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شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو
صحيفة المرصد : قالت الفنانة شيرين رضا، إنها خاضت تجربة الزواج مرة واحدة فقط عندما ارتبطت بالفنان عمرو دياب، وبعدها لم تفكر فيها مرة ثانية لأنه مشروع فاشل.
وأضافت «رضا» خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنها مازالت صديقة للفنان عمرو دياب حتى هذه اللحظة، لذلك ذهبت إلى عيد الميلاد دون تردّد، مشيرة إلى أنها ترى نفسها امرأة قوية لا تحتاج إلى رجل تتزوجه لكي تسند عليه.
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التعليقات
77 - ضمير الناس2017-10-18 15:36:51
يقولون اكثرمن يهيم بالرجال اللي تسبهم لكنهاعنيده بطبعها***لواحتواها الأسدكانت لبوته***يازين العنيده زيناه احب المهرة اللي تغلى***
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76 -2017-10-18 15:33:50
38 قلم الحقيقة أنت زوجة سابقة معنفة
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75 - سلومي،2017-10-18 15:30:34
يمكن لم يكن عندها مع زوجها مودة ورحمه.وكذالك الزوج..وربما تفتقد للرمنسية حتى تلقى من يونسها..لازم الازواج يحبوا بعض.حتى لو حصل هناك فراق!يصير كل يذكر الثاني بالثناء الحسن.
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74 -2017-10-18 15:29:42
راجعي نفسك لا يلقونك بكره في غرفة صديقك تبقي فضيحة بنيلة
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73 - ابك ابك2017-10-18 15:29:37
ياالله يا شرين وش هالجمال في كل مراحل حياتك الله يحفظك من كل شر
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72 -2017-10-18 15:27:11
الزوج ليس مدبر شؤون فقط الزوج خليل وصاحب وشخص يهتم لأمر الزوجة فيقدمها على نفسه في كل أمر أعرف أناس حتى في العيد يقضون لزوجاتهم وأولادهم وهو لا قدمهم على نفسه فأكرم به من حبيب وأكرم به عضيد.هكذا هو
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71 -2017-10-18 15:21:53
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70 -2017-10-18 15:20:56
لا توجد امرأة اعفت نفسها عن الحرام ترفض الزواج المتفرغ الوحيد العاطفي والجنسي والنفسي الرباني !!!
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69 - شبه منحرف2017-10-18 15:19:37
سدئيتي المسند ضروري 😁😁😁
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68 - ضمير الناس2017-10-18 15:03:14
الجواز ولا الزواج تفرق كثيرالجوازاروح اسلي خاطري عن فقد خلي والزواج اخلي خلي يتسلابي***
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67 - ضمير الناس2017-10-18 15:00:37
ماتبي سند طيب ظل اومدغدغاكي***
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66 - عبيد2017-10-18 15:00:18
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65 - صقر السلام2017-10-18 14:40:03
انتي متاكدة!!!!!!بكرة تغييييري كلامك
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64 - الباحث عن الحقيقة2017-10-18 14:38:38
عدم فهم الزواج من الزوج والزوج واستعباد الزوجات في كثير من الأحيان وتنصل المرأة من واجباتها يحدث شرخ في الحياة الزوجية غير أن أهل الفن لهم طرقهم التي يعيشون بها بعيدا عن الزواج الشرعي وهم كثرة
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63 - kkkk2017-10-18 14:35:28
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62 - عبيد2017-10-18 14:34:54
ياقلم الحقيقة نحن نغار ونحفظ بناتنا وزوجاتنا لأننا تربينا على العفة واحترامهم كما امرنا الله عزوجل ورسولة صلى الله علية وسلم فهذا الأشياء للاسف لم تترباء عليها وَلَا توجد عندك غيرة على دينك ومحارمكم
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61 - عبيد2017-10-18 14:28:54
ياقلم الحقيقة اللي يرد عليك ينزل لمستوى***
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60 - hima2017-10-18 14:25:03
كلامها فيه الكثير من الحكمه,وفقها الله.
