اقتصاد البلد والاعتماد فقط على شباب متحمس بلا خبرة هو اكبر اسباب الوضع الاقصادي الحالي الدراسة شي والميدان شي اخر لازم الاعتماد ذوي الخبرة اقتصاديا وامنيا
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62 -
2017-10-17 13:52:07
ههههههههههه
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61 - سـواد اللـيل
2017-10-17 13:52:06
الكهرباء خط احمر .. فـ نصيحه لاتضايقون الناس وتذلوهم والا تحملوا العواقب
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60 - الإسلام هو الحل
2017-10-17 13:50:55
الله يستر موضوع يخوف, شكل الكهرباء ليس من الأولويات عند "الطموحين"
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59 -
2017-10-17 13:50:46
ينبغي فتح المجال للمنافسة في بيع الكهرباء والماء من الشركات العالمية المعروفة في بلادها بالكفاءة
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58 -
2017-10-17 13:50:27
هذا تلميح غير مباشر لزيادة الفواتير مستقبلا على ظهر المواطن بحجة ان الدعم لايغطي
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57 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-17 13:49:09
إذا جينا للكلام الصحيح المفروض الكهرباء والماء مجانآ الدوله الله منعم عليها بكل الخيرات ماحنا في أفريقيا .
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56 - الساري
2017-10-17 13:49:00
حسبنا الله ونعم الوكيل ***
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55 -
2017-10-17 13:48:43
خلنا نقول كل عداد 500ريال كل شهر ضرل 20مليون شقه او بيت وهذا مثلا اضربها وشوف النتيجة كل شهر ومن ثم اضرب المجموع في 12شهر وشوف النتيجة .. هذا رأي والله أعلم
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54 - الغربي
2017-10-17 13:47:26
تعليق مخالف
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53 - متفائل ومتشائم بنفس الوقت
2017-10-17 13:41:07
الله يجعل العواقب سليمه الوضع مرعب بصراحه
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52 - ابو صالح
2017-10-17 13:40:58
من حق شركة الكهرباء رفع السعر ويجب الوقوف مع الوطن ودعم اقتصاده
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51 - علي القحطااااااني
2017-10-17 13:40:28
شركة الكهربا تخسرلانها ***
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50 - فطن
2017-10-17 13:39:58
ضربني وبكى سبقني واشتكى هذا تمهيد يا حبايب
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49 -
2017-10-17 13:39:32
حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له .. والله أعلم
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48 - مجرد رأي
2017-10-17 13:36:07
من الرواتب الفلكيه لموظفين الكهرباء الاداريين الذين لايعملون في الميدان ولا الفنيين يستاهلون اصلا رواتب وبدلات وتذاكر طيران ومزايا مجلس الشورى لوحدها يبغالها مناقشه واعادة نظر لصالح العام
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47 - ساقط ابتدائي
2017-10-17 13:34:44
44 - الشمال 2017-10-17 13:28:10 انا اسكن في غرب الرياض في مخطط نمار ٣٠٢٠ واسدد شهريا قسط الصندوق١٦٦٧ ريال لاكن اعيش على مولد كهرباء لايوجد عندنا كهرباء في المخطط،ـــــــــ خلك على المولد ارحم طيعني
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46 - ساقط ابتدائي
2017-10-17 13:32:29
يرحم شيبانكم الاخبار التي من هذا النوع خلوها بعد الغدا والله ان الواحد صارت اللقمة تنزل ببطنه مثل الجمرة ولا عندنا نفكر وكل همنا كيف نربي عيالنا لسنا عارفين نأكلهم ولا نلبسهم ولا نسكنهم ولا نصرف عليهم
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45 - والله مشكلة
2017-10-17 13:29:32
الأمور ماطمن ولا تبشر بخير ، فيه شي غلط وفيه استغلال لسكوت المواطن . دول فقيرة افضل منا 1000 مره وحنا من اول مشكله رجعتوا على المواطن تأخذون ماله ومدخراته وتراكمون عليه الضرائب ، والأجنبي عايش ومبسوط
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44 - الشمال
2017-10-17 13:28:10
انا اسكن في غرب الرياض في مخطط نمار ٣٠٢٠ واسدد شهريا قسط الصندوق١٦٦٧ ريال لاكن اعيش على مولد كهرباء لايوجد عندنا كهرباء في المخطط اناشد ولاة الامر بان ينهون معاناتنا مع الكهرباء
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43 - محب المرصد
2017-10-17 13:26:35
