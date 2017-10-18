الرئيسية / شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-مفرح الزيادي
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 7,393 )147 - عااشق حرف الغراام
حب آلـروح آغلى من آلروح وآنآ آقول حبه فااق روحي وأكثرر ..
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146 -2017-10-18 15:57:03
انهبلوا شيباننا
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145 - سميه2017-10-18 15:55:42
الحب الحقيقي هو الذي تحس به بعد فوات الأوان
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( عدد التعليقات 7,393 )144 - عااشق حرف الغراام
هبت الرياح ولولا يديها لرأيت أعزما لديها !!
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143 - براءة2017-10-18 15:53:15
رحماگ يارب العبآد ‘‘
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142 - براءة2017-10-18 15:52:35
لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن..
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141 - براءة2017-10-18 15:51:54
لا إله إلا انت سبحانك أني كنت من الظالمين..
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140 - براءة2017-10-18 15:51:26
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته..
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139 - ..2017-10-18 15:50:17
114 ت ابو يوسف وشذاا
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138 - براءة2017-10-18 15:49:12
134- ومساگ أسعد..
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137 -2017-10-18 15:45:35
لابد أن يأتي اليوم الجميل وتنسى كل ماقد كان
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136 -2017-10-18 15:41:58
اتعلم من الخاسرين دائماً المسرفين في عواطفهم
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135 - براءة2017-10-18 15:37:05
مفتقدين حرووف المزن.. عسى المانع خير يارب. 🙏
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( عدد التعليقات 23,664 )134 - الزئبق الأحمر
أمسي على الكل
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133 - براءة2017-10-18 15:35:09
گنت أتمنى قبل رحيلگ أن لاتلمني على مالم تعيشه ..💔
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132 -2017-10-18 15:29:59
ما ابحر انسان في نوايا الناس إلا غرق عليك بالظاهر والله يتولى السرائر
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131 - براءة2017-10-18 15:29:31
هلا ومرحبآ..
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( عدد التعليقات 23,664 )130 - الزئبق الأحمر
وسهلا
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( عدد التعليقات 23,664 )129 - الزئبق الأحمر
أهلا
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128 -2017-10-18 15:17:50
كن قاسي القلب تعيش في هناء ولاتكن حساساً تحزن على فرقا الأغبياء
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127 -2017-10-18 15:12:23
لاتكثر الكلام مع الراحلين قل شكراً لطيب اللقاء وأمضى فالحياة لا تقف على احد
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126 - براءة2017-10-18 15:05:56
الله آگبر الله آگبر 🌸
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125 - براءة2017-10-18 15:04:54
البعض غلطة 🔥 والبعض درس 👌والبعض ذگرى جميلة وإنتهت 🍁
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124 - براءة2017-10-18 15:02:15
قد تتألم على يد أشخاص.. گنت تتمنى ان لا ترآهم يتألمون... 😥💔
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123 - براءة2017-10-18 15:01:07
هناگ أشخاص لم يخلقوا ليگون لهم بديل اما هم او لا آحد...
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122 -2017-10-18 14:49:33
داا انجليزي ياموستفاااا
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121 - براءة2017-10-18 14:47:42
أرحلوا ولا تعودوا أبدا گونوا لرحيلگم صادقين لعلنا نگون في نساينگم مخلصين. 💔
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120 - 🤠2017-10-18 14:47:02
good after noon
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119 - براءة2017-10-18 14:45:43
وإن تسأل عن أخباري بعد ما غبت : سواليفگ القديمة هي آخر أخباري 😥
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118 - براءة2017-10-18 14:44:33
الله يعين الموادع يوم الموادع. 🌸
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117 - 🤠2017-10-18 14:41:09
I am Junior
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116 - 🤠2017-10-18 14:40:11
How are you
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115 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 14:32:35
خرووج نهائي
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( عدد التعليقات 16,644 )114 - ابويوسف
براءه 😘
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113 -2017-10-18 14:25:03
