هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

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صحيفة المرصد : وزن معتدل وكبد سليم.. عنصران هامان لحياة صحية خالية من الأمراض ، قد يبدو الأمر صعباً لأول وهلة، فنمط الحياة التي نعيشها في وقتنا هذا تجعل من الصعب الحفاظ على أعضاء الجسم بصحة جيدة، لا سيما الكبد، إلا أن هناك دائماً بارقة أمل.

ومن حسن الحظ أننا نملك في منازلنا الدواء لكثير من الأمراض، بل ونستطيع من خلال استخدام ما يعرف بـ”كنز الطبيعة” الوقاية من الكثير من الأمراض، التي قد تكون مميتة في بعض الأحيان.

فبحسب ما نشره موقع “بولد سكاي” وفقاً لموقع العربية نت ، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك مشروبا صحيا مفعوله عجيب، حيث إنه لا يقضي على الوزن الزائد فقط، بل إنه يساعد في تنظيف الكبد وتنقيته من السموم.

المشروب السحري يتكون من الملفوف (الكرنب) والزنجبيل..

كيف يعمل المشروب السحري؟

الملفوف يصفه خبراء التغذية بـ”بمخزن الطاقة”، حيث إنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين “C” والكبريت، وكلها عناصر تنقي الكبد وتخلصه من السموم.

فيتامين “C” والكبريت في أوراق الملفوف الخضراء يساعدان في “كنس” السموم مثل حمض اليوريك والجذور الحرة. كما أن خواصهما المضادة للالتهابات تساعد في تقليل الجفاف والصداع الناجم عن عملية إزالة السموم.

وبما أن الملفوف يتميز باحتوائه على سعرات حرارية قليلة، فإضافته إلى الوجبات الغذائية على مدار اليوم يساعد في فقدان الوزن ويعطي الإحساس بالشبع والامتلاء.

أما عن الزنجبيل، فهو يعتبر قوة أخرى من قوى تنظيف وتنقية الكبد، وذلك نظراً لاحتوائه على عنصر الـ”جينجيرول” المضاد للالتهابات والـ”شوغا” الذي يساعد في هضم الدهون. كما يساعد الزنجبيل في التخلص من الوزن الزائد في الجسم.

مكونات وطريقة تحضير المشروب العجيب:

*ثمرة ملفوف أخضر أو بنفسجي

*قطعة أو قطعتان من الزنجبيل

*ملعقتان من عصير الليمون

*تفاحة

*نصف ملعقة من حبوب الكمون

يتم تقطيع الملفوف والتفاح والزنجبيل إلى قطع صغيرة ويتم غليها في كوب ونصف من الماء النقي لمدة 5 دقائق، قبل أن نضيف حبوب الكمون.

نقوم بخلط المكونات جميعها بالخلاط مع إضافة عصير الليمون والقليل من الماء، وبعدها يصبح مشروبك الصحي السحري جاهزاً لأداء مهامه العجيبة.

هذا المشروب يتم استهلاكه بصفة يومية ويمكن الاحتفاظ به في الثلاجة، ويمكن تناوله مثلجاً في الصباح، لضمان الحصول على أقصى فوائده.