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59 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2017-10-18 14:12:24
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58 -2017-10-18 14:11:08
إلى مايذوق العنب حامض عنه يقول تقولين هذا لأن القطار فاتك وأصبحت من القواعد من النساء اللواتي لايرجون نكاحا قال مش في حاجة راجل أستند عليه
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57 - أنا أنا2017-10-18 14:07:04
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56 - طير موقق2017-10-18 13:50:38
لماذا ينطر البعض الى الزواج على انه معركة لا بد فيها من منتصر ومهزوم ، للأسف أن الاعلام يعزز مثل هذه الفكرة من خلال ما يعرضه، وهذه المرأة بكل أسف قد تكون قدوة لبعض النساء في المجتمعات العربية.
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55 - 31 الفايز المطرفى الهذلى من بريدة2017-10-18 13:46:05
الزواج نعمة من الحالات الضرورة فى الحياة
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54 - نجم*سهيل2017-10-18 13:33:58
حسن أختيار الرجل الذي يقدر المرآة هو السر في نجاح الزواج أو فشله. يقال أن النساء اذواقهم ساحره وراقيه في اختيار كل شئ ،،، ماعدا في اختيار الرجال .
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53 - Saad2017-10-18 13:32:54
بعد طولة عمر وبعد زوال الصحة والجمال مش حتلقى مكان لها إلا في دار العجزة
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52 - ندى حسين2017-10-18 13:30:24
****ناجح وعايش حياته مرتاح الله يرزقني الزوج الصالح
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51 - ابو الليل2017-10-18 13:23:39
ابحثي عن ***وستجدين ما يرضيك ويعرف معنى الزواج
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50 - نجم*سهيل2017-10-18 13:22:01
ظهرت في مجتمعنا مؤخراً نوعيات من النساء رافضين للزواج ويفضلن حياة العزوبية على الزواج، وسوف يأتي الوقت الذي يندمون فيه على ضياع عمرهم. ولن يعرفوا خطأهم هذا إلأ لما يجدن أنفسهن وحيدات بدون زوج وأولاد.
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49 - @2017-10-18 13:20:56
اعوذ بالله هذي نفسيه 😊 وتقول مؤسسه ههههه هذي مكبره الموضوع @ الزواج أفضل شي بالدنيا الله يرزقنا بس
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48 - لقمان الحكيم2017-10-18 13:04:44
الزواج مشروع فاشلة في نظرها ولاتحتاج تفكر فيه مره اخرى ***طبيعي لن تفكري في الزواج.
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47 - مـ2017-10-18 13:01:01
يعني كانو يضحكون علينا بمسلسلاتهم عن الحب والقواز ويغنون للحب وكل واحد فيهم مطلق كذا مره 😂
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( عدد التعليقات 29,951 )46 - قلم الحقيقه
أأأأأنتم وظيفتكم الرئيسية مع حريمكم ووراعينكم وبزارينكم جلدهم وسلخهم بعصا أو بسوط في بلادكم أو في أمريكا و أي مكان آخر يتواجدون معكم فيه.
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45 - man300212017-10-18 12:55:06
أذا هي عايزه حيط تستند عليه .!!!!!!
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44 -2017-10-18 12:53:23
اكيد اللي مثلك ماتحتاج زواج
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43 -2017-10-18 12:51:18
هو الدين بيئول ايه خخخ ويجيك الل يمدح بعروبه مصر وازهر مصر ودين مصر
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42 -2017-10-18 12:38:06
التم المتعوس ع خايب الرجاء لو سألتها كيف ننجب ابناء اذا كان ماهو عاجبها الزواج هههاا والغريزة وين تصرف وهي من اقوى الغرائز البشرية اصدق كلمه قالتها انها فاشله متزوجه فنان وتلي تعيش صديقه يعني ****
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41 - متخصص2017-10-18 12:30:57
لا يفشل في الزواج إلا من يتزوج للتسلية لأيام (مثلكم) ..وقد وصف القرآن الكريم عقدَ النكاح بالمِيثاق الغَليظ لأهميته...ولا نسميه مشروع ..لأنه ليس تجارة ..لكن إنتوا حياتكم كلها مشاريع وتسلية...