احلا هوشه كوذيه ع قولت هل الجنوب لكن خل سويرا تجي تشخبط وجه ررررريماااا
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112 -2017-10-18 14:22:52
حركاااااات ي مشاااااااكس
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111 - سميه2017-10-18 14:21:25
لا يطمئن قلبي الا في حضورك فأرجوك لا تبتعد عني ...... الى مفرح
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110 -2017-10-18 14:20:59
احلا هوشه كوذيه ع قولت هل الجنوب لكن خل سويرا تجي تشخبط وجه ررررريماااا
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109 - براءة2017-10-18 14:07:07
الحمد لله على السلامة أبو يوسف 🍁
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108 - براءة2017-10-18 14:04:25
إذا گانت الظروف هي الي أجبرتگ على الرحيل ‘‘ إقهرها وأرجع.. أخي (م ف ر ح)🌷💔
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107 - سميه2017-10-18 14:02:09
يامفرح تغيب يوم مسموح .. يومين بتذوب الروح .. ثلاث ايام عفوا .. يا ذابح يا مذبوح
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( عدد التعليقات 16,644 )106 - ابويوسف
الحمدلله وصلت ✋️
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105 - براءة2017-10-18 14:01:07
100- الله يسمع منگ ي رب 😢
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104 - براءة2017-10-18 14:00:08
ليه يااخ م ف ر ح تترگنا وش صار لگ حد مزعجگ ؟ والله إني حزنت گثيييير على كلامگ وهذا انا إلي گنت فرحانة يوم قريت التعليقات في الأول! 😥😥😥😢😢😢💔💔
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103 - المكتشف2017-10-18 13:59:57
فاتن انتي فتنتي 🌹 فتنة المكتشف يافاتن😉
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102 -2017-10-18 13:58:26
بعد كم يوم برجع علق مفرح مايقدر يطول
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101 - براءة2017-10-18 13:56:53
السلآم عليگم 🌸
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100 - عالية 💞2017-10-18 13:55:35
اشوف ناس معرفتهم بالأحمر وناس عادي ممكن تقولو لي كيف يكون معرفي احمر
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( عدد التعليقات 7,393 )99 - بلادي زوينا
خــواطــر.عــاشـــق.tt أبي أضمك لين توّسم بصدري علامه !! إذا قالوا أهلـى : عسى ماشر ي فلااان منين صابك بسهامه وعلم في صدررك علااامه !!! اقــول . حيـيـل ضمّيت عشقي وكوتني بنار حنانها ...
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98 -2017-10-18 13:52:51
سرحان ومنصف يكملون بعض مثل الكركتير في الوطن 😂😂
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( عدد التعليقات 7,393 )97 - بلادي زوينا
نتمنى عودتك في القريب العاجل أخي مفرح ...
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96 -2017-10-18 13:51:04
كركتير الوطن منصف وسرحان ههههههه اخخخخخخ
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95 -2017-10-18 12:56:23
اخت فاتن في امان الله
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94 - فـآتِن2017-10-18 12:48:22
استودعكم الله خروووج 😴💐❤️
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93 - فـآتِن2017-10-18 12:47:46
استودعكم الله خروووج 😴💐❤️
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92 - فـآتِن2017-10-18 12:47:18
استودعكم الله خروووج 😴💐❤️
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91 - فـآتِن2017-10-18 12:45:41
حبايبي انا بطلع الحين واخليكم مع المريضه هههههههه وزي ماقلت لك طيب لاتخليني اسوي اشياء ماحتعجبك امسكي شفايفك وخيطيهم ببعض ولاتتكلمي عني سواء قدامي ولا من ورايا عشان ماقطع لسانك وارميه للكلاب خلاص حبي؟
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90 -2017-10-18 12:45:07
ظالم ولكن في القلب لسى هواه كم قلت بكره يحن القاه يزيد في جفاه ينسى الهوا ينساه قولوله ليه ينساه
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( عدد التعليقات 7,393 )89 - بلادي زوينا
في أماااان الله أخي مفرح بجد أعتبرك فقيدة لأعظاء المتواجدين في المرصد .. عندي إحساااس و شعور شووق تعووود في يووم من الأيااام .. الله يحفظك 👋
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88 - فـآتِن2017-10-18 12:39:32
ت٨٤) 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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87 - المواطن2017-10-18 12:38:35
يا هنداوي الوطن لا تربط الاسلام بالتدمير .
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86 - فـآتِن2017-10-18 12:37:47
ريما الله يشفيك ويعافيك
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85 - فـآتِن2017-10-18 12:37:41
ريما الله يشفيك ويعافيك
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84 -2017-10-18 12:35:43
انا مالي شغل انا على المدرج واتفرج فاتن شكلها قوية 🤗
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83 - فـآتِن2017-10-18 12:31:06
ت٧٧ ابو يوسف ) العفو . مالقيت الا هيا!!
