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آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!
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المرصد 120 7٬016 5 ساعات

صحيفة المرصد: أثارة آمنه الكندري الفنانة الكويتية، الجدل مجددًا خلال حوارها الأخير مع “إيلاف” بإدعائها أنها لا تعرف من هي الممثلة “مريم حسين”؟، رغم الحرب الكلامية التي جرت بينهما مؤخرًا على خلفية قضية “الوزير” الذي اختلقته الأخيرة وعادت لتعتذر عنه بعد وصول الأمر لساحات المحاكم.

وردًا على سؤال ساندتِ مريم حسين في قضيتها مع زوجها وتنكرت لك فيما بعد بفيديوهاتٍ سخرت منك ومن زوجك. فهل ستقاضينها قانونياً ؟ فردت مستغربة “من هي مريم حسين؟ أنا لا أعرف أحداً بهذا الاسم. لكني سمعت من الناس أن هناك واحدة بهذا الاسم تحدثت عني. فقمت بالرد عليها، لكن في الحقيقة لا أعرفها أبدا.

وعندها لاحقها المحرر بسؤال: لكن مريم حسين قالت إنها سوف ترفع عليك دعوى قضائية بسبب تعرّضك لابنتها وحديثك عنها. كيف ستتصرفين؟- فأجابت: “هي حرة. أما أنا فلم أتعرّض لابنتها بسوء، ولا أعلم إن كان عندها بنت أم ولد .وكما ذكرت ردَدت عليها بفيديوهاتٍ فقط”.

على صعيد آخر تحدثت “آمنة” عن متابعيها على “سناب”، وردًا على سؤال لماذا طلبتِ في “سناب لك” ألا يتابعك الجمهور السعودي؟- أجابت: “لم أقل أنني لا أريد أن يتابعني الجمهور السعودي. لكنّ هناك أشخاصاً من السعودية. وهم أطفال يدخلون على حسابي و”يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام”. ويقولون الكثير من العبارات المسيئة لي ولدولتي. وأنا لا أقبل هذا الكلام. لذلك طلبت من هؤلاء “الهمج” عدم متابعتي. ولكن، في المقابل هناك أشخاص رائعون من المتابعين، وأنا أكنّ لهم كل حبٍ وتقدير من السعودية أو من خارجها”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

120 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-17 18:07:17
حقا احمق من يترحم على مجرم وفي اسفل السافلين
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119 - فهد12
2017-10-17 17:51:56
لا يترحم على صدام الا اخونجي خااااائن لوطنه . هذا الطاغية راجم السعودية بالصواريخ ومشرد الاخوة الكويتين لا يستحق ان يقال عنه كلمة خير فاكبر انجازاته اهداء ايران اكثرمن 100 طائرة
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118 - اليامي
2017-10-17 17:33:17
تعليق مخالف
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117 - -
2017-10-17 17:24:15
الله يرحم صدام
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116 - اذا انتقدنا صدام قالوا شيعي واذا ترحمنا عليه نتذكر مافعله
2017-10-17 17:17:25
بالسعودية واهلها وتخويف الامنين وقتله الاطفال والشيوخ وهتكه اعراض النساء فالرجاء افهموا من يحدد دخول صدام الجنة والنار هو الله ولكن من يترحم عليه فهو ظالم للنفسه لقد قتل اهل السنة وفوق ذلك انه بعثي
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115 - ظامي اليل
2017-10-17 17:02:13
رحم الله صدام
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114 - ظامي اليل
2017-10-17 16:33:27
احمة الله على صدام ابوعداي.قاهر المجوس النجوس.ومطاياهم من الروافض.بس
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( عدد التعليقات 1,306 )
113 - رعد الشمال
2017-10-17 16:20:02
أخر ماقاله صدام حسين الشهادتين على الرغم من محاولة ***من حوله ثنيه عن قولها ولكن لاغالب إلا الله فردد على مسامعهم كلمة التوحيد والإخلاص فرحم الله صدام حسين رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته
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112 - منتحي
2017-10-17 16:15:50
غطي ***وربي عيالك وطفي جوالك وفكينا من ***
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( عدد التعليقات 1,306 )
111 - رعد الشمال
2017-10-17 16:10:06
من سوء خاتمة الخميني أنها كشفت سوءته في الدنيا وهو محمول في النعش اللهم العنه لعنة لازمته في الدنيا ودخلت معه قبره ويخرج محملا بها يوم القيامة إلى سخطك وعذابك واحشره مع فرعون وإبليس في قعر جهنم
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( عدد التعليقات 12,215 )
110 - العنيد
2017-10-17 16:00:48
اسمرغبر // مالك دخل بالسعوديات ..خلك محامي للثيوبياات هذا اذا عندك اغاره .. مسوي فيها واطنيه .. يهب ياوجهه
