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لجنة الاستقدام تكشف تفاصيل استقدام العاملات الإندونيسيات !

لجنة الاستقدام تكشف تفاصيل استقدام العاملات الإندونيسيات !
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المرصد 49 8٬348 7 ساعات

صحيفة المرصد : صرح رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب، إنه سيسمح لكل مكتب باستقدام 200 عاملة منزلية إندونيسية، مضيفاً أن المكاتب يمكنها نقل كفالات العاملات إلى المواطنين بعد 3 أشهر.

وأكد آل طالب أن شركات الاستقدام الكبيرة سيكون لها نصيب أيضاً من العمالة الإندونيسية، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرضت أنظمة جديدة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية وطرق عملها في المملكة، لافتاً إلى أهمية استكمال إجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في إندونيسيا وفقاً لـ “عكاظ”.

وتوقعت المصادر أن تؤدي عودة العمالة الإندونيسية إلى تراجع أسعار العمالة المنزلية من الدول الأخرى، وأن تبدأ عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في غضون أسبوعين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

49 - hima
2017-10-18 14:27:29
نعم للعماله الاندونيسيه والفليبينه رجال واناث,,,ولا والف لا للعماله اليمنيه والبنقليه والبكس.
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48 - على اي اساس
2017-10-18 14:26:34
يحددون الراتب وهو معروف توافق الطرفين ولا لاي شخص دخل. يعني اذا باروح اشتغل في بلد ما العمل بتقول لازم اخذ الراتب الفلاني وهذا قيمتة العقد
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47 - ساكن البجيري
2017-10-18 14:14:01
من المستفيد من رفع اجور العاملات المنزليه
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46 - ابو سلمان
2017-10-18 14:06:58
والله وتالله وبالله لو كان هناك نظاماً صارماً ويطبق على ارض الواقع ويجازى المخطي سواءً الكفيل والمكفول لما كان هناك ظلم وفوضى وهروب ومشاكل لكن للاسف الكفيل تضيع فلوسه بعد الهروب والمكفول هارب من الظلم
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45 - عاطل ٤
2017-10-18 14:03:57
اقول غير العماله الفلبينيه لاتستقدم عندنا ٣ فلبينيات مشاالله تبارك الرحمن لهم سنه ولا مشاكل ولا اي شي العماله الفلبينيه اهم شي لاحترام عندهم وشعب يخاف كثير
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44 - مشاكل
2017-10-18 13:48:13
ما عليها قيمه مضافه بعد هي
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43 - اعتقد بس ماني متاكد
2017-10-18 13:21:20
الاندونيسية خط سيرها للاغنياء والاثيوبيه خط سيرها لجميع الطبقات .
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42 - الزرقوى
2017-10-18 13:16:16
وفسر الماء بعد الجهد بالماء
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41 - الحميدي
2017-10-18 13:14:21
تعليق مخالف
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40 - رؤية وتحول
2017-10-18 13:05:08
والله ثم والله لو صممت لجنة الإستقدام على عدم التفاوض بأكثر من 600 ريال للعامله ولكافة الدول وفقعتها في أذانيهم ... إنا لنلاقي كل هالدول تقول أوكي خلاص اللي تشوفونه .. مير المصالح الشخصيه نكبتنا
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39 - alhwawe
2017-10-18 13:05:08
2300 خلوها تقعد في دارها بأندونيسيا ماحناب بحاجتها الفلبينية ابرك وازين ولرخص ...
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38 - دلو عه
2017-10-18 12:59:55
بلاش الرجال يستقدم يتزوج اندونسيه تدلعه وتهتم فيه مجرد رأي
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37 - جنوبية ..🌻
2017-10-18 12:59:14
إفريقي تعليقاتك مختصرة وتضحكني رغم أني متأكدة انك مو إفريقي سعودي بس ضابط الدور
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36 - ياليل ابولمبه
2017-10-18 12:33:47
لجنة الاستقدام تكشف تفاصيل استقدام العاملات الإندونيسيات ! ؟؟؟؟؟؟؟؟ *******
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35 -
2017-10-18 12:32:43
اهم شي اثيوبيا بتحل ازمه كبيره وخلو اندونيسيا ***والمهايطية
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34 - متابع
2017-10-18 12:17:16
