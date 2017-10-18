رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو:متحدث “التعليم” يعلق على واقعة “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه..هذا ما ينتظر صاحب المقطع لو ثبت أنه “معلم”!

بالفيديو:متحدث “التعليم” يعلق على واقعة “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه..هذا ما ينتظر صاحب المقطع لو ثبت أنه “معلم”!

بالفيديو:متحدث “التعليم” يعلق على واقعة “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه..هذا ما ينتظر صاحب المقطع لو ثبت أنه “معلم”!
حجم الخط A A A
المرصد 94 7٬539 5 ساعات

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو قيل إنه لمعلم يقول لطلابه في المرحلة الابتدائية أنهم لن يجدوا أي وظائف لهم، سواء ذاكروا دروسهم أو أهملوها، الجدل بين المغردين، جعل المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، يخرج ويعلق على الواقعة.

وقال العصيمي في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية”، إنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي معلومة حول هوية هذا الشخص، متمنيا ألا يكون هذا الشخص معلماً؛ لأن ما بدر منه مرفوض تربوياً في كل الأحوال فكيف نقبل بمثله في فصل تعليمي.

وأكد أنه في حالة كان معلماً فإنه بقوله هذا أساء لنفسه ولزملائه وما قاله لا يتفق مع مهمته ورسالته وما تقوم به المدارس من أهداف تربوية، مبينا أنه في حال إذا ما ثبت أن الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو معلم أو أحد منسوبي التعليم فسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لأنه أساء استخدام التصوير في المدرسة بطريقة تسيء للطالب والمدرسة والبيئة التعليمية- بحسب تعبيره.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

94 -
2017-10-18 15:59:03
الشمس مايغطيها منخل كل شي واضح امامنا ،..***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 -
2017-10-18 15:57:39
انه والله صاااادق شوفو ذلحين العاطلين كم كيف عاد هذا الجيل وكيف بعد ١٠ سنوات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - ضمير الناس
2017-10-18 14:58:24
ياليت الوزارره تسمح بالتصويرلويوم كل اسبوع اوكل شهراوكل سنه حتى يحس المعلم ان فيه رقيب بعد الله تعالى***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - ضمير الناس
2017-10-18 14:51:25
وزير التعليم يدافع عن المعلمين وهم يسبونه حشفا وسوءكيله***وزيرطيب يجب ان يعيداستراتيجية التعليم كي ترمم ماهدمته يدالبناءون الشكاءوون البكاءوون***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - زميله
2017-10-18 14:48:42
أعرفه و أرسلها على القروب ولكن لن نفشي فيه لأنها لحظة طيش و غباء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - ضمير الناس
2017-10-18 14:46:32
حتى تعرف الوزاره ووزيرهاان قينان على حق والوزاره تدلع موظفيها***يلادلع ايه المعلمون وخافو الله في ابناء الناس ***من انتم!!!!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - ضمير الناس
2017-10-18 14:43:32
ان كان معلم من قال ذلك يجب ان يستقيل الوزيرويرجع المعلم للدراسه من جديدوتحديداًمن نقطة الروضه***رغم ان السالفة ماهي غريبه على بعض موظفي التعليم وليسو معلمين***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - عبيد
2017-10-18 14:41:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 - ضمير الناس
2017-10-18 14:39:14
يقول الامام علي رضي الله عنه وعن ابي بكروعمرعثمان وجميع صحابة رسول الله(العلم ياتي بالمال والمال لايأتي بالعلم)***حتى ماياتي جاهل ويقول خنبوقه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - ضمير الناس
2017-10-18 14:35:28
من الاخطاء الشائعه ان التعليم للتوظيف كلاوالف كلا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - صقر السلام
2017-10-18 14:34:20
طيب اذا كان فيه شح في الوضائف نترك عيالنا جهلاء ومتخلفين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - ضمير الناس
2017-10-18 14:33:51
هناك الكثيرممن تخرجومن تعليمناوتوظفومعلمين ويقولون هذا الكلام مالكم كيف تحكمون ام لكم مزاج يحكمكم ايه المعلمون***يطردويوظف طالب مكانه حتى يعلم ان المستقبل بيد الله***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - ضمير الناس
2017-10-18 14:31:22
اعزكم الله ***وياكل من كد جبينه لكنه غيرمتعلم ولايحب المدرسه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - ضمير الناس
2017-10-18 14:29:41
ربط الشاعرالام بالمدرسه حين قال الام مدرسه ليس لانهاتوظف فلاعلاقة مباشره بين العلم والوظيفه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - hima
2017-10-18 14:23:27
حالهم يقول(ان كنت تعلم فتلك مصيبه,وان كنت لاتعلم فلمصيبة اكبر).
