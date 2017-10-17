“هيلة المشوح” تكشف عن انبهار صديقتها الخليجية من المجتمع السعودي.. والكاتبة: تذكرها بدبي!
صحيفة المرصد: تناولت الكاتبة السعودية ” هيلة المشوح”قضية التغير الذي حدث داخل المجتمع السعودي من إقامة حفلات غنائية ،مشيرة في مقالها الذي نشرته عكاظ بعنوان” السنوات الضوئية !”بأن إحدى صديقاتها انبهرت حين حضرت في زيارة خاطفة لمدينة الرياض تصادفت مع اليوم الوطني.
زيارة خاطفة للرياض
و قالت “المشوح”بهرَت إحدى الصديقات من خليجنا حين حضرت في زيارة خاطفة للرياض صادفت اليوم الوطني، وشاهدت الاحتفالات في كل مكان، وعبرت بأنها لم تكن تتوقع يومًا أن يتغير المجتمع السعودي ويكون بهذا الاستعداد والتقبل، فقلت: ألم تلاحظي السعوديين بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض دبي كيف يتغيرون في ساعات؟,أما السبب فهو بسيط جدًا، فهم بشر كباقي العالم، والقلب يميل للجمال والسعادة مهما بلغ العقل من تطرف وتشدد وانغلاق.. والجنين في أحشاء أمه يستشعر جمال الموسيقى وصوت العالم ويتفاعل معها، فكيف من يحيطه جمال الكون وليس عليه الاقتراب منه!.
أمامنا سنوات ضوئية لنصل
وأضافت:كنا نردد هذه الجملة (أمامنا سنوات ضوئية لنصل كذا…)، ونستخدمها أمام كل ما يبهرنا حول العالم قياسًا بما يعيشه مجتمعنا من تشبث بالماضي، وتكلس وعشق عجيب للجمود, ورفض تام للتغير ومواكبة التطور، فجاء عهد الملك سلمان وأسقط هذه القناعة وخسر البعض رهانهم بأن أمامنا سنوات ضوئية لنتغير، وها نحن نتغير.
المجتمع المتكلس
وأردفت الكاتبة بقولها :ها هو المجتمع المتكلس ينهض ويواكب موجة التغيير، فقاعات ومسارح الحفلات الغنائية تغص مدرجاتها بالحاضرين، والمهرجانات تزدحم بالبشر، والعروض الحية تلاقي إقبا لاً جماهيريًا، والمناسبات الوطنية تتحول إلى كرنفالات من الألوان والبهجة، علمًا أن الاحتفال باليوم الوطني كان حراما!.
توجه الدولة
وتابعت : نظرية السنوات الضوئية التي كنا نرددها بيأس نسفها التغيير الذي يحدث بتسارع كسرعة البرق، فتوجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ونجله ولي العهد لا تدع مجا لاً للمعترض أن يلتقط أنفاسه من حدث إلا وباغته حدث آخر أشد وطأة على تشدده وظلامية أفقه وفكره، فالأحداث تتوالى والبشائر تهل كالمطر من غيمة سلمان.
واختتمت الكاتبة مقالها: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل المعترض سيتجنب ما يرفضه حين يكون واقعًا حتميا، أم أنه سيتقبله ويمارسه بكل «وساعة وجه»، ثم يبدأ «التحمية» لاعتراض آخر؟.
