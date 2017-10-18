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الرئيسية / بالفيديو: المشرفة على قصر الشيخ سلطان بن سحيم : السلطات القطرية ضربوني وهددوني بالقتل

بالفيديو: المشرفة على قصر الشيخ سلطان بن سحيم : السلطات القطرية ضربوني وهددوني بالقتل

بالفيديو: المشرفة على قصر الشيخ سلطان بن سحيم : السلطات القطرية ضربوني وهددوني بالقتل
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المرصد 16 2٬316 5 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات : كشفت المشرفة على قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، السودانية سحر الشيخ، عن اللحظات الأخيرة لها في قطر، وكيف رحلها الأمن القطري من الدوحة بعد ضربها وإهانتها وتهديدها بالقتل وحتى باغتيالها في بلادها السودان.
وتحدثت سحر الشيخ لـ”سكاي نيوز عربية” عن حالة الخوف التي تسود، وعن حالات الاختفاء القسري في صفوف العاملين في قطر، مؤكدة أن ما شهدته في الدوحة على يد الأمن القطري، أكد لها أن السلطات القطرية ترعى الإرهاب، بحسب وصفها، لأنها تعرضت للإرهاب على يد الأمن.

الأمن القطري اقتحمت مقر سكنها في الدوحة
وقالت سحر لـ”سكاي نيوز عربية” إن مجموعة من الأمن القطري اقتحمت مقر سكنها في الدوحة وأرغمتها على الذهاب معها، حيث تعرضت “للضرب والإهابة والسب بألفاظ نابية لا تعبر عن الإسلام وما يجب أن تعامل به المرأة”.

وأوضحت أنها تم نقلها مباشرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية، قبل أن يتم ترحيلها إلى الخرطوم عبر الخطوط القطرية، دون السماح لها بأخذ أموالها وأغراضها الشخصية.

تلقت محادثة هاتفية من الشيخ سلطان بن سحيم

وأضافت أنها تلقت محادثة هاتفية من الشيخ سلطان بن سحيم، الذي طلب التحدث إلى أبنائه، وهو ما قامت به، لتفاجأ لاحقا برتل من سيارات الأمن تقتحم البناية التي تسكنها، بعد أن تم استدراجها للخارج بواسطة سيدة بحجة أن هناك أمانة للشيخ سلطان يجب
استلامها، لكن تم بعدها القبض عليها وترحيلها.

وقالت إن كل المحادثات الهاتفية في قطر مراقبة من قبل جهاز أمن الدولة. وكشفت عن حالات اختفاء لعمال من القصر، من بينهم مغربي وسودانية وآخرون، مشيرة إلى أن كثيرا من العمال باتوا يخشون علي أنفسهم من بطش السلطات القطرية وسوء معاملتها.

طالبت حقوق الإنسان بزيارة قطر لبحث ظروف العمال

وطالبت سحر الشيخ مجلس حقوق الإنسان بزيارة قطر لبحث ظروف العمال وما يتعرضون له من تعامل غير لائق حسب قولها، كما طالبت السلطات القطرية باسترداد حقوقها حيث إنها كانت تعمل في قطر منذ 2013 ، وإن ترحيلها جاء قسريا دون أسباب واضحة.