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 - كفشتك
2017-10-18 14:11:37
انشهد جابها الشيخ محماس ونت الصادق الواسطه الواسطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - محماس
2017-10-18 14:03:09
أبك ألي عنده واسطه بيتوضف بدون ما يذاكر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - كفشتك
2017-10-18 13:57:00
طيب مين صور المقطع يمكن مززح ليش عطوول تحقيق وتشهير والقنوات ذي تحب تصيد اي شي عن الشعب ليش كذا المشكله بسيطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - زائر
2017-10-18 13:54:10
المشكله انه موثق كلامه بالفيديو يعني أدان نفسه بنفسه وليتحمل المحاسبة والعقاب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
75 - كفشتك
2017-10-18 13:53:21
طورها قضيه يالليل الليل معلم ولا غير معلم هو صادق ناس ماتحب الصحيح /
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
74 - بالعقـــــــل
2017-10-18 13:52:27
ياخي الحقيقة مره والواقع مرير !!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - هندي فاهم
2017-10-18 13:42:29
الواقع بين من عنوانه .. مهندسون عاطلين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - ابو ناصر
2017-10-18 13:29:54
؟ تقبل بالمرحله الثانويه وما يحتاج يقال لهم اللهما اصلح الحال !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - وسع صدرك
2017-10-18 13:23:02
هذا الواقع ليش الزعل .... تحصل مهندس قهوجي...دكتور سواق تاكسي... مدرسة تعمل محل مكياج... ممرضه تسوي حنا... شهاداتهم ... مانفعتهم الصراحه هذا الواقع وماخفي اعظم...
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
70 - جنوبية ..
2017-10-18 13:21:11
*** بس في شي من الحقيقة الأغلب يدرس ويتعب ويجلس في البيت وانا اولهم حتى تخصصي لغوه من المدراس أتمنى اصير أخصائية اجتماعية أو مرشدة طلابية جلست البيت ملل شكلي أكمل ماجستير ماعلي من كلام المدرس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 -
2017-10-18 13:21:06
الرجل ماكذب والدليل برنامج الثامنة اظهر المستخبى مهندسين مبتعثين صرفة الدولة عليهم مليارات الريالات واخرتها اعمال وضيعة او عاطل يلحق بركب خريجي الداخل لاكن مانحب الحقائق لانها تولم الله يهدي الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - زائره
2017-10-18 13:10:55
اعرفهم هالنوعيه الله لا يكثر امثالهم يتوقعون انهم كاملين عقل وهم ناقصين والمجتمع اعطاهم فرصه للتعامل بفوقيه مع المرأه والطفل هؤلاء جهلاء وفيه عينات هنا من المعلقين شربوا من نفس التربيه وهم مساكين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
67 - عابر
2017-10-18 13:04:56
هالمدرس*** يفلح فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - alhwawe
2017-10-18 13:03:16
والله مشكله . ان تكلمنا ندمنا وان سكتنا قهر ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - زائر
2017-10-18 13:02:25
حسبي الله على كل معلم لم يخلص في تدريسه للطلاب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
64 - على باب الله
2017-10-18 13:01:23
كلامه عين الصواب فعلا تذاكرون ولا تنثبرون وظائف لاهل الوجاهه والواسطه وأصحاب امسك لي واقطع لك اما انت أيها المواطن الغلبان روح اجلس في بيتكم وعد النجوم التي في السماء احسن لك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
63 - ابو وليد
2017-10-18 13:01:13
في وظائف حكوميه بالهبل تو اخوي متخرج شهر8 و توظف في 11 و قبله ثلاث من اخواني ما جلسو افل من سنه و توظفو فا أكيد أن المعلقين خارج السعوديه أو شهادتهم متوسطه و تحت .