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التعليقات
ياخون القران مهب قصيده تحطوه على كيفك القران اعظم كتاب وجد على هذه الارض لاتستدل به الا عندما تتاكد من صحه الاستدلال والا انشغل بنادي رياضي وكذب على كيفك اكبر ميجيك منع ولاسجن كم يوم
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يقول امرني رسول الله..الا تخاف الله في كذبك..الاتخاف الله في نقلك..الا تخاف الله ان تقول رسول الله..والله ثم والله ان سماع الاغاني ارحم وابرك من انقل حديث واضعه في موضع ليس له 💚
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رسول الرحمه..يريد الانسان الطاهر التقي الفيف الزاهد الطيب الكريم الشجاع الصادق الأمين هو من ينقل احاديثه..اما يأتينا شخص ****لا يعلم من الاحاديث الا نقلها..هذا لانقبلها منه ولا حتى الجن يقبلها منه 💚
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الرابغي مره ايات بغير موقعها ومره الخطاء ممنوع مثل النصار والخوارج تسمع نصيحتي انشغل بنادي رياضي ودافع عنه ترا البتداع والله اعلم يخرج من المله الرسول صل الله علبه وسلم نزلت ايه تمنعه من تحريم العسل
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ياليت الشخص يعلم ان الابتعاد عن الآيات او الآحاديث و وضعها في غير مكانها،انها ابرك له،جاهل ولا يعلم حجم الذنوب التي يتلقاها،لو فرضا قلنا بيت قصيده ل شاعر ما في غير محلها لغضب الشاعر،فما بالكم ب الله💚
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ت 144..نعم قال رسول الرحمه ذلك..لكن لم يقل انت 💚
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الرابغي 120 الرسول يقول بما في معنه لوماتخطئو ن وتتوبون لابدلكم الله بخلق يخطؤن ويتوب كلكم خطئون وخير الخطئون التوابون هل تغير الدين ولا ماتغير انكان ماتغير يجزاك خير تراك غيرته ادين اتباع وليس ابتداع
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نسال الله الثبات نسال الله الثبات نسال الله الثبات
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ياهيلة يكون بعلمك انت ومن تتبعينهم أن الغلبة والنصر لدين الله وأن من عبادالله من سوف يتمسك بدينه لايضره من خذله الى قيام الساعة ومهما حصل من انفتاح ***لاتظنين أنا الناس كلهم سوف يمارسونه ع حد قولك
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ت الرحال 67 أمرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله(بلغوا عني ولو آيه)وهذا ديني أبلغه الناس .وعليك انت بنفسك ،بلغ دينك ان استطعت واقنعهم كيف ان عليا مشى في جنازة نفسه وان فاطمه ولدت قبل ابيها؟
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الله ينصر الابطال بالحد الجنوبي ولا انتي خليكي على الحفلات
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يارب كل من تكلم عن الدين او يريد الاساءه لدينك وكتابك فاخسف به الارض واكفنا شره بما شئت وكيف ما شئت
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سبحان الله كيف كاتبه وانتي تفكيرك ****تشوفين التقدم ومواكبة العالم با إقامة الحفلات والاغاني اين التطور والابتكار ومن يتحدث بالسنتنا هم من على تفكيرك
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هيلا لاتمثلني فأرجو التحدث بما يخصك فعلا يتم القياد ه لنا ******
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ياهيله انت ل****وانما انت ****وكلامك هذا لا يمثل المجتمع السعودي ولكنكم ****قليله على شاكلتك ممن يبغون *** اقول لصاحب الرد 10 هذه بلد التوحيد . وانثبر انت
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ياهيله تراك من وكيلة عن المجتمع تتحدثين عنه بهذا الاسلوب تحدثي عن نفسك وبس
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ولو فيه استبيان او استطلاع للراي العام ككل بكل مصداقيه لوجدتم ان الاغلبيه معارضين اللي قاعد يصير وقله قليله هم اللي راضين بس عشان ماحنا قادرين نوصل صوتنا فكرتونا فرحانين
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معروف المجتمع السعودي مميز بانه شعب محافظ غيور عشان كذا الناس الحاسده فرحانين انهم يشاهدون بداية ***
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من خان الله من السهل ان يخون الوطن فجميع المنافقين الذين ناصرو بشار لقتل الاطفال في سوريا وشاركوا في تدمير سوريا هاهم اليوم يعيشون في اوروبا وتخلوا عن وطنهم واغلبهم غير جنسيته
