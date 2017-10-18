لجنة الاستقدام تكشف تفاصيل استقدام العاملات الإندونيسيات !

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صحيفة المرصد : صرح رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب، إنه سيسمح لكل مكتب باستقدام 200 عاملة منزلية إندونيسية، مضيفاً أن المكاتب يمكنها نقل كفالات العاملات إلى المواطنين بعد 3 أشهر.

وأكد آل طالب أن شركات الاستقدام الكبيرة سيكون لها نصيب أيضاً من العمالة الإندونيسية، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرضت أنظمة جديدة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية وطرق عملها في المملكة، لافتاً إلى أهمية استكمال إجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في إندونيسيا وفقاً لـ “عكاظ”.

وتوقعت المصادر أن تؤدي عودة العمالة الإندونيسية إلى تراجع أسعار العمالة المنزلية من الدول الأخرى، وأن تبدأ عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في غضون أسبوعين.

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