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( عدد التعليقات 12,215 )
109 - العنيد
2017-10-17 15:58:22
أسمرغبر // الله وأكبر طلع لك السان على عمانك .. روح ياصغيرون بس شف شغلك مع الزباين .. دور لك كم سياره وترزق الله .. منت قد صدام الله يررحمه
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108 - خالد
2017-10-17 15:58:06
مافيه سعودي أصل وفصل يحب صدام كل اللي يدافعون عنه يعلقون من خارج البلد
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107 - هههههه
2017-10-17 15:56:30
نتفو لحيته الأمريكان ههههههه
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106 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-17 15:54:29
كل من يحط راسه براس السعودية بتكون نهايته مثل صدام .. دعس بالبسطار
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105 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-17 15:51:55
صور صدام وهو بأبو زعبل يغسل ملابسه بالطشت ويغني الطشت قلي الطشت قلي ياحلوه ياللي قومي استحمي هههههه كل ما أتذكرها اقول الله لا يبلانا هذي نهاية كل خاين للجيره وللناس اللي ساندوه ضد ايران والا كان فطيس
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104 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:51:11
ومن جد الكويت مافيهم**** كلهم هربو عندنا ****__ ماقدرو يدافعون عن وطنهم _الله يرحم الملك فهد اجارهم وعمر لهم الكويت وعطاهم فلوس وبترول _والحين ماردو الجميل حاطين لهم رجل بقطر _ماينلام صدام فيهم
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( عدد التعليقات 12,215 )
103 - العنيد
2017-10-17 15:49:05
رحمه الله عليك يابو عدي لقد كسر انوف المجوس واذنابهم ومن بعده العراق في خبر كان .
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102 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:47:45
تعليق مخالف
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101 - المر
2017-10-17 15:42:45
يااخوان ترا الكويت ماحد يلومهم في بغضهم لصدام لان عاصرنا احتلال الكويت وشفنا اللي حصل ولو ماوقفت دول الخليج وامريكا وبريطانيا ماهو مسيب الكويت لوحرب عشرين سنه
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100 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-17 15:41:30
اذا ودك السعوديين ما تابعونك غطي صدرك ◽امام صدام فرغم انه اخطأ بدخوله الكويت لكن افعاله السابقة تُرغمنا نقول: 《الله يرحمه》❕
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99 - مشعل
2017-10-17 15:40:38
سبحان الله
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98 - مشعل
2017-10-17 15:39:21
سبحان الله
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97 - المر
2017-10-17 15:39:01
مانفرض علي غيرنا من يقاطع ومن يصادق كل دول حره في علاقتها وخيارتها
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( عدد التعليقات 1,306 )
96 - رعد الشمال
2017-10-17 15:35:26
صدام حسين رحمه الله أفضى لما ونال جزاءه في الدنيا ولكن الخميني عليه لعنة الله لم ينل جزاءه العادل في الدنيا وقد سفك دماء حجاج بيت الله في البيت الحرام في الشهر الحرام مثل جده القرمطي عليهما لعنة الله
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95 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:33:14
الله يرحمه ___ الله يرحمه ___ الله يرحمه ___ الله يرحمه قاهر الروافض واليهود وهالاشكال الخايسه .
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94 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:31:35
نهايته نهاية بطل __ اخر كلامه الشهاده __ الى جنات الفردوس ان شاء الله .
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93 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:29:50
يااسمر يااثيوبي لحيته وشواربه تسوى طوايفك انت واهلك ___ هو مخلد بالتاريخ واقوله دروس للرجال __ بس انت وش تكون يالمرم.
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92 - شعب الله ماذا
2017-10-17 15:29:14
من هوهذا الشعب الله المحتار ؟؟؟ ومحتار عن ماذا وكيف ولماذا والسبب .. تسألات كثيره
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91 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:27:55
هياااا اللي يكره صدام يأكل تراب ويقلب وجهه ___ خروج .