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امركم عجيب تطالبون بشي ماله اي فايده الا خسارة ميزانيه على الحفلات الفاشله طالبو بشي ينفع المجتمع ويساعد على تقدمه كتطوير قدرات الشباب العاطل
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اللي يبي الحفلات والاغاني دامه يشوف فرحته فيها يسويها في بيته ويقصر شره على نفسه لايجيب الفساد لمجتمع محافظ
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حسبنا الله على من يريد تفكك المجتمع السعودي وعلى من يريد ابعادنا عن ديننا وعن عفافِنا وسترنا
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الرحال وضعك مزري طاعة الله والابتعاد عن الحرام اصبح ظلام والمشكله تقول الحمد لله تحمد الله على معصيته
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التطور ماهو في الموسيقى والرقص ياهيله التطور في فتح مصانع لااستيعاب الشباب العاطل والذي لم يجد قيمة تذكره يحضر بها حفلة او مهرجان كماتزعمين ام ان التطور الذي تتحدثين عنه يخص طبقه معينه
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واغلب اللي حظر احتفالات اليوم الوطني معارضين ومتندمين على اللي قاعد يصير في ارض الحرمين ماحد فرحان به الا اعداء الفضيله
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ياست هيله تكلمي عن نفسك اما تعممين على المجتمع ككل فمالك حق وصديقتك اللي انبهرت تروح ديرتها لاتجي عندنا
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قال الله تعالى(( ستكتب شهادتهم ويسألون )).
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تعليق ١١٠ انت اللي اطلع برى مالك مكان بينا دور اللي تبيه بعيد عنا
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اغلب الفرحانين بالحفلات والانفتاح هم الاجانب والمتجنسين واللبراليين*** الله يديم علينا نعمة الامن والامان والستر للجميع
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هيله ماتمثل جميع بنات السعوديه وانا واحده منهم لاارضى بالانفتاح ولاالرقص ولاالاغاني هي تمثل نفسها وماتربت عليه والمفروض ماينشر كلامها لانها تكلمت بلسان الجميع
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الحقبة الزمنية للصحوة إنتهت ، والآن أتت الفرصة لتظهر موجة العَلمانية ... وكلها كم سنة وتنتهي الموجة ونركب موجة غيرها .
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كل إنسان يعصي الله نقض عهده مع الله، هذا المعنى الواضح والشائع والواسع والمقبول، نقض العهد مع الله عدم تطبيق أمره والوقوع في نهيه
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تكلمي عن المجتمع اللي حضر تلك الحفلات الغنائية اما اغلب المجتمع فهم في بيوتهم في قلبهم حسرة على ما حصل .. السنوات الضوئية من التمسك بالدين ستسمر باذن الله
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قال تعالى (إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ )
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هنا نقدر نقول وبكل ثقة ان ***نطقت هه هه هه ( اضحك ومالي مزاج)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا مااحضر حفلات غنائية ولا ابيها هل انا متكلس ياسماحة الشيخة هيله؟!
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اقسم بالله كذبتي ياهيله المشوح الشعب كله باكمله وقف ضد المهازل التي كانت في اليوم الوطني راجعي التويتر وشاهدي وامبر مثال الغاء حفلة شيرين . يكفي كذبا ياهيله
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
ابشروا بالخير بتخلون البيوت وبتطقونها رقص للفجر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
من انتم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وش عرف ***ب فهد بن سعيد احتمال يسمع فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عسى ماصار لها شيئ بعد الانبهار؟
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الحفلات سوف تقام واللي مو عاجبه الوضع بالبلد الله يسهل عليه يطلع برا وانتهت المشكله
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الحين هذا التطور هذا اسميه انفتاح على الطريقه الليبراليه واللي رقصوا ثله لا تمثل الشعب السعودي الذي يرفض هذه المارسات رقص وهز وسط في الشارع وخليطي الله لا يبلانا ويستر على محارمنا
