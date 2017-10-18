رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / داعش ذهاباً وعودة

داعش ذهاباً وعودة

داعش ذهاباً وعودة

بقلم : خلف الحربي

حجم الخط A A A
المرصد 1 172 7 ساعات

بالأمس تم تطهير مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش الإرهابي بعد أشهر من تطهير مدينة الموصل العراقية، وهكذا تبخرت الدولة الأسطورية التي تتفنن في طرق إعدام الأسرى وتضع القوانين لعمليات بيع السبايا وتحتفل بمناسبات تدمير الآثار الخالدة وتنظم مع أعدائها المفترضين صفقات تهريب النفط.. دولة كاملة بخليفتها ووزرائها وجزاريها وجيشها الجرار وعلمها وعملتها ووسائل إعلامها الدموية التي كانت تمد وسائل الإعلام العالمية بمادة يومية مرعبة ومثيرة انتهت تماما ولم يبق لها إلا بعض الانتحاريين الذين يدهسون المارة في بعض العواصم الأوروبية بين فترة وأخرى.

ثمة مائة مليون تفسير يمكن إسقاطه على مسألة الصعود السريع لما كان يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، ثم السقوط الأشد سرعة لهذه الدولة العجيبة، ولكن كل هذه التفسيرات لن تغير في الأمر شيئا.. فداعش لا يمثل إلا صورة أولية للجوانب البشعة لعصر العولمة.. فثورة الاتصالات والتجارة الحرة والحدود المفتوحة ووفرة التكنولوجيا مثلما تتيح للأقوياء سوقا رائجة كي يزدادوا قوة وثراء فإنها تمنح فرصة أكيدة للضعفاء كي يدمروا المعبد على من فيه.

بالنسبة للعالم الواسع بدوله الكبرى وأجهزته الاستخباراتية وأسواقه المتناحرة فإن عملية إحصاء خطاياه التي أنتجت كيانا دمويا مثل داعش، قد تكون أطول مما نتخيل، لذلك سوف يكون من المفيد حصر التفكير في السؤال الأهم: كيف وجدت دولة داعش فرصتها السهلة كي ترفع علمها في منتصف الأرض العربية؟.. والأجوبة هنا متفرعة ومتشعبة.. أولها أنه بمجرد سقوط القبضة الحديدية للحاكم المتفرد (صدام، بشار، وحتى القذافي) تختفي كل قوة للدولة حتى في صدور الناس، ولا يوجد ما يملأ الفراغ السياسي والأمني والإداري المرعب سوى الجماعات المتوحشة.. وثانيها أن المنطقة العربية تعاني بشكل أو بآخر من خلل ثقافي ما، تمثل في وجود أعداد لا بأس بها من المؤيدين لداعش في أنحاء متفرقة في العالم العربي والإسلامي، ينطلقون من فكرة مشروعية التدمير وأحقية قتل الأبرياء من أجل تحقيق غايات أهم بالنسبة لهم، وربما لمقاومة مثل هذا الخلل الثقافي والإنساني اخترعت أوروبا القوانين التي تعاقب كل المتعاطفين مع النازية، ولا يمكن أن تتعامل مع أي متعاطف معها على أنه صاحب وجهة نظر، لأنها ببساطة لا تريد العودة إلى أزمنة الدم والخراب، ونحن في العالم العربي علينا أن نستوعب درس داعش الذي مر كالكابوس خلال بضع سنوات، وأن نتوقع عودة هذه الدولة المخيفة بثوب آخر واسم جديد وعلم مختلف الألوان، ما دام بين صفوفنا من يبرر القتل والتدمير لأي سبب كان.

نقلا عن “عكاظ”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

1 - hima
2017-10-18 15:00:12
مقال في الصميم,لمن يفهمه,بارك الله فيك استاذ خلف الحربي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : وشك وشك

لو عندنا الخطأ على صاحب السياره ليه مر في الوقت ذا...
بواسطة : Explosion

كلمة الحق أقوى من الرصاص .. ياللي تقللون من فعل هذا الشهم البطل .... ومن تحقيره...
بواسطة : علي القاضي

بيض الله وجهك يالغانم بالفعل فلت مالم تقله الحكومات العربية خلال عقود من الزمن و...
بواسطة : Explosion

بيض الله وجهك يابطل ... هؤلاء هم رؤساء البرلمانات الحقيقيون والذين تنتخبهم شعوبه...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
230 3
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
108 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
172 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
200 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
278 6
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
366 2
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
284 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
158 2
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
228 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
160 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
361 10
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
431 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
571 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
488 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
838 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
553 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
244 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
750 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
568 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
694 8
الاخبار الدولية
شاهد .. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يهاجم رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر دولي : أخرج من القاعة يا مُحتل!

شاهد .. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يهاجم رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر دولي : أخرج من القاعة يا مُحتل!

 المرصد 10 583 14 دقيقة
رئيس أركان الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة

رئيس أركان الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة

 رويترز 24 1٬120 1 ساعة
90 % من الأمريكيين سيقتلون إذا استخدمت كوريا الشمالية هذا السلاح!

90 % من الأمريكيين سيقتلون إذا استخدمت كوريا الشمالية هذا السلاح!

 وكالات 27 3٬032 3 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 28 2٬382 23 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

 المرصد 8 3٬772 3 ساعات
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 20 7٬610 13 ساعة
آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

 المرصد 114 4٬757 19 ساعة
بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

 المرصد 82 5٬634 19 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 3 1٬142 58 دقيقة
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 77 4٬732 7 ساعات
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 146 10٬953 يوم واحد
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 179 21٬850 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 54 6٬067 16 ساعة
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 318 19٬645 يومين
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

 المرصد 25 9٬912 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

 المرصد 136 16٬262 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 12 5٬566 11 ساعة
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

 المرصد 17 6٬653 15 ساعة
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

 المرصد 32 4٬963 16 ساعة
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

 المرصد 95 5٬712 20 ساعة
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬026 يومين
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬572 3 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬676 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 7٬992 5 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 11 10٬603 14 ساعة
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬024 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬042 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬888 4 أيام
اخبار اقتصادية
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬489 11 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

 المرصد 25 4٬897 19 ساعة
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

 المرصد 6 1٬584 20 ساعة
“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

 المرصد 0 569 21 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬894 3 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 663 6 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬050 أسبوع واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬693 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 15 5٬270 4 ساعات
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 42 10٬120 23 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 7٬436 11 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬232 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 147 2٬262 6 ساعات