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( عدد التعليقات 12,215 )
90 - العنيد
2017-10-17 15:27:35
الله يرحم صداام ... كاسر عيون الشيعه ..
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89 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:27:10
الكوايته اغلبهم ايرانيين وباكستان يستاهلون *** 😂
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88 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:26:25
الكويت للحين ماقاطعت قطر ___ وين رد الجميل بالمواقف الحقيقيه .
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87 - ❤️شووووووق❤️
2017-10-17 15:26:16
نهاية صدام خايسه بالمرة
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86 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:25:34
وبالنسبه للخفجي سامحناه الاخوان يتعاركون مافيها شيء__ واذكركم بكلمته عن السعوديه ماهو احنا اللي نحط الصغيره بوجه الكبيره __ بس ارتاحو الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .
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85 - 🌸 اهم تعليق 🌸
2017-10-17 15:23:35
صدام ارسل صواريخه على اسرائيل ___ الله يرحمه .
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84 - لاتحزن
2017-10-17 15:23:26
مو من حبي لمريم حسين بس اقل شي نعرفها بس انتي منو .ً. اشغلتونا كلاكما نكره ولامنكم فايده ًً.....كلمة سعودي اكبر واجل من ذكرها على لسانك
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83 - المر
2017-10-17 15:21:39
يزعلون اخواننا الكويتيين لمن يترحم البعض علي صدام لانه اذاهم واحتل بلدهم وشردهم مانلومهم نكايه في ايران بالنسبه للي يدعون له الرجل اخذ جزاه وانتهي
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82 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-17 15:20:34
استغرب من اللي يقول صدام بطل ههههههه طيب ليه مختفي بحفره لين قضبوه الرجاجيل مع لحيته وضحوا به بيوم العيد
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81 - ناصر ناصر
2017-10-17 15:19:44
صدام ارسل صواريخه على الرياض واحتل الخفجي وقتل عدد من الجنود السعوديين وخسرنا اكثر من تريليون يامن تترحمون عليه
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80 - المر
2017-10-17 15:15:32
صدام جاه عقاب من المولى عزوجل الانسان اذا ظلم وطغي له يوم هو بعد مانسجن واعدم تعاطف معه بعض الناس عشان كان كاتم ايران
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79 - الله يرحم صدام
2017-10-17 14:56:59
والله هزلت هذه الأشكال تعترض على ترحمنا على الشهيد البطل السني حارس البوابة الشرقية منو انتي يا كيلو ميك اب ولا حدن درا عنك الله يرحمك يا صدام حسين ويجعل مثواك الجنة
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78 - ابونايف العتيبي
2017-10-17 14:53:44
اللهم ارحم عبادك الفهد وصدام وعبدالله ونايف وسعود الفيصل وجميع اموات المسلمين
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77 - خالد
2017-10-17 14:52:57
رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين ....
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76 - المستعجل
2017-10-17 14:51:07
الله يرحم صدام رحمة واسعة
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75 - ابو سطام - الرياض
2017-10-17 14:48:41
الى الاخت امنه خلى مستواك ارفع منهم ولاتنزلين نفسك لهم وتردين عليهم
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74 - بروكلي
2017-10-17 14:46:39
الله يكرم صداع
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73 - ابوشيخه
2017-10-17 14:45:12
الا بسالك انتي خيوط *****
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72 - اليامي
2017-10-17 14:42:56
رحم الله رمز العروبه وفخرها
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71 - ابوشيخه
2017-10-17 14:40:00
اقول روحي المعمم خليه يستفتح بس
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70 - منصور
2017-10-17 14:37:27
الله يرحم صدام
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69 - ابوشيخه
2017-10-17 14:36:31
حبيت اوضح للكندره متى نذكرها اذا بغينا نروح الحمام عندها يجي ذكرك نقول البس يا ولد
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68 - كلمة حق 100% صادقه في كلامها الاول عن الوزير بس صارت رأي عام وسحبتها الحكومه وخيرت ام اجبرت الله اعلم بعدها
2017-10-17 14:30:35
لاعرف هذه النكره نهائي واول مره اقرأ عنها قبل 5 ايام ولا احب الوسط الفني وأهله ولكن كلمة حق والعلم عند الله انها صادقة 100% في كلامها عن الوزير ولكن سترت عنه في البداية مخيرة ثم مخيراو
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67 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-17 14:30:08
كلما اتذكر حادثه الكيماوي على اخواننا الأكراد ابكي وأحزن عليهم وادعي ليلا ونهارا على من خلصهم بعد الله فهو الملك فهد بن عبدالعزيز الله يرحمه
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66 - ابوشيخه
2017-10-17 14:29:50
ولا وتتميلح بعد ؟؟؟ يهملالي بس
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65 - pop corn
2017-10-17 14:29:22