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
62 - لقمان الحكيم
2017-10-18 12:58:57
التعليم والصحه ركيزتان مهمتين في كل دوله لذلك نجد ان اساس البناء او الهدم في اي دوله يبدأ من هاتين الركيزتين فأن صلحت صلح مجتمعها وان اخفقت فقل على المجتمع السلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - عاكس الدوار
2017-10-18 12:57:40
بالعكس أنظروا للكأس الممتلئ , سيخف الضغط على الوزاره بتسرب الطلاب من المدارس و يتجهون للمهن الحرفيه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
60 - راح العمر أنتظار
2017-10-18 12:54:56
أنا جامعي جلست 5 سنوات عاطل وتوظفت و من ابسط حقوقي اطالب بالمساوة في العطاله فلابد ان يذوقوا العطاله مثل ما ذقتها و بصقتها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
59 - برق _الحرم
2017-10-18 12:53:56
دعونا نضع النقاط على الحروف الرجل لم يتكلم بهذا الا لما بلغ في الخدمه التعليميه عتيا واستحق التقاعد وسيكون جزاءه احالته له والتعليم تعلم ان لديها فائض من المعلمين لم يتم تعيينهم ويستبدلونه بواحد من المدرسين العاطلين فتهديده لاقيمة له البته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
58 - سلطان
2017-10-18 12:51:21
المفترض انه مايقرن طلب العلم بطلب الدنيا لان طلب العلم ينبغي فيه حسن النية والاخلاص لله عز وجل وان جاءت الدنيا تبعا لذلك فهو خير على خير هذا مايتعلق بطلب العلم الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
57 -
2017-10-18 12:51:20
المقطع مفبرك في وظائف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 -
2017-10-18 12:50:15
صادق مليون بالمية الوظايف للواسطات والاجانب
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
55 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-18 12:48:51
الظاهر إن الصوت مركب على الفديو ..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
54 - شيييييييييييييل
2017-10-18 12:47:41
والله ياكلامه سليم مليون % وبلاش تسوون فيها قمطه وزعل ... قال إيه هذا ماينتظر المعلم ؟؟ شوفوا البيوت مليانه بالألوف شباب وشابات متخرجين من الجامعات ونايمين مالقوا وظايف وبالمقابل ملايين الأجانب شغالين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
53 - عاطله
2017-10-18 12:41:31
كلام سليم انا متخرجة تخصص رياضيات تربوية صارلي اكثر من 4 سنوات عاطله
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
52 - واحد نفر
2017-10-18 12:41:27
لايفترض قوله مثل هذا الكلام ولو انه الواقع واقسم بالله إن ابني خريج جامعه منذ مايقارب سنتين ولم يجد اي وظيفه الى درجة انه يشتغل مشاوير بسيارته الخاصه خجل منه أن يطلبني مصروف وما نقول الا الله يعين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
51 - ابو ابراهيم
2017-10-18 12:35:06
ليش تزعلون من الحقيقه الرظايف للاجانب والسعودي يشتغل في كريم واوبر ولايحتاج لمؤهل دراسي خبره في المدينه الذي يشتغل فيها فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
50 - سلطان
2017-10-18 12:31:36
هذا كويتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - متقاعدفقير
2017-10-18 12:31:20
يمزح مع طلابه وتلاقي فيه واحد حقير صوره وأخذ الكلام السئ ونشره .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
48 - بولا
2017-10-18 12:27:48
طيب صادق وظائف مافي مهندس يشتغيل كاشير عايدي وربي صادق دَاوُدَ الشريان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
47 - حسين
2017-10-18 12:27:10
الا اذا كان المدرس واصل وأموره طيبه بيقولون فيه مرض نفسي وتستمر المعاناه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - ابوصالح سكري
2017-10-18 12:20:45
اكيد مفتش ادارة التعليم يعرف موقع المدرسة تعميم من الوزارة لمناطق المملكة وتنكشف المدرسة وينكشف المعلم والحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
45 - اسماء
2017-10-18 12:20:33
كلامه صح ليش تعاقبونه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
44 - هاوي حنانك
2017-10-18 12:15:15
المعلم .. ماقال إلا الصدق !! ليش الزعل والتشنج ؟؟ شوفوا عشرات الألوف من الخريجين وبأعلى الشهادات عاطلين باطلين ولهم سنين ... والوافدين في بلدنا بالملايين ولايوجد بينهم عاطل ولا باطل ...