يا حليلك يالمواطن وبالاخير حنا اللي بندفعها طيب انا اش ذنبي ما ادري؟؟! خسايرهم يتحملها المواطن طيب وين التخطيط وين المسعوولين عن هذه الشغله وين تروح دراهمنا اللي لنا ستة اشهر ندفع فواتير زايده لاتسأل
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42 - منصور
2017-10-17 13:23:34
عندناشمس حارقةعلى مدارالعام وهواءوعجاج لايوجدباي بلدمثله ولم نستفيدمن انتاج الطاقةالكهربائية وبالنهاية ادفع يامواطن ولاتعترض
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41 - شلحاااااااااااااااااااط
2017-10-17 13:21:54
هيئة الكهرباء تقول للمواطن((( والله ياكهربكم ان يصبح اسراج،،،،وعقب النجف والله ان تولع فتيلة ))) ههههههههالهيئة خابرين مهمتها حث مقدمي الخدمة للتسهيل وتكون بصف المواطن هذي العكس تريد جلد ام المواطن
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40 -
2017-10-17 13:16:14
ما سمعنا الكلام هذا من اول يعني ناوين ترفعون الفواتير وين الخساره وضحو دخلكم
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39 - عسر
2017-10-17 13:13:51
الشورى يعمل ضد المواطن مايصدر منه قرارات لصالح المواطن
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38 -
2017-10-17 13:13:33
تبذخ بفلوس المواطن وتقول عحز سيارات جديده تحرجو عليها وتبيعوها بقيمة سكراب واجارات مقار الشركه بسعر خيالي حي واحد يغطي مكاين الكهرباء ومحروقتها كنا في الديره مشتركين في مكينه حاره كامله وامورنا تمام
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( عدد التعليقات 30,338 )
37 - برق _ الحرم
2017-10-17 13:10:07
(((((( شركة الكهرباء مثل التاجر الذي يدعي الخسارة ويبتليه الله بالخسائر الحقيقة و المخادع الذي يتمارض فيصيبه الله بالمرض والسقم العضال ))))))
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36 - المصيبة
2017-10-17 13:08:13
المشكلة اي انخفاض في الارباح قالو عنها عجز ولا يملأ عيونهم لا ...
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35 - ملكي
2017-10-17 13:07:09
شركة الكهرباء وشركة الاتصالات لايمكن تسجل خسائر لو كانت تداربا الشكل الصحيح.
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( عدد التعليقات 30,338 )
34 - برق _ الحرم
2017-10-17 13:06:44
((((( هذا الاعلان يدل ثبوت عدم قدرة شركة الكهرباء منفردة مواكبة التوسعات ))))))
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( عدد التعليقات 30,338 )
33 - برق _ الحرم
2017-10-17 13:04:30
(((كم بلغت ايرادات شركة الكهرباء فقط خلال الاربعة اشهر الاخيرة..واذا علمنا ان جميع المخططات السكنية لاتعتمد الا بعد تنفيذ التمديدات وكذلك المواقع الحكومية تجري فيها اعمال التمديدات دون تحمل الشركة)))
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32 - كاره الليبرالية
2017-10-17 13:04:10
ليش أعلنتو عن العجز الان ؟ علشان عارفين حساب مواطن قرب ***30٪‏ من الراتب .. يعني سد كليب في الناقة ومع الناقة قطيع اغنام .... واللي يقهر يبونا نصدق
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31 - ابوعلي990
2017-10-17 13:04:09
اوقفو *** الرواتب والمميزات الضخمة للمسؤلين ز** في المشتروات الي ب100يصبح ب2000
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30 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-17 13:02:35
سبحان الله وبحمده--//------لاحول ولاقوة إلاباالله -
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29 -
2017-10-17 13:00:48
معروف سببب العجز اصحاب الفواتير المليونيه خلوهم يسددون ولا قوتكم على الضعوف ابو 2000 و 3000 على طول فصل . نسينا تصريح مسؤل الكربهاء انه في شخصيات عليها فواتير لم تسدد تفوق 100 مليون للشخص ؟!!!!!!!!!!!
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( عدد التعليقات 30,338 )
28 - برق _ الحرم
2017-10-17 13:00:12
((((((( شركة الكهرباء تلقت قروض مليارية ضخمة من المال العام ......بدون فوائد وتوسعاتها خارج حدود الدولة يجب ان تغطيها بقروض من الدول المستفيدة... ويجب وقف احتكار تقديم الكهرباء ودعوة شركات عالمية))))
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27 - عكاش ابوعجره
2017-10-17 12:59:42
معالجة عجز شركة الكهرباء، يبدا بمحاربة الفساد، وتقليص النفقات الكمالية والامتيازات المكلفة، وتطوير المولدات والمعدات البالية التي تستهلك اضعاف المتوسط العالمي من الوقود. وبعدها لن تجدوا الا فائض.
