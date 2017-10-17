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«العيسى» يكشف سبب قراره بإعفاء” هدى الحمود” من إدارة برنامج “فطن” بعد 3 أيام من تعيينها
صحيفة المرصد: أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن قراره بإعفاء هدى الحمود من إدارة برنامج “فطن” بعد 72 ساعة من تكليفها فقط، جاء بسبب أن تعيينها كان مؤقتاً ولم يكن رئيسياً، مضيفاً: “رأينا أنها لن تضيف جديداً يعمل على إنجاح البرنامج لذا تم إلغاء التكليف” وفقاً لـ”الميدان التعليمي-.
وأضاف ‘‘العيسى‘‘ في تصريحات له، أمس الاثنين، أثناء تدشين مشروع بوابة المستقبل: أنه تم تكليف قيادة مؤقتة لحين اختيار قيادات جديدة لبرنامج “فطن”.
وكان العيسى، قد أصدر مطلع هذا الأسبوع قراراً يقضي بإنهاء تكليف الحمود من إدارة “فطن” بعد 72 ساعة فقط من تعيينها، وشمل القرار تكليف الدكتور سعد المشوح بديلاً عنها مديراً عاماً مؤقتاً للبرنامج.
التعليقات
78 - ابومحمد المشاويه2017-10-18 06:01:15
وانت ايش اضفت للتعليم ؟
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77 - محمد2017-10-18 05:54:16
تعليق مخالف
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76 - نوح2017-10-18 05:33:42
ليته سكت ......
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75 - ابو باسل الشهري2017-10-18 04:31:31
كلام وتبرير غير مقنع يا معالي الوزير وهذا يدل على التخبط في القرارات
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74 - كاره الليبرالية2017-10-18 02:54:06
تعليق مخالف
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73 -2017-10-18 02:48:07
تعليق مخالف
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72 -2017-10-18 02:44:31
ليتك والله ياوزير التعليم تنزل وظايف لتغطية العجز في بعض المدارس للمعلمين وتلغي اختبار القياس اللي اكلتونا به
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71 -2017-10-18 02:31:29
هل تعلم يامعالي الوزير أن معظم المنطقة الجنوبية ليس لديهم نقل للمدارس البنات والأولاد وإنما ينقلونهم أولياء الأمور في سياراتهم الشخصية رغم صعوبة المسالك والطرق في الجنوب
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70 - فيصل2017-10-18 01:18:36
تعليق مخالف
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69 - بنت اصيله2017-10-18 01:00:32
تعليق ٥٩ يكفينا فخر ان خطبه الجمعه كانت عن المعلم وفضله في الحرم المكي
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68 - سعود2017-10-18 00:56:18
تعليق مخالف
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67 - بنت اصيله2017-10-18 00:55:20
كل قرارتك كرهت المعلم في مهمته بسبب النشاط الذي لا فايدة منه كيف يقدم نشاط بدون خطه مدروسه
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66 - الصريح2017-10-18 00:55:04
قبل سنوات أقترح أحدهم تعيين رئيس لبناني محايد أي لا ينتمي لأي حزب أو طائفة في لبنان وطبعا هذا مستحيل فكل اللبنانيين ينتمون لأحزاب وطوائف وكذلك التعليم من الصعب أن تجد مسئول لم يتأثر بالتطرف
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65 - عبدالله2017-10-18 00:44:09
ياوزير دراسه الشخص قبل المنصب وليس بعده ولكن انت وزير **
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64 - almajed2017-10-18 00:42:31
وماذا اضفت انت الى وزارة التعليم غير التخبطات والقرارات التي احبطت الجميع 😡
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63 - رحم الله فقيدالامه2017-10-18 00:39:01
بدون زعل وخلك وسيع صدر .يامعالي الوزير قراراتك قمعيه اعفاء مديرعام التربيه والتعليم لئنه نظر للجمهور وابتسم .واعفاء هدى الحمود لمجرد تغريده يعني لازم ***
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62 - كااافشهم2017-10-18 00:30:48
هذا الوزير حاز على لقب وزير التخبطات كل يوم قرارات ضايعه وتخبط في المناهج وبعدها بأيام يعدل بالقرارات والمناهج .ويضع أخطائه على الموظفين الي تحته ويقيلهم .المفروض يقدم إستقالته فهو ليس بحجم المسئوليه.