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
43 -
2017-10-18 12:13:38
اليمنه خطر قوي جداً عددهم بالسعوديه ٧ مليون يمني حاقدين على السعوديه واهلها ر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
42 -
2017-10-18 12:13:22
ابوه ضابط رتبة عسكرية عاليه النجمات فوق النظام و
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
41 - المتيم
2017-10-18 12:10:21
والله انهثما كذب بس من صوته تقريبا شيعي خاصة الان اغلب المدرسين عندنا شيعه خاصه في الشرقيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 12:05:17
معلم وضعه تحت الصفر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
39 - ابوصالح سكري
2017-10-18 12:00:38
مع الاسف بعض الموظفين متعاونين مع بعض بكل جهة يجب المراقبة بكل موقع لخدمة الوطن واهل الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
38 - صبابين شاي و قهوة
2017-10-18 11:58:37
اللي يسمع التعليم يقول انها تضمن التوظيف بعد التخرج ، هذا هم عاطلين بالالف ماحصلوا وظائف الاجنبي يأتي ووظيفته تنتظره والسعودي يدرس والبطالة النهاية المحتومة.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
37 - متأمل
2017-10-18 11:57:54
إذا كان المتكلم مجنون فليكن المستمع عاقل .. هذه المقاطع المركبة من إنتاج خلايا عزمي ولا تنطلي إلا على الببغاوات التي تردد دون عقل ..موتوا بغيضكم وقهركم وحقدكم .. الشعب أذكى منكم ومن خلاياكم .. الخلااا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
36 - طنطل
2017-10-18 11:57:24
الرجال صادق وظاىف ما فيه ****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
35 - مواطن
2017-10-18 11:51:59
يمكن ليش لا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-10-18 11:50:57
تأديبا له وظفوا االبطا له على شان يسكت هذا وأمثاله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
33 - خذها مني
2017-10-18 11:50:55
ماقال شي غلط اللي قاله واقع فعلي نعيشه ... بدل ان نعاقبه نصلح الخلل ونوظف الخريجين ولكن تكميم الافواه لايحل مشكله .... هذا رايي
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
32 - مزاجي كذا
2017-10-18 11:49:27
اعتقد بتعليم معاد عند كم شغلة غير ملاحقة أهل المقاطع الصادقة والصريحة بتعليم انتم لية كذا طبقو المثل الي يقول يجبل ميهزك ريح وليس الي بينة من قزاز ريمي الناس بحجر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
31 - محب القرآن
2017-10-18 11:44:08
رزقكم في السماء وما توعدون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 - فـآتِن
2017-10-18 11:43:27
جاب العيد في نفسه كان سكت احسن له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-10-18 11:43:09
ليش كلمة الحق تزعل ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
28 - فرجك يارب
2017-10-18 11:41:41
خبر تأكد لي اليوم من التعليم أن العلاوة لن تصرف لهذا العام بالنسبة للتعليم لااعلم عن الوزارات الأخرى حسبنا الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - فهد12
2017-10-18 11:41:33
الموضوع اكبر من ان هذا النكرة اساء التصوير في المدرسة . نريد حزما وعقاب رادعا ضد هذه الجماعة المارقة والمعادية للوطن
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
26 - راشد
2017-10-18 11:40:49
يعني تخيل تصرف على ولدك والا بنتك مصاريف دراسه لمدة ١٦ سنه وبالاخير يقعد ولدك عاطل عندك والا يشتغل بوظيفه لا تحتاج شهاده اصلا كل اللي درسوا نسوا اللي تعلموه اللذي يبقى معك هو القراءه والكتابة والحساب
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
25 - رفيق الدرب
2017-10-18 11:40:46
50000 الف حايزه للطالب اللي يعلم عن المدرسه والمعلم ع طول يتم الكشف عنه اذاكان داخل المملكه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - محب القرآن
2017-10-18 11:39:14
رزقكم في السماء وما توعدون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 12,232 )
23 - العنيد
2017-10-18 11:39:09
مايضيع هالبلد الا الحسد والنظر لراتب فلان كم وانا راتبي كم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - Pooooo
2017-10-18 