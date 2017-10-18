شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”
ترجمة صحيفة المرصد : “الغيرة فاقت رابط الأخوة بين أسدين ” ، هذا ما ظهر خلال فيديو نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية لحظة نشوب معركة بين أسدين أشقاء ، تنافساً على “لبؤة”، كانت تواعد الأخ الأصغر ، لكن أخيه الأكبر قرر أن يحتفظ بها لنفسه ، وبفرض سيطرته وهيمنته .
ووفقًا للصحيفة ، تعود تفاصيل الواقعة، عندما استيقظ الأسد الأصغر من نومه على مجيء “اللبؤة” ، وذلك في محمية ماساي مارا في كينيا ، وحينما قررا أن يتواعدا، كان الأسد الأكبر يراقبهما بغضب ، وفجأة أقدم عليهم .
واندلعت معركة شرسة بين الطرفين، اللذين أخذا يضربان بعضهما بمخالبهما ، وبعد أن كان الأسد الأصغر هو الفائز، استطاع شقيقه الأكبر من اللحاق به وطرحه أرضًا.
واتضح من الفيديو أن الأخ الأصغر قد أدرك أنه سيخسر المعركة لا محالة فلم يجد أمامه سوى الاستسلام ، ليفوز الأسد الأكبر بالأنثى .
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التعليقات
واحد اسد والثاني دجاجة
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وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)
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وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ (23)
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إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22)
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في الحديث ان الله ياتي بالعنزه القرناء التي نطحت العنزه التي لا قرن لها يوم القيامه فيعطي لهذه قرن و يقول لها ان تنطحها ثم يقول لهما كونوا ترابا ، فهذا لانهما من نفس القطيع فلم يقل عنزه و اسد مثلا
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دول حيوانات حنشبه نفسنا بالحيوانات كمان هيه ناقصه دي برمجه لغويه عصبيه اصحوا ، كل شيئ مقسوم و كل شيئ نصيب و عسى انت تكرهواشيئا و هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم و الله يعلم و انت لا تعلمون
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حتى الاسود تخرفنت حسبي الله عليكي من لبوه ماسلمنا منكم لابشر ولاحيوانات يالمزز)=
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والله ماف اكثر من خنزره هالشعب المتناقض الكذاب المنهار من كل ناحية الحيوان اكثر غيره وهذاك الخسيس يسوق لها الفتن ويدعي انه مسلم ولا يدخل الجنة ديوث
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حسبي الله على اللبوه. اللي فرقت بين أخ وشقيقه ،
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المفروض من الأسد الكبير يوم. شاف أخوه الصغير متعلق في اللبوه هو يحبها وهي. تحبه كان بارك لهم , وانا ما الومك يا الأسد الكبير لئنك ان صدمت من الموقف . أتمنى لك ولخوك الشفاء العاجل
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المفروض من الأسد الكبير يوم. شاف أخوه الصغير متعلق في اللبوه هو يحبها وهي. تحبه كان بارك لهم , وانا ما الومك يا الأسد الكبير لئنك ان صدمت من الموقف . أتمنى لك ولخوك الشفاء العاجل
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كانوا اخوان واحباب بس سبحان الله دايما الحريم سبب المشاكل
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تكافؤ النسب يسبب مشاكل ويفرق الأحباب💔😔
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يمكن مافي تكافؤ في النسب عشان كذا اخوها عضلها عن الزواج😔
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الحيوان الوحيد المشابه لخامئني هو الخنزير تمامآ فلا تستغرب من اتباع المجوس بفقدانهم الكرامه والغيره فهم فصيلتهم تشبه لفصيله الخنازير
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هاذي الحيوانات خلقها الله لاتكلم ولكن تشعر وتحس وعندها غيره وتدافع عن اعراضها حتى الموت عكس اتباع خامئني الذينا باعو كرامتهم وخالفو الفطره السليمه وغسلت ادمغتهم وانتهكت اعراضهم كالخنازير
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قولنا اسود لكن تطلع خرفااان ؟! ههههههههه
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كل الحيوانات عندها غيره إلا بني علمان وليبرال عساهم للقطيعه
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يا انهار اسود ومنيل في ستين نيله حتى الأسد بيتخرفن يادي المصيبه كل يوم واحنا بنشوف خرفان بشريه بتتخرفن على الستات والمره دي طلعلنا خروف حيواني بس هما في النهايه كلهم خرفان ياانهار ابوكو اسود جتكو نيله
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دايم المشاكل تبدا من الاناث سوا بشر او حيونات
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سبحان الله حتى الحيوانات عندهم غيره بالفطره ليت اتباع خامئني والليبراليون يتعلمون من هاذا الحيوانات الفطره السليمه وتصبح عندهم غيره على محارمهم اعراضهم
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النبوة عاملة عمليات تجميل
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//15 - ابوصالح سكري// أكيد قصدك لا قوة إلّا مع الله. وليس ((لا قوة مع الله)).
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حتى الحيوان يتخرفن🐑 امبااااااااااع الأسد صار خروف هههههههه خرفان اللبؤة 🐑🐑🐑🐑🐑 امبااااااااع
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ااامش .. شوي ويشبك الفيش
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الانثى في جميع المخلوقات فتنة في الدنيا وهي سبب نزول ادم من الجنة
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الاسد سيد الغابة سبحان الله النملة هبلت في الاسد بس يبكي ويصارخ وومن ينقذ الاسد من النملة وووالنملة جوة اذن الاسد بس تعضوة والاسد مقهور بس يبكي من ينقذ الاسد ووين المنقذ الله اكبر لا قوة مع الله
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الاسد سيد الغابة سبحان الله النملة هبلت في الاسد بس يبكي ويصارخ وومن ينقذ الاسد من النملة وووالنملة جوة اذن الاسد بس تعضوة والاسد مقهور بس يبكي من ينقذ الاسد ووين المنقذ الله اكبر لا قوة مع الله
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تعليق مخالف
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اول مابدأت بالفتنه جلست تتبطح امامه الين اعمة بصيرته وجعلته يهاجم شقيقه
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وش اسقط العراق سوى مكر انثى تبغون اكثر من اسقاط دوله ..
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افا حتى الاسود طلعت خرفان لبوءة خرفنتهم
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3 - Rima ريما🗨°•🙇 2017-10-18 00:18:46 الغيرة حتى عند الحيوان!!!!! ماهي غيره ياريما هذا الجنس الأنثوي سوا في البشر وبين الحيوانات دمار شامل تفرق ولا تسد
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لبوة مالها أمان
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عاد هم زودوها قالو أشقاء الاسدين وش دراهم هل لهم كرت عائلة او سوو لهم فحص هه
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قايلكم الأناثي ماوراهم غير المصائب والنكبات حتى بين الحيونات فرقت بين اشقاء اي جنس انثوي سواء بشري او حيواني ما وراهم غير التهلكه والدمار ،، اهيب
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اخوه 🦁🦁وتفرقو وزرعت بينهم العداوه والسبب انثى "لبوة" مثل بعض البشر
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هؤلاء مش اسود هؤلاء 🐑🐑 خرفان يتهاوشون من أجل الفوز بانثى حتى الأسد امام الانثى يقلب خـ🐑ـــروف😂
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الغيرة حتى عند الحيوان!
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ههه هو انسان لكي يواعد "كثار اللبوات لكن الأسد الكبير ليه يبي اللبوه حبيبت اخوه الصغير!اكيد غار شافهم يحبون بعض ⛐
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ناقصين عقل ماعندهم سيطرة على شهوتهم
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