«العيسى» يكشف سبب قراره بإعفاء” هدى الحمود” من إدارة برنامج “فطن” بعد 3 أيام من تعيينها

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صحيفة المرصد: أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن قراره بإعفاء هدى الحمود من إدارة برنامج “فطن” بعد 72 ساعة من تكليفها فقط، جاء بسبب أن تعيينها كان مؤقتاً ولم يكن رئيسياً، مضيفاً: “رأينا أنها لن تضيف جديداً يعمل على إنجاح البرنامج لذا تم إلغاء التكليف” وفقاً لـ”الميدان التعليمي-.

وأضاف ‘‘العيسى‘‘ في تصريحات له، أمس الاثنين، أثناء تدشين مشروع بوابة المستقبل: أنه تم تكليف قيادة مؤقتة لحين اختيار قيادات جديدة لبرنامج “فطن”.

وكان العيسى، قد أصدر مطلع هذا الأسبوع قراراً يقضي بإنهاء تكليف الحمود من إدارة “فطن” بعد 72 ساعة فقط من تعيينها، وشمل القرار تكليف الدكتور سعد المشوح بديلاً عنها مديراً عاماً مؤقتاً للبرنامج.