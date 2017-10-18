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فيديو.. تعرف على “هيا السمري” المغامرة التي حطمت الصور النمطية عن المرأة السعودية

فيديو.. تعرف على “هيا السمري” المغامرة التي حطمت الصور النمطية عن المرأة السعودية
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المرصد 57 2٬415 4 ساعات

صحيفة المرصد: استطاعت هيا السمري تغيير الكثير من الصور النمطية عن المرأة السعودية حيث اعتادت على المغامرة وممارسة العديد من الألعاب الرياضة ومنها الخطرة كتسلق الجبال والغوص وغيرها.
وقالت ” السمري” خلال حديث لها على قناة ” خليجية ” أحب المغامرة وكل شئ فيه تحدي ,أحب الطريق الصعب وليس السهل ” .
وتابعت ” أتيحت لي الفرصة أني أمارس الشئ اللى بحبه عندما درست في أمريكا ومارست العديد من الألعاب الرياضية ومنها السباحة والكرة وغيرها”. لافتة إلى أنها حصلت على شهادات في الغطس في السباحة .
وأضافت” عندما عدت من أمريكا كان الجميع يسأل كيف استطيع ممارسة الأشياء التي أحبها كثيراً وقالوا أن حياتي ستتغير 180 درجة ولكن عندما عدت ووجدت الكثير من التطور “.
وتابعت: أنا حالياً ما في بالي أوصل أعلى قمة جبل أو أوصل لنقطة عميقة في الغطس أنا كل ما أريده أن أمارس كل هوياتى.. أغوص ..أصعد الجبل” وأردفت “حققت كثير من الأحلام اللى كانت في بالي, مبسوطة وين أنا الحين لكن عندي طموحات كبيرة وأحلام كبيرة واللى جاي أفضل “.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 -
2017-10-18 06:08:50
وش ذا التحدي إلي محد سواه في العالم ع بالي تخصص نادر او اكتشاف عقار لمرض ماله علاج طلع التحدي مراكض في الجبال ومطامر بالماء حتى جدتي مزنه كانت اقوى بنات جيلها بتسلق النخل والمطامر من فوق بيت الطين
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56 - وارد
2017-10-18 06:02:56
اتقي الله في نفسك والله لن ينفعك المطبلين اذا نصب الميزان
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55 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-18 06:01:43
عند سلمان سو اللي تبغاه لايجينا راديكالي يخرب حياتنا اكثر مما هو خربان
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54 -
2017-10-18 05:57:27
من شفت الخاتم في السبابه عرفت النوعيه
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53 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-18 05:55:29
لابارك الله في المتشددين المتحجرين حرموا كل شيء علينا والله ما مارست ربع اللي تقوله الا وكله حرام حرام حرام حرام رح صل مدري موت بعيد عنا
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52 - فهد
2017-10-18 05:44:35
نعم زوجتي وبنتي بخليهم يمارسون هواياتهم وبكون واثق فيهم وبقدراتهم والمرجلة اذا فاهمها بكبت نسوانك بغطاء الدين فخلها لك مانبيها والقبايل خلهم على*** شف المناصب بالدولة والإعلام مين أهله
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51 - سعودي
2017-10-18 05:40:01
تقول كل شي فيه تحدي اتحداك تحفظين القرآن و تبني أسرة محافظه و اتحداك أن تحتشمي
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50 - الله يكفينا حقده
2017-10-18 05:22:34
صيته 👉 لذكر ( ليس ) سعودي . للتنبيه
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49 -
2017-10-18 05:18:56
***ارامكو، بعد كم سنه بتشوفون ***الابتعاث . بالنسبه لللي يقول طبيعي اقول له خل اختك او زوجتك تصير زيها ، بنات القبايل والرجال مايسوون كذا
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48 - ثلج حار
2017-10-18 04:57:04
تعليق 42 الناس تستشهد بآية أوحديث وانت تستشهد بأغاني ! الله يرحم حالك ٠وبعدين حنامانخاف نظر المجتمع لنا بل نخاف نظر( رب) المجتمع سبحانه ماأدري إذا تعرفه ؟
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47 - فهد
2017-10-18 04:51:18
طبيعي أنتِ انسانه مثلك مثل أي امرأة في العالم من أي جنسية تمارس حياتها الطبيعية وهواياتها / طبيعي عيشي حياتك واستمري
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46 - سلومي،
2017-10-18 04:42:55
طيب دام عندها شهادة وهواية السباحه والغوص..ليه مايتم تعيينها بالدفاع المدني. 998..آلو،،،جانا مطر وغرقنا بحبكم.^-^،النجده
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45 - ثلج حار
