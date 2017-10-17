“المصيبيح” يشن هجوما عنيفا على “داوود الشريان” وينصحه بأخذ دورة في أدب الحوار عند “لاري كنج”
صحيفة المرصد: انتقد المستشار التربوي والإعلامي الدكتور “سعود المصيبيح” مقدم برنامج “الثامنة” على قناة “MBC” داوود الشريان.
وقال “المصيبيح”، عبر سلسلة من التغريدات في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “شاهدت هذه الحلقة واستغربت من استمرار مسؤولي شركة الكهرباء مع محاور يفتقد للتهذيب وطريقته هي الزعيق والتهجم على الضيوف واستعراض عضلاته الصوتية”.
وأشار المصيبيح إلى أن “مثل الحوار يفتقد للموضوعية، ويكون الهدف هو الزعيق والاستعراض وانعدام اللياقة والأدب في الحوار وهذا أسلوب سيّئ جدًّا قابله أدب مسؤولي الكهرباء”.
وتابع: “أنصح هذا الزميل بأخذ دورة في الحوار عند الإعلامي القدير لاري كنج ومشاهدة بعض حلقاته، وكيف يحاور ويحترم ضيوفه ويعطيهم الفرصة وكيف يسأل بعمق وأدب”.وأردف “تقدّم المحاور في السن يفترض أن يعطيه أسلوبًا أرقى في احترام ضيوفه”، وللأسف توقعت أن يغادر الضيوف البرنامج فهو يهاجمهم ولا يعطيهم الفرصة”.
وكان الشريان قد شنّ هجومًا على شركة الكهرباء، خلال برنامجه “الثامنة” على MBC – بسبب مشكلاتها مع المستهلكين وعدم صيانة العدادات، واصفًا الشركة بأنها “قديمة وعداداتها من سنة كسرى وبها صلف”.وأضاف أن الشركة تصدر فواتيرها دون وجود طرف ثالث بينها وبين المشتركين، وأن رسائلها للمستهلك “ادفع وإلا بنقطع الكهرباء”.ومضى قائلًا: “بعض المشتركين يكسرون العداد، حتى يتم عمل صيانة له، وإذا ما كسروه لا يتم صيانة العداد.
شاهدت هذه الحلقة وأستغربت من إستمرار مسئولي شركة الكهرباءمع محاور يفتقد للتهذيب وطريقته هي الزعيق والتهجم على الضيوف وإستعراض عضلاته الصوتية
— د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
كلام الشريان سليم وانت الخطأ لانكم تبون تخطون في حق المواطن ولا احد يناقشكم ما تجون الا بلغة القوه***
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كان ودي ان التقرير الخاص بشركة الكهرباء يطلع بتقارير رقمية وأكثر دقة ومن واقع ملفاتهم وايش المشاكل التي عولجت وخاصة الفواتير وما هي الخدمات مابعد الخدمة ايش سوت الشركة لخدمة المجتمع ولا شئ اذكروا وحدة
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وخذوهم بالصوت قاعدته يذكرني بالإعلام والإعلاميين المصريين كله صريخ ، والله اعلامنا راقي لكن هذا ***
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الشريان صوت المواطن انت صوت مين اكيد الشركات.
