لجنة الاستقدام تكشف تفاصيل استقدام العاملات الإندونيسيات !
صحيفة المرصد : صرح رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب، إنه سيسمح لكل مكتب باستقدام 200 عاملة منزلية إندونيسية، مضيفاً أن المكاتب يمكنها نقل كفالات العاملات إلى المواطنين بعد 3 أشهر.
وأكد آل طالب أن شركات الاستقدام الكبيرة سيكون لها نصيب أيضاً من العمالة الإندونيسية، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرضت أنظمة جديدة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية وطرق عملها في المملكة، لافتاً إلى أهمية استكمال إجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في إندونيسيا وفقاً لـ “عكاظ”.
وتوقعت المصادر أن تؤدي عودة العمالة الإندونيسية إلى تراجع أسعار العمالة المنزلية من الدول الأخرى، وأن تبدأ عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في غضون أسبوعين.
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التعليقات
نعم للعماله الاندونيسيه والفليبينه رجال واناث,,,ولا والف لا للعماله اليمنيه والبنقليه والبكس.
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يحددون الراتب وهو معروف توافق الطرفين ولا لاي شخص دخل. يعني اذا باروح اشتغل في بلد ما العمل بتقول لازم اخذ الراتب الفلاني وهذا قيمتة العقد
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من المستفيد من رفع اجور العاملات المنزليه
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والله وتالله وبالله لو كان هناك نظاماً صارماً ويطبق على ارض الواقع ويجازى المخطي سواءً الكفيل والمكفول لما كان هناك ظلم وفوضى وهروب ومشاكل لكن للاسف الكفيل تضيع فلوسه بعد الهروب والمكفول هارب من الظلم
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اقول غير العماله الفلبينيه لاتستقدم عندنا ٣ فلبينيات مشاالله تبارك الرحمن لهم سنه ولا مشاكل ولا اي شي العماله الفلبينيه اهم شي لاحترام عندهم وشعب يخاف كثير
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ما عليها قيمه مضافه بعد هي
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الاندونيسية خط سيرها للاغنياء والاثيوبيه خط سيرها لجميع الطبقات .
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وفسر الماء بعد الجهد بالماء
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والله ثم والله لو صممت لجنة الإستقدام على عدم التفاوض بأكثر من 600 ريال للعامله ولكافة الدول وفقعتها في أذانيهم ... إنا لنلاقي كل هالدول تقول أوكي خلاص اللي تشوفونه .. مير المصالح الشخصيه نكبتنا
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2300 خلوها تقعد في دارها بأندونيسيا ماحناب بحاجتها الفلبينية ابرك وازين ولرخص ...
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بلاش الرجال يستقدم يتزوج اندونسيه تدلعه وتهتم فيه مجرد رأي
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إفريقي تعليقاتك مختصرة وتضحكني رغم أني متأكدة انك مو إفريقي سعودي بس ضابط الدور
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لجنة الاستقدام تكشف تفاصيل استقدام العاملات الإندونيسيات ! ؟؟؟؟؟؟؟؟ *******
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اهم شي اثيوبيا بتحل ازمه كبيره وخلو اندونيسيا ***والمهايطية
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وليس التعقيدات يتركون التقديم مثل أول الفرد يقدم على المكتب ويدفع التكاليف ويستقدمون له وليس المكتب هوإللي يستقدم وبعدين ينقل الكفالة والسؤال ليش بعد 3 تنقل الكفالة؟؟؟ وبعدين يتحكمون فى الأسعار بكيفهم
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600 ريال وبس لأي شغاله من أي بلد . وتخب عليهم بعد . آكله شاربه ساكنه نايمه وش تبي أكثر من كذا . مير ربع الإستقدام هم اللي يعملون ضدنا للأسف . وإلا المفروض يقولون لهم كلمه وحده 600 تبون وإلا بالطقاق
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30حسب معرفه ان الاثيوبيه افضل من الاندنوسيه الاندنوسيات سحرات وحقودات ويعتمدن على السحرواكثر البيوت الي عملن بها صارفيها امراض نفسيه اما الاثيوبيات في السودان ماحد شتكا منهن والبحرين ولكن فيه ناس صعب
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الدفع مرتين التاشيره والنقل
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وزراة العمل تستقدم أقذر جنسيه الأثيوبيات أصحاب جرأئم وقتل للاطفال .
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البلد مليان اجانب مو ناقصين ...
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انااقترح تفعلون دورالحاضنات السعوديات في المدارس والاحياءالخدم مشاكلهن كثيره وتكلف في الفيزاءوالاستقدام وروتبهن غاليه ضحك على السعوديين وهي في بلادها5و6سنوات لم تحصل على مرتب شهرفي السعوديه اوحددو500ر
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اذا رجع الاستقدام من إندونيسيا من هو المغفل اللي بيجيب من أثيوبيا
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نبي خدامات يريحونا من الشغل بس ترى ما نبي ندفع كثير وإن ما قدرت وزارة العمل على تخفيض الراتب ما في حل إلا تقديم دعم لحساب المواطن، من حقنا نترفه وما نتعب في الشغل خصوصا إنا مواطنين في بلدنا ونحب الفله
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الخادمه الاندونيسيه افضل بمراحل من الأثيوبية مخلصه بعملها اذا توفر لها المأكل والتعامل بالحسنى..كفايه انهم يتغربون عن اهلهم لسبب الحاجه وتلقى معامله سيئه وش تتوقعون النتيجه..
