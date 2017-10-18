الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سعودي كبل زوجته وضربها بالسوط في ميامي
صحيفة المرصد: ألقت شرطة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية القبض على سعودي يبلغ من العمر 34 عاما بعد الاعتداء على زوجته وتققيد يديها وضربها بسوط لمنعها من الاتصال بالشرطة.
وبحسب التحقيقات نفى الزوج أن يكون قد اعتدى على زوجته بالضرب، مشيراً إلى أن المدعية استيقظت وعلى جسمها آثار ضرب وقامت باتهامه بالاعتداء عليها بالسوط. من جهة أخرى قالت الزوجة أن المتهم يعاملها بقسوة منذ عدة أيام ويقوم بضربها بالسوط ولم تعد تحتمل، وحين هددته بالاتصال بالشرطة قام بتقييد يديها. وقدمت المدعية للشرطة صوراً لأطفالها تظهر تعرضهم للضرب، مشيرة إلى أن زوجها قام بصفع أطفالهما أثناء تواجدهم في رحلة بمدينة أورلاندو. وقامت شرطة ميامي بتفتيش الغرفة، حيث عثرت على سوط من الجلد تم الاحتفاظ به لرفع البصمات وتقديمه كأحد الأدلة ضد ارتكاب المتهم للجريمة.
وذكرت شرطة ميامي أنها تلقت بلاغاً من إدارة الفندق الذي يقيم فيه الزوجان عن وجود فوضى في إحدى الغرف، وعند الوصول إلى موقع الحادث شاهدوا الموظفين يقومون بإخراج امرأة من الغرفة رقم 1010 بينما كان الزوج يحاول إقناعها بالعودة.
وأشارت تقارير أمريكية أن السعودي يواجه السجن بتهمتي الاعتداء والكذب، وتم تحديد كفالة مالية قدرها 6500 دولار للإفراج عنه إلى حين انتهاء المحاكمة.
التعليقات
ماقالو القبض على اماراتي أو كويتي أو بحريني أو عماني
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ياكثر نوعيته قطع الله نسلهم وأعدمهم من على وجه الأرض.لارحمة في قلوبهم ولاأخلاق في نفوسهم .الواحد منهم تشكيلته من عجينة شيطان رجيم.لاتجد من الانسان والانسانية فيه شيء يذكر.عدواني على نفسه وعلى من معه .
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بعض بل الكثير من المبتعثين ذكورا وإناثا عندما يصلوا لبلاد الغرب يصابوا بصدمة حضارية مبهرة,ويقع بعضهم فى مجارى الإنبهار ومافيها من عفن فيفقد صوابه وعقله وإتزانه وسمعته .فيسئ لنفسه ولسمعته بلده.مالحل.؟
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لا حول ولا قوة الا بالله...لازم تنشرون غسيلكم بالخارج؟ لكن الجيد..انهم في دولة قانون لا واسطة ولا تكفى..ولعل هذا من حظ المرأة حتى تأخذ حقها من هذا العربية..لكن هل هم طلاب ام سائحون؟! وضحوا لنا
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في الغربة ويعمل كذا ؟ الرجل الحقيقي اذا احب المرأة اكرمها واذا كرهها لم يظلمها ردها الى اهلها معززة مكرمة مهما صدر منها من خطأ.... كل الرجال ماتوا
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قايلك يامريض المرصد الحقد والغل ماياكل إلا راعيه .
