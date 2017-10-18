رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 77 4٬731 7 ساعات

صحيفة المرصد : قالت الفنانة شيرين رضا، إنها خاضت تجربة الزواج مرة واحدة فقط عندما ارتبطت بالفنان عمرو دياب، وبعدها لم تفكر فيها مرة ثانية لأنه مشروع فاشل.

وأضافت «رضا» خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنها مازالت صديقة للفنان عمرو دياب حتى هذه اللحظة، لذلك ذهبت إلى عيد الميلاد دون تردّد، مشيرة إلى أنها ترى نفسها امرأة قوية لا تحتاج إلى رجل تتزوجه لكي تسند عليه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

77 - ضمير الناس
2017-10-18 15:36:51
يقولون اكثرمن يهيم بالرجال اللي تسبهم لكنهاعنيده بطبعها***لواحتواها الأسدكانت لبوته***يازين العنيده زيناه احب المهرة اللي تغلى***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 -
2017-10-18 15:33:50
38 قلم الحقيقة أنت زوجة سابقة معنفة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
75 - سلومي،
2017-10-18 15:30:34
يمكن لم يكن عندها مع زوجها مودة ورحمه.وكذالك الزوج..وربما تفتقد للرمنسية حتى تلقى من يونسها..لازم الازواج يحبوا بعض.حتى لو حصل هناك فراق!يصير كل يذكر الثاني بالثناء الحسن.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 -
2017-10-18 15:29:42
راجعي نفسك لا يلقونك بكره في غرفة صديقك تبقي فضيحة بنيلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - ابك ابك
2017-10-18 15:29:37
ياالله يا شرين وش هالجمال في كل مراحل حياتك الله يحفظك من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 -
2017-10-18 15:27:11
الزوج ليس مدبر شؤون فقط الزوج خليل وصاحب وشخص يهتم لأمر الزوجة فيقدمها على نفسه في كل أمر أعرف أناس حتى في العيد يقضون لزوجاتهم وأولادهم وهو لا قدمهم على نفسه فأكرم به من حبيب وأكرم به عضيد.هكذا هو
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
71 -
2017-10-18 15:21:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 -
2017-10-18 15:20:56
لا توجد امرأة اعفت نفسها عن الحرام ترفض الزواج المتفرغ الوحيد العاطفي والجنسي والنفسي الرباني !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - شبه منحرف
2017-10-18 15:19:37
سدئيتي المسند ضروري 😁😁😁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - ضمير الناس
2017-10-18 15:03:14
الجواز ولا الزواج تفرق كثيرالجوازاروح اسلي خاطري عن فقد خلي والزواج اخلي خلي يتسلابي***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
67 - ضمير الناس
2017-10-18 15:00:37
ماتبي سند طيب ظل اومدغدغاكي***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
66 - عبيد
2017-10-18 15:00:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - صقر السلام
2017-10-18 14:40:03
انتي متاكدة!!!!!!بكرة تغييييري كلامك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-18 14:38:38
عدم فهم الزواج من الزوج والزوج واستعباد الزوجات في كثير من الأحيان وتنصل المرأة من واجباتها يحدث شرخ في الحياة الزوجية غير أن أهل الفن لهم طرقهم التي يعيشون بها بعيدا عن الزواج الشرعي وهم كثرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - kkkk
2017-10-18 14:35:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - عبيد
2017-10-18 14:34:54
ياقلم الحقيقة نحن نغار ونحفظ بناتنا وزوجاتنا لأننا تربينا على العفة واحترامهم كما امرنا الله عزوجل ورسولة صلى الله علية وسلم فهذا الأشياء للاسف لم تترباء عليها وَلَا توجد عندك غيرة على دينك ومحارمكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 - عبيد
2017-10-18 14:28:54
ياقلم الحقيقة اللي يرد عليك ينزل لمستوى***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - hima
2017-10-18 14:25:03
كلامها فيه الكثير من الحكمه,وفقها الله.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
59 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2017-10-18 14:12:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 -
2017-10-18 14:11:08
إلى مايذوق العنب حامض عنه يقول تقولين هذا لأن القطار فاتك وأصبحت من القواعد من النساء اللواتي لايرجون نكاحا قال مش في حاجة راجل أستند عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
57 - أنا أنا
2017-10-18 14:07:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - طير موقق
2017-10-18 13:50:38
لماذا ينطر البعض الى الزواج على انه معركة لا بد فيها من منتصر ومهزوم ، للأسف أن الاعلام يعزز مثل هذه الفكرة من خلال ما يعرضه، وهذه المرأة بكل أسف قد تكون قدوة لبعض النساء في المجتمعات العربية.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - 31 الفايز المطرفى الهذلى من بريدة
2017-10-18 13:46:05
الزواج نعمة من الحالات الضرورة فى الحياة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - نجم*سهيل
2017-10-18 13:33:58