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61 - ملاحظ ملاحظ2017-10-18 00:27:35
يا 59 ولماذا تقصي المواطنين المخلصين من ابا وامهات بان يقولوا ما يرونه ويسمعونه ويعانونه من تلك القرارات **
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60 - مطراش2017-10-18 00:25:15
تعليق مخالف
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59 - محمود العلي2017-10-18 00:22:57
للاسف اغلب التعليقات السلبية والمتشائمة هي من المدرسين والمدرسات .. تعودوا على النوم والإجازات والغياب عن الحصص والاستراحات .. العيسى وزير مخلص وسوف يطهر التعليم بإذن الله من الفشل والكسل.
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58 - ثلج مشوي2017-10-18 00:22:06
تعليق مخالف
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57 - مفسر أحلام2017-10-18 00:16:11
شيل حجر حط حجر هههههههههههههههههه
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56 - بردقان (نايت شفت)2017-10-18 00:15:18
ماعرفنا لكم ..مرة تقولون ثلاثتيام ومرة 2 وسبعين ساعة :)
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55 - عصامي2017-10-18 00:05:52
((رأينا أنها لن تضيف جديداً يعمل على إنجاح البرنامج لذا تم إلغاء التكليف” وفقاً لـ”الميدان التعليمي-... )) وش ذا الرؤيا العبقريّة المُفاجئة اللي ماظهرت إلا بعد التعيين ب 72 ساعة وين كانت قبل؟؟؟؟
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54 - كنكت2017-10-18 00:05:52
يعني المنصب ما بينتظر يومين على بال ما تختارون الأنسبه له ؟! علينا يا وزير السعاده ... أقصد يا سعادة الوزير 😉
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53 - ماني غامدي2017-10-17 23:50:23
وينك ياأستاذ قينان الغامدي الله رزقك بقرار الوزير العيسى على طبق من ذهب.... نود منك التعليق!!!!!!
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52 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:45:55
شكلها استضافه فحق الضيف 3 ليال
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51 - ضمير الناس2017-10-17 23:42:55
72ساعه مايحتاج تكليف لوفي فطانه اعتبرهاخميس وجمعه وسبت***شفولناتكاليف بقاء هالمعتقين بالوزاره والمدارس من القيادات المنسدحه باتجاه يصيرخيروالاخلاق الحميده واعتبرني كبرجدك واخخخخخخ***
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50 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:40:08
الا يكفى ان يقمع قرارك غير الانساني وتنهى الدراسه قبل رمضان العام الماضي من صاحب الانسانيه
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49 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:34:49
انا اقول تسدحوا قدام التلفزيون وبيفرجها ربكم
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48 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:31:47
اللهم ابرم لها الوزاره امر رشد
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47 -2017-10-17 23:30:16
غابت الشجاعة واختها الشفافية.!!!
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46 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:28:25
انا اقول يا بو عيسى زوجوا المعلمين العزاب منهم عشان يجي لهم اولاد ويخلصون ويحسون باولادنا....وسمها ( مبادره تزويج المعلمين)
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45 - سعدالزهراني2017-10-17 23:24:04
لاتعليق
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44 - ابوتركي2017-10-17 23:20:32
والله انك ظلمت الاولياء بزياده الحصه الان واحد يخرج الساعه 1 والثاني 2 والاثنين يطلعون مهلوكين من الوقت والجوع وغير ان الطالب لا يستوعب في اخر حصه كيف لمن تزيد حصه وهذا كله ليش عشان تثبت انك مسيطر
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43 -2017-10-17 23:20:13
"رأينا أنها لن تضيف جديداً يعمل على إنجاح البرنامج لذا تم إلغاء التكليف” كيف حكمت عليها ب 72 ساعة ، تخبط
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42 - عبد الله2017-10-17 23:17:10
تبرير مضحك، والأغرب أنه يصدر عن وزير التعليم !!!