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حسبنا الله عليكم وعلي هذولا الحريم الي تركوا بيوتهم وخلوه لعبة لمكاتب الاستقدام واندوسيا واثيوبيا مافيه مره عاقله تجلس في بيتها وتربي عيالها تقول انهم ماتوا جوع وعريا والله مامن رواتبكن الفايده
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یجب ان لا یتعدی الراتب الشهری الف ریال تری بعض الاسر صعب علیها دفع راتب أعلی
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إندونيسيا اهلا لقد عاد الدنبوش إثيوبيا نرجو الذبح على الطريقه الاسلاميه
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راح نستغني ما في حيل الراتب مع 2018 يتحمل الزيادات والله مابقى فيه شيء
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ورونا الاتفاقيه ***واصحاب المكاتب اصحاب مصلحه ولهم يد في اللجان
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وش صار على الاستقدام من روسيا ما قالو بيفتحونه وبنفتحهم ، والله ودي بروسية تخدمني واخدمها واعطيها حقها وزيادة إن ما قصرت وأدت المطلوب منها ، البيت يحتاج خدمات بشكل مستمر***
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حرام والله حرام.. أن يكون الخصم هو الحكم ..مكاتب الاستقدام صاحبة مصلحة والمواطن هو الضحية.
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والله اللي جاكم السحر ههههههههههههههههههههههههههههههههه
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استقدام العمالة الاندونيسية من واقع تجربة سينتج بكل بيت تعمل به جيل غير قادر على تحمل المسؤوليات. فهي تقوم بكل عمل داخل البيت بدون ملل او كلل ولا ترغب احد بمشاركتها وبعد ذهابها تحل الكارثة.
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لن ينجح مع المواطن هذا النظام ولن يقبله احد ....... من وجهة نظري ستتغير امور كثيره بعد التطبيق وسيخسر اصحاب المكاتب الكثير والكثير .......
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اشتر جارية ارخص والجارية محلله شرعا اما العاملة غير حلال والله اعلممممممممممممممم
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الأمور كانت تمام قبل تدخل لجان الإستقدام في الغرفة التجارية ووزارة العمل. وبعدها غلبت المصالح الشخصية على مصلحة المواطن وأصبحنا نستغل من جميع الأطراف. الموضوع يحتاج الى قرار حازم من صاحب الحزم.
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الشك أن المفاوضين لديهم احساس بالوضع الاقتصادي راتب الاندنوسية لا بتعدي ١٢٠٠ في اقصى حالاته لا قفل علي الدولة نحن من نفرض شروطنا ليس هم
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يا رجال المشكلة مش في العمالة, المشكلة فيكم. دول الخليج الشغالة الإندونيسية لا يتعدى راتبها 800 ريال بأي حال. عالجوا أنظمتكم و سهلوها على المواطنين أبرك من هالكلام.
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ما شاء الله راتب الشغالة أعلى من راتب المعلمة في المدارس الأهلية .
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الاثيوبيات جاييين يعني قتل وجرايم مرعبه ارحمونا ي.عالم م.كفاكم الي صار شعب اتكالي ويضحي باعز م.يملك عشان الراحه كان الله في عوننا تحمل اخبار الجرايم
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يفروضون شروطهم علينا ليش ٢٤٠٠ وضابط الأمن السعودي ٣٠٠٠ ريال حرام والله المفروض مايتعدووون ١٥٠٠ ريال وبالطقاق ماحنا محتاجين لهم
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اجل تحددون رواتب الاندنوسيات وعندنا مافي الحد الادنى للاجور
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اسعر غير معقولة ابدا ايش اللي 2500 راتب معلمة.
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من ٦٠٠ الى ٨٠٠ ثم ٢٤٠٠ سلامات المفروض ما يزيد عن ٨٠٠ ريال مثل السابق ييون مرحبا ما يبون بكيفهم
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المفروض ان العماله المنزليه..لاتعطى الا للمحتاج.وباالاثباتات التى يسمح له بها. الامراض..والسمنه.والكسل.والجرائم من قتل وتعذيب للاطفال وغيرهم.هذا بسبب الهياط عند نسائينا.والسحر والشعوذه.لا للخدم.بس.
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أفريقيا مليئة بالعاملات، دعوا عنكم الآسيويات واتجهوا إلى أصل البشر القارة السوداء وأنا هنا لا أستسيغ تسميتها بالقارة السمراء.
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عالم فاضيه يطردون ورا الإندونيسية إلى وصلوها من 600 إلى 2500 وهي 600 اللي قبل تأكلها وتبني لها بيت وتأمن مستقبلها
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