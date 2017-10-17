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“المصيبيح” يشن هجوما عنيفا على “داوود الشريان” وينصحه بأخذ دورة في أدب الحوار عند “لاري كنج”

“المصيبيح” يشن هجوما عنيفا على “داوود الشريان” وينصحه بأخذ دورة في أدب الحوار عند “لاري كنج”
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المرصد 87 7٬238 7 ساعات

صحيفة المرصد: انتقد المستشار التربوي والإعلامي الدكتور “سعود المصيبيح” مقدم برنامج “الثامنة” على قناة “MBC” داوود الشريان.
وقال “المصيبيح”، عبر سلسلة من التغريدات في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “شاهدت هذه الحلقة واستغربت من استمرار مسؤولي شركة الكهرباء مع محاور يفتقد للتهذيب وطريقته هي الزعيق والتهجم على الضيوف واستعراض عضلاته الصوتية”.
وأشار المصيبيح إلى أن “مثل الحوار يفتقد للموضوعية، ويكون الهدف هو الزعيق والاستعراض وانعدام اللياقة والأدب في الحوار وهذا أسلوب سيّئ جدًّا قابله أدب مسؤولي الكهرباء”.
وتابع: “أنصح هذا الزميل بأخذ دورة في الحوار عند الإعلامي القدير لاري كنج ومشاهدة بعض حلقاته، وكيف يحاور ويحترم ضيوفه ويعطيهم الفرصة وكيف يسأل بعمق وأدب”.وأردف “تقدّم المحاور في السن يفترض أن يعطيه أسلوبًا أرقى في احترام ضيوفه”، وللأسف توقعت أن يغادر الضيوف البرنامج فهو يهاجمهم ولا يعطيهم الفرصة”.
وكان الشريان قد شنّ هجومًا على شركة الكهرباء، خلال برنامجه “الثامنة” على MBC – بسبب مشكلاتها مع المستهلكين وعدم صيانة العدادات، واصفًا الشركة بأنها “قديمة وعداداتها من سنة كسرى وبها صلف”.وأضاف أن الشركة تصدر فواتيرها دون وجود طرف ثالث بينها وبين المشتركين، وأن رسائلها للمستهلك “ادفع وإلا بنقطع الكهرباء”.ومضى قائلًا: “بعض المشتركين يكسرون العداد، حتى يتم عمل صيانة له، وإذا ما كسروه لا يتم صيانة العداد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