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اخي الرابغي ماهكذ تورد الابل لاتتلاعب بالقران وتستدل به في غبر مواضعه كلن يستطيع ان يفتطف ايه من القران الكريم ويستدل بها فقط هل الاستدلال صحيح اتق الله ودع الاستدللال لفقهاء الدين
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المجتمع عطشان عطش شديد للحفلات
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ياشباب و يافتيات..الساعه كم مباراة الهلال 💚💙
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هنا بلاد التوحيد واحد دعاكم لشرك استغفروالله ولاترمون التهم جوزاف كلنا مسلمين وايكم وتنطع قد يكون الغناء مكروه اوحرام ولاكن لايخرج من التوحيد استغفر الله
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الشعب السعودي مؤيد لهذه الحفلات
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الرابغي..يبينا نقول واو هذا فلته..ليتهم ناموا 💚
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نقدر نسعد أنفسنا من دون أن نعصي الله ليش فاهمين إن التطور في المعاصي والانحلال مشكله إذا هذا تفكيركم إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيرو ما في أنفسهم
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خلاص من حبكم يازين عزلنا..ماعاد لي في هواكم شف او راده.. الفنان فهد بن سعيد 💚
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مشكلة بعض الناس انها تبي كل الدول نسخة طبق الاصل من بعضها. يا اخي اختلاف الثقافات ميزة كل دولة عن الاخرى ومن اراد بلد محافظ ولا يوجد به مراقص وخمور فبلدنا حاضرة ومستعدة لكل ضيف ومن اراد غير ذلك فليذهب
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يامطوع لاتروع..انت الأجمل انت الأروع..حلوه الأغنيه..مين قايلها 💚
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(( لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ))
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﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) ﴾
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المصيبة اذا كان الواحد يتكلم عشان ياكل عيش يقول كلام ضد قناعاته لكن مطلوب منه ذلك
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اهم شي إنكم مصدقين ههههه هاذي السعوديه لو تموتون ماراح تتغير الديره ديرتنا واللي مو عاجبه الوضع يذلف محد ماسكه
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وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (14
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يالرحال من يوم كتبت غفل وانا عرفت إنك من شله قلم الزور حبيبي تراك غلطان هنا كلهم سنه روح لجماعتك
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أنا ابغى أعرف وش اللي تبغون توصلون له يعني طاعه الله سارت تشددوظلام والاختلاط والاغاني والرقص جمال وسعاده ياهوو ترى الدنيا ماهي دايمه وورنا قبر يعرف العاصي وشهو الانغلاق صح يعني نقدر نسعد أنفسنا بحدود
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كنا نروح فندق اليمامه في زاويه حي الوزارات على شارع الجامعه والنشوف السنما نخرج الساعه تسع وشارع الجامعه فاضي ونركب السيكل ونرجع للبيت بشارع جرير كان اخر شارع جرير بر والوالده تنتضر الله يرحمه خايفه
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بعضهن قبيليات ال يتبنن هذا الفكر وترفض الرخص لبناتها مثل الشمريه ال عارصت تزويج بنتها وهي تتكلم بحريه ونزع ولايه متناقضات ثم اغلب سكان الخليج والامارات وافدين باستثناء بلدنا
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هنا بلاد التوحيد المملكه العربيه السعوديه وولاه الأمر حفظهم الله لن يرضو بالتغريب وكل مخالفه شرعيه كما عهدنا منهم حفظ الله خادم الحرمين الشريفين
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لاتروع فديتك..باقي ماشفت شي 💚
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يالرحال الحمدلله إن طموحكم كل هالسنوات وقف على أغاني ! تمخض الجمل فولد فأر 😆 يارجل كنا مرتاعين من جد ٠
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ليس للاسلاميين والمحافظين صفحات مدفوعة او غير مدفوعة في صحفنا ولا لارائينا الردود عليها لتوضيح كذبهم وقد رائينا كيف ثار مجتمعنا على كثير من هذه المتغيرات وانكرها بفطرته السوي المحافظه . فكفاكم كذب .