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26 - ضايع
2017-10-17 12:58:44
فيه مشكله في مصروفات الشركه يجب متابعت الشركه حتى يتم تقليص المصروفات
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25 - لاتعليق
2017-10-17 12:57:05
كل شهر اسدد خمسة الاف حق دور فله وملحق واذا جيت بطلع عداد خدمة عشان يخف الحمل شروط صعبة وقيمته الفين ريال بالعربي اسعاركم غاليه جدا مقارنه بدول افقر منا!!؟ كيف اصبح لديكم عجز!؟
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24 - طاق طرباق
2017-10-17 12:53:34
هم قصدهم الارباح 60 بليون ، وليس عجز ، ولكن خائفين من العيون ، ماعليكم اللهم زد وبارك ، الجميع يدعوا لكم ، موفقين ، ( ماقراءتموة جزء من فقرة الكومييا السوداء )
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23 - موج البحر
2017-10-17 12:53:24
إنطبق عليكم المثل القائل الصيد في الماء العكر ، كذا أو كذا راح ترفعون سعر التعرفة إن بررتم أو لم تبررون وليس لنا من الأمر شيئ سوى ا الدعاء اللهم سلم سلم
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22 - AG
2017-10-17 12:53:23
تعليق مخالف
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21 - افيخاي ادرعي
2017-10-17 12:51:31
تعليق مخالف
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20 - المواطن
2017-10-17 12:49:33
زودوا التعرفة بدون ضحك على العقول .
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19 - Rima ريما°•
2017-10-17 12:48:16
ماعمري سمعت دوله من الدول بالذات الفقيرة تتحدث عن العجز مااسمعه إلا ببلادنا وقبله عجز برواتب المتقاعدين!!!""""/اقصد الدول المستقرة🤔
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18 - الهمداني
2017-10-17 12:47:57
مشكلتنا بالمكيفات لو على الكم لمبة شريحتين فوق السطح تكفي
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17 - الهمداني
2017-10-17 12:45:36
الشركة تشتكي ليقولوا سنرفع شركة محتكرة الدنيا اكيد بترفع مافي شركات منافسة افتحوا المجال لشركات هندية او صينية ذبحت هالعالم هالشركة الوحيدة
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16 - الفاهم
2017-10-17 12:45:27
الشركة لو تفتك من فواتير بعض الناس كان اعلنت ارباح فلكيه
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15 - عجايب !!!!!!!!!
2017-10-17 12:45:25
عجز 60 مليار من فين , وأنتم تشفطون من جيوب المواطنين مليارات شهرياً ,,, عجز من فين وأنتم تمدون الأردن ومصر بكهربتنا ؟؟؟ العجز لو أن الكهرباء مجانيه مثل بعض الدول ..
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14 - ابن البلد
2017-10-17 12:45:03
يعني اشتري ماطور واريح بالي من 2000ريال شهريا كهرباء والبيت قوطي صلصة
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13 - المسافر
2017-10-17 12:45:02
والله من فشل التخطيط على الاقل المفروض إن إضاءة الشوارع في المدن على الطاقة الشمسية
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12 - ذاهب
2017-10-17 12:44:51
من أنتي لتنتقدي الحكومه
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11 - صبحي
2017-10-17 12:44:29
الكهرباء يبيلها واحد مثل الحجاج الثقفي يزبطها زين.
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10 - حجاره
2017-10-17 12:43:59
يعني علمناكم قبل لا نرفع الاسعار دبل
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9 - ابجديات حرف
2017-10-17 12:43:07
قيتك ياعبدالمعين تعين لقيتك ياعبدالمعين تنعان..
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8 - Pooooo
2017-10-17 12:42:27
ههههه يعني تلميح برفع الرسوم بشكل رسمي زود ماهي مرتفعه بترتفع اكثر والقادم افضل انتو اصبرو شي
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7 - شركة النظارة الشمسيه الطاقيه
2017-10-17 12:42:11
وزعوا لوائح شمسيه على المواطنين
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6 - ابو ردن
2017-10-17 12:41:27
مقدمـــآت لشئ قآدم !!!!
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5 -
2017-10-17 12:40:55
يعني نفهمها انكم بترفعون الفواتير
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4 - وووووووووو
2017-10-17 12:40:29
وش السالفة ما عندكم سيرة إلا العجز حتى الدول الفقيرة ما تتشكى من العجوزات وانتم والتأمينات والتقاعد تتشكون وين تروح الفلوس اللي تدخل عليكم
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3 - داهية
2017-10-17 12:39:54
لــــعب كـــبار
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2 - هل ستقدم الهيئة كشف حقيفي لمصروفات الشركة
2017-10-17 12:38:02
المرتبات الفلكية والبدلات الخرافية والمصاريف التي لا يعرف لها جانب والمركبات التي توزع على اغلب موظفي الشركة شاملة المحروقات اليست جزء كبير من إدعاء الخسائر لن نصدق فالشركة مدعومة من كل جهة لكن ***
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1 - الله المستعان
2017-10-17 12:36:45
تعليق مخالف
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