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41 - المهااا2017-10-17 23:15:25
انا من موظفات التعليم وكنت احب عملي واتنفسه وهالوزير من إول ماعينوه ومن الله كرهته وكرهت الوظيفة سبحان الله ماله قبول عند الكل بتاتا كل تعميم يصدره هدفه التطفيش من العمل
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40 - السحيم2017-10-17 23:14:43
هههههههههه وانت وش عملت للوزارة الأفشل في فشل قرارت تهخبط وعشوائية
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39 - نكتة2017-10-17 23:14:42
والله يالعيس البلاد العربية عموما بلد المحسوبيات .ولو بدولة اوربية كان تم محاكمتك على الاساءة للمعلمين ناهيك عن بقاءك.ولكن افعل ماشيت طال مالك ظهر جامد
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38 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:13:48
33 نفتقد الشفافيه على الدوام وننظوي تحت مقوله ما كل ما يعرف يقال....اللهم ابرم لها الوزاره امر رشد
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37 - ياليل ابولمبه2017-10-17 23:12:41
اقول كثرة تخبطك تسرع من قرارات (( الفجر ))
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36 - المهااا2017-10-17 23:11:46
اعفائها بسبب عدم التحري والتدقيق بسوابقها فهب (( أخونجية)) نمرة واستماره تمجد فطر والاخونج ومرسي والجزيره بتغريداتها
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35 - ياليل ابولمبه2017-10-17 23:11:33
رأينا أنها لن تضيف جديداً يعمل على إنجاح برنامج ، فطن ، طيب يافطين ليه من الأساس يتم كليفها وانتم تعلمون انها لن تقدم الجديد والله عندك تخبط لايعلمه الا الله سبحانه ولن يوقف هذا التخبط الا الأعفاء
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34 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:09:07
بو عيسى**
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33 - منصف2017-10-17 23:06:21
ليتك اكتفيت بأن التكليف مؤقت .. وماذكرت: بأنها لن تضيف جديداً .. حطمت نفسيتها وكيف تحصل معالي الوزير على محبة وولاء الموظفين بهذا الاسلوب
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32 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:04:37
انا اقول قم قبل لا يقام عنك....وترى القبول من الله
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31 - عبدالرحمن الدوسي2017-10-17 23:02:20
طيب انت لك سنتين وش سويت ! توظيف اجانب وكثرة مشاكل التعليم .. وبطالة خريجين ..ووقف امتيازات . تعليق ٥ .. ممكن تفيدنا بانجازات معاليك بهالسنتين ؟
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30 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 23:00:14
والله فطين يابوعبسى 72 ساعه رأينا انها لاتضيف...ياخوي لو هي مضاد حيوي
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29 - حتى قلنا ياليته سكت2017-10-17 22:58:30
معالي الوزير العيسى وفقه الله اذا لم تغير القيادات التي عفى عليها الزمن في الوزارة وإدارات التعليم فقد لا يتغير شيء
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28 - ملاحظ ملاحظ2017-10-17 22:57:36
تعيين موقت...بصراحه مصطلح جديد ...يبدع ابوعيسي
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27 - معك2017-10-17 22:57:07
منسم ويحتاج ***
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26 - وووووووووو2017-10-17 22:56:14
ثلاثة ايام وتبيها تضيف شي وانت لك ثلاث سنين وما اضفت شي ألحقها أنت بعد
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25 - معكوس2017-10-17 22:52:38
حبيبي الك سنتين وزيادى في الوزارة مو ثلاث ايام ولا أضفت اي شيء للتعليم وهات لي انجاز لك في التعليم
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24 - عبدالله اليامي2017-10-17 22:52:04
ما هذا التخبط يا معالي الوزير ، من يتم إختيارة للتكليف تكون المدة سنه تقريبا ً ، فبعدها إما أن يثبت أو يتم إيجاد من هو أفضل ، لم نسمع أو نرى من تم تكليفه 3 أيام سوى في عهدك !!! الإنسحاب طيب يا وزير .
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23 - زائره2017-10-17 22:50:04
انا احدى منسوبات وزارة التعليم واحب اقول للوزير الى الامام والله يقويك على المدلعات من المعلمات الرافضات لكل عمل يوكل لهن ويتعالين على الادارة والاداريات والطالبات وكأنهن ملاك البعض وليس الكل
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22 - رفيق الدرب2017-10-17 22:49:32
تعليق مخالف
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21 - يوسف2017-10-17 22:49:01
ليش بعض المعلمين ما يحبون العيسى؟؟ لأنهم يحبون الاجازات واللعب والفلة !!
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20 - ياسمين🌸2017-10-17 22:47:21
اكثر وزير تعليم اشوفه يترزز
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19 - كوكا2017-10-17 22:47:02
هذا الوزير قمة في الإخلاص والانضباطية .. يذكرني بـ خالد الفيصل. لهذا يكرهه بعض المدرسين والمدرسات الكسالى والفوضويين ومحبي الاجازات . استمر يا عيسى بالإصلاح وتنظيف الفساد وايقاض النائمين.
