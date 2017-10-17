آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!
صحيفة المرصد: أثارة آمنه الكندري الفنانة الكويتية، الجدل مجددًا خلال حوارها الأخير مع “إيلاف” بإدعائها أنها لا تعرف من هي الممثلة “مريم حسين”؟، رغم الحرب الكلامية التي جرت بينهما مؤخرًا على خلفية قضية “الوزير” الذي اختلقته الأخيرة وعادت لتعتذر عنه بعد وصول الأمر لساحات المحاكم.
وردًا على سؤال ساندتِ مريم حسين في قضيتها مع زوجها وتنكرت لك فيما بعد بفيديوهاتٍ سخرت منك ومن زوجك. فهل ستقاضينها قانونياً ؟ فردت مستغربة “من هي مريم حسين؟ أنا لا أعرف أحداً بهذا الاسم. لكني سمعت من الناس أن هناك واحدة بهذا الاسم تحدثت عني. فقمت بالرد عليها، لكن في الحقيقة لا أعرفها أبدا.
وعندها لاحقها المحرر بسؤال: لكن مريم حسين قالت إنها سوف ترفع عليك دعوى قضائية بسبب تعرّضك لابنتها وحديثك عنها. كيف ستتصرفين؟- فأجابت: “هي حرة. أما أنا فلم أتعرّض لابنتها بسوء، ولا أعلم إن كان عندها بنت أم ولد .وكما ذكرت ردَدت عليها بفيديوهاتٍ فقط”.
على صعيد آخر تحدثت “آمنة” عن متابعيها على “سناب”، وردًا على سؤال لماذا طلبتِ في “سناب لك” ألا يتابعك الجمهور السعودي؟- أجابت: “لم أقل أنني لا أريد أن يتابعني الجمهور السعودي. لكنّ هناك أشخاصاً من السعودية. وهم أطفال يدخلون على حسابي و”يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام”. ويقولون الكثير من العبارات المسيئة لي ولدولتي. وأنا لا أقبل هذا الكلام. لذلك طلبت من هؤلاء “الهمج” عدم متابعتي. ولكن، في المقابل هناك أشخاص رائعون من المتابعين، وأنا أكنّ لهم كل حبٍ وتقدير من السعودية أو من خارجها”.
التعليقات
حقا احمق من يترحم على مجرم وفي اسفل السافلين
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لا يترحم على صدام الا اخونجي خااااائن لوطنه . هذا الطاغية راجم السعودية بالصواريخ ومشرد الاخوة الكويتين لا يستحق ان يقال عنه كلمة خير فاكبر انجازاته اهداء ايران اكثرمن 100 طائرة
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الله يرحم صدام
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بالسعودية واهلها وتخويف الامنين وقتله الاطفال والشيوخ وهتكه اعراض النساء فالرجاء افهموا من يحدد دخول صدام الجنة والنار هو الله ولكن من يترحم عليه فهو ظالم للنفسه لقد قتل اهل السنة وفوق ذلك انه بعثي
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رحم الله صدام
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احمة الله على صدام ابوعداي.قاهر المجوس النجوس.ومطاياهم من الروافض.بس
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أخر ماقاله صدام حسين الشهادتين على الرغم من محاولة ***من حوله ثنيه عن قولها ولكن لاغالب إلا الله فردد على مسامعهم كلمة التوحيد والإخلاص فرحم الله صدام حسين رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته
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غطي ***وربي عيالك وطفي جوالك وفكينا من ***
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من سوء خاتمة الخميني أنها كشفت سوءته في الدنيا وهو محمول في النعش اللهم العنه لعنة لازمته في الدنيا ودخلت معه قبره ويخرج محملا بها يوم القيامة إلى سخطك وعذابك واحشره مع فرعون وإبليس في قعر جهنم
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اسمرغبر // مالك دخل بالسعوديات ..خلك محامي للثيوبياات هذا اذا عندك اغاره .. مسوي فيها واطنيه .. يهب ياوجهه
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أسمرغبر // الله وأكبر طلع لك السان على عمانك .. روح ياصغيرون بس شف شغلك مع الزباين .. دور لك كم سياره وترزق الله .. منت قد صدام الله يررحمه
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مافيه سعودي أصل وفصل يحب صدام كل اللي يدافعون عنه يعلقون من خارج البلد
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نتفو لحيته الأمريكان ههههههه
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كل من يحط راسه براس السعودية بتكون نهايته مثل صدام .. دعس بالبسطار
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صور صدام وهو بأبو زعبل يغسل ملابسه بالطشت ويغني الطشت قلي الطشت قلي ياحلوه ياللي قومي استحمي هههههه كل ما أتذكرها اقول الله لا يبلانا هذي نهاية كل خاين للجيره وللناس اللي ساندوه ضد ايران والا كان فطيس
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ومن جد الكويت مافيهم**** كلهم هربو عندنا ****__ ماقدرو يدافعون عن وطنهم _الله يرحم الملك فهد اجارهم وعمر لهم الكويت وعطاهم فلوس وبترول _والحين ماردو الجميل حاطين لهم رجل بقطر _ماينلام صدام فيهم
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رحمه الله عليك يابو عدي لقد كسر انوف المجوس واذنابهم ومن بعده العراق في خبر كان .
