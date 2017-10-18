فيديو.. تعرف على “هيا السمري” المغامرة التي حطمت الصور النمطية عن المرأة السعودية

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صحيفة المرصد: استطاعت هيا السمري تغيير الكثير من الصور النمطية عن المرأة السعودية حيث اعتادت على المغامرة وممارسة العديد من الألعاب الرياضة ومنها الخطرة كتسلق الجبال والغوص وغيرها.

وقالت ” السمري” خلال حديث لها على قناة ” خليجية ” أحب المغامرة وكل شئ فيه تحدي ,أحب الطريق الصعب وليس السهل ” .

وتابعت ” أتيحت لي الفرصة أني أمارس الشئ اللى بحبه عندما درست في أمريكا ومارست العديد من الألعاب الرياضية ومنها السباحة والكرة وغيرها”. لافتة إلى أنها حصلت على شهادات في الغطس في السباحة .

وأضافت” عندما عدت من أمريكا كان الجميع يسأل كيف استطيع ممارسة الأشياء التي أحبها كثيراً وقالوا أن حياتي ستتغير 180 درجة ولكن عندما عدت ووجدت الكثير من التطور “.

وتابعت: أنا حالياً ما في بالي أوصل أعلى قمة جبل أو أوصل لنقطة عميقة في الغطس أنا كل ما أريده أن أمارس كل هوياتى.. أغوص ..أصعد الجبل” وأردفت “حققت كثير من الأحلام اللى كانت في بالي, مبسوطة وين أنا الحين لكن عندي طموحات كبيرة وأحلام كبيرة واللى جاي أفضل “.