آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

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صحيفة المرصد: أثارة آمنه الكندري الفنانة الكويتية، الجدل مجددًا خلال حوارها الأخير مع “إيلاف” بإدعائها أنها لا تعرف من هي الممثلة “مريم حسين”؟، رغم الحرب الكلامية التي جرت بينهما مؤخرًا على خلفية قضية “الوزير” الذي اختلقته الأخيرة وعادت لتعتذر عنه بعد وصول الأمر لساحات المحاكم.

وردًا على سؤال ساندتِ مريم حسين في قضيتها مع زوجها وتنكرت لك فيما بعد بفيديوهاتٍ سخرت منك ومن زوجك. فهل ستقاضينها قانونياً ؟ فردت مستغربة “من هي مريم حسين؟ أنا لا أعرف أحداً بهذا الاسم. لكني سمعت من الناس أن هناك واحدة بهذا الاسم تحدثت عني. فقمت بالرد عليها، لكن في الحقيقة لا أعرفها أبدا.

وعندها لاحقها المحرر بسؤال: لكن مريم حسين قالت إنها سوف ترفع عليك دعوى قضائية بسبب تعرّضك لابنتها وحديثك عنها. كيف ستتصرفين؟- فأجابت: “هي حرة. أما أنا فلم أتعرّض لابنتها بسوء، ولا أعلم إن كان عندها بنت أم ولد .وكما ذكرت ردَدت عليها بفيديوهاتٍ فقط”.

على صعيد آخر تحدثت “آمنة” عن متابعيها على “سناب”، وردًا على سؤال لماذا طلبتِ في “سناب لك” ألا يتابعك الجمهور السعودي؟- أجابت: “لم أقل أنني لا أريد أن يتابعني الجمهور السعودي. لكنّ هناك أشخاصاً من السعودية. وهم أطفال يدخلون على حسابي و”يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام”. ويقولون الكثير من العبارات المسيئة لي ولدولتي. وأنا لا أقبل هذا الكلام. لذلك طلبت من هؤلاء “الهمج” عدم متابعتي. ولكن، في المقابل هناك أشخاص رائعون من المتابعين، وأنا أكنّ لهم كل حبٍ وتقدير من السعودية أو من خارجها”.