87 - المتيم
2017-10-18 05:56:28
كلام الشريان سليم وانت الخطأ لانكم تبون تخطون في حق المواطن ولا احد يناقشكم ما تجون الا بلغة القوه***
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86 - احمد ابراهيم
2017-10-18 05:40:46
كان ودي ان التقرير الخاص بشركة الكهرباء يطلع بتقارير رقمية وأكثر دقة ومن واقع ملفاتهم وايش المشاكل التي عولجت وخاصة الفواتير وما هي الخدمات مابعد الخدمة ايش سوت الشركة لخدمة المجتمع ولا شئ اذكروا وحدة
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85 - فهد
2017-10-18 05:13:35
وخذوهم بالصوت قاعدته يذكرني بالإعلام والإعلاميين المصريين كله صريخ ، والله اعلامنا راقي لكن هذا ***
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84 - مواطن
2017-10-18 05:09:31
الشريان صوت المواطن انت صوت مين اكيد الشركات.
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83 - ابو باسل الشهري
2017-10-18 04:24:22
اتفق مع المصيبيح فيما ذكره لأن الشريان لا يحترم ضيوفه ويعتمد على الهياط الإعلامي لكسب مؤيدين
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82 - طاحون
2017-10-18 03:08:37
سنوات طويله لم يحصل هاذا التخبط لماذا في هاذا الوقت 😡
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81 - اسكود
2017-10-18 03:02:28
تعليق مخالف
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80 - اسكود
2017-10-18 02:59:06
انا اتذكر حلقه طرحها داوود الشريان وكانت عن محطات الوقود وكيف كانت تسئ للبلد وحطها تحت الاضواء لاكثر من حلقه والنتيجه واضحه للجميع اصبح لدينا محطات نظيفه وجميله مثل محطات الوقود في اوروبا
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79 - اسكود
2017-10-18 02:55:49
على الاقل داوود الشريان وصل صوت المواطن لكل من يهمه الامر انت ويش سويت جاي تعطينا دروس في ادب الحوار اقوووول انت ماعندك سالفه وتبي الشهره على حساب المذيع المخضرم دوود الشريان
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78 - لحلوح الليح
2017-10-18 02:36:21
يابن مصيبيح ... الله يرحم حالنا ... بالله أنت مصدق هالممثل ؟؟؟ ذي كلها حركات من ضمن وظيفته اللي يقدمها في السامنه .... يمتص غضب الغلابه .... ويعيشهم في أفلامه ...يعني يسوي فشة خلق للضعوف
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77 - NHA
2017-10-18 02:11:05
و بعدين شركه الكهرباء نظامهم ادفع بعدين تظلم كيف النظام هذا تخيل قاضي يصدر قرار ويقالك نفذ بعدين استأنف
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76 - NHA
2017-10-18 02:08:53
****************
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75 - ههههه
2017-10-18 02:08:04
ما ايييل لك الا دواو مابينفع معكم الحكي حق المواطن مهضوم
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74 - NHA
2017-10-18 02:07:42
المهندسين في القطاعات الاخرى عاطلين لماذا
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73 - NHA
2017-10-18 02:06:40
المستشار التربوي هههههههههه يليتك تسكت شوف معرض مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الاوسط في البحرين I guns مهندسين سعوديون يستعرضون طائرة بدون طيار صناعه سعودية 100% لماذا المهندسين في القطاعات
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72 - حائل
2017-10-18 01:56:16
يا المصيبيح ازعجك كلام الحق هذا يدل ع اننك راضي على تذمر المواطنين من فواتير الكهرباء اللي وصلت مبالغ خياليه داود الشريان كفى ووفى وصل الرساله الى من يهمه الامر
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71 -
2017-10-18 01:45:27
وش السالفه يالمصيبيح توك تطلع تدافع عن شركة الكهرب التي اخذت فلوس العالم بدون وجه حق والشريان كلامه في محله عدادات شركة الكهرب من 50 سنه هل انت يالمصيبيح لك مساهمات في شركة الكهرب المفروض تدعم الشريان
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70 -
2017-10-18 01:39:08
للامام داؤؤدبصراحه معجب للاءمانه برفع يدك اليسرى تشبيه بليغ جدابالحكم الدولي العالمي المنديالى جلال الغامدي١٠٠/١٠٠وايضاالحكم الدولي المونديالي مرعي العواجي ١٠٠/١٠٠ عليك بكروت خضراءصفراحمراء لامانع لدى
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69 - ع الشمري
2017-10-18 01:35:15
تعليق مخالف
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68 - ابو محمد
2017-10-18 01:28:33
روح نام يا المصيبيح الله يسعدك و الله شكلك مقهور من الشريان انت دكتور لكن ما أحد درى عنك 😄😄😂 النوم طيب
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67 -
2017-10-18 01:22:27
اللي ينتقدون الشريان اهم شي يوصل صوت المساكين للملك ولولاة الامر لايجاد الحلول
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66 - .......
2017-10-18 01:21:14
صدقت ي المصيبيح المشكله حكيه ماوراه ثمره بس يناعق بدون فايده المفروض من الضيوف انهم انسحبو بكرامتهم تابعت الجزء الاخير من الحلقه للامانه
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65 -
2017-10-18 01:21:14
ياليت داوود الشريان يستضيف وزير التعليم ويتناقش معه حول العطاله مع وجود نقص في المدارس للمعلمين
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64 - .[خالد].
2017-10-18 01:17:09
ساري المفعول حبك بالضمير >> أمتكن بالقلب ولع كهربا
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63 - فواصل
2017-10-18 01:16:12
يالمصبيح ماتحس بظيم المواطن القهر كل يوم ضريبه وارتفاع اسعار بكل شي يخص قوت المواطن وبيته يابلاش تنظير كافي تطبيل وترقيع والشريان لسان كل سعودي مقهور ومظيوم
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62 -
2017-10-18 01:13:59
ربي يوفقك ياداؤدوالله احبك في الله انت تنتقدوبه ناس ربمامايحبون ولايدانون النقدوربمالم يتعودوعلى النقداالمباشرامام ((المجتمع السعودي المطورالان))لقدمرت سنين طويله لم نرى مثلك عن نفسي انت مميز١٠٠/١٠٠
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61 - ابو محمد