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اتفق مع المصيبيح فيما ذكره لأن الشريان لا يحترم ضيوفه ويعتمد على الهياط الإعلامي لكسب مؤيدين
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سنوات طويله لم يحصل هاذا التخبط لماذا في هاذا الوقت 😡
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انا اتذكر حلقه طرحها داوود الشريان وكانت عن محطات الوقود وكيف كانت تسئ للبلد وحطها تحت الاضواء لاكثر من حلقه والنتيجه واضحه للجميع اصبح لدينا محطات نظيفه وجميله مثل محطات الوقود في اوروبا
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على الاقل داوود الشريان وصل صوت المواطن لكل من يهمه الامر انت ويش سويت جاي تعطينا دروس في ادب الحوار اقوووول انت ماعندك سالفه وتبي الشهره على حساب المذيع المخضرم دوود الشريان
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يابن مصيبيح ... الله يرحم حالنا ... بالله أنت مصدق هالممثل ؟؟؟ ذي كلها حركات من ضمن وظيفته اللي يقدمها في السامنه .... يمتص غضب الغلابه .... ويعيشهم في أفلامه ...يعني يسوي فشة خلق للضعوف
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و بعدين شركه الكهرباء نظامهم ادفع بعدين تظلم كيف النظام هذا تخيل قاضي يصدر قرار ويقالك نفذ بعدين استأنف
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ما ايييل لك الا دواو مابينفع معكم الحكي حق المواطن مهضوم
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المهندسين في القطاعات الاخرى عاطلين لماذا
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المستشار التربوي هههههههههه يليتك تسكت شوف معرض مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الاوسط في البحرين I guns مهندسين سعوديون يستعرضون طائرة بدون طيار صناعه سعودية 100% لماذا المهندسين في القطاعات
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يا المصيبيح ازعجك كلام الحق هذا يدل ع اننك راضي على تذمر المواطنين من فواتير الكهرباء اللي وصلت مبالغ خياليه داود الشريان كفى ووفى وصل الرساله الى من يهمه الامر
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وش السالفه يالمصيبيح توك تطلع تدافع عن شركة الكهرب التي اخذت فلوس العالم بدون وجه حق والشريان كلامه في محله عدادات شركة الكهرب من 50 سنه هل انت يالمصيبيح لك مساهمات في شركة الكهرب المفروض تدعم الشريان
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للامام داؤؤدبصراحه معجب للاءمانه برفع يدك اليسرى تشبيه بليغ جدابالحكم الدولي العالمي المنديالى جلال الغامدي١٠٠/١٠٠وايضاالحكم الدولي المونديالي مرعي العواجي ١٠٠/١٠٠ عليك بكروت خضراءصفراحمراء لامانع لدى
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روح نام يا المصيبيح الله يسعدك و الله شكلك مقهور من الشريان انت دكتور لكن ما أحد درى عنك 😄😄😂 النوم طيب
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اللي ينتقدون الشريان اهم شي يوصل صوت المساكين للملك ولولاة الامر لايجاد الحلول
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صدقت ي المصيبيح المشكله حكيه ماوراه ثمره بس يناعق بدون فايده المفروض من الضيوف انهم انسحبو بكرامتهم تابعت الجزء الاخير من الحلقه للامانه
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ياليت داوود الشريان يستضيف وزير التعليم ويتناقش معه حول العطاله مع وجود نقص في المدارس للمعلمين
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ساري المفعول حبك بالضمير >> أمتكن بالقلب ولع كهربا
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يالمصبيح ماتحس بظيم المواطن القهر كل يوم ضريبه وارتفاع اسعار بكل شي يخص قوت المواطن وبيته يابلاش تنظير كافي تطبيل وترقيع والشريان لسان كل سعودي مقهور ومظيوم
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ربي يوفقك ياداؤدوالله احبك في الله انت تنتقدوبه ناس ربمامايحبون ولايدانون النقدوربمالم يتعودوعلى النقداالمباشرامام ((المجتمع السعودي المطورالان))لقدمرت سنين طويله لم نرى مثلك عن نفسي انت مميز١٠٠/١٠٠
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داوود الشريان يحترم المحترمين وهو للأمانة إعلامي متميز. اما المسؤولين اللي ما عنده الا ( خراط على بلاط ) فسوف يفضح أمرهم امام المشاهدين . وأنت يالمصيبيح ما **********
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كانك صادق يالمصيبيح تعال بدال الشريان وخل نشوف وش تسوي انا اقول اسلوب داوود هو الانفع مع مثل هذه المواضيع
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ولماذا تريد الشريان ان يقتدي بلاري كنج وديننا الحنيف ورسولنا عليه الصلاة والسلام هم القدوة لنا في كل شي من حديث وأكل وتعامل مع المسلم وغيره من الديانات الأخرى .
