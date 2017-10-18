بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت
ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على جريمة مروعة حدثت في تايلاند ، حيث أطلق جندي تايلاندي النار من مسدسه، على زوجته الحامل في السوبر ماركت .
وفي التفاصيل، واجه بيشيت تشومبونشو (41 عاما) تهمة إطلاق النار على زوجته سيرينبورن ( 40 عاماً)، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما غادرت منزل الزوجية هذا الشهر وطلبت الطلاق.
وأوضحت الصحيفة ، أن الزوجة المقتولة غادرت إلى بيت أبيها، بعدما اكتشفت أن زوجها لديه عشيقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الزوج القاتل، أطلق الرصاص تجاه صدره بعدما قتل زوجته، مبينًا أمام جهات التحقيقات أنه أطلق النار على زوجته ثلاث مرات من الخلف أمام المتسوقين في سوبر ماركت محلي، وذلك بعدما رفضت رجوعها له مجددًا.
الجدير بالذكر أن الزوجة لقيت مصرعها فى المستشفى بعد وقت قصير من إطلاق النار، فيما تعافى الزوج القاتل من من جرحه الذى أصيب به بنفسه تحت حراسة الشرطة فى المستشفى .
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التعليقات
ت10 اجل تقول او تقولين العشيقة نزوة وسحابة صيف وتعدي؟يعني عادي يكون للزوج عشيقة يلعب معها ويتسلى واذا شبع منها يرجع لزوجته بكل بساطه وكأن شيئا لم يكن؟!!؟ ف الدين والشرع مافيه شي اسمه عشيقة ونزوة وتعدي
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عواطف المرأة آفة مدمرة لبعض الرجال
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سبحان الله على ان له عشيقه يبغى زوجته وشكله يحبها مافي مثل الزوجه ومهما كان ترى الزوجه لها مكانه كبيره في قلب زوجه والعشيقه ماهي الا نزوه او سحابه صيف وتعدي
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زوجة شهيد ي قلبي لاتقولين كذا يا خيتي أن شاءالله ربي يعوضك لاتياسين
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البوذية تغار وابناء المسلمين متخنزرين الديـ لع الله ع من رباكم يا كـ
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ت 4 زوجة شهيد يارب انك تعوضها خير منه وأنك تعوضه هو الجنة
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أختي زائره لماذا التعميم يا أختي الكريمة تعلمين أن جل المشاركين في هذه الصحيفة من الرجال وإن حدث لك ظرف اجتماعي معين لا تحكمي على كل الرجال وفقك الله في حياتك
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يعني فوق ماهو خاين ولديه عشيقه بالحرام يبيها تسكت وترضى وتسامحه وترجع له !!!! ويوم رفضت انها تعيش مع خاين ولعاب حفاظاً على كرامتها راح وقتلها شوفوا الحقاره والخسه والدناءه والانحطاط اللي هو فيها
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ياليتني اموت وارتاح من الدنيا كرهت الحياه بعد زوجي الله يعوضني فيه انشاءالله
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يالخسيس تقتلها وش تبي احمد ربك ماطلبت نفقه
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بعدما اكتشفت أن زوجها لديه عشيقة. دايما اشباه الرجال مالهم امان عيونهم زايغه وعقولهم ناقصه
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الرجال مالهم امان حاقدين وناقصين عقل
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