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82 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 12:27:25
اللي بدون معرف ويقول صادقة ريما جزيت خيرا صحيح فاتن اسم للذكر وللانثى
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81 - فـآتِن2017-10-18 12:26:55
لاتردين عليا ولا ارد عليك لا اعرفك ولاتعرفيني انتي ماتشرفين تكونين اخت وصديقه لي وزي ماقال مفرح ماغلط المعقب طلع انتي ماتكلم من البدايه بس لما هاجمتك طلع المعقب وقام يبرر
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( عدد التعليقات 16,644 )80 - ابويوسف
ريما مارح تضبط لمى تزوجونيه نكد الجاهه حقانى عندك بشت
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79 - فـآتِن2017-10-18 12:24:08
انتي تعديتي حدودك معايا كثييير سكت مره وثنتين وثلاث ماعاد فيني اسكت قسم بالله لو ماعدلتي اسلوبك ياريما انك بتشوفي مني شيء ماحيعجبك ف احترمي نفسك احسن انا ماني ساره اسكت لك واعديها لاياعمري انا فاتن
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( عدد التعليقات 16,644 )78 - ابويوسف
ثاكس حقانى اخبارك ما اعرست
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( عدد التعليقات 16,644 )77 - ابويوسف
شكرا فاتن الله يحفظك وعقبال ماتتعلم ريما الذوق والكلمات الطيبه
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76 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 12:19:30
على قولت حقاااني سنتعامل معك على انك انثى ونرد عليك بأسلوب قريب من الأنثى 🚸🚸
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75 -2017-10-18 12:19:27
فآتِن قد يكون صفه لرجل مو معناه إسم امرأة وهي صادقة ريما من حقها تستفسر
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74 - القناص2017-10-18 12:17:21
سافري في بحر قلبي حرة وادعينا نمتطي جنح الغمامه عانقي قلب يعاني لوعة و جعلي حبك الأسماء وسامه علمي العشاق ناموس الهوى الهواء العف شموخاً وستقامه خروج وللحديث بقيه إن شاء الله
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73 - فـآتِن2017-10-18 12:17:19
مو انتي ياريما تجين وتقيمين اسلوبي وطريقة كلامي والفيسات اللي احطها كل اللي تكلمت معاهم ماقد قالوا عني ولد تجين انتي وتتكلمين!! علمي نفسك بالاول كيف تشيلين الحقد والشك من قلبك بعدين تكلمي عن غيرك😒
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72 -2017-10-18 12:16:59
😑😀
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71 - Rima ريما°•2017-10-18 12:14:50
وشو نقلها اكثره الردي ابو وجهين الحاسد المنافق وفلانه ترقص واذا رقصت كأنها مدري مجنونه او مدري شافطها كهرب زي كذا هههههههه
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70 - فـآتِن2017-10-18 12:13:23
ت٦٨مافي شي يضحك بالموضوع عشان تضحكين ترى انا قاعده اتكلم معاك بجديه مامزح انتي مصختيها من لما دخلت المرصد وانتي قعدتي لي قعده في كل مره تقولين عني ولد انتي مو طبيعيه من جد تعبت منك كل مره اعديها واسكت
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69 - حقاااني...2017-10-18 12:13:10
اختي العزيزةريما لا تشغلين بالك هذا ذكر هذي بنت ما اظن أحد يرضى أننا نشكك فيه وانتي كذلك ما ترضين فنصيحةلا تشغلين بالك انتي تعاملي مع المعرف كما هو على ظاهره وانا عن نفسي ماعندي شك ان فاتن بنت ومحترمة
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68 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 12:08:50
ههههههه فاتن انا قلت اسلوبك بالكلام وطريقة كلامك وحطك للقلوب للذكور كله يبين بأنك ذكر والله اعلم واذا انتي انثى شيء غريب
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67 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 12:07:01
حقاااني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور
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66 - القناص2017-10-18 12:06:40
58 ريما نحن لسنا هنا من يحكم على الناس ونقيمهم هم اكفأ منا ولايمكن أن نقيمهم ولكن اقول كلما يكتبون مفيد اما أنه منقول بصدق اقول ليتنا أنا وانتى نعرف ننقل ونكتب مثله لما له من فائده وحسن اسلوب
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65 - فـآتِن2017-10-18 12:05:03
لا اله الا انت سُبحانك اني كُنت من الظّالمين 💜
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64 - حقاااني...2017-10-18 12:04:52
شكرا لككك يا ريووووم كلكك ذوووق الله يسعد قلبككك وانا مثل ماقلت لككك اعتبرك مثل بنااااتي الله يحفظك ويرعاااك 🌹🌱
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63 - فـآتِن2017-10-18 12:03:22
والله مالوم ساره لما طلعت من المرصد وشكلي بترك المرصد منك ومن اشكالك
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62 - حقاااني...2017-10-18 12:00:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخيرات جميعا...اخوووي مفرح ليش خروووج نهااائي يالغاالي أمثالك مصااابيح الصفحة لا يمكن الا ستغنااء عنهم تكفى ياولد الرجااال خلها استراحة محارب وارجع وانا اخوك🌹🌹