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يااخوان ترا الكويت ماحد يلومهم في بغضهم لصدام لان عاصرنا احتلال الكويت وشفنا اللي حصل ولو ماوقفت دول الخليج وامريكا وبريطانيا ماهو مسيب الكويت لوحرب عشرين سنه
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اذا ودك السعوديين ما تابعونك غطي صدرك ◽امام صدام فرغم انه اخطأ بدخوله الكويت لكن افعاله السابقة تُرغمنا نقول: 《الله يرحمه》❕
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سبحان الله
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سبحان الله
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مانفرض علي غيرنا من يقاطع ومن يصادق كل دول حره في علاقتها وخيارتها
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صدام حسين رحمه الله أفضى لما ونال جزاءه في الدنيا ولكن الخميني عليه لعنة الله لم ينل جزاءه العادل في الدنيا وقد سفك دماء حجاج بيت الله في البيت الحرام في الشهر الحرام مثل جده القرمطي عليهما لعنة الله
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الله يرحمه ___ الله يرحمه ___ الله يرحمه ___ الله يرحمه قاهر الروافض واليهود وهالاشكال الخايسه .
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نهايته نهاية بطل __ اخر كلامه الشهاده __ الى جنات الفردوس ان شاء الله .
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يااسمر يااثيوبي لحيته وشواربه تسوى طوايفك انت واهلك ___ هو مخلد بالتاريخ واقوله دروس للرجال __ بس انت وش تكون يالمرم.
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من هوهذا الشعب الله المحتار ؟؟؟ ومحتار عن ماذا وكيف ولماذا والسبب .. تسألات كثيره
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هياااا اللي يكره صدام يأكل تراب ويقلب وجهه ___ خروج .
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الله يرحم صداام ... كاسر عيون الشيعه ..
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الكوايته اغلبهم ايرانيين وباكستان يستاهلون *** 😂
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الكويت للحين ماقاطعت قطر ___ وين رد الجميل بالمواقف الحقيقيه .
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نهاية صدام خايسه بالمرة
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وبالنسبه للخفجي سامحناه الاخوان يتعاركون مافيها شيء__ واذكركم بكلمته عن السعوديه ماهو احنا اللي نحط الصغيره بوجه الكبيره __ بس ارتاحو الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .
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صدام ارسل صواريخه على اسرائيل ___ الله يرحمه .
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مو من حبي لمريم حسين بس اقل شي نعرفها بس انتي منو .ً. اشغلتونا كلاكما نكره ولامنكم فايده ًً.....كلمة سعودي اكبر واجل من ذكرها على لسانك
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يزعلون اخواننا الكويتيين لمن يترحم البعض علي صدام لانه اذاهم واحتل بلدهم وشردهم مانلومهم نكايه في ايران بالنسبه للي يدعون له الرجل اخذ جزاه وانتهي
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استغرب من اللي يقول صدام بطل ههههههه طيب ليه مختفي بحفره لين قضبوه الرجاجيل مع لحيته وضحوا به بيوم العيد
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صدام ارسل صواريخه على الرياض واحتل الخفجي وقتل عدد من الجنود السعوديين وخسرنا اكثر من تريليون يامن تترحمون عليه
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صدام جاه عقاب من المولى عزوجل الانسان اذا ظلم وطغي له يوم هو بعد مانسجن واعدم تعاطف معه بعض الناس عشان كان كاتم ايران
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والله هزلت هذه الأشكال تعترض على ترحمنا على الشهيد البطل السني حارس البوابة الشرقية منو انتي يا كيلو ميك اب ولا حدن درا عنك الله يرحمك يا صدام حسين ويجعل مثواك الجنة
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اللهم ارحم عبادك الفهد وصدام وعبدالله ونايف وسعود الفيصل وجميع اموات المسلمين
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رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين .....رحم الله القائد المهيب صدام حسين ....
