فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يُظهر مشاجرة” سيدتين” مع رجال الأمن داخل أحد المتاجر الكبرى بفيلادلفيا.

وقالت الصحيفة إنه تم احتجاز السيدتين داخل المتجر، بعد اتهمامها بسرقة الأشياء من على أرفف المتجر، وأنه عندما اكتشف الموظفون الأمر قاموا بإغلاق المتجر، لحين وصول الشرطة.

وبينت الصحيفة أن شريط الفيديو تم تصويره من خارج المتجر المقفل على النساء، وهن يصرخن على الموظفين ويطالبنهم بالسماح لهن بالمغادرة، ثم تقوم أحدهن بركل الباب بكل قوة ولكن دون جدوى.

وبينت الصحيفة أنه عندما استمر إغلاق باب المتجر عليهن، انتزعت إحدى السيدتين الأشياء الموجود على الأرفف، وقامت بقذف أحد الموظفين بها وسيدة أخرى كانت إلى جواره.

وتابعت: عندما وصل رجل الشرطة حاولت إحدى السيدتين الخروج، ولكنه دفعها بكل قوة إلى داخل المتجر، وحاول أن يقيدها، إلا أن السيدة قامت بالصراخ، وضربته في محاولة للفكاك من قبضته إلا أنه قام بطرحها أرضًا وأخذ يضربها باللكمات على رأسها وجسدها، وهنا حاولت شريكتها أن تتدخل.

وفي النهاية وصل 4 من رجال الأمن، حيث قيدا كلا السيدتين، وقاموا بأخذهما إلى سيارات الشرطة.