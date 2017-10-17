اتهمته باختطافها واغتصابها.. عائلة الفتاة المغربية “حنان” تُصعّد ضد الداعية “الفيزازي” وترفع دعوى ضدّه
صحيفة المرصد : رفعت عائلة الفتاة المغربية حنان زعبول، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الداعية محمد الفيزازي، بعد حوالي أسبوع من خروج قصتهما المثيرة للجدل إلى العلن في المغرب.
واتهمت “حنان” الفيزازي، باستغلالها وتحريض أشخاص على اختطافها والاعتداء عليها ، وفق موقع “اليوم24″ .
وقال رشيد زعبول، شقيق حنان، إن العائلة ستخرج للإعلام، وستعقد “ندوة صحفية” بمدينة الرحمة، لشرح ملابسات القضية والكشف عن تفاصيل الدعوة القضائية التي قدمتها المشتكية.
ومن المنتظر أن تنتقل حنان برفقة عائلتها إلى مدينة طنجة، بعدما تم استدعاؤها من الشرطة القضائية للاستمتاع إليها.
وتواصل المصالح الأمنية ذاتها، تحقيقاتها في الاتهامات التي وجهتها حنان، بتورط الداعية الفيزازي في قضية اختطافها واحتجازها واغتصابها.
وانتشرت قضية “الشيخ والفتاة” على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تصريحات صحافية أنه تزوجها لمدة خمسة أشهر “بالفاتحة”، وأسكنها بمقر جمعية تحتوى على كتب وسرير واحد، وكان يزورها فيه ساعة كل يوم، وهو ما نفاه الفيزازي، قبل أن يتراجع عن جميع أقواله.
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التعليقات
هالأعمال هي سبب خروج داعش
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شيخ يزني ويقذف ونزل الطفل يعني يقتل ثم يدعي الاسلام الاسلام منك براء ارهق الاسلام امثال هؤلاء العصاه المتلبسين بالدين والعياذ بالله منهم
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تم استدعاؤها من الشرطة القضائية ((((للاستمتاع ))))إليها.
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ت8 الآباء والآمهات غافلين عن ابناءهم وبناتهم روح انصح آولياء آمورهن لانهم المسؤوليين عن بناتهم بنات مراهقات في عمر الزهور مع جوال مليان برامج والبنت آمانه في اعناق آباءهن وآمهاتهن والزمن يخوف
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ت8 فتيات صغيرات وكبيرات متبطحات24 ساعه ع مواقع التواصل لارقيب ولاحسيب من الآهل والآباء والآمهات ! تفكك واهمال من الآهل لبناتهم والبنت عاطفية سهلة الاستدراج من ضعاف النفوس، روح وجه كلامك لآولياء امورهن
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ت8 روح وجه كلامك لآولياء امور البنات لانهم المسؤولين عن بناتهم روح وجه رسالتك للآباء والآمهات ****
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هذا الفيزازي تبرأ منه أبوه بعد فعلته الشنيعة بحق الفتاة، فبعد أن وعدها بالزواج بعد معاشرتها معاشرة الأزواج نكث عن عهده. ياويلك من ربك يا دعي يا فيزازي.
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أنتبهن يا بنات من وسائل التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتوتر وواتساب فهي أصبحت وسيلة للإيقاع بالعفيفات كما فعل الفيزازي وغيره الكثير ممن لايعلمهم إلّا الله. هؤلاء يستخدمون التقنية لنصب الأفخاخ للفرائس.
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هذا المسمى بداعية استغل صغر هذه الفتاة وفقر أهلها وسكنها في سكن لا يليق واغتصبها بعد اختطافها من قبل أعوانه أنه يستحق الشنق
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صور الزوج والزوجه والنونو حقهم
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هذا الفيزازي لا يختلف كثيرا عن منظر الإرهاب وشيخ الأخونج القرضاوي لا أقرضهما الله قرضا حسنا، همهما إشباع الشهوات التي مابين السرة والركبة، باسم الله وباسم الدين، والدين برئ منهما ومن أعمالهما.
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اللي منبطح اليمين لا يكون ولدهم
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ربنا ينصرها لو كانت علي حق
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ياالله صلاح النية والذريه يارب تصلحهم وتقبض ارواحهم ماجت الفضايح عليهم ولدهم وبنتهم يارب
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ليالي العرس ملس وايام الطلاق مخشرمات كذابه شاهدنا صورتها تركب على الباب الأيسر في سيارته وهي مبسوطه بالزاف
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