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بنتك واختك وزوجتك..ماحن مسؤولين عنهم..غفل بابك واحرسهم..ولا تبينا نحريهم عنك..والله انك فاضي 💚
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مايجي منك ريحة بخور..وانا عتبان عليك..اذا مريت في طريقي..عطني هرن اتلطم..فشلتنا 💚
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الشعب السعودي جميعهم يوافقونها الرأي..وايضا هنا التعليقات جميعها تؤيد ماتقوله..الحمدلله ان ازاح عنا الظلام..الحمدلله 💚
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صدقتي يااستاذه هيله الشعب السعودي فرحان كثير بالحفلات الغنائيه التي تقام بالسعوديه
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مجرد احساس فيه حرب عشواء على الصلاح والاستقامة وعندي احساس فيه من يترقب هذا اليوم الذي يشوف فيها بناتنا واخواتنا وزوجاتنا خارج بيوتهم بسبب او بدون سبب .
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يالرحال لاتتكلم بلسان غيرك وإذا ريحة البخور أزعجت شيطانك ( إرحل ) ٠
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كذب في كذب الشعب يرفض الهمجيه والانحلال ويطالب ببدور اكثر فاعليه للهيئه وطرد الطابور الخامس الذين يمثلون شريحه من المجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ومن قال لك الشعب السعودي هم 5 بالمائة لا يمثلون شعب عضيم اتخذ القرآن دستور ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فكثره الكذب عواقبها وخيمه
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مع متابعة الاراء ليس هنا فقط اجد العفه والطهارة والنقاء والمحافظه على الدين والخلق هي الاكثر والسؤال لماذا????
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جده يقولون ضربها زلزل. بالله ماسالتي نفسك تجيني زلازل ؟؟؟
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أن يدعو رجل ألى تحرر المرأة وخروج المرأة وانطلاق المرأة فهذا مفهوم ٠ أما أن المرأة نفسها تدعوإلى ذالك فليس مفهوم ! ؟!؟!؟!
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الشعب السعودي الآن في قمة الفرح..وفيه ايضا حفلات قادمه في الرياض و جده..في الرياض تاريخ 9 و 10 ..وجده تاريخ 17 و 18 19 من الشهر الجاي..لاتفوتكم..يامطوع لاتروع 💚
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
زغرطي يا انشراح*******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتق شر الحليم إذا غضب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رجاءا الي مضيع صفحة الدين..ماهي هنا..فيه صفحه ثانيه غير هاذي..يلصق فيها الاحاديث ع كيفه 💚
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
الله يالدنيا صار المجتمع اللي يدور الحشمه والستر مجتمع متكلس الله يعين على مقبلات الايام شكلي بروح اعتزل في جبل والله انكم صرتوا تخرفون
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لاتنبسطين كثير المجتمع السعودي راح يبقى محافظ فلحد يكذب الكذبه ويصدقها مشكله اذا فاهمين التطور بالفساد وقلة الحيا ! 😏
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ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحروالحرير، والخمروالمعازف،ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعني الفقيرلحاجة- فيقولون:ارجع إليناغداً،فيبيتهم الله،ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنا
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ماحد غصبك تسمع اغاني..خلي النفاق يمتلي قلوب البشر..ليه، احد قايل انك بتاخذ ذنوب البشر معاك..ماهو شغلك..نفاق ولا غير نفاق..خلك انت في البويضات لاتسوق وفك العالم من شرك..قال ايش قال نفاق 💚
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تكلس وعشق وعشق عجيب للجمود هؤلاء الى اين سيمضون بالمجتمع
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كثير من المتشددين ايام الطرب كانووش حليلهم ابتسامات وروح وطيب وبعدماغيروطلعت الكشره والشك والظن والخوف***المشكله يقولون لبعضهم اسأل الله الثبات ***الله يهديهم من بني جلدتنا***
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معظم معارضين كلامها قاعدين يسوون فيها صلاح الدين وهم يهيمون في بحور الخمور ولأنحلال
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ونحن بدورنا نؤكد وبعقيدة صادقة ان وعود الله لن تخلف ايتها الكاتبة الوطنية وان الأمم لا تقوم على المسارح والمهرجانات وذا كان واقع دبي هو الأمثل لك فقد اتضحت الصورة واهدافك التي ترمين اليها .
