الرئيسية / بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي
صحيفة المرصد : أكد طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب المكلف حتى نهاية الموسم الجاري، معاناة النادي العاصمي من أزمة مالية خانقة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن مهمته الحالية تكمن في إعادة الشباب إلى توازنه وسابق عهده.
وقال آل الشيخ في حديثه لبرنامج “في المرمى”: “وجدت نادي الشباب من الناحية التنظيمية جيد جدا، وهو قريب من الخصخصة، إلا أنه يعاني حاليا من أزمة مالية خانقة وديون، كذلك خزينته خاوية”.
وتابع: “المركز والمستويات الحالية لا تليق بالشباب، ومهمتي الحالية تكمن في إعادة الشباب إلى توازنه، فيما يحتاج الشباب إلى وقفة تركي آل الشيخ كذلك وقفة جميع الشبابين، من أجل العودة بالشباب إلى سابق عهده وأمجاده”.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
12 - ..2017-10-18 05:29:28
9.....قال أيش قال النصر واجهة ياناس استحوا على وجيهكم خلوا عنكم الكذب والتدليس ترى الناس تفهم مهيب غبيةلدرجةتصدقكم لكن كل شخص بعقله راضي حتى المجنون مبسوط بعقله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - ابوصالح سكري2017-10-18 04:58:28
مبنى نادي الشباب ملك الدولة لاملك لنادي الشباب وووين وزارة المالية الان مبنى ملعب الصايغ في حي الملز جاهز يكون مقرلنادي الشباب والحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - المجد للعالمي2017-10-18 04:54:47
اتمنى من هيئة الرياضه تسحب ملعب نادي الشباب وتعطيه النصر العالمي والشباب يروح مقر النصر بصراحه الشباب ماعنده جمهور ماغير عشره مشجعين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
9 - ابوصالح سكري2017-10-18 04:49:13
معقولة واجهة الرياضة السعودية نادي النصر السعودي العالمي الوحيد في الخليج في حي الدخل المحدود بعيد من شمال وشرق العاصمة رسالة خاصة لمعالي الشيخ تركي ال الشيخ
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
8 - فيصل .......2017-10-18 04:42:31
الشباب يملك كنز بالمليارات في حالة الخصصه يعتبر اغنى من الانديه السعوديه مجتمعه فقط يستثمر موقع النادي بالكامل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ابوصالح سكري2017-10-18 04:17:12
اغلى قيمة عقار في الشرق الاوسط مبنى نادي الشباب السعودي في مدينة الرياض اتمنا يكون قيمة المينى لصالح حساب المواطن ويكون ملعب الصايغ مقر لنادي الشباب والحمدلله اقتراح لي وزير المالية حفظة الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - خالد2017-10-18 03:44:05
المقدم الجهبذ يتريق على صالح الداود وأنه ليس صحفيا @ طيب يامقدم أبو كرافته ممكن تعلمنا مقومات الصحفي لكي نخبرك بمقومات مقدم البرامج وأدبيات الحوار!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - حامد2017-10-18 03:35:18
صادقين ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - فاقد السيطرة2017-10-18 03:28:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - فاقد السيطرة2017-10-18 03:24:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 -2017-10-18 03:22:24
يسدد الهلال ديون الشباب ويأخذ موقعه وهم يروح لموقع الهلال موقع نادي الشباب رائع ومميز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ابوصالح سكري2017-10-18 03:17:07
قيمة مبنى نادي الشباب تسدد لكم كل ديون النادي وتعمر لكم مبنى جديد في حي الدخل المحدود وتجبون افضل الاعبين والباقي رصيد لنادي الشباب اكثرمن 200 مليون في أي بنك سعودي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الاصيل
اصبحنا واصبح الملك لله...
بواسطة : شد وصل
هو قال الدف أو المعازف ؟ ؟...
بواسطة : قلم الحقيقه
ماقالو القبض على اماراتي أو كويتي أو بحريني أو عماني...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سورياالمرصد 26 2٬001 13 ساعة
عاصمة الخلافة “الداعشية” في خبر كان!وكالات 33 3٬506 15 ساعة
كوريا الشمالية : سنتخلى عن ترسانتنا النووية في حالة واحدة فقط!المرصد 31 7٬072 19 ساعة
ردود غاضبة على مصادرة قطر صورًا ومقتنيات خاصة لعائلة الشيخ سلطان بن سحيمالمرصد 46 6٬078 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة الناديالمرصد 12 2٬120 3 ساعات
بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهماالمرصد 74 4٬614 9 ساعات
أول تعليق لـ”إدارة نادي النصر” على قرار هيئة الرياضة بإعفاء “القريني” من منصبه في النادي!المرصد 36 7٬083 12 ساعة
اخبار فنية
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!المرصد 140 9٬544 17 ساعة
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟المرصد 167 18٬745 19 ساعة
“ممثلة سعودية” تشارك نجم هوليوودي سلسلة أمازون القادمة! – فيديوالمرصد 104 12٬175 يومين
بالفيديو .. حسين فهمي يبكي على الهواء: «عارف إن دي النهاية»المرصد 106 14٬187 يومين
اخبار منوعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”المرصد 42 2٬610 6 ساعات
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!المرصد 317 18٬561 يوم واحد
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتهاالمرصد 25 9٬745 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”المرصد 136 16٬150 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !المرصد 4 931 2 ساعتين
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركتالمرصد 12 2٬860 5 ساعات
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفياالمرصد 25 2٬371 6 ساعات
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوةالمرصد 86 4٬787 10 ساعات
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عامالمرصد 28 6٬878 يوم واحد
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!المرصد 13 5٬600 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!المرصد 25 7٬896 5 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !المرصد 3 2٬959 4 ساعات
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعرالمرصد 22 6٬968 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!المرصد 21 6٬985 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانيةالمرصد 10 8٬848 3 أيام
اخبار اقتصادية
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!المرصد 2 340 1 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنيةالمرصد 18 3٬946 9 ساعات
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالمالمرصد 6 1٬375 10 ساعات
“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”المرصد 0 496 11 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 1٬844 يومين
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬036 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!المرصد 37 8٬056 13 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماًالمرصد 5 1٬337 1 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»المرصد 11 1٬060 14 ساعة
حقيقة زواج لاجئة سورية من حاكم كوالالمبور بماليزيا ! – صورالمرصد 128 16٬184 يوم واحد
كاريكاتير