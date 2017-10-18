فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو يُظهر مشاجرة” سيدتين” مع رجال الأمن داخل أحد المتاجر الكبرى بفيلادلفيا.
وقالت الصحيفة إنه تم احتجاز السيدتين داخل المتجر، بعد اتهمامها بسرقة الأشياء من على أرفف المتجر، وأنه عندما اكتشف الموظفون الأمر قاموا بإغلاق المتجر، لحين وصول الشرطة.
وبينت الصحيفة أن شريط الفيديو تم تصويره من خارج المتجر المقفل على النساء، وهن يصرخن على الموظفين ويطالبنهم بالسماح لهن بالمغادرة، ثم تقوم أحدهن بركل الباب بكل قوة ولكن دون جدوى.
وبينت الصحيفة أنه عندما استمر إغلاق باب المتجر عليهن، انتزعت إحدى السيدتين الأشياء الموجود على الأرفف، وقامت بقذف أحد الموظفين بها وسيدة أخرى كانت إلى جواره.
وتابعت: عندما وصل رجل الشرطة حاولت إحدى السيدتين الخروج، ولكنه دفعها بكل قوة إلى داخل المتجر، وحاول أن يقيدها، إلا أن السيدة قامت بالصراخ، وضربته في محاولة للفكاك من قبضته إلا أنه قام بطرحها أرضًا وأخذ يضربها باللكمات على رأسها وجسدها، وهنا حاولت شريكتها أن تتدخل.
وفي النهاية وصل 4 من رجال الأمن، حيث قيدا كلا السيدتين، وقاموا بأخذهما إلى سيارات الشرطة.
التعليقات
بيجي يوم ونشوف الحريم يصير فيهم كذا وراح يندمون على الكرامه والاحترام اللي كانو يتمتعون فيها
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المراه مستوره عندنا ::تجي للخباز تطفش لين يجيك الدور وفِي الأخير تجي إمراه متاخذ ولا ثانيه عند الخباز؟؟ في طريق عام عندما تحاول إمراه قطع الشارع تقف لها كل السيارات لكي تعبر ؛؛ سيذهب احترام المراه!!!
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الله يستر قاعد أتخيل هذا الوضع لو هو عندنا ... في شارع منصور أو جنوب جده ... من بيسيطر عليهم ....
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ياااااااااااالااااااااااااال.....
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تعليق رقم ٤ شكلك عانيت من السود او احد خانك مع اسود مالومك
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هاذي الحرية الي تبيها بعض اشباه النساء تعامل كالحيوان...لاعزه الى بالاسلام
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سراقات يستاهلون العقاب عندهم صرامه في العقاب سواء كان الغلطان ذكر او انثى العقاب واحد وبصرامه
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كل همهم يلاقوا فجوة عشان يحطو الخلل والمشكلة ف الدين والولاية والحجاب 😂
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بس ف هذا الخبر صم بكم عمي عشان الاهانة م دول أوروبية الي شغالين تلميع فيهم ومدح وانا اقول ان الحيوان ف الغرب له حقوق وكرامة اكثر م المرأة عندهم😂
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تخيلوا معي لوحدث هذا الأمر عندنا في السعودية مع انا والحمدلله المرأة عندنامعززة مكرمة لارايت قطيع الليبرالية والملحدين والكتاب يستنكرون هاذي الحادثة والليبراليين يعلقون وأن المرأة الغربية لها حقوق 😂
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وين حقوق المرأة عندهم ولا شاطرين بس على المراه المسلمة عجبييي
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ههههههههههة حسيت ان يصارع رجال مو مراءة
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اذا هذا تعامل الشرطة مع المراه كيف عامة الرجال عندهم!!
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هذي معاملة العلمانيه والملحدة للنساء فى الغرب٠
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7 - بسمه 🤣🤣 عيب عليك تغتاب اختنا وبنت بلدنا بهذه الطريقه اللا رجولية والله عيب عليك
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هاذي كرامه المراة بالغرب تداس تحت اقدام البلطجيه
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6. نصيحه لاتغتاب ولاتسخر. وجزاك الله خيرا
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يجب الحذر كثير اصحاب محلات لاشافو اي سيدة شريفة لاتستجيب لحركاتهم الخبيثة يفضحونها في السرقة وهم كذابين لا يخافون الله والعسكري يصدق الخونة واي سيدة اكيد لاتقبل الفضيحة كثيرقصصهم اصحاب المحلات مجرمين
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ويلوموني يوم اقول لعن ابوش يالشرطة الامريكيه NO رحمه NO تفاهم تمثثل للتعليمات ولا يفقعوووون وجهك الين الي يعرفك ينكرك ما عاد يعرف ذا وجهك ولا مقفاك
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بسمه 🤣🤣
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أول مرة يصدق أبو نواف في التعليقات
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فيه دول كثيره تعاني من هؤلاء السود وهم يتكاثرون مثل القطط حول المطاعم
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أمريكا تورطوا في هؤلاء الأفارقة الذين لا يعرفون الأدب ولا النظام ولا هم لهم غير الاكل والطرب والسكر والمخدرات
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تعامل صارم من الشرطة الامريكية وعندنا الهندي يصعد فوق الدورية ويكسرها ويعامل بلطف ولين وغيره مثل الجنسية العربية المعروفة ابو وزره ونشوق الحرامي يجب الضرب بيد من حديد عندالقبض على المجرمين العابثين😡
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مسكينة. تسرق حتى تعيش تبي تأكل وتؤكل عيالها عايشة في مجتمع أمريكي لايحرم ولا يمد يد المساعده للفقراء والمساكين والمعدومين. لو هي عندنا لاشبعتها الدوله من الضمان والجمعيات وزكوات وصدقات أهل الخير
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