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40 - ولد الشارقه2017-10-18 12:30:56
صح ياشيرين هذي خنبوقه عانس ******
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39 - حسين2017-10-18 12:26:13
شغل ***عيني عينك يافرحتك ياقلم الحقيقه
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( عدد التعليقات 29,951 )38 - قلم الحقيقه
كلامها صحيح 100 % خاصة اذا كان الزوج على شاكلة اللي جلد وسلخ زوجته ووراعينه بسوط في فندق بأمريكا بين رواده ونزلائه .مايسمعون لهم الا عويلهم ونحيبهم.
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37 - زائر واقعي2017-10-18 12:14:11
الزواج مشروع فاشل لمن لا يقدر مسؤلية الزواج
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36 - المتيم2017-10-18 12:13:26
حلوه وجميله من حينها ما شانت الان تخطت الاربعين وجمالها لم يتغير
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35 -2017-10-18 12:11:22
سبب الفشل هو من دولة قطر ههههههه
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34 - حائل2017-10-18 12:08:31
الفاشل الحرام البنت مستقبلها الزواج و الاولاد الستر عن بعض الامور هذي العانس يمكن ما احد رضا يتزوجها اسويها ملكه جمال الله يعز النعمه
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33 - ابوصالح سكري2017-10-18 11:36:44
الفاشل الي لايخاف الله حارم بناتة وخواتة من الزواج حذاري من الحرية والثقة الزايدة لنساء قال رسول الله اكثر اهل النار النساء
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32 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-10-18 11:32:35
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31 - loving liberal2017-10-18 11:27:52
فكرة الزواج فاشله فعلً في هذا الزمن فاشله اوي اوي ومش له لازمه المراه تريد التحرروعدم خضوعها لرجل والارتباط في البيت والاولاد على شان كذا الافضل العزوبيه ارحم بكتير من الزواج الي اوله خسائروتاليه فضائ
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30 - حسين2017-10-18 11:27:09
أكيد انها ***
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29 - لولو الصغيره2017-10-18 11:20:36
مافيه رجل ينسند عليه صحيح لانه لم يعد هناك رجال يوجد ذكور فقط وليس رجال اما الزواج مشروع فاشل اختلف معك تماما اذا فشلتي بزواجك فاليس الكل مثلك
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28 - عبدالله2017-10-18 11:16:30
تزوجي شاب فقير وستندمين على شبابك الضائع ربما يأتيك ذرية لخدمتك
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27 - @@@@@2017-10-18 11:04:38
ما دام أول زوج مصري أكيد مش حتكرري التجربة لأنها فاشلة
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26 -2017-10-18 10:57:17
24 - عندليب شمر-الرياض كانت حلوه الان بالخمسين وماعاد تصلح/ليش هالنظرة الدونية للمراة؟يعني المراة الخمسينية مالها قيمة ولا قدر ولا مكانة؟ تحبون المراة في عز شبابها وجمالها ولما تكبر تقولون ماعاد تصلح؟
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25 - حقيقة2017-10-18 10:51:17
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24 - عندليب شمر -الرياض2017-10-18 10:41:58
كانت حلوه الان بالخمسين وماعاد تصلح أصلا وعمرو دياب أخذ كل شي من الاول الرجال المره ماتستغني عنه بس الان جيل النساء يقولون مانحتاج على تمشي بحريتها
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23 - فـآتِن2017-10-18 10:40:51
طيب واذا مشروع زواجك فاشل ايش تبغين نسوي لك ؟ ندور لك على عريس يعني ولا ايش ! عدي ارقدي****😒 اكيد مايحتاج زوج تسندين عليه اسندي على ظهرك 😂😂
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22 - لا يمنعك ***2017-10-18 10:39:20