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61 - فـآتِن2017-10-18 12:00:09
ريما قسم بالله طفشت منك من كثر ماتشكين اذا انتي مريضه وشكاكه هذي مشكلتك ماهي مشكلتي الناس اللي تضرني هنا ماقد قالت اني ولد وقلت لك قبل وارجع اكرر لك كلامي انا ربي اعلم فيني وادرى بنيتي مو انتي
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60 - القناص2017-10-18 11:59:35
ابو يوسف تفائلو بالخير تجدوه يارجل توصل بالسلامه إن شاء الله
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59 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-10-18 11:59:33
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🎭هل عرفتم هذا المحترف 《المحلي》❔ اللي لم يصل 《العالمية》 الى الآن🎭كان معكم/ المهرج الطاقية رشيد🤡👍
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58 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:56:01
سارونه كل اللي تكتب نقل قال اثراء ههههههه
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57 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:54:47
فاتن مدري ليه احس انها ذكر من اسلوبها بالكلام والله اعلم
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56 - القناص2017-10-18 11:53:56
ت38 ريما ماتستاهل وليه تنهمر الدموع // النبلاء لايعرفون في الوفاق لايعرفون إلا في الخصومه البعض نقاشهم إثراء معرفي مثل مفرح وسارونه والبعض ثرثره ونقار وكل واحد صفحته يملأها بمايشاء مفرح تعبيره صادق
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55 - فـآتِن2017-10-18 11:52:36
ت٥٠ القناص) ويسعدك يارب لاشكر على واجب ☺️
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54 - فـآتِن2017-10-18 11:52:30
ت٥٠ القناص) ويسعدك يارب لاشكر على واجب ☺️
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53 - فـآتِن2017-10-18 11:49:13
ابو يوسف وعليكم السلام .. قول لا اله الا الله ايشبك تتفائل على نفسك كيذا ؟ انتبه لنفسك وانتبه من الطرق وخذلك قهوه تركيه تعدل مزاجك وتصحصحك من النوم والله يحفظك ويوصلك بالسلامه يارب ❤️
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( عدد التعليقات 16,644 )52 - ابويوسف
مشاكس ليه الخروج
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51 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:48:16
القناص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور
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50 - القناص2017-10-18 11:47:38
ت 45 الأخت الفاضلة فاتن شكراً هذا من طيب أصلك الله يسعدك دنيا وآخره مودتى
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( عدد التعليقات 16,644 )49 - ابويوسف
Radarbot هذا برنامج جربته لساهر ممتاز عيبه يعطيك صوه لكمرات اعتقد بعض التريلات عليها نظام تتبع لكن لساهر ***جربوه موجود على متجر ابل حتى نقاط التفتيش يعطيك اياه
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48 - القناص2017-10-18 11:44:12
نراك على خير قريباً إن شاء ولابد من عوارض الدنيا ولكن ياصديقي يقول المثل مأساة اليوم نكتت الغد الله يسعدك دنيا وآخره
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47 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:41:23
نسأل الله ان يرزقك كل خير يامفرح ويسعدك في الدارين انت ومحبينك حليت بهذه الصفحة لك محبين وغادرت وكذلك لك محبين حتى لو اسىنا لبعضنا يوما لايضر نستودعك الله الذي لاتضيع و داىعه والكثير ينتظر عودتك
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( عدد التعليقات 16,644 )46 - ابويوسف
اكبر غلط تسافر الصبح وبك بعد نوم ان ودعت حلونى
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45 - فـآتِن2017-10-18 11:39:55
القناص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبحك الله بالنور والسرور صباحك جميل كجمال قلبك 💐❤️
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44 - القناص2017-10-18 11:39:31
الصديق مفرح أنت على رأس هؤلاء لبعض لهم حضور ولهم قبول عند الآخرين كلماتهم ومايكتبون تمثل نفوسهم الزكيه وقلوبهم الطاهرة تفيض كتاباتهم بسمو اخلاقهم وحسن وجمال مافي انفسهم هم الآخاء والمحبه والقيم
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( عدد التعليقات 16,644 )43 - ابويوسف
السلام ✋️
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42 -2017-10-18 11:31:26
😑
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41 - القناص2017-10-18 11:30:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي محمل برائحة الغيم والمطر
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40 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:29:37
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين 👌⚘