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الحفلات ليس مقياس للانفتاح والرقي، إنما الرقي في جوده الخدمات من تعليم وصحه ودقه في تنفيذ المشاريع والالتزام بالانظمة والنظافة العامه ،،،،،،
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وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في هذه الأمة خسف، ومسخ، وقذف) خسف بالأرض، مسخ من الهيئة البشرية إلى شكل القرد والخنزير، وقذف بشيء من السماء كالحجارة، يقذفون، ويخسف بهم، ويمسخون
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وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل"
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قال عليه الصلاة والسلام(لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة) وهو النياحة (ورنة شيطان) رواه الترمذي، وهو حديث حسن ، فسمى الغناء رنة الشيطان،
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عندمايبغضها شيطانها من الجن والانس تبدأ تتحدث عن الدين وكيف يجب ان تكون المرأة المسلمة وان الغرب يريد تدمير عفتها وكرامتها ودينها وانت اين عقلك عندما دمرتك اللبرالية ونفثتي سمومك في مجتمعنا المسلم
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الحمدلله اللي شفناالفرح بعدمازاولنا الكبسه ليل ونهاروطلبات الزوجه والاولادلحد ماصار الوحد يحس انه ينتظر الموت***
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القابض على دينه كاالقابض على الجمر ان الصلاه تنهي الفحشاء والمنكر حنا في اخر الزمان والله ماينفعك الا عملك الصالح الذي تقومه لله سبحانه وتعالى
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وقدأخذالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعبدالرحمن بن عوف،فانطلق به إلى ابنه إبراهيم،فوجده يجود بنفسه،فأخذه النبي فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن:أتبكي؟!أولم تكن نهيت عن البكاء ؟قال عليه الصلاة والسلا
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ياهيلة صديقتك لم ننبهر من برنامج الإحتفال ! هي منبهرة من خروج المحتشمات المحافظات بهذا الشكل المخجل والمخزي وهي التي كانت تقول الحمدلله نحن بخير مادام نساء السعودية بخير ٠ لكن أنتي فهمتي غلط ؟
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تراالتطور والانفتاح موبحفلات الغناء والرقص والاستعراض ولابقيادة السيارة ولا ولا ولا فيه طرق أفضل وارقى واقوى للتطويروالانفتاح الحمدالله علي كل حال والله يستر علي عباده واحفظنا ياالله وثبت دينك بقلوبنا
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عند ما كنا شباب كان هنالك مسرح التلفزيون ويقام بالاعياد والمناسبات وخرج لنا محمد عبده وطارق عبدالحكيم وطلال مداح الله يرحمهما والكثير وبقدره قادر صارت حرام الاشرطه حلال والمسرح حرام
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وكذلك قال العلماء في قوله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ)سورةالإسراء:فما هو صوت الشيطان؟ استفزز من استطعت منهم بصوتك، هل تسمع -يا عبد الله- صوت الشيطان، فما هو صوته إذن؟
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ياسلااااااام انبهرت صديقتها الخليجيه. عليكم الله ان تصفقو.
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الغناء يصد عن سماع القرآن ؟؟؟؟ طيب الربا ايش يصد عنه..عارفين المتشددين انهم غاطسين في الربا...ويحاولون العالم ماينتبه لذنوبهم..الربا ايها المتشدد 💚
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وقال تعالى موبخاً للكفرة:أَفَمِنْ هَذَاالْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ *وَتَضْحَكُونَ وَلَاتَبْكُونَ*وَأَنتُمْ سَامِدُونَ)سورة النجم قال عكرمةعن ابن عباس:السمودلغة يمانية يعني الغناء،يقال:اسمدي لنايعني غني لنا
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انامتأكد اننامثل العالم لكن في كتمه***كنت احسبها بسبب الغبارلكن مع الفرح حبيت غباربلادي***
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القابض على دينه كاالقابض على الجمر ان الصلاه تنهي الفحشاء والمنكر حنا في اخر الزمان والله ماينفعك الا عملك الصالح الذي تقومه لله سبحانه وتعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الي افقدة واتحسر علية اختفاء مسارح المدارس كانت اروع شي وانت تساعدوني بنهاية السنة بمسرحية ياما اسعدتنا وكانت تمتص نفسية الدراسة وتقلل المشاكل
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هذه المرأة اللبرالية عندما تكبروتترهل تبدأ تحذر النساء مما كانت تكتبه وتدعوا الى الرجوع الى الله وانها تابت ليه لان المجتمع الليبرالي لفظها وانتهت صلاحيتها عندهم كما حصل لغيرها من الكاتبات يتبع
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وقال عليه الصلاة والسلام:(صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة)، فهذا يدل بلا شك على حرمته.
