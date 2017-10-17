الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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صحيفة المرصد:أصدر وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد قرارا بتعيين المهندس أحمد بن فهد المزيد رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للثقافة.

ويعد المهندس أحمد المزيد من الخبرات الوطنية المتميزة، فهو خريج الهندسة الصناعية في كلية ميلوواكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

عمل المزيد في مناصب قيادية في العديد من الشركات منها: بروكتر أند جامبل، و لوسنت تكنولوجيز، وشركة الاتصالات السعودية، ومؤخرا شركة ثروات القابضة.

كما حضر مجموعة من الدورات التنفيذية في جامعة ستانفرد وجامعة هارفرد و كلية MIT وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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