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داوودالشريان ووليد الفراج وجهان لعملة واحدة جاءا للاعلام بالبرشوت.!!
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اتصل علىداوود واعزمه على القهوه ووجهه وانصحه بينك وبينه. فأنت كما يقولون مستشار تربوي وإعلامي. وداوود إعلامي حتى لو لجلجته واجد وينفص عيونه بس جماهيريته
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الموضوع في غايه الاهميه وأوافق الشريان بطرحه للمسؤليين في شركه الكهرباء ولكني اتفق مع الكاتب اُسلوب الشريان هابط كإعلامي ولا يعطي الفرصه للضيف للإجابة وللاسف أسلوبه يتغير ويصبح راقي مع عليه القوم
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بعض الناس كان مسؤول في اكثر من ثلاث وزارات لاكن ما شاف المواطن منه اي فايدة يازين السكّات
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الله لا يلومك ي داوود من**
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٣٩. مميزجدا,😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 شاهد الاءسدعين الرقيب🐅🐅🐅🐅m,🐅🐅🐅🐅 الي الامام يادؤاؤؤدقناة البلدالمصريه (واعلامها) يجنن عندنقص خدمات
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لنا احب الشريان انسان صادق ويحب مصلحه. المواطنين
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قال اللي ودي اقوله من زمان
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يامصيبيح وينك عن قينان الغامدي يوم تطاول وتبجح على المعلمين والاُدباءاين انت عن وزيرالتعليم يوم يقول المعلمين مدعومين من جهات خارجية اذاانك حساس ولاترضى بالغلط وعندك نخوة وغيرة لأبناءوطنك ليه مارديت
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ياالمصبيح حتي كلمة الحق لايمكن اخرسها انت ووامثالك بماذا نفعتوا. المواطن تنظير فى تنظير والاستاذ الانسان الصادق ( دواود الشريان )تكلم بلسان الحق وبلاش تشكيك بالاخلاص للوطن وكلام الحق
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ياالمصبيح حتي كلمة الحق لايمكن اخرسها انت ووامثالك بماذا نفعتوا. المواطن تنظير فى تنظيروالاستاذ الانسان الصادق ( دواود الشريان )تكلم بلسان الحق وبلاش تشكيك بالاخلاص للوطن وكلام الحق
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انت بالمصيبح في فمك ملعقة من ذهب من زمان وحنا دارين وما عمرك انتقدت شيء طبل يا مطبل خل داوود يقول الحقيقة وش مزعجك واصل نومك احسن
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نصيحه للقناة احترام المتلقي فعليها الغاء***
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قناة هابط لا بد أن تقدم برامج تهريج وصراخ وعويل وبالله هل تتوفر بالشريان لو 1%ان يكون اعلامي لا يملك ثقافه ولا لغه سليمه ولا رقيب بالحوار رأس ماله الصراخ والعويل لو تلغي هذا البرنامج كان خير
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استغفر الله
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داوودالشريان يعتبر صوت المواطن نعم لأسلوبه الراقي في حل المشاكل ***
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نحن مع الادب في كل شيئ ولكن هذه الشركه سيئه وفي الغالب الشركه لاتعرف الادب مع المواطن فتقصمه بالفواتير الخاطئه وتحمله دفع ثمن فشلها وحتى حفرياتهم لشوارع الاسواء على الاطلاق فتجعل اعادة السفلته مطبات
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للامام شريان (بعدفحص وتمحيص شديدين تذكرت جدي يقول لوالدي رحمهماالله به مقوله قديمه رحم الله الاموات (المقوله سواللي تبي ماعندك احد)لالا( الان اعكس المقوله بلى فيه احدمثل الشريان جعل عندنا٢٠مليون مثله)
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ماسح القناة من رسيفر لاتعليق
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500 ريال طارت. رجعت لشركة وسحبت برنت وما وجدت لها أثر ورجعت المسؤل عنها يقول احمد الله طيب وش تبغى. اذاً الشركه ماكله عرض وطول.