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الله يرحم صدام رحمة واسعة
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الى الاخت امنه خلى مستواك ارفع منهم ولاتنزلين نفسك لهم وتردين عليهم
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الله يكرم صداع
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الا بسالك انتي خيوط *****
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رحم الله رمز العروبه وفخرها
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اقول روحي المعمم خليه يستفتح بس
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الله يرحم صدام
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حبيت اوضح للكندره متى نذكرها اذا بغينا نروح الحمام عندها يجي ذكرك نقول البس يا ولد
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لاعرف هذه النكره نهائي واول مره اقرأ عنها قبل 5 ايام ولا احب الوسط الفني وأهله ولكن كلمة حق والعلم عند الله انها صادقة 100% في كلامها عن الوزير ولكن سترت عنه في البداية مخيرة ثم مخيراو
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كلما اتذكر حادثه الكيماوي على اخواننا الأكراد ابكي وأحزن عليهم وادعي ليلا ونهارا على من خلصهم بعد الله فهو الملك فهد بن عبدالعزيز الله يرحمه
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ولا وتتميلح بعد ؟؟؟ يهملالي بس
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اللي يترحم على صدام بس اذكركم تراهبعثي وهذا اللي ارسل جنوده يغتصب النساء المسلمات الكويتيات وين الرجوله والاسلام في هالرجل ؟ وغير تعذيب النساء والرجال وقتلهم وشكلكم نسيتو الاسرى والشهداء السعوديين
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رخوله تخرفن كسر الله ظهره
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رحمة الله عليك يا ايو عداي ياصدام حسين رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته ... **
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الله يرحم صدام
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الله يرحم صدام فخر الامه العربية والاسلامية لن ولن تنجب نساء الكون مثل صدام العروبة بل انة تجاوز جميع حكام الارض بالشجاعة والنخوة العربية الاصيلة رحمك الله ابو عدي الكندري رحم الله صدام رحمة واسعة
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اه ياقلبي يترحمون على الهالك ولا يترحمون على من أنقذ الاراضي الطاهره وأرض الكويت الحبيبه.
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ولايهمونك اختي امنه **
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وش فيهم الكنادرات معصبين على اسيادهم بدون سبب
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الله يرحم صدام.
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اخر الزمان تحكم الحريم **
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احنا الى مادرينا عنك يالكندره***
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يوجود همج كثر عندهم مايمشون الا بالعصى نفس بو يمن اللي جلد ولدهم
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تبقى الاسودسود لو نبحت الكلاب صدام داخل على المشنقه و راسه مرفوع مختلت توازنه واخر كلامه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا يدل على اليقين والايمان الله يرحمك يا بطل صدام حسين اخو هدله
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لاحول ولاقوة الا بالله
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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نترحم على صدام مع انه اعتدى على اراضنا لكننا اهل السنه والجماعه لا نفجر في الخصومة وشرعا لابد ان نترحم على المسلم وقد نال جزاءه وكما قال علي رضي الله عنه عن الخوارج هم مسلمين مع انهم اعتدوا عليه
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ياكندره احنا بعد مانبيش ونتي وش تبين فينا انقلعي الله يرحم ابو عدي
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والله يرحم جابر الصباح رحمة واسعه ويرحم جميع المسلمين
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الله يرحم صدام حسين لانه موحد مع انه طغى وابغى وحسابه على الله وسبحانه وتعالى وتجوز له الرحمه دام انه نطق الشهادتين
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أزيدك من الشعر بيت " الله يرحم صدام حسين رحمة واسعة "
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43 - Ymni mahbob 2017-10-17 13:53:29 أمنه الكندري معليش منهم فهم ء ـــــ الاجابة ــــــ كل من في قلبه حقد وكره وحسد وكل متعنصر وكل من يرى انه خير الخلق وكل من يعمل فيها مصلح كون
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الله يرحم القائد البطل صدام حسين ،،،،،،،،،،،،،،،، الله يرحم القائد البطل صدام حسين،، ،،،،،،،،،، الله يرحم القائد البطل صدام حسين ،،،،،،،،،،،،،،،، الله يرحم القائد البطل صدام حسين ،،،،،،،،،،
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أمنه الكندري معليش منهم فهم يحبون من يسفك الدماء
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ما عليكي منهم يا امنه حبيبتي هذول حثاله
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عجبا لقوم تستهدف أراضيهم بالصواريخ ويدافعون عن هذا الهالك الباغي رحم الله الملك فهد.