2017-10-18 01:09:00
داوود الشريان يحترم المحترمين وهو للأمانة إعلامي متميز. اما المسؤولين اللي ما عنده الا ( خراط على بلاط ) فسوف يفضح أمرهم امام المشاهدين . وأنت يالمصيبيح ما **********
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60 - اب ت
2017-10-18 01:08:02
كانك صادق يالمصيبيح تعال بدال الشريان وخل نشوف وش تسوي انا اقول اسلوب داوود هو الانفع مع مثل هذه المواضيع
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59 - كااافشهم
2017-10-18 01:04:55
ولماذا تريد الشريان ان يقتدي بلاري كنج وديننا الحنيف ورسولنا عليه الصلاة والسلام هم القدوة لنا في كل شي من حديث وأكل وتعامل مع المسلم وغيره من الديانات الأخرى .
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58 -
2017-10-18 01:00:51
داوودالشريان ووليد الفراج وجهان لعملة واحدة جاءا للاعلام بالبرشوت.!!
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57 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-18 00:58:25
اتصل علىداوود واعزمه على القهوه ووجهه وانصحه بينك وبينه. فأنت كما يقولون مستشار تربوي وإعلامي. وداوود إعلامي حتى لو لجلجته واجد وينفص عيونه بس جماهيريته
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56 - زائر
2017-10-18 00:57:10
الموضوع في غايه الاهميه وأوافق الشريان بطرحه للمسؤليين في شركه الكهرباء ولكني اتفق مع الكاتب اُسلوب الشريان هابط كإعلامي ولا يعطي الفرصه للضيف للإجابة وللاسف أسلوبه يتغير ويصبح راقي مع عليه القوم
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55 - مواطن
2017-10-18 00:57:06
بعض الناس كان مسؤول في اكثر من ثلاث وزارات لاكن ما شاف المواطن منه اي فايدة يازين السكّات
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54 - فيصل
2017-10-18 00:56:37
الله لا يلومك ي داوود من**
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53 -
2017-10-18 00:54:57
٣٩. مميزجدا,😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 شاهد الاءسدعين الرقيب🐅🐅🐅🐅m,🐅🐅🐅🐅 الي الامام يادؤاؤؤدقناة البلدالمصريه (واعلامها) يجنن عندنقص خدمات
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52 - جبل طويق
2017-10-18 00:53:35
لنا احب الشريان انسان صادق ويحب مصلحه. المواطنين
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51 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-10-18 00:53:08
قال اللي ودي اقوله من زمان
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50 - حمدالربياوي
2017-10-18 00:48:36
يامصيبيح وينك عن قينان الغامدي يوم تطاول وتبجح على المعلمين والاُدباءاين انت عن وزيرالتعليم يوم يقول المعلمين مدعومين من جهات خارجية اذاانك حساس ولاترضى بالغلط وعندك نخوة وغيرة لأبناءوطنك ليه مارديت
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49 - فواصل
2017-10-18 00:47:10
تعليق مخالف
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48 - فواصل
2017-10-18 00:44:44
ياالمصبيح حتي كلمة الحق لايمكن اخرسها انت ووامثالك بماذا نفعتوا. المواطن تنظير فى تنظير والاستاذ الانسان الصادق ( دواود الشريان )تكلم بلسان الحق وبلاش تشكيك بالاخلاص للوطن وكلام الحق
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47 - فواصل
2017-10-18 00:42:17
ياالمصبيح حتي كلمة الحق لايمكن اخرسها انت ووامثالك بماذا نفعتوا. المواطن تنظير فى تنظيروالاستاذ الانسان الصادق ( دواود الشريان )تكلم بلسان الحق وبلاش تشكيك بالاخلاص للوطن وكلام الحق
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46 - مواطن
2017-10-18 00:41:52
انت بالمصيبح في فمك ملعقة من ذهب من زمان وحنا دارين وما عمرك انتقدت شيء طبل يا مطبل خل داوود يقول الحقيقة وش مزعجك واصل نومك احسن
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45 - ابو ناصر
2017-10-18 00:40:19
نصيحه للقناة احترام المتلقي فعليها الغاء***
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44 - ابو ناصر
2017-10-18 00:38:22
قناة هابط لا بد أن تقدم برامج تهريج وصراخ وعويل وبالله هل تتوفر بالشريان لو 1%ان يكون اعلامي لا يملك ثقافه ولا لغه سليمه ولا رقيب بالحوار رأس ماله الصراخ والعويل لو تلغي هذا البرنامج كان خير
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43 -
2017-10-18 00:34:03
استغفر الله
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42 - حمدالربياوي
2017-10-18 00:32:36
داوودالشريان يعتبر صوت المواطن نعم لأسلوبه الراقي في حل المشاكل ***
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41 - يعني يالمصيبيح تبغى داوود يطبطب على الشركه وهي ماطبطبت علينا
2017-10-18 00:32:35
نحن مع الادب في كل شيئ ولكن هذه الشركه سيئه وفي الغالب الشركه لاتعرف الادب مع المواطن فتقصمه بالفواتير الخاطئه وتحمله دفع ثمن فشلها وحتى حفرياتهم لشوارع الاسواء على الاطلاق فتجعل اعادة السفلته مطبات
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40 -
2017-10-18 00:31:28
للامام شريان (بعدفحص وتمحيص شديدين تذكرت جدي يقول لوالدي رحمهماالله به مقوله قديمه رحم الله الاموات (المقوله سواللي تبي ماعندك احد)لالا( الان اعكس المقوله بلى فيه احدمثل الشريان جعل عندنا٢٠مليون مثله)
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39 -
2017-10-18 00:22:22
ماسح القناة من رسيفر لاتعليق
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38 - الصدق ينقال
2017-10-18 00:20:05
تعليق مخالف
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37 - برنامج التحول الوطني 2020
2017-10-18 00:16:52
تعليق مخالف
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36 - ابو شدا
2017-10-18 00:16:18
500 ريال طارت. رجعت لشركة وسحبت برنت وما وجدت لها أثر ورجعت المسؤل عنها يقول احمد الله طيب وش تبغى. اذاً الشركه ماكله عرض وطول.
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35 -
2017-10-18 00:15:37