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عندماتحس انك ناقص عقل ودين وتستغفر الله فانت في احسن حالاتك***وان مسحت لحيتك ورأيت ان الناس في معاصي وانت المهدي فانت بجنبهابخط منحرف***
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انا شفت اشياء اكبر من شوف هالصديقة وفي استعداد في النفوس للطيران لاكثر واكثر واكثر وفي مثل قديم يقول الذي لم يتبخر في حياته قط اذا تبخر يولع يحترق والناس تبي تولع اللهم نورهم
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قال الله تعالى:وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ)سورة لقمان:6فذكر تعالى الذين يهتدون بكتابه،وعطف بعدذلك بذكرحال الأشقياء الذين أعرضواعن الانتفاع بسماع كلامه
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الله يمهل ولا يهمل .. حسبنا الله ونعم الوكيل
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معروف ان الغلاه والمتشددين ترتعد فرائصهم من الاستاذه القديره هيله مشوح ولايستطيعون مواجهتها الحجه بالحجه ويفرون منها كما تفر الفريسه من الاسد
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ياحياتي يا الإنجازات .... مادام في فقراء في بلادنا فبئس التطور اللي تناشدينه ..... تطور مظاهر وتبعي وانسلاخ اخلاقي وهمجي للأسف ... لأكن التطور العلمي نسمع فيه فقط من الاعلام الخارجي ... وياقلب لاتحزن
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إذاكان الإحتفال باليوم الوطني كان حراماً حسب قولها ! فالحرام يبقى حرام ٠ مالذي أجازة اليوم ؟
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ولذلك قال العلماء عن الغناء:*** العقول يصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه، ورغبتها فيه.
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صدقتي عزيزتي..بس باقي الثوب فيه بعض البقع..سوف نزيلها بكل المطهرات الموجوده 💚
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وقال رحمه الله: المعازف خمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمياء الكؤوس، يعني الخمر.
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وقال شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً، طبل، عود، كمنجة، قانون، أورج، الذي هو، كل أنواع المعازف محرمة.
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وإذانهى الله عزوجل النساءأن يضربن بأرجلهن حتى لا تسمع أصوات الخلاخل:وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)فيفتتن الرجال فكيف بصوتها إذاتأوهت ورافق ذلك المعازف !
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هيلة مساك الله بالخير اسمعي السماء والحفلات والإحتفالات ليس وليدة اليوم إنما عودي بالنت ليش قلت النت لأنك لم تكوني موجودة ذاك الوقت أو أنك صغيرة لاتعين شي قبل 1400هجري كل شئ موجود حتى ام كلثوم تغني با
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نشوف اخر إقامة الحفلات الغنائية وسوف تندمون على الايام السابقة . قال تعالى ( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا )
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تعليق مخالف
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كذاب في حبك كذاب وكلامك كذباته كتار
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هل يقبل هؤلاء الكتاب ان نراقص محارمهم ونختلط فيهن ونكشف سترهم ونلتصق فيهن كما حدث مؤخرا بالاحتفال اتكلم جد
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(((( وعاصمة التوحيد و الحزم .... تختلف عن عاصمة الترفيه والفن ))))
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كذاب في حبك كذاب
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إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)سورة الإسراء فأنت مسئول -يا عبد الله-عن السمع؛ لأن به انتفاع القلب وخيره، أو فساده وشره.
