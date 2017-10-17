“المصيبيح” يشن هجوما عنيفا على “داوود الشريان” وينصحه بأخذ دورة في أدب الحوار عند “لاري كنج”

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صحيفة المرصد: انتقد المستشار التربوي والإعلامي الدكتور “سعود المصيبيح” مقدم برنامج “الثامنة” على قناة “MBC” داوود الشريان.

وقال “المصيبيح”، عبر سلسلة من التغريدات في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “شاهدت هذه الحلقة واستغربت من استمرار مسؤولي شركة الكهرباء مع محاور يفتقد للتهذيب وطريقته هي الزعيق والتهجم على الضيوف واستعراض عضلاته الصوتية”.

وأشار المصيبيح إلى أن “مثل الحوار يفتقد للموضوعية، ويكون الهدف هو الزعيق والاستعراض وانعدام اللياقة والأدب في الحوار وهذا أسلوب سيّئ جدًّا قابله أدب مسؤولي الكهرباء”.

وتابع: “أنصح هذا الزميل بأخذ دورة في الحوار عند الإعلامي القدير لاري كنج ومشاهدة بعض حلقاته، وكيف يحاور ويحترم ضيوفه ويعطيهم الفرصة وكيف يسأل بعمق وأدب”.وأردف “تقدّم المحاور في السن يفترض أن يعطيه أسلوبًا أرقى في احترام ضيوفه”، وللأسف توقعت أن يغادر الضيوف البرنامج فهو يهاجمهم ولا يعطيهم الفرصة”.

وكان الشريان قد شنّ هجومًا على شركة الكهرباء، خلال برنامجه “الثامنة” على MBC – بسبب مشكلاتها مع المستهلكين وعدم صيانة العدادات، واصفًا الشركة بأنها “قديمة وعداداتها من سنة كسرى وبها صلف”.وأضاف أن الشركة تصدر فواتيرها دون وجود طرف ثالث بينها وبين المشتركين، وأن رسائلها للمستهلك “ادفع وإلا بنقطع الكهرباء”.ومضى قائلًا: “بعض المشتركين يكسرون العداد، حتى يتم عمل صيانة له، وإذا ما كسروه لا يتم صيانة العداد.