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21 - عبدالرحمن البشري2017-10-18 10:30:21
(عمرك ما تصدئ المصريين ) *رواه عمرو أديب
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20 -2017-10-18 10:29:39
☁̼ ོ ~ الاستغفار حياة ، وتكفير ذنب ، وقرب من الله ، وسعادة ، ومجلبة رزق ، وذكر لله ، واتصاف بصفات المؤمنين ، ما أجمل الاستغفار 💜🌿 ٠ ࿐
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( عدد التعليقات 7,393 )19 - بلادي زوينا
الفلوس و العربية ماتغنيش ******
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18 - سعود2017-10-18 10:24:45
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( عدد التعليقات 7,393 )17 - بلادي زوينا
تعليق مخالف
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16 - شيرين رضا2017-10-18 10:21:23
شيرين رضا.. الزواج فاشل.. يا ولييية دا اسمو كلام.... و.وانت اصلا حا تتزوجي ليه لو كل يوم من حفلة عيد ميلاد إلى حفلة زواج..
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( عدد التعليقات 7,393 )15 - بلادي زوينا
برود عاطفي يطغي لديهن فيتحولون الى رقاله ائول مالت على الراقل الي عاوز يتقوزك ..
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( عدد التعليقات 7,393 )14 - بلادي زوينا
ي قداان الشتلات استرقلن و الرقاله ........!! ايه دا ***
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13 - صيته🎀2017-10-18 10:17:49
فعلا السياره والوظيفه في هذا الزمن مهمه و اهم من الزوج لان الزوج يمكن يطلقها او يتوفى او يتزوج عليها ويتركها او يهجرها ويتركها معلقه او يعاملها بغلظه ويهين كرامتها ، فالسياره والوظيفه اهم من الزوج
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( عدد التعليقات 7,393 )12 - بلادي زوينا
مسترقله مش عايزه راقل يغرب بيوت الستادات و التسعات الي متلك !!
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11 - مناصر الحق2017-10-18 10:03:34
رد على تعليق موظفه ، الوظيفه تروح والسياره تروح ، ولاكن اطلبي الله في التوفيق وان يرزقك برجل لا ذكر ، لأن الرجال عمله نادره ولاكن الذكور كثر ، والاناث كثر ولاكن امهات المستقبل قله .
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10 - سعد2017-10-18 09:59:41
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9 - والد ابراهيم2017-10-18 09:58:37
لكي تبقى تحت اللضواء اضطرت ان تتفوه بأسلوب يخالف الشرع و التقاليد و العرف
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8 - سفرانكو2017-10-18 09:56:56
اساسا مفيش راجل حيتزوجك ويرضى فيك
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7 - دافووور2017-10-18 09:56:24
الفشل ***من أسباب ضياعها
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6 - منصور2017-10-18 09:51:33
هذي مسكينة بتبين انهازوجة فنان وتبي الشهرة لانهاكانت مهمشة فلماشافت الناس صاروايشتهرون قالت ياولدخش معاهم واكسب الشهرة ولوعلى حساب نفسي
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5 - موظفة2017-10-18 09:40:33
ظل راتب وسيارة ولا ظل رجل
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4 - منصور2017-10-18 09:39:19
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3 - صبحي2017-10-18 09:38:52
طيب اشلون ****ولا انتي قوية اشك في ذلك.
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2 - الشيخ صبحي2017-10-18 09:33:31
هذا ماينقصنا!! لاتحتاج إلى رجل تتزوجه!! اللهم أسترنا في الدنيا والآخرة
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1 - فقط2017-10-18 09:33:00
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آخر تعليق
بواسطة : sasa1974
العبره بالتنفيذ...
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