وليس التعقيدات يتركون التقديم مثل أول الفرد يقدم على المكتب ويدفع التكاليف ويستقدمون له وليس المكتب هوإللي يستقدم وبعدين ينقل الكفالة والسؤال ليش بعد 3 تنقل الكفالة؟؟؟ وبعدين يتحكمون فى الأسعار بكيفهم
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33 - هاوي حنانك
2017-10-18 12:11:28
600 ريال وبس لأي شغاله من أي بلد . وتخب عليهم بعد . آكله شاربه ساكنه نايمه وش تبي أكثر من كذا . مير ربع الإستقدام هم اللي يعملون ضدنا للأسف . وإلا المفروض يقولون لهم كلمه وحده 600 تبون وإلا بالطقاق
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32 - loving liberal
2017-10-18 12:03:31
30حسب معرفه ان الاثيوبيه افضل من الاندنوسيه الاندنوسيات سحرات وحقودات ويعتمدن على السحرواكثر البيوت الي عملن بها صارفيها امراض نفسيه اما الاثيوبيات في السودان ماحد شتكا منهن والبحرين ولكن فيه ناس صعب
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31 - مواطن
2017-10-18 11:59:32
الدفع مرتين التاشيره والنقل
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30 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-18 11:53:44
وزراة العمل تستقدم أقذر جنسيه الأثيوبيات أصحاب جرأئم وقتل للاطفال .
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29 - احمد
2017-10-18 11:53:33
البلد مليان اجانب مو ناقصين ...
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28 - loving liberal
2017-10-18 11:45:41
انااقترح تفعلون دورالحاضنات السعوديات في المدارس والاحياءالخدم مشاكلهن كثيره وتكلف في الفيزاءوالاستقدام وروتبهن غاليه ضحك على السعوديين وهي في بلادها5و6سنوات لم تحصل على مرتب شهرفي السعوديه اوحددو500ر
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27 -
2017-10-18 11:31:00
اذا رجع الاستقدام من إندونيسيا من هو المغفل اللي بيجيب من أثيوبيا
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26 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-10-18 11:29:06
نبي خدامات يريحونا من الشغل بس ترى ما نبي ندفع كثير وإن ما قدرت وزارة العمل على تخفيض الراتب ما في حل إلا تقديم دعم لحساب المواطن، من حقنا نترفه وما نتعب في الشغل خصوصا إنا مواطنين في بلدنا ونحب الفله
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25 - ابجديات حرف
2017-10-18 11:17:11
الخادمه الاندونيسيه افضل بمراحل من الأثيوبية مخلصه بعملها اذا توفر لها المأكل والتعامل بالحسنى..كفايه انهم يتغربون عن اهلهم لسبب الحاجه وتلقى معامله سيئه وش تتوقعون النتيجه..
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24 - صادق
2017-10-18 11:11:09
حسبنا الله عليكم وعلي هذولا الحريم الي تركوا بيوتهم وخلوه لعبة لمكاتب الاستقدام واندوسيا واثيوبيا مافيه مره عاقله تجلس في بيتها وتربي عيالها تقول انهم ماتوا جوع وعريا والله مامن رواتبكن الفايده
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23 - غصن اخضر
2017-10-18 11:01:47
یجب ان لا یتعدی الراتب الشهری الف ریال تری بعض الاسر صعب علیها دفع راتب أعلی
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22 - هنطش
2017-10-18 10:43:46
إندونيسيا اهلا لقد عاد الدنبوش إثيوبيا نرجو الذبح على الطريقه الاسلاميه
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21 - ابوشموخ
2017-10-18 10:28:14
راح نستغني ما في حيل الراتب مع 2018 يتحمل الزيادات والله مابقى فيه شيء
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20 - ابو سفيان
2017-10-18 10:22:25
ورونا الاتفاقيه ***واصحاب المكاتب اصحاب مصلحه ولهم يد في اللجان
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19 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-10-18 10:06:02
وش صار على الاستقدام من روسيا ما قالو بيفتحونه وبنفتحهم ، والله ودي بروسية تخدمني واخدمها واعطيها حقها وزيادة إن ما قصرت وأدت المطلوب منها ، البيت يحتاج خدمات بشكل مستمر***
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18 - العود
2017-10-18 09:59:31
حرام والله حرام.. أن يكون الخصم هو الحكم ..مكاتب الاستقدام صاحبة مصلحة والمواطن هو الضحية.
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17 - دافووور
2017-10-18 09:55:06
والله اللي جاكم السحر ههههههههههههههههههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 758 )