2017-10-18 04:41:47
غريبة ٠٠ تقول المهم إني أمارس هواياتي ( أغوص وأتسلق جبل وأركض وأركب أمواج وأركب قارب وأركب سيكل وأركب خيل وأركب الهواء ٠٠٠) يا جماعة أحد منكم سمع طاري سيارة !!
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44 - كاره الليبرالية
2017-10-18 04:41:36
وين تعلمني تسلق الجبال ؟ ومين علمك ؟ شكل الشغلة عجبتك.. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ،، وكل شوي ***
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43 -
2017-10-18 04:28:44
تقول سآتي لأقود المرأة في السعودية وهم يمشون خلفي ! وين بتروحون ياهيا ؟ - مؤكد بتوديهم سباحه على مثلث برمودا
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42 - سعيدان
2017-10-18 04:28:41
واصلي والله معاكي والمثل يقول اللي ميطول العنب حامض عنه يقول كل من يحبطك انت وغيرك من الناجحات لايستطيعون ولن يستيعطون لا لدين بل خوفا من نظرت مجتمعهم البائس القائم على عادات وتقاليد اشخاص رحلو
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41 - محمد
2017-10-18 04:26:27
اعمال منافيه لطبيعه المراءه لا الى هذا خلقت
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40 - ثلج حار
2017-10-18 04:15:55
تقول سآتي لأقود المرأة في السعودية وهم يمشون خلفي ! وين بتروحون ياهيا ؟
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39 -
2017-10-18 04:04:54
ما جبتي شيء جديد جدتي كانت تصعد الجبل تنزل الغنم وكانت والله تذبح الثعبان تقدرين ياحلوة
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38 - الحزم
2017-10-18 04:04:48
إن كان طموحك محدود بالسفور والرجوع لما قبل الإسلام يوجد دول كثيره وخليجيه مثل دبي وقطر تمارسين فيها ***وكل رغبات المنافيه لطبيعة المرأه المسلمه المحتشمه. أول أمرأه طالبت بتحرر النساء ***
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37 - 👀الحزم
2017-10-18 04:00:44
كلام فاضي وعبارات فضفاضه دون أي إنجاز يذكر لكن خالف تذكر، سعوديات كثير كانوا في أمريكا وأبهروا العالم بإختراعاتهم وإكتشافاتهم ورفعوا رؤسنا، محتشمات ومحترمات. درستي الماجستير وبعدين وماذا حققتي علمياً
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36 - صيته😃
2017-10-18 03:59:37
ماشاءالله عليها ياحظها عايشه حياتها وتمارس هوايتها برافوا عليها صراحه قدوة نفتخر فيها بس مدري ليه المعلقين زعلانين منها وامس كانوا متخرفنين على المغربية الي ترقص ويمتدحونها ويسبونا ويستهزأون فينا😣
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35 -
2017-10-18 03:48:18
الحمد لله صورة نمطية محتشمة أفضل من صورة سافرة متبرجة عربية بتصرفات اجنبية عايشة تحت ظلهم وتتبعينهم في كل شيء
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34 - اكشنها
2017-10-18 03:39:44
هم يريدونكم هكذا كالاسواق مملؤه بالبضائع الجاهزة بدون اقفال ولا ابواب ولاحواجر سهلة في الايادي لكل عبث وسارق
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33 -
2017-10-18 03:37:40
تعليق مخالف
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32 -
2017-10-18 03:21:13
وش دخلنا فيك وش استفدنا منك ومن ابتعاثك غير التحرر والانفلات
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31 - خالد
2017-10-18 03:18:17
It takes someone special to do such a trip ! Can you tell us what kind of trip you're ? talking about ,
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30 -
2017-10-18 03:16:17
ليس مهماً ان تروقِ للاخرين بفكركِ وفعلكِ المهم ان تبقي انتِ في حدود رضاكِ عن نفسكِ
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29 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-10-18 03:07:10
وبما اننا مقبلين ..على فصل الخريف ..لابد الابتعاد في بداية2018 عن المنزل ونذهب لشاطي ولا ناكل بيض الديك البكرفقط نطعم السمك لان برج الزعنفه في المسار العكسي أصلاً ..
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28 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-10-18 03:05:13
طبعآ هيا: صادف برجه برج الزعنفه الجديد وبتتعبي كثير .. و ممكن تكون ثوره لأن كوكب الثورة و الزعنفه موجود عندها في مسار الحُب .. وتحتاج تطلع اخر2017 على احد الشواطي .. سترى الفرق..
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27 - 20/20 الزئبق