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ايها الزوج السعودي انت في امريكا الواسطة ولاواخذ أبنائي وحرمك منهم لاتنفع في امريكا الان سجن يعلم الله بمدينة ومحاميين تسحب الي يجيبك من فلوس وهل عنتريتك هناك ولايعرفون تعهد والإصلاح القانون يأخذ مجرى
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وحين هددته بالاتصال بالشرطة قام بتقييد يديها لمنعها من الاتصال بالشرطة ( مسكينة التي تعاني من عنف ف بعضهن لا تستطيع اخذ حقها والسبب ان من يعنفها يمنعها من التواصل مع الشرطة والجهات المختصة لانقاذها )
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مابعد تفك من عقله برمجته المحشو بها صندوق راسه والتي أساسياتها اجلد اسلخ اذبح ماحولك أحد.يحسب نفسه في بلاده ودياره وده للقاضي خويه ورفيقه ينشده وشــ سويت فيها بس جلدتها بسوط 100جلده.عطها 200 مرة ثانية
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طالما وصل الامر وتبي تشتكيك الانفصال هو الحل خلاص وهي لو بخير رجعت لاهلها ويحلون مشاكلها عينة ذي حدها تخرج محلي ماهو دولي
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ودك يحكم عليه بمؤبد
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امل هو نفسه Ymni
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المريض ضعيف ماله غير التعليق . الله يعين أهله عليه
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6 الغامدي\\ كذبت كيف ماعندهم عنصريه او تميز !! شكل جاهل وتفكر الناس مثلك واسأل العمده وجع يوجعك
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دره عربيه مسلمه في الغربه ورجل ذو خلفيه اجتماعيه ترى ان الرجوله في التعدي على القريب والغريب باليد والشتم باللسان حتى فيما يكون دعابه لايفهمها او لا يحتملها او فيما يعتقده لايناسب والاسوأ ان تهان به
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عندما تتغير عواطف المرأة يختل معها عقل الرجل
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راح في خرايطها وبيقعد هناك مدة حتى يرجع له عقله
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الازواج هؤلاء تربوا على العنف ،والتحقير ،والسخرية ، وعدم الثقة بالنفس منذ الصغر فكيف ان يثق بالآخرين ؟نصيحة لا تزوج ابنتك الا مؤهل دنيـاً يخاف اللــه ،فى السراء والضراء ومعتمـد على نفسه مادياً
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هناك لو تتعدى على زوجتك مافيش يمّه ارحميني هناك قانون صارم يحمي الزوجة ويحمي الاطفال وحتى لو الزوجة اعتدت على زوجها وأطفالها برضوا نفس الشي مافيش يمّه ارحميني
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امريكا مافيها تممييز ياشاطر انت فاكر انك في الممجتمع الذكوري السعودي
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الحمد الله الذي عافانا مما ابتلاه به ليس من الرجولة في شيء ضرب المراة
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6 فهد \\ انت صاحي الموضوع بوادي وتعليقك بوادي شبعنا فلسفه ياعلق على نفس الخبر ياقلب وجهك وانت طايح ميانه على الكل ياورع بتتفلسف
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وتحديد كفالة بقيمة 6500دولار.. يالله رياضيات.مع اني اكره الرياضيات. ..6500×3.70ريال= 24050 ريال سعودي تقريبآ.. كان الله بعونه.والله هذه البلشه
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8 عسر\\ هيش تقول انت لايكون انك معهم قل خير ولا اسكت
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1 إلى 4 وYmni 👉 لشخص واحد
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لاتقول زوجتى او طفلى او ولدى او بنتى او اخى الصغير واضربهم تأديبا لهم .فى امريكا الكلام هذا مايمشى عندهم مصيرك المحاكمه والغرامه والسجن حسب الحاله وأسلوب وحجم الاعتداء ماعندهم يأمه ارحمنى انتبهوا
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قانون حماية النساء والأطفال والمعاقين فى امريكا صارم جدا جدا يعنى لايورط نفسه الواحد ويعتدى على فرد ذكر اوانثى من المذكورين سابقا سيدفع الثمن غاليا بالسجن والغرامه وسحب الصلاحيه ومراقبة المعتدى دائما
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هذا الطالب أكيد أنه اكتشف إختراع يقض مضاجع الأمريكيين الرأسماليين الإمبرياليين وخاصة في مجال الطاقة، فقاموا الأمريكان بتلفيق تهمة الإعتداء والضرب لزوجته. ولهم سوابق في ذلك الحميدان والدوسري. أكبر دليل
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شئ مؤسف.. الرسول عليه الصلاة والسلام..صلوا عليه، يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم ﻷهلي.. كان تعامله مع زوجاته لطيف وراقي في الاسلام والانسانيه.
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حسبي الله عليه مستقوي عليها حتى في الغربه الله لإيرحمه جعلهم يصكون عليه بسجن عشر سنين
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ثلاثة أشياء اذا انكسرت لا تُجبر : - كسر القلب - كسر الخاطر - كسر الثقة
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تلّوه من قفاه تراك بأمريكا ماعندهم تمييز لست بالمجتمع الذكوري
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نطلب من أمريكا احضار هذا المدعوا الى الحد لنعرف قوه الشجاعه ونبيه يقابل الاسود الحوثه ونعرف هل يستطيع مواجهتم اما ان قوته للحريم بس.
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شكله يسكر الله يعين الزوجه والاطفال وععع من بعض الازواج جابو لنا المرض حسبي الله عليهم النوع هذا ومنهم زوجي مايتسمون رجال يتسمون ذكور وغثيثين بعد لولا الاطفال ماتقبلناهم يوم الله يصبرنا
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فشلتونا مشاكلكم كثرت بالخارج
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احسن يحسب نفسه هنا يطقها ولا تقدر تسوي شي
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خلهم يأدبونه مستقوي على امراة واطفال ان شاءالله يأدبونه عشان يعرف ان الله حق
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