حسن أختيار الرجل الذي يقدر المرآة هو السر في نجاح الزواج أو فشله. يقال أن النساء اذواقهم ساحره وراقيه في اختيار كل شئ ،،، ماعدا في اختيار الرجال .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - Saad
2017-10-18 13:32:54
بعد طولة عمر وبعد زوال الصحة والجمال مش حتلقى مكان لها إلا في دار العجزة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
52 - ندى حسين
2017-10-18 13:30:24
****ناجح وعايش حياته مرتاح الله يرزقني الزوج الصالح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - ابو الليل
2017-10-18 13:23:39
ابحثي عن ***وستجدين ما يرضيك ويعرف معنى الزواج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - نجم*سهيل
2017-10-18 13:22:01
ظهرت في مجتمعنا مؤخراً نوعيات من النساء رافضين للزواج ويفضلن حياة العزوبية على الزواج، وسوف يأتي الوقت الذي يندمون فيه على ضياع عمرهم. ولن يعرفوا خطأهم هذا إلأ لما يجدن أنفسهن وحيدات بدون زوج وأولاد.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - @
2017-10-18 13:20:56
اعوذ بالله هذي نفسيه 😊 وتقول مؤسسه ههههه هذي مكبره الموضوع @ الزواج أفضل شي بالدنيا الله يرزقنا بس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - لقمان الحكيم
2017-10-18 13:04:44
الزواج مشروع فاشلة في نظرها ولاتحتاج تفكر فيه مره اخرى ***طبيعي لن تفكري في الزواج.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - مـ
2017-10-18 13:01:01
يعني كانو يضحكون علينا بمسلسلاتهم عن الحب والقواز ويغنون للحب وكل واحد فيهم مطلق كذا مره 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,951 )
46 - قلم الحقيقه
2017-10-18 12:58:34
أأأأأنتم وظيفتكم الرئيسية مع حريمكم ووراعينكم وبزارينكم جلدهم وسلخهم بعصا أو بسوط في بلادكم أو في أمريكا و أي مكان آخر يتواجدون معكم فيه.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
45 - man30021
2017-10-18 12:55:06
أذا هي عايزه حيط تستند عليه .!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -
2017-10-18 12:53:23
اكيد اللي مثلك ماتحتاج زواج
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
43 -
2017-10-18 12:51:18
هو الدين بيئول ايه خخخ ويجيك الل يمدح بعروبه مصر وازهر مصر ودين مصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -
2017-10-18 12:38:06
التم المتعوس ع خايب الرجاء لو سألتها كيف ننجب ابناء اذا كان ماهو عاجبها الزواج هههاا والغريزة وين تصرف وهي من اقوى الغرائز البشرية اصدق كلمه قالتها انها فاشله متزوجه فنان وتلي تعيش صديقه يعني ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - متخصص
2017-10-18 12:30:57
لا يفشل في الزواج إلا من يتزوج للتسلية لأيام (مثلكم) ..وقد وصف القرآن الكريم عقدَ النكاح بالمِيثاق الغَليظ لأهميته...ولا نسميه مشروع ..لأنه ليس تجارة ..لكن إنتوا حياتكم كلها مشاريع وتسلية...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - ولد الشارقه
2017-10-18 12:30:56
صح ياشيرين هذي خنبوقه عانس ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - حسين
2017-10-18 12:26:13
شغل ***عيني عينك يافرحتك ياقلم الحقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,951 )
38 - قلم الحقيقه
2017-10-18 12:19:23
كلامها صحيح 100 % خاصة اذا كان الزوج على شاكلة اللي جلد وسلخ زوجته ووراعينه بسوط في فندق بأمريكا بين رواده ونزلائه .مايسمعون لهم الا عويلهم ونحيبهم.
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
37 - زائر واقعي
2017-10-18 12:14:11
الزواج مشروع فاشل لمن لا يقدر مسؤلية الزواج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - المتيم
2017-10-18 12:13:26
حلوه وجميله من حينها ما شانت الان تخطت الاربعين وجمالها لم يتغير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -
2017-10-18 12:11:22
سبب الفشل هو من دولة قطر ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - حائل
2017-10-18 12:08:31
الفاشل الحرام البنت مستقبلها الزواج و الاولاد الستر عن بعض الامور هذي العانس يمكن ما احد رضا يتزوجها اسويها ملكه جمال الله يعز النعمه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 - ابوصالح سكري
2017-10-18 11:36:44
الفاشل الي لايخاف الله حارم بناتة وخواتة من الزواج حذاري من الحرية والثقة الزايدة لنساء قال رسول الله اكثر اهل النار النساء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-10-18 11:32:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - loving liberal
2017-10-18 11:27:52
فكرة الزواج فاشله فعلً في هذا الزمن فاشله اوي اوي ومش له لازمه المراه تريد التحرروعدم خضوعها لرجل والارتباط في البيت والاولاد على شان كذا الافضل العزوبيه ارحم بكتير من الزواج الي اوله خسائروتاليه فضائ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - حسين
2017-10-18 11:27:09
أكيد انها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - لولو الصغيره
2017-10-18 11:20:36
مافيه رجل ينسند عليه صحيح لانه لم يعد هناك رجال يوجد ذكور فقط وليس رجال اما الزواج مشروع فاشل اختلف معك تماما اذا فشلتي بزواجك فاليس الكل مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - عبدالله
