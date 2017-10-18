بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

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ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على جريمة مروعة حدثت في تايلاند ، حيث أطلق جندي تايلاندي النار من مسدسه، على زوجته الحامل في السوبر ماركت .

وفي التفاصيل، واجه بيشيت تشومبونشو (41 عاما) تهمة إطلاق النار على زوجته سيرينبورن ( 40 عاماً)، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما غادرت منزل الزوجية هذا الشهر وطلبت الطلاق.

وأوضحت الصحيفة ، أن الزوجة المقتولة غادرت إلى بيت أبيها، بعدما اكتشفت أن زوجها لديه عشيقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزوج القاتل، أطلق الرصاص تجاه صدره بعدما قتل زوجته، مبينًا أمام جهات التحقيقات أنه أطلق النار على زوجته ثلاث مرات من الخلف أمام المتسوقين في سوبر ماركت محلي، وذلك بعدما رفضت رجوعها له مجددًا.

الجدير بالذكر أن الزوجة لقيت مصرعها فى المستشفى بعد وقت قصير من إطلاق النار، فيما تعافى الزوج القاتل من من جرحه الذى أصيب به بنفسه تحت حراسة الشرطة فى المستشفى .

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