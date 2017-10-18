الشرطة الأمريكية تلقي القبض على سعودي كبل زوجته وضربها بالسوط في ميامي

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صحيفة المرصد: ألقت شرطة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية القبض على سعودي يبلغ من العمر 34 عاما بعد الاعتداء على زوجته وتققيد يديها وضربها بسوط لمنعها من الاتصال بالشرطة.

وبحسب التحقيقات نفى الزوج أن يكون قد اعتدى على زوجته بالضرب، مشيراً إلى أن المدعية استيقظت وعلى جسمها آثار ضرب وقامت باتهامه بالاعتداء عليها بالسوط. من جهة أخرى قالت الزوجة أن المتهم يعاملها بقسوة منذ عدة أيام ويقوم بضربها بالسوط ولم تعد تحتمل، وحين هددته بالاتصال بالشرطة قام بتقييد يديها. وقدمت المدعية للشرطة صوراً لأطفالها تظهر تعرضهم للضرب، مشيرة إلى أن زوجها قام بصفع أطفالهما أثناء تواجدهم في رحلة بمدينة أورلاندو. وقامت شرطة ميامي بتفتيش الغرفة، حيث عثرت على سوط من الجلد تم الاحتفاظ به لرفع البصمات وتقديمه كأحد الأدلة ضد ارتكاب المتهم للجريمة.

وذكرت شرطة ميامي أنها تلقت بلاغاً من إدارة الفندق الذي يقيم فيه الزوجان عن وجود فوضى في إحدى الغرف، وعند الوصول إلى موقع الحادث شاهدوا الموظفين يقومون بإخراج امرأة من الغرفة رقم 1010 بينما كان الزوج يحاول إقناعها بالعودة.

وأشارت تقارير أمريكية أن السعودي يواجه السجن بتهمتي الاعتداء والكذب، وتم تحديد كفالة مالية قدرها 6500 دولار للإفراج عنه إلى حين انتهاء المحاكمة.