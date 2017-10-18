بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

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صحيفة المرصد : أكد طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب المكلف حتى نهاية الموسم الجاري، معاناة النادي العاصمي من أزمة مالية خانقة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن مهمته الحالية تكمن في إعادة الشباب إلى توازنه وسابق عهده.

وقال آل الشيخ في حديثه لبرنامج “في المرمى”: “وجدت نادي الشباب من الناحية التنظيمية جيد جدا، وهو قريب من الخصخصة، إلا أنه يعاني حاليا من أزمة مالية خانقة وديون، كذلك خزينته خاوية”.

وتابع: “المركز والمستويات الحالية لا تليق بالشباب، ومهمتي الحالية تكمن في إعادة الشباب إلى توازنه، فيما يحتاج الشباب إلى وقفة تركي آل الشيخ كذلك وقفة جميع الشبابين، من أجل العودة بالشباب إلى سابق عهده وأمجاده”.

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