وكان جهاز أمن الدولة القطري قد اقتحم قصر الشيخ سلطان بن سحيم في الدوحة وصادر الممتلكات الخاصة بالشيخ سلطان وعائلته، كما اعتقل العاملين في القصر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 -
2017-10-18 06:07:28
لو هذه الضعيفه تركيه شوف الإخونج واتباعهم يقومون الدنيا وما يقعدونها ويسوون فيها مرجله عشان تركيا ديرة خليفة الإخونج
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15 -
2017-10-18 06:05:25
سبحان الله معزب الإخونجوالروافض مثل ايران يطيحون في شعوبهم ويستقوون عليهم وما يقدرون على اليهود ويشغلون التقيه معهم
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14 -
2017-10-18 06:03:26
الإخونج الحقوديين طاحوا في الضعيفه عشان انها مصريه. وعشان السيسي دعس على رؤوس الإخونج. الإخونج عماهم الحقد والخيانة والنفاق (إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور)
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13 - انـــــــــــا
2017-10-18 04:01:30
يستقوون على حرمة و عمال مساكين -- مالهم شغل بالسياسة ولا شي - وين الرجولة وين النخوة لابارك الله في دولة يحكمها اشباه الرجال - اطلعوا على الميدان في سوريا ولا العراق ولا في اليمن ونشوف مراجلكم
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12 - ابو عبدالله #
2017-10-18 03:26:43
الله يكون بعيونك عسى ايديهم للشلل بعدين هي ما قالت شرحوني بسكين يالمتمسخرين أذناب المحمدين لكن ربك يمهل ولا يهمل
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11 - ابوشيخه
2017-10-18 02:51:20
المصرية الخسيسه قلبت على الشيخ وعلى إلى في بيته / هم كذا المصريين فيهم خيانه / اقطع يدي أن ما كان اغلبيت المصريين إلى في قطر لهم اتصال بالاستخبارات المصرية لجعل الفتنه تكبر بين الشيوخ في قطر والخليج
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10 - خطط مهروسه
2017-10-18 02:50:16
فرصه لسحيم ولعلي ولبقية المعارضين .. الأمير تميم في جوله آسيويه ومروق آخر روقان .. وراكم ماتنكتون على قطر وتقلبون الحكم فيها ...
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9 - يييييي شو هيدي ؟؟؟
2017-10-18 02:32:13
ييي ييي يييي شوهيدي يخرب بيتهون ... يييييييييييييي شو أمعوره إكتير إكتير شوهيدي خيتي ...
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8 - آآآآآي
2017-10-18 02:23:24
لاحول الله ... وش ذا باين مضروبه بالحيل ووجهها متقطع وكله دمان أحمر وأخضر وأصفر من الضرب .... لالالالالا لزوم منظمة قحوح الأسنان تتدخل وتشوف لها حل مع هؤلائك المقرمين! طيب كيف زافرتي للزودان يازوله ؟
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7 - ღ
2017-10-18 02:07:19
طيب ياشيخ ارسل لها قرشين من ثروات الشعوب طيب خاطر الزولة ليش ما اقتحمو البيت من البدايه اذا كان تصرفهم مثل ما قالت ليش استدرجوها وثم دخلو عنوه ف تناقض يتصلون عليها وتجيهم ويسفرونها عادي بدون اكشن
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6 - ღ
2017-10-18 02:01:05
3 سيارات رتل ؟ طيب ماهم اصحاب مع السودان والبشير وليش ماطلع عيلته المصونه وهو ناوي يخربها كل الانظمة كذا نفس التعامل يتنافسون بالخساسة
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5 - المستشرفات
2017-10-18 01:54:54
تذكرني بتناقض غاضات البصر حفيدات الصحابيات راكبه بخلوة ومتغشيه هها وتداوم معهم وتبتعث وتصافح وتشخلع وترجع تتحجب وتستعفف وهذي جالسه ف بيت رجل غريب عنها بدون محرم وتقول بالشرع حرام المصافحة هههااا
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4 -
2017-10-18 01:25:07
على نياتك الحمدلله سلمتي من القتل توك تعرفين انهم يرعون الارهاب مايحتاج هم ارهابيين وبيان دول المقاطعه واضح صريح بالبيان والمرفقات واسماءالارهابيين بقطروهواقوى دليل الحمدلله على سلامة صحتك من من القتل
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3 - عمر
2017-10-18 01:18:47
حسبي الله ونعم الوكيل
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2 -
2017-10-18 01:07:17
سكاي نيوز عربي. هه
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1 - اكرم اكرم
2017-10-18 01:05:00
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : الاصيل

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