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39 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:27:06
🤔⛐
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38 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:23:21
الدموع وليه تنهمر مافيه شيء يستاهل الله كتب رزقك..الخ وانت ببطن امك الحزن الكل يحزن لكن تنهمر هذه صارت مثل الامطار هه حنا نعرف مايبكي الرجل إلا إذا وصل للانفجار لكن تأكد الدنيا ماتسوى " العافية نعمه
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37 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:18:43
لكن بسرعه هربت ودعت ومشيت كان ناثر منشوراتك بهذه الصفحة ومسولف مع الاخوه قبل الخروج !!! التفائل جميل تفاىل مثلا بأن الله سيرزقك بمال حلال اي من احسن الظن بالله وكذلك الاستغفار
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36 - المكتشف2017-10-18 11:18:06
كركتير خالد في الوطن صوره طبق لاصل الرأس منصف وباقي الجسم سرحان
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35 - فـآتِن2017-10-18 11:17:31
مفرح لاتطول غيابك طمنا عليك كل فتره امانه 💔😩
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34 - فـآتِن2017-10-18 11:14:45
مفرح استودعتك الله اللذي لاتضيع ودائعه❤️
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33 -2017-10-18 11:14:17
عندما تعيش بقلب نقي، ولسان لا ينطق الا خيراً وحباً، وتعاتب نفسك عندما ترتكب اخطاء وتتمنى الخير لغيرك ، عندها ستعرف طعم السعادة❤️
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32 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:13:42
اللي يسمعني سيقول تبينه يغيب 9 شهور هههههه لا مو هذا القصد قصدي إذا طول بالغياب لظروف ورجع 😏
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31 - فـآتِن2017-10-18 11:13:36
ت٢٤) لا تكفين ابغى اعرف ايش فطورك؟ كلامي لك كان مجرد سؤال لاتاخذي في بالك اهتمام زايد طيب حبيبي؟
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30 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:10:35
انت يامفرح وحقاااني والعنيد وبرق الحرم والله لكم معزة قوية و ان شاء الله يامفرح اومشاكس تعود لهذه الصفحة وتبشرنا بأن رزقك الله بطفل/ة 😊
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29 - فـآتِن2017-10-18 11:08:02
امانه مفرح لاتروح دخيلك 😭😭😭😭😭💔
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28 - فـآتِن2017-10-18 11:06:48
مشاكس حياك الله نورت يالغالي عسى ماشر ؟مو منجدك!!!! ليه طيب!! مفرح ايش السبب انا ابغى اعرف؟ اذا في خاطرك شيء قول انا اسمعك وموجوده ايش سبب رحيلك؟ انا مابغاك تروح وغيري كثير انت غالي علينا والله😭😭💔
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27 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:05:12
م-ف-ر-ح/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح النور وليه تبي ترحل عن صفحة الكاريكاتير😂وجودك جميل كما عرفناك بمعرف م-ف-ر-ح#اكيد ستعود بعد ان تتحسن ضروفكم وتنشر منشوراتك المميزة
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26 - زائرة2017-10-18 11:02:34
كل من يذكرنا بالله جزاكم الله خير اسال ان يسعدكم سعادة لاتفارقكم في الدنيا والاخرة💐
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( عدد التعليقات 7,354 )25 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك..خررروج نهائي 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
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24 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 11:00:41
لايضر إذا ماعرفتي وش فطوري⛐
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( عدد التعليقات 7,354 )23 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
هناك أسماء لا أقدر اذكرها.. لأودعها لهم في القلب مكان.. اخاف انسى اسم يكون في نفسه شيء مني.. أودعكم جميعاً كل متابع ومعلق في الصحيفة.. وأسأل الله لنا ولكم السعادة أينما كنتم
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( عدد التعليقات 7,354 )22 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
وداعاً صحيفتنا المتميزة.. وداعاً أحبتي والله اكتب وغصه ذبحتني والدموع تنهمر.. بس الأمر لله من قبل ومن بعد.. هذي الحياه لا تستمر على شي.. تتقلب الأحوال
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21 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 10:58:51
صباح الخير ياللي بدون معرف هذا مو فطور صار غداء هههههه
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( عدد التعليقات 7,354 )20 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
انا اعتذر من كل شخص أخطأت عليه.. واطلب السموحه منكم جميعا.. وانا مسامح لكل شخص شتمني أو جرحني بكلمه أو حقد علي.. واعتذر من أحبتي ظروف اجبرتني على الرحيل.. لكن بحمل لكم دعاء بظهر الغيب..