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18 - شاي عنابي2017-10-17 22:46:49
فعلااااا أثبتت الأيام ان الوزير أطال الله في عمره ذوكفاءه ومتميز في عمله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيل عمرك ويبارك في مالك وعيالك اللهم أحفظه بحفظك
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17 - مجرد رأي2017-10-17 22:41:34
ههههههههههه فهمتك فهمتك يامعالي الوزير ماحنا ناسين ابداعك لو اننا انشغلنا هاليومين معاليك بطل انبراشات الله يحفظك بعدين حطمت المسكينه ثلاث ايام ماضافت شي المفروض الاعفاء مايكون فيه تجريح
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16 - سعودي غريب2017-10-17 22:39:58
ماتضيف؟؟؟؟على اي اساس كلفتها طيب...هالوزير موسوس ولا وش السالفه احد يقنعني بحالته الصحيه...يالعيسى لو سكتت ابركلك نصيحتي لك السكوت من ذهب
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15 - خاالد2017-10-17 22:38:38
ايه زين ..
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14 - مانع القحطاني2017-10-17 22:34:50
ياليتك تضع نظام حازم للحد من التطاول على المعلمين! تعرفون اهم فئتين في المجتمع همشتهم الانظمه وجعلتهم مسخره للسفهاء رجال الهيئة ورجال التعليم دورهم كبير جداً في تربية المجتمع وتوجيهه ولكن للاسف مهمشين
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13 - هو..2017-10-17 22:34:09
يمكن بالأمر خيرة
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12 - مزاجي كذا2017-10-17 22:33:57
امسي عليك بالخير يالعيسى قبل منام عندك إعفاءات ولا اكتفيت بنت الحمود اخاف اصبح الصبح يقولون الوزير أعفى نصف التعليم والقدر اعلق ويفوتني الحماس بالتعليقات
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11 -2017-10-17 22:29:45
الحرمه ما لها الا التدريس للبنات وبس
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10 - راي2017-10-17 22:26:29
كيف 3 ايام حكمت عليها انها لا تظيف شيء.. انت وش اضفت غير مهاترات قينان ..معقول راس الهرم التربوي يقول كلام غير مقبول منطقيا..اعطها الوقت والادوات والخطه وبعدين قوم بقياس عملها وفقا لاهداف الخطه..
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9 - اليعسوب 🐝2017-10-17 22:26:20
معاليكم تقول ( رأينا أنها لن تضيف جديداً يعمل على إنجاح البرنامج ) !! من خلال 72ساعة فقط !؟ المتعارف عليه أن أغلب أصحاب المناصب يعطى على الأقل 100 يوم لكي يأخذ فرصته لفهم الخطوط الرئيسيه لأداء مهمته!
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8 - طيب2017-10-17 22:24:53
ياليت تركي الشيخ يستلم التعليم ويشوف حل للمعلمين المشرفين ***
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7 - سين2017-10-17 22:22:09
رأينا أنها لن تضيف شيئا للبرنامج .. ثلاث ايام اختبار كافي لرؤيتك رأينا
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6 - مواطن2017-10-17 22:18:18
هل اختيار من يشغل منصب قيادي يكون عشوائي ٣ أيام هذا غريب على مسؤل ماعندك خطط مستقبلية غريب جدا
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5 - البرنس2017-10-17 22:16:38
افضل وزير تعليم يمسك تعليم لله درك يالعيسي
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4 - مشبب شبيب شيبوب2017-10-17 22:16:10
يعني أنت اللي بتضيف شي يالعيسى أنت أضفت عبء على الطلاب والمعلمين ووأولياء الأمور والوزارة
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3 - أبو مــــــــــــــاجد2017-10-17 22:15:56
أشـــــــــــــــــــك في بقائك على كرسي ( وزير ) 72 يوم .. اذا استمرت قراراتك بهذة الطريقة !!! والايام ستبين !!!
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2 - XYZ2017-10-17 22:14:40
يامعالي الوزير عملية إختيار الموظف لاتتم عن طريق المحاولة والخطأ "try and error method" إنما عبر عدد من الخطوات المتعارف عليها في عملية التوظيف. معذرة معالي الوزير فأنت بهذا القرار...لاأريد أن أكمل.
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1 - عارف2017-10-17 22:12:45
٣ ايام !!!!
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بواسطة : الاصيل
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