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لكن يبقى الأمل بالله وكما تم إلغاء حفلة شيرين ستحافظ البلاد على مكانتها الدينية المرموقة وتميزها عن سائر البلدان .
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((((( اليوم الوطني تعبير في حب الوطن وهذا غير مستغرب .... والاغرب ان ليس كل ماحدث في الطرقات يحدث في دبي التي رغم وجود البارات والمراقص الا ان الاحترام سيد الموقف فيها )))
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الله سبحانه وتعالى جعل القلب قائداً للبدن، وجعل العقل في القلب، ومن الناس من لهم قلوب لا يعقلون بها، ومن الناس من يعقل آيات الله تعالى، والوحي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم،
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اجل انبهار مالت عليك وعلى صديقاتك
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حسبي الله عليك وعليها. ..*****************
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وشاهدت الاحتفالات بكل مكان....وبالرياض بعد!قدرت تلحق.........
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اعوذبالله من غضب رب العالمين ***
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يتبع ....خدمة للوطن او خدمة للدين
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الله أكبر أكل الليبرالي صنمه المصنوع من قش فكانوا ينادون بحرية الرأي والعدالة والمساواة التي هي من الاسلام واليوم ينقلبون على كل ذلك للانتقام من مخالفيهم ولا يحترمون رأي أحد
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المشوح انتي شبهتي مجتمعنا بالمنغلق والمتخلف ولكن مع المسارح الغنائية*** والاختلاط بانة صار مجتمع راقي ولكن انتي ثقافتك مجرد *** وعندما احاول اقراء لكِ مقال لم اجد فية خدمة
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منطق ماله علاقه بدين وحشمة وعفاف وحياء وغير عقلاني **
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هل تسمح لي بمراقصه ابنتها حتى نفرح ونفعل كما تروج
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مهما حاولتم .. ومهما صرختم ... ومهما مكيجتم ... إلا أن دعواتك أنتي وأمثالك من اللبراليه لن يتعدى صداه مسامعكم ... فهنا شعب واعي متمسك بدينه ومثقف ومدرك لعواقب الأمور .. ***حالات نادره في أي مجتمع
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بئس المرأة أنت ماهذا الهراء والتطرف الليبرالي المقيت إذا أراد الانسان أن يتنازل عن دينه فلا يتهم الأخرين بالتشدد عليه أن يفعل ما يواكب شهوته الدنيوية ولكن عليه احترام الاخرين كما يدعي
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بئس المرأة أنت ماهذا الهراء والتطرف الليبرالي المقيت إذا أراد الانسان أن يتنازل عن دينه فلا يتهم الأخرين بالتشدد عليه أن يفعل ما يواكب شهوته الدنيوية ولكن عليه احترام الاخرين كما يدعي
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خلاص عفنا الحياة من تغيرات المجتمع ، زمان كنا مبسوطات آمنات مطمئنات ، الحين بس خووف من المستقبل وش بيصير هل بيلزموننا نسوق سيارات هل بيمنعون النقاب هل هل ؟خلاص عفنا الحياة 💔
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هؤلاء قلة قلية جدا اذا قيست ب30مليون نسمة انظري المساجد والحرم خاصة في ليلي رمضان ويوم الجمعة لتتعرفي على الشعب السعودي شعب بلاد الحرمين نحن لسنا ضد الفرح المنضبط بضابط الشرع
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لاتمثل السعوديات انما تمثل نفسها وماشابهها
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نعم ..القلب يميل للجمال والسعادة مهما بلغ العقل من تطرف وتشدد وانغلاق
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منطق ماله علاقه بدين وحشمة وعفاف وحياء وغير عقلاني تختزل التطور بالرقص والاختلاط اساسا هو ف شعب اماراتي اغلبهم وافدين
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الله اكبر ومن سمعها يقول ان نساءنا وبناتنا سجينات مقهورات بئس والله نا قلتي بنات الحمايل مصونات مكرمات يعرفن حدودهن ***
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اكثروا من قول : سبحان الله .. والحمد الله .. ولا اله الا الله .. والله اكبر
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