16 - فهد
2017-10-18 09:54:57
استقدام العمالة الاندونيسية من واقع تجربة سينتج بكل بيت تعمل به جيل غير قادر على تحمل المسؤوليات. فهي تقوم بكل عمل داخل البيت بدون ملل او كلل ولا ترغب احد بمشاركتها وبعد ذهابها تحل الكارثة.
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15 - كجمغلو
2017-10-18 09:49:29
لن ينجح مع المواطن هذا النظام ولن يقبله احد ....... من وجهة نظري ستتغير امور كثيره بعد التطبيق وسيخسر اصحاب المكاتب الكثير والكثير .......
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14 - الهمداني
2017-10-18 09:48:44
اشتر جارية ارخص والجارية محلله شرعا اما العاملة غير حلال والله اعلممممممممممممممم
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13 - محمد بن حسن
2017-10-18 09:47:58
الأمور كانت تمام قبل تدخل لجان الإستقدام في الغرفة التجارية ووزارة العمل. وبعدها غلبت المصالح الشخصية على مصلحة المواطن وأصبحنا نستغل من جميع الأطراف. الموضوع يحتاج الى قرار حازم من صاحب الحزم.
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12 - نص كبسة
2017-10-18 09:42:53
الشك أن المفاوضين لديهم احساس بالوضع الاقتصادي راتب الاندنوسية لا بتعدي ١٢٠٠ في اقصى حالاته لا قفل علي الدولة نحن من نفرض شروطنا ليس هم
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11 - حقوق
2017-10-18 09:40:39
يا رجال المشكلة مش في العمالة, المشكلة فيكم. دول الخليج الشغالة الإندونيسية لا يتعدى راتبها 800 ريال بأي حال. عالجوا أنظمتكم و سهلوها على المواطنين أبرك من هالكلام.
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10 -
2017-10-18 09:36:40
ما شاء الله راتب الشغالة أعلى من راتب المعلمة في المدارس الأهلية .
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9 - راعي القلاده
2017-10-18 09:35:22
الاثيوبيات جاييين يعني قتل وجرايم مرعبه ارحمونا ي.عالم م.كفاكم الي صار شعب اتكالي ويضحي باعز م.يملك عشان الراحه كان الله في عوننا تحمل اخبار الجرايم
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8 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-10-18 09:31:25
يفروضون شروطهم علينا ليش ٢٤٠٠ وضابط الأمن السعودي ٣٠٠٠ ريال حرام والله المفروض مايتعدووون ١٥٠٠ ريال وبالطقاق ماحنا محتاجين لهم
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7 - محمدين
2017-10-18 09:26:31
تعليق مخالف
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6 - لعبة العمل
2017-10-18 09:25:30
اجل تحددون رواتب الاندنوسيات وعندنا مافي الحد الادنى للاجور
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5 - صبحي
2017-10-18 09:20:59
اسعر غير معقولة ابدا ايش اللي 2500 راتب معلمة.
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4 - الهاشمي
2017-10-18 09:19:46
من ٦٠٠ الى ٨٠٠ ثم ٢٤٠٠ سلامات المفروض ما يزيد عن ٨٠٠ ريال مثل السابق ييون مرحبا ما يبون بكيفهم
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3 - ظامي اليل
2017-10-18 09:18:02
المفروض ان العماله المنزليه..لاتعطى الا للمحتاج.وباالاثباتات التى يسمح له بها. الامراض..والسمنه.والكسل.والجرائم من قتل وتعذيب للاطفال وغيرهم.هذا بسبب الهياط عند نسائينا.والسحر والشعوذه.لا للخدم.بس.
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2 - أفريقي
2017-10-18 09:16:41
أفريقيا مليئة بالعاملات، دعوا عنكم الآسيويات واتجهوا إلى أصل البشر القارة السوداء وأنا هنا لا أستسيغ تسميتها بالقارة السمراء.
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1 - السليطي
2017-10-18 09:12:43
عالم فاضيه يطردون ورا الإندونيسية إلى وصلوها من 600 إلى 2500 وهي 600 اللي قبل تأكلها وتبني لها بيت وتأمن مستقبلها
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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

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شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

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جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

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الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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