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( عدد التعليقات 7,354 )19 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
أحبتي في المرصد.. قضينا معكم سنين من الود والإخاء.. وكانت أجمل لحظات عشتها معكم في المرصد.. ايام لا تنسى.. لكن الانسان لن يستمر على أمر معين..هناك ظروف تجبرك على الرحيل..بس لن انساكم وذكرياتكم الجميله
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( عدد التعليقات 7,354 )18 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. صباح الخير لكل الأحبة في المرصد.. أن شاء الله تكونو بخير وصحه وعافيه..🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
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17 - فـآتِن2017-10-18 10:53:44
١٤) ويسعدك يارب💕
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16 - فـآتِن2017-10-18 10:52:42
ريما ايش فطورك جوعتيني مع الصبح 😩💔💔؟
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15 -2017-10-18 10:51:55
💟 تتعاقب الأيام ويمضي قطار العمر ... صباح يشرق .. ومساء يغرب .. ويبقي الصباح موعد تواصلنا مع من نحب
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14 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 10:51:22
فاتن والمكتشف الله يسعدكم شكرا
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13 -2017-10-18 10:49:38
☂️ مادُمت حياً فلا تأمن على نفسك الفتنة ،ولا تعيّب أحداً بمعصية ،ولا تتعجب من ذنب فعله غيرك ، ولا تستكثر طاعتك ، فما تدري بماذا يُختم لك
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12 -2017-10-18 10:48:18
صباح الخير والسعادة ياريما ماشاء الله تصبيحه قبل الفطور 👋🏼📱😪
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11 -2017-10-18 10:46:56
قد قيل ..✍🏼 لو شِلْت هم ما يشيله جبل طي حذراك لاتبدي على الناس سرّك من قال لك وش فيك ؟ قل له ولا شي💭 ومن قال كيف الحال ؟ قلّه يسرّك💭
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10 - المكتشف2017-10-18 10:42:30
بالعافيه ياريما لكن لاتكثرين
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9 - المكتشف2017-10-18 10:40:52
تعليق6 خاص بى////بعضهم عنده عقد نفسيه يفرغها في مناقرة المعلقين ويكتب بأسم هذا وذك أثنين من يخرب الصفحه منصف وسرحان اللهم من سب وشتم واتهم تشل يده وترينا فيه عجائب قدرتك قولو آمين
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8 - فـآتِن2017-10-18 10:34:58
ت٧) ريما بالعافيه محل مايسري يمري ياحببتي ❤️
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7 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 10:31:03
انا اللحين افطر ستتأخر كتاباتي 😆
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6 -2017-10-18 10:30:36
اكتب كل خاطره أو شعر او حكمة لاتفسد على القراء متعتهم منصف حاول الإرتقاء بماتكتب سرحان وعدت واقسمت لاتعلق امس لك عدة معرفات ومنتحل عدة معرفات من علامات المنافق اذا وعد اخلف اتقوا الله في ما تكتبون
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5 -2017-10-18 10:24:40
_ ' لا تنسوا كثرة الاستغفار ' أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ..💐
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4 - Rima ريما🗨°•🙇2017-10-18 10:22:55
صباح الخير🏵
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3 -2017-10-18 10:22:28
"💭 ربّي مآ أمرتنآ بـ الاستغفار إلا وأنت تريد لنا المغفرة استغفرك ربّي وأتوب إليك . . 💛🕊'" صباح الخير🌷
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2 - فـآتِن2017-10-18 10:22:25
الله يسعد صباحكم بكل خير يارب ❤️💐😘
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1 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-10-18 10:20:40
قال تعالى : مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
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بواسطة : sasa1974
العبره بالتنفيذ...
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