اللي يترحم على صدام بس اذكركم تراهبعثي وهذا اللي ارسل جنوده يغتصب النساء المسلمات الكويتيات وين الرجوله والاسلام في هالرجل ؟ وغير تعذيب النساء والرجال وقتلهم وشكلكم نسيتو الاسرى والشهداء السعوديين
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64 - روابي
2017-10-17 14:28:29
رخوله تخرفن كسر الله ظهره
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63 - عبادي الهلالي
2017-10-17 14:28:28
رحمة الله عليك يا ايو عداي ياصدام حسين رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته ... **
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62 - ههههههههههههه
2017-10-17 14:27:56
الله يرحم صدام
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61 - صريح العبارة
2017-10-17 14:26:42
الله يرحم صدام فخر الامه العربية والاسلامية لن ولن تنجب نساء الكون مثل صدام العروبة بل انة تجاوز جميع حكام الارض بالشجاعة والنخوة العربية الاصيلة رحمك الله ابو عدي الكندري رحم الله صدام رحمة واسعة
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60 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-17 14:25:32
اه ياقلبي يترحمون على الهالك ولا يترحمون على من أنقذ الاراضي الطاهره وأرض الكويت الحبيبه.
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59 - ابو ناااايف
2017-10-17 14:23:49
ولايهمونك اختي امنه **
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58 - ابوشيخه
2017-10-17 14:23:49
وش فيهم الكنادرات معصبين على اسيادهم بدون سبب
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57 - العنزي
2017-10-17 14:23:47
الله يرحم صدام.
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56 - فيصل
2017-10-17 14:23:47
اخر الزمان تحكم الحريم **
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55 - ابوشيخه
2017-10-17 14:20:53
احنا الى مادرينا عنك يالكندره***
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54 - كارههم
2017-10-17 14:20:05
يوجود همج كثر عندهم مايمشون الا بالعصى نفس بو يمن اللي جلد ولدهم
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53 - حائل
2017-10-17 14:19:45
تبقى الاسودسود لو نبحت الكلاب صدام داخل على المشنقه و راسه مرفوع مختلت توازنه واخر كلامه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا يدل على اليقين والايمان الله يرحمك يا بطل صدام حسين اخو هدله
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52 - خالد / ابو عمر
2017-10-17 14:14:53
لاحول ولاقوة الا بالله
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51 - خالد / ابو عمر
2017-10-17 14:14:18
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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50 - خالد / ابو عمر
2017-10-17 14:13:12
نترحم على صدام مع انه اعتدى على اراضنا لكننا اهل السنه والجماعه لا نفجر في الخصومة وشرعا لابد ان نترحم على المسلم وقد نال جزاءه وكما قال علي رضي الله عنه عن الخوارج هم مسلمين مع انهم اعتدوا عليه
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49 - زائر
2017-10-17 14:09:22
ياكندره احنا بعد مانبيش ونتي وش تبين فينا انقلعي الله يرحم ابو عدي
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48 - خالد / ابو عمر
2017-10-17 14:07:34
والله يرحم جابر الصباح رحمة واسعه ويرحم جميع المسلمين
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47 - خالد / ابو عمر
2017-10-17 14:06:15
الله يرحم صدام حسين لانه موحد مع انه طغى وابغى وحسابه على الله وسبحانه وتعالى وتجوز له الرحمه دام انه نطق الشهادتين
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46 - موج البحر
2017-10-17 14:05:45
أزيدك من الشعر بيت " الله يرحم صدام حسين رحمة واسعة "
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45 - ساقط ابتدائي
2017-10-17 14:03:30
43 - Ymni mahbob 2017-10-17 13:53:29 أمنه الكندري معليش منهم فهم ء ـــــ الاجابة ــــــ كل من في قلبه حقد وكره وحسد وكل متعنصر وكل من يرى انه خير الخلق وكل من يعمل فيها مصلح كون
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44 - شلحاااااااااااااااااااط
2017-10-17 14:00:58
الله يرحم القائد البطل صدام حسين ،،،،،،،،،،،،،،،، الله يرحم القائد البطل صدام حسين،، ،،،،،،،،،، الله يرحم القائد البطل صدام حسين ،،،،،،،،،،،،،،،، الله يرحم القائد البطل صدام حسين ،،،،،،،،،،
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43 - فهد
2017-10-17 13:56:18
تعليق مخالف
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42 - Ymni mahbob
2017-10-17 13:53:29
أمنه الكندري معليش منهم فهم يحبون من يسفك الدماء
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41 - ابو امتنان
2017-10-17 13:53:23
تعليق مخالف
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40 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-17 13:48:49
ما عليكي منهم يا امنه حبيبتي هذول حثاله
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39 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-17 13:48:43
عجبا لقوم تستهدف أراضيهم بالصواريخ ويدافعون عن هذا الهالك الباغي رحم الله الملك فهد.