صح لسانك ياالمصيبيح والله داوود الشريان مثل فقاعة الصابون ماعنده غير الصياح وماعنده موضوعيه في الحوار ويفتقر لادانئ ادبيات الحوار لكن هذا ديدن قناةmBc
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34 - ابو شدا
2017-10-18 00:14:33
دود الشريان صادق .قسم بالله انا عن نفسي راجعت الشركة وطالبت بمراجعة الفاتورة لاني حاس فية زيادة 700 ريال ورفضوا الاستجابة.وكلما اراجعهم يخطوني. وطلعت وعلي 1700 وبعد يومين رحت لصراع اسدده وجدت 1200يتبع
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33 -
2017-10-18 00:14:21
١٠ العتيبي مميز
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32 - الحربي
2017-10-18 00:13:33
يعني يلمصيبيح ماحصلت الا الشريان تسبه عشانه يدافع عن المواطن الضعيف اللذي لاحول له ولا قوه لإيصال صوته للمسئولين والشريان مذيع معروف بجميع الدول العربيه اما انت يالمصيبيح مااحد درا عنك
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31 - بردقان (نايت شفت)
2017-10-18 00:11:56
أصدق الدكتور المهذب سعود ،**
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30 - ملاحظ ملاحظ
2017-10-18 00:11:24
تعليق مخالف
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29 - مجتهد
2017-10-18 00:10:34
تعليق مخالف
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28 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-10-18 00:08:36
*** الشريان يطرح قضايا لعل وعسى تنحل .
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27 -
2017-10-18 00:08:32
تعليق مخالف
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26 - الحجاج
2017-10-18 00:08:29
ويستخدم أسلوب ماأريكم إلا ماأرى وكأن أصحاب الوظائف أو المسؤولين الذين يحاورهم في أي موضوع أو مشكلة أو ملاحظات لإداراتهم لايفقهون شيئا وهو العالم المتخصص في كل المجالات ويفهم كل العلوم .
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25 - ملاحظ ملاحظ
2017-10-18 00:08:26
رقم 9 اجل متنفس من لا متنفس له .... وترى المسكنات تضر مع طول الوقت
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24 - صبحي
2017-10-18 00:06:36
الشريان اتوقع متفق مع الضيوف قبل مايحاورهم واذا عرفنا القناة عرفنا ليه الضيوف ما يمسدونه بالعقال اكيد المبلغ ضخم.
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23 - مواطن
2017-10-18 00:06:27
انت من المسؤلين القداما مايحبون النقد لازم تمدح فيه وطبل لهم الشريان انت صح
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22 - الحجاج
2017-10-18 00:05:35
*** لأنه هو إبن البلد الوحيد المخلص والمتفاني في خدمة البلاد والعباد ***
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21 - ملاحظ ملاحظ
2017-10-18 00:05:28
والله ماني شايف حوار في الحوار ..***
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20 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-18 00:03:05
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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19 - ملاحظ ملاحظ
2017-10-18 00:03:01
يا رقم 7 هذي حلول بلا مشاكل عفا الله عنك
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18 - الحجاج
2017-10-18 00:02:05
كلامك صحيح يادكتور سعود .داوود الشريان ***من نفسه محقق مع الضيوف وشوفوا ياناس أنا اللي يجيب حقوقكم ومتطلباتكم وكأن البلد بدون قيادة وحكومة
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17 - مجرة التبانة
2017-10-18 00:01:50
يؤدي دوره فقط... ***
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16 - مانع القحطاني
2017-10-18 00:00:50
تعليق مخالف
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15 - العتيبي
2017-10-18 00:00:19
الداوود اعلامي ومدرسة جديده نجح في فن الحوار في عصر التغيير .
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14 - سامر
2017-10-18 00:00:07
الشريان على الأقل وصل صوت المواطن ومتلمس وقريب من هموم المجتمع وانت ماعندك الا انتقاد المواطن لأنك بعيد عنهم اصلن انت عايش في رفاهية وغير مبال بهموم المواطن
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13 - بتنلي بنت مايباخ
2017-10-17 23:59:59
أحسنت يادكتر سعود، هذا الشخص الشريان يطرح مشاكل ولكن بلا حلول. المثل الإنكليزي يقول ((Solutions No Problems)).
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12 - ملاحظ ملاحظ
2017-10-17 23:58:37
يمكن وده يصير محامي بس خانه التعبير كالعاده ...ورفع الصوت من ضعف الحجه
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11 - نجداوي
2017-10-17 23:58:20
تعليق مخالف
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10 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-10-17 23:56:24
الضحية الشعب والمواطن والباقي موظفون لااكثر
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9 - -
2017-10-17 23:55:08
رغم بغضي لهذه القناة وبرامجها ولكن الشريان يتحدث بصوت وبلسان المواطن
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8 - ابوعلي990
2017-10-17 23:54:11
تعليق مخالف
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7 -
2017-10-17 23:54:06
الشريان بلسم بقلوبناوسخونه الحوارمهمه مطلوبه تبغاه يطبطب حناراضين بداؤدالشريان يسخن الضيوف حتى يجاوبوداؤدالشريان صوت المواطن وكمواطن مااحب اصيرشرابة خرج عقولة عادل امام ماضيعناالاالربربه وطبطبه الكتوف
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6 - خالد
2017-10-17 23:53:44
تعليق مخالف
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5 - مواطنة
2017-10-17 23:53:38
الله يجزاك خير الجزاء ياداوود الشريان فانت صوت المواطن الضعيف
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4 - سامر
2017-10-17 23:53:31
تعليق مخالف
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3 - بدر
2017-10-17 23:50:53
تعليق مخالف