2017-10-18 11:16:30
تزوجي شاب فقير وستندمين على شبابك الضائع ربما يأتيك ذرية لخدمتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - @@@@@
2017-10-18 11:04:38
ما دام أول زوج مصري أكيد مش حتكرري التجربة لأنها فاشلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-10-18 10:57:17
24 - عندليب شمر-الرياض كانت حلوه الان بالخمسين وماعاد تصلح/ليش هالنظرة الدونية للمراة؟يعني المراة الخمسينية مالها قيمة ولا قدر ولا مكانة؟ تحبون المراة في عز شبابها وجمالها ولما تكبر تقولون ماعاد تصلح؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
25 - حقيقة
2017-10-18 10:51:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - عندليب شمر -الرياض
2017-10-18 10:41:58
كانت حلوه الان بالخمسين وماعاد تصلح أصلا وعمرو دياب أخذ كل شي من الاول الرجال المره ماتستغني عنه بس الان جيل النساء يقولون مانحتاج على تمشي بحريتها
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
23 - فـآتِن
2017-10-18 10:40:51
طيب واذا مشروع زواجك فاشل ايش تبغين نسوي لك ؟ ندور لك على عريس يعني ولا ايش ! عدي ارقدي****😒 اكيد مايحتاج زوج تسندين عليه اسندي على ظهرك 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - لا يمنعك ***
2017-10-18 10:39:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - عبدالرحمن البشري
2017-10-18 10:30:21
(عمرك ما تصدئ المصريين ) *رواه عمرو أديب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 -
2017-10-18 10:29:39
☁̼ ོ ~ الاستغفار حياة ، وتكفير ذنب ، وقرب من الله ، وسعادة ، ومجلبة رزق ، وذكر لله ، واتصاف بصفات المؤمنين ، ما أجمل الاستغفار 💜🌿 ٠ ࿐
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 7,393 )
19 - بلادي زوينا
2017-10-18 10:26:23
الفلوس و العربية ماتغنيش ******
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
18 - سعود
2017-10-18 10:24:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,393 )
17 - بلادي زوينا
2017-10-18 10:23:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - شيرين رضا
2017-10-18 10:21:23
شيرين رضا.. الزواج فاشل.. يا ولييية دا اسمو كلام.... و.وانت اصلا حا تتزوجي ليه لو كل يوم من حفلة عيد ميلاد إلى حفلة زواج..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,393 )
15 - بلادي زوينا
2017-10-18 10:20:42
برود عاطفي يطغي لديهن فيتحولون الى رقاله ائول مالت على الراقل الي عاوز يتقوزك ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,393 )
14 - بلادي زوينا
2017-10-18 10:18:51
ي قداان الشتلات استرقلن و الرقاله ........!! ايه دا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - صيته🎀
2017-10-18 10:17:49
فعلا السياره والوظيفه في هذا الزمن مهمه و اهم من الزوج لان الزوج يمكن يطلقها او يتوفى او يتزوج عليها ويتركها او يهجرها ويتركها معلقه او يعاملها بغلظه ويهين كرامتها ، فالسياره والوظيفه اهم من الزوج
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 7,393 )
12 - بلادي زوينا
2017-10-18 10:17:38
مسترقله مش عايزه راقل يغرب بيوت الستادات و التسعات الي متلك !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - مناصر الحق
2017-10-18 10:03:34
رد على تعليق موظفه ، الوظيفه تروح والسياره تروح ، ولاكن اطلبي الله في التوفيق وان يرزقك برجل لا ذكر ، لأن الرجال عمله نادره ولاكن الذكور كثر ، والاناث كثر ولاكن امهات المستقبل قله .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
10 - سعد
2017-10-18 09:59:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - والد ابراهيم
2017-10-18 09:58:37
لكي تبقى تحت اللضواء اضطرت ان تتفوه بأسلوب يخالف الشرع و التقاليد و العرف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - سفرانكو
2017-10-18 09:56:56
اساسا مفيش راجل حيتزوجك ويرضى فيك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
7 - دافووور
2017-10-18 09:56:24
الفشل ***من أسباب ضياعها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - منصور
2017-10-18 09:51:33
هذي مسكينة بتبين انهازوجة فنان وتبي الشهرة لانهاكانت مهمشة فلماشافت الناس صاروايشتهرون قالت ياولدخش معاهم واكسب الشهرة ولوعلى حساب نفسي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - موظفة
2017-10-18 09:40:33
ظل راتب وسيارة ولا ظل رجل
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
4 - منصور
2017-10-18 09:39:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - صبحي
2017-10-18 09:38:52
طيب اشلون ****ولا انتي قوية اشك في ذلك.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - الشيخ صبحي
2017-10-18 09:33:31
هذا ماينقصنا!! لاتحتاج إلى رجل تتزوجه!! اللهم أسترنا في الدنيا والآخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
1 - فقط
2017-10-18 09:33:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : علي القاضي

