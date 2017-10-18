شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

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صحيفة المرصد : قالت الفنانة شيرين رضا، إنها خاضت تجربة الزواج مرة واحدة فقط عندما ارتبطت بالفنان عمرو دياب، وبعدها لم تفكر فيها مرة ثانية لأنه مشروع فاشل.

وأضافت «رضا» خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنها مازالت صديقة للفنان عمرو دياب حتى هذه اللحظة، لذلك ذهبت إلى عيد الميلاد دون تردّد، مشيرة إلى أنها ترى نفسها امرأة قوية لا تحتاج إلى رجل تتزوجه لكي تسند عليه.

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