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2 - Smile
2017-10-17 23:50:21
داوود أستاذ قدير وصوت المواطن الغلبان شفت حلقة الشباب المهندسين وانصفهم يكفي وصل صوتهم لكن انت يالمصيبيح ماذا قدمت لابناء الوطن ف احترام نفسك وتادب نحن نبغى الوضع يتعدل للاحسن ولانريد المجاملات فهمت
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1 - ظامي اليل
2017-10-17 23:49:02
ماشفت ألحلقه.على شان أعلق.
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أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
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كوثر الأربش

أوروبا و«الوهابية»
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د. محمد العوين

ترامب سيسقط ملالي قم!
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خلف الحربي

أغلى حجر عثرة
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كتاب الرياضة
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أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
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عادل التويجري

الإحباط !
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أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
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أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
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صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
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عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
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أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
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أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
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أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
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أحمد الشمراني

مصر التي في خاطري
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الاخبار الدولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 26 2٬001 13 ساعة
عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!

 وكالات 33 3٬506 15 ساعة
كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!

 المرصد 31 7٬072 19 ساعة
ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيم

 المرصد 46 6٬078 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 12 2٬122 3 ساعات
آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

 المرصد 98 3٬987 9 ساعات
بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

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أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!

 المرصد 36 7٬083 12 ساعة
اخبار فنية
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

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ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 167 18٬746 19 ساعة
“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديو

 المرصد 104 12٬175 يومين
بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»

 المرصد 106 14٬187 يومين
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شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 42 2٬611 6 ساعات
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 317 18٬561 يوم واحد
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

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شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

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يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

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بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

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فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

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شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

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اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

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جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

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زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

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العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

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هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

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تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

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اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

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كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

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حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

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المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

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“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

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جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

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الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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