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الكندري عندهم الجنسية من التأسيس يعني يعتبرون أصل ولافي شي اسمه كويتي أصل خلوا عنصريتكم وقبليتكم وطائفيتكم بينكم لا تنشرونها برى الناس تتقدم وانتو ابقوا على حالكم
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سجل ماتنلام ياللي تحب المطاعس على النفود الابيض في القوايل وتال الليل
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الله لا يرحمه طاغي متكبر معتدي على دوله مسلمه ومعتدي على ارض الحرمين
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المراه ذلك المخلوق الغريب عندما تفقد السيطره يبدا لسانها السليط كالسواط الطائش يضرب في كل مكان بدون تقدير لما قد يحدثه لسانها من كوارث وعندما تشعر بالخوف من المحاسبه على سلاطة لسانه تصبح بسة كامشه
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عموما الله يرحم صدام ويحفظ كل البلدان العربية واحنا من 2003 واحنا وسط مؤامرات من كل حدب وصوب والهدف تقسيم جديد للمنطقة على كيفهم وموت صدام فراغ حل مكانه اتباع الخميني وبعضكم للاسف خذني جيتك
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ت11 / يحبونها ويفتخرون فيها قل الله يعينهم عليكم
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الله يرحم صدام حسين شهيد العروبة
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كندري ع وزن فنقسي ...احلى اسم ف الدنبا :)
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اللي فهمته منها انها تقول انتوا ياشعب الله الوحيدين في العالم اللي تسبون وانا تعني نفسها مابيكم ولا بيكم تتابعوني هذا مافهمت منها
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الله يرحم صدام ويرحم جميع موتى المسلمين وخلو عنكم التشدد وشغل المنافقين ما يمشي على الحكومة يا تعليق 21 مسوي وطني من جه ومن جه تكفر صدام يا ابني نفاقك واضح استر نفسك
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الله يرحم البطل صدام العراق بعد صدام كثر فيه الدمار و الدواعش واحتلال الفرس مسويه ملكه جمال الله يديم الامن و الامان ويرحم صدام
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الله يرحم صداااااام
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نعتذر منك اختنا الكريمه امنه من هؤلاء الهمج فشلونا بكل مكان
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هذي من تكون ؟؟ ليش تخلون المتردية والنطيحة تغلط علينا ليش ماتحترمون العالم حتى العالم تحترمكم متى تعقلون وترتقون حتى الموجودين هنا يوميا تلاسن وعنصرية وهم متقاعدين اجل مانستغرب أخلاق هالجيل . تربيتكم
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الله يرحم صدام ماعرفت شي اسمه شيعه الابعدصدام
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هذي مسويه زحمه تساوم وتكذب على شرفها وزوجها لعيون الشهره والحين تعزف على وتر الشعب اللطيف برضو علشان الشهره ومع ذلك نجحت بكل المقاييس في عالم المغفلين
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الي يترحمون عليه هذولي معارضين لحكومتنا وثانيا قواته دخلت الخفجي وراح ضحايا وممكن كانو بفجرون بالنفط مثل ماحصل بالكويت وصواريخه وصلت الرياض ولازال الجهل راكبهم شعب تافه غير مثقف أبدا ولا مطلع أو قارىء
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أستغرب من اللذين يترحمون على صدام بالرغم من إحتلاله للكويت و مهاجمته الخفجي .. هل نسيتم أفعاله
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لابسه خاتم زليب
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صرنا مسخره على الأقل هم دولة وجيش وأسلحة مو .... ولعبوا فينا
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يعمل قاضي
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فعلا الله يرحم صداااام
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شعب يفشل شدخل صدام أي واحد عندهم من الجنسية هذه شافوه ومن غير سبب قالو الله يرحم صدام !! أقسم بالله السوشال ميديا فضحتنا بكل مكان تلقاهم وبكل مكان يسبون أنا عن نفسي والله كرهت أغلب المواقع بسبب شعبنا
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ومن هي الكندري ؟؟ اصلا ... وصدام لاقى ربه كان واقف لايران واذنابها وهذا يحسب له , ولكن لا ننسى اساءاته وصواريخه للمملكه
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جزاك الله خير..ايش نسوي مع المتشددين..الله بلانا بهم يا عزيزتي 💚
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نسيت أضيف شي .. الله يرحم صدام حسين.
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فعلاً الله يرحمك يا صدام حسين
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الله يعين الكويت على هالأشكال.
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السان اذا كان وسخ لاينفع لاجمال لامال ودعهريره ان الركب مرتحل وهل تطيق ودعا ايها الرجل و
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الله يرحم صدام مليون رحمه ....
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الله يرحم صدام لولا الخونة والقوات الامريكية ماكان هذا حال العراق ولكل انسان غلطة وغلطة صدام معروفة
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الله يرحم البطل الشهيد صدام حسين.
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الله يرحم صدام رحمة واسعة الشهيد بإذن الله حارس البوابة الشرقية حفيد صلاح الدين وقاهر المجوس الملاعين عندما كان موجود لم تظهر الجرذان من جحورها وبعد رحيله خرجت تؤذي أهل السنة بدعم من الصليبيين
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ونا اقول الله يرحم صدام رحمة واسعة ويجمعنا بة في جنات النعيم فهذاك رجلآ غيور وشريف
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تحط طفايه السجاير على 🌰ماتطيح لكن كيف تقراء الجوال وهى نايمه
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من ناحية همج بالفعل فيه همج الله يصلح الحال ونعاني منهم في كل مكان
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الله يرحم صدام ؟
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بنترحم وش عندك الله يرحمك يا صدام العروبة
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