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38 - @
2017-10-17 13:46:53
الكندري عندهم الجنسية من التأسيس يعني يعتبرون أصل ولافي شي اسمه كويتي أصل خلوا عنصريتكم وقبليتكم وطائفيتكم بينكم لا تنشرونها برى الناس تتقدم وانتو ابقوا على حالكم
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37 - واحد من الهمج التائب ع وجهه
2017-10-17 13:44:07
سجل ماتنلام ياللي تحب المطاعس على النفود الابيض في القوايل وتال الليل
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36 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-17 13:42:27
الله لا يرحمه طاغي متكبر معتدي على دوله مسلمه ومعتدي على ارض الحرمين
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35 -
2017-10-17 13:42:09
المراه ذلك المخلوق الغريب عندما تفقد السيطره يبدا لسانها السليط كالسواط الطائش يضرب في كل مكان بدون تقدير لما قد يحدثه لسانها من كوارث وعندما تشعر بالخوف من المحاسبه على سلاطة لسانه تصبح بسة كامشه
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34 - مستانس
2017-10-17 13:41:55
عموما الله يرحم صدام ويحفظ كل البلدان العربية واحنا من 2003 واحنا وسط مؤامرات من كل حدب وصوب والهدف تقسيم جديد للمنطقة على كيفهم وموت صدام فراغ حل مكانه اتباع الخميني وبعضكم للاسف خذني جيتك
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33 -
2017-10-17 13:41:48
ت11 / يحبونها ويفتخرون فيها قل الله يعينهم عليكم
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32 - الله يرحمك يا خو هذلا
2017-10-17 13:41:32
الله يرحم صدام حسين شهيد العروبة
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31 - مطراش
2017-10-17 13:40:42
كندري ع وزن فنقسي ...احلى اسم ف الدنبا :)
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30 - الهمداني
2017-10-17 13:40:13
اللي فهمته منها انها تقول انتوا ياشعب الله الوحيدين في العالم اللي تسبون وانا تعني نفسها مابيكم ولا بيكم تتابعوني هذا مافهمت منها
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29 - مستانس
2017-10-17 13:37:33
الله يرحم صدام ويرحم جميع موتى المسلمين وخلو عنكم التشدد وشغل المنافقين ما يمشي على الحكومة يا تعليق 21 مسوي وطني من جه ومن جه تكفر صدام يا ابني نفاقك واضح استر نفسك
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28 - حائل
2017-10-17 13:36:39
الله يرحم البطل صدام العراق بعد صدام كثر فيه الدمار و الدواعش واحتلال الفرس مسويه ملكه جمال الله يديم الامن و الامان ويرحم صدام
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27 - زائر
2017-10-17 13:36:36
الله يرحم صداااااام
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26 - ابوعبدالرحمن
2017-10-17 13:36:34
نعتذر منك اختنا الكريمه امنه من هؤلاء الهمج فشلونا بكل مكان
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25 - لنرتقي ..
2017-10-17 13:36:25
هذي من تكون ؟؟ ليش تخلون المتردية والنطيحة تغلط علينا ليش ماتحترمون العالم حتى العالم تحترمكم متى تعقلون وترتقون حتى الموجودين هنا يوميا تلاسن وعنصرية وهم متقاعدين اجل مانستغرب أخلاق هالجيل . تربيتكم
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24 - ...