بيض الله وجهك يالغانم بالفعل فلت مالم تقله الحكومات العربية خلال عقود من الزمن و...
بواسطة : Explosion

بيض الله وجهك يابطل ... هؤلاء هم رؤساء البرلمانات الحقيقيون والذين تنتخبهم شعوبه...
بواسطة : sasa1974

العبره بالتنفيذ...
بواسطة : احمد يكيكي

شكرا لك لقد قلت كلمه لم يقدر احد يقولها بالذات الذين عندهم علاقات مع اسرائيل مثل...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
230 3
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
107 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
171 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
200 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
278 6
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
366 2
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
284 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
158 2
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
228 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
160 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
360 10
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
431 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
571 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
488 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
838 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
553 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
244 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
750 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
568 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
694 8
الاخبار الدولية
شاهد .. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يهاجم رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر دولي : أخرج من القاعة يا مُحتل!

شاهد .. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يهاجم رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر دولي : أخرج من القاعة يا مُحتل!

 المرصد 9 568 13 دقيقة
رئيس أركان الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة

رئيس أركان الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة

 رويترز 24 1٬118 1 ساعة
90 % من الأمريكيين سيقتلون إذا استخدمت كوريا الشمالية هذا السلاح!

90 % من الأمريكيين سيقتلون إذا استخدمت كوريا الشمالية هذا السلاح!

 وكالات 27 3٬030 3 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 28 2٬382 23 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

 المرصد 8 3٬769 3 ساعات
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 20 7٬608 13 ساعة
آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

 المرصد 114 4٬757 19 ساعة
بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

 المرصد 82 5٬634 19 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 3 1٬137 57 دقيقة
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 77 4٬731 7 ساعات
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 146 10٬953 يوم واحد
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 179 21٬850 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 54 6٬066 16 ساعة
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 318 19٬645 يومين
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

 المرصد 25 9٬912 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

 المرصد 136 16٬262 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 11 5٬566 11 ساعة
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

 المرصد 17 6٬653 15 ساعة
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

 المرصد 32 4٬963 16 ساعة
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

 المرصد 95 5٬712 20 ساعة
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬026 يومين
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬572 3 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬676 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 7٬992 5 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 11 10٬599 14 ساعة
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬024 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬042 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬888 4 أيام
اخبار اقتصادية
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬489 11 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

 المرصد 25 4٬897 19 ساعة
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

 المرصد 6 1٬584 20 ساعة
“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

 المرصد 0 569 21 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬894 3 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 663 6 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬050 أسبوع واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬693 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 15 5٬264 4 ساعات
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 42 10٬120 23 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 7٬434 11 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬232 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 147 2٬260 6 ساعات