2017-10-18 03:02:04
الصوره النمطية قلت، الله أكبر عليكم
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26 - Hero
2017-10-18 02:50:07
شكرا مانبيك قدوه لبناتنا خليك قدوة لنفسك
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25 - اسكود
2017-10-18 02:49:56
كفووووووووووووووووووو عليك
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
24 - مدردح
2017-10-18 02:44:22
تعليق مخالف
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23 - سعد بن فهد
2017-10-18 02:42:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 -
2017-10-18 02:40:53
شكلها***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 -
2017-10-18 02:38:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 -
2017-10-18 02:38:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ღ
2017-10-18 02:33:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - سعد بن فهد
2017-10-18 02:32:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - كاره الليبرالية
2017-10-18 02:31:22
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,342 )
16 - برق _ الحرم
2017-10-18 02:29:09
(((((( التنور ينادي .....ومن يطيق معه صبرا ))))))
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( عدد التعليقات 16,632 )
15 - ابويوسف
2017-10-18 02:24:54
حتى انا عندى هدف اترك الببسى والكافى والتسدح وينزل وزنى هذا الهدف من عشر سنوات 😤وماتحقق شى بفضل الاراده القويه
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14 - باحص افندينا اقتدار
2017-10-18 02:22:23
ناقصات دين وعقل
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13 - باحص افندينا اقتدار
2017-10-18 02:15:53
تعليق مخالف
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12 - معيض
2017-10-18 02:15:27
حلوة هي السناري
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 -
2017-10-18 02:13:40
بدون تحيه لمعرف (انثى لن تتكرر)
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
10 - نفسيه
2017-10-18 02:13:34
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
9 - فاهم
2017-10-18 02:13:00
فاشله باقتدار لا تمثل بناتنا وهذه نتاج طبيعي لبعض سلبيات الابتعاث
لا يعجبني(5) اعجبني(11)
8 - باحص افندينا اقتدار
2017-10-18 02:12:11
اللهم امين يالقحطاني
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
7 -
2017-10-18 02:10:44
اللهم الطف واستر على بنات المسلمين المحتشمات المحافظات على دينهم وسترهم.
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6 - باحص افندينا اقتدار
2017-10-18 02:09:55
ايوااااه الحين فهمت يعني كسرتي كل السلاسل والقيود والاربطه عشان انك سبحتي وطلعتي جبال ونزلتي وديان لاكن وش دخلنا حتى القرد يسوي اكثر منك ومايهمنا الي يهم خدمتي مجتمعك وافدتيه بماذا !!؟
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5 -
2017-10-18 02:08:24
نهاش فتى الجبل والبراري والقفار
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - الاسلام دين السلام
2017-10-18 02:06:45
حسبي الله ونعم الوكيل.ماتمثل الانفسها.احترامي لكل فتاه مسلمه عفيفه متربيه على اسوس الاسلام.هن تاج يوضع على الراس هن الهمم التي تسمو إلا القمم.دمتن ملكات.العفه والادب.محبات الرسول متبعات اوامره.
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3 - القحطاني
2017-10-18 02:01:43
يا الله من عالي سماك تحذفها حذفة ومن على شاكلتها. هذا إللي يبيه بني لبرال.
لا يعجبني(11) اعجبني(12)
2 - زائر المرصد
2017-10-18 02:01:28
رائعه جداً يا هياء جميله وواثقه من نفسها الله يسعدها
لا يعجبني(24) اعجبني(3)
1 - محب الحياة
2017-10-18 01:53:56
الله يوفقك وتحققين كل احلامك وامنياتك بنات بلادي تستاهلون كل خير
لا يعجبني(17) اعجبني(4)

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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

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جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

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الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صور

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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