2017-10-17 13:35:22
الله يرحم صدام ماعرفت شي اسمه شيعه الابعدصدام
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23 - عناد
2017-10-17 13:34:34
هذي مسويه زحمه تساوم وتكذب على شرفها وزوجها لعيون الشهره والحين تعزف على وتر الشعب اللطيف برضو علشان الشهره ومع ذلك نجحت بكل المقاييس في عالم المغفلين
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22 -
2017-10-17 13:28:40
الي يترحمون عليه هذولي معارضين لحكومتنا وثانيا قواته دخلت الخفجي وراح ضحايا وممكن كانو بفجرون بالنفط مثل ماحصل بالكويت وصواريخه وصلت الرياض ولازال الجهل راكبهم شعب تافه غير مثقف أبدا ولا مطلع أو قارىء
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21 - بو محمد
2017-10-17 13:28:10
أستغرب من اللذين يترحمون على صدام بالرغم من إحتلاله للكويت و مهاجمته الخفجي .. هل نسيتم أفعاله
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20 - نوره
2017-10-17 13:26:39
لابسه خاتم زليب
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19 - AMAL
2017-10-17 13:23:02
صرنا مسخره على الأقل هم دولة وجيش وأسلحة مو .... ولعبوا فينا
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18 - الفاضي
2017-10-17 13:20:13
يعمل قاضي
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17 - سيراييفو
2017-10-17 13:19:51
فعلا الله يرحم صداااام
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16 - AMAL
2017-10-17 13:19:43
شعب يفشل شدخل صدام أي واحد عندهم من الجنسية هذه شافوه ومن غير سبب قالو الله يرحم صدام !! أقسم بالله السوشال ميديا فضحتنا بكل مكان تلقاهم وبكل مكان يسبون أنا عن نفسي والله كرهت أغلب المواقع بسبب شعبنا
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15 - عيصو
2017-10-17 13:17:37
ومن هي الكندري ؟؟ اصلا ... وصدام لاقى ربه كان واقف لايران واذنابها وهذا يحسب له , ولكن لا ننسى اساءاته وصواريخه للمملكه
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( عدد التعليقات 9,339 )
14 - الرحااال
2017-10-17 13:17:03
جزاك الله خير..ايش نسوي مع المتشددين..الله بلانا بهم يا عزيزتي 💚
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
13 - كازا
2017-10-17 13:16:37
نسيت أضيف شي .. الله يرحم صدام حسين.
لا يعجبني(4) اعجبني(14)
12 - بلا كندري بلا خرابيط
2017-10-17 13:15:55
فعلاً الله يرحمك يا صدام حسين
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
11 - كازا
2017-10-17 13:15:23
الله يعين الكويت على هالأشكال.
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( عدد التعليقات 16,618 )
10 - ابويوسف
2017-10-17 13:13:02
السان اذا كان وسخ لاينفع لاجمال لامال ودعهريره ان الركب مرتحل وهل تطيق ودعا ايها الرجل و
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9 - قنفذ يتيم
2017-10-17 13:13:02
الله يرحم صدام مليون رحمه ....
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
8 - محمد الحربي
2017-10-17 13:11:13
الله يرحم صدام لولا الخونة والقوات الامريكية ماكان هذا حال العراق ولكل انسان غلطة وغلطة صدام معروفة
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7 - نعم
2017-10-17 13:11:11
الله يرحم البطل الشهيد صدام حسين.
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
6 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-17 13:10:56
الله يرحم صدام رحمة واسعة الشهيد بإذن الله حارس البوابة الشرقية حفيد صلاح الدين وقاهر المجوس الملاعين عندما كان موجود لم تظهر الجرذان من جحورها وبعد رحيله خرجت تؤذي أهل السنة بدعم من الصليبيين
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5 - ابويزيد
2017-10-17 13:10:19
ونا اقول الله يرحم صدام رحمة واسعة ويجمعنا بة في جنات النعيم فهذاك رجلآ غيور وشريف
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 16,618 )
4 - ابويوسف
2017-10-17 13:09:59
تحط طفايه السجاير على 🌰ماتطيح لكن كيف تقراء الجوال وهى نايمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - زائره
2017-10-17 13:09:32
من ناحية همج بالفعل فيه همج الله يصلح الحال ونعاني منهم في كل مكان
لا يعجبني(13) اعجبني(4)
2 - متابع
2017-10-17 13:09:10
الله يرحم صدام ؟
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1 - وووووووووو
2017-10-17 13:09:09
بنترحم وش عندك الله يرحمك يا صدام العروبة
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