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صح لسانك ياالمصيبيح والله داوود الشريان مثل فقاعة الصابون ماعنده غير الصياح وماعنده موضوعيه في الحوار ويفتقر لادانئ ادبيات الحوار لكن هذا ديدن قناةmBc
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دود الشريان صادق .قسم بالله انا عن نفسي راجعت الشركة وطالبت بمراجعة الفاتورة لاني حاس فية زيادة 700 ريال ورفضوا الاستجابة.وكلما اراجعهم يخطوني. وطلعت وعلي 1700 وبعد يومين رحت لصراع اسدده وجدت 1200يتبع
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١٠ العتيبي مميز
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يعني يلمصيبيح ماحصلت الا الشريان تسبه عشانه يدافع عن المواطن الضعيف اللذي لاحول له ولا قوه لإيصال صوته للمسئولين والشريان مذيع معروف بجميع الدول العربيه اما انت يالمصيبيح مااحد درا عنك
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أصدق الدكتور المهذب سعود ،**
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*** الشريان يطرح قضايا لعل وعسى تنحل .
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ويستخدم أسلوب ماأريكم إلا ماأرى وكأن أصحاب الوظائف أو المسؤولين الذين يحاورهم في أي موضوع أو مشكلة أو ملاحظات لإداراتهم لايفقهون شيئا وهو العالم المتخصص في كل المجالات ويفهم كل العلوم .
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رقم 9 اجل متنفس من لا متنفس له .... وترى المسكنات تضر مع طول الوقت
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الشريان اتوقع متفق مع الضيوف قبل مايحاورهم واذا عرفنا القناة عرفنا ليه الضيوف ما يمسدونه بالعقال اكيد المبلغ ضخم.
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انت من المسؤلين القداما مايحبون النقد لازم تمدح فيه وطبل لهم الشريان انت صح
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*** لأنه هو إبن البلد الوحيد المخلص والمتفاني في خدمة البلاد والعباد ***
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والله ماني شايف حوار في الحوار ..***
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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يا رقم 7 هذي حلول بلا مشاكل عفا الله عنك
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كلامك صحيح يادكتور سعود .داوود الشريان ***من نفسه محقق مع الضيوف وشوفوا ياناس أنا اللي يجيب حقوقكم ومتطلباتكم وكأن البلد بدون قيادة وحكومة
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يؤدي دوره فقط... ***
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الداوود اعلامي ومدرسة جديده نجح في فن الحوار في عصر التغيير .
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الشريان على الأقل وصل صوت المواطن ومتلمس وقريب من هموم المجتمع وانت ماعندك الا انتقاد المواطن لأنك بعيد عنهم اصلن انت عايش في رفاهية وغير مبال بهموم المواطن
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أحسنت يادكتر سعود، هذا الشخص الشريان يطرح مشاكل ولكن بلا حلول. المثل الإنكليزي يقول ((Solutions No Problems)).
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يمكن وده يصير محامي بس خانه التعبير كالعاده ...ورفع الصوت من ضعف الحجه
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الضحية الشعب والمواطن والباقي موظفون لااكثر
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رغم بغضي لهذه القناة وبرامجها ولكن الشريان يتحدث بصوت وبلسان المواطن
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الشريان بلسم بقلوبناوسخونه الحوارمهمه مطلوبه تبغاه يطبطب حناراضين بداؤدالشريان يسخن الضيوف حتى يجاوبوداؤدالشريان صوت المواطن وكمواطن مااحب اصيرشرابة خرج عقولة عادل امام ماضيعناالاالربربه وطبطبه الكتوف
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الله يجزاك خير الجزاء ياداوود الشريان فانت صوت المواطن الضعيف
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داوود أستاذ قدير وصوت المواطن الغلبان شفت حلقة الشباب المهندسين وانصفهم يكفي وصل صوتهم لكن انت يالمصيبيح ماذا قدمت لابناء الوطن ف احترام نفسك وتادب نحن نبغى الوضع يتعدل للاحسن ولانريد المجاملات فهمت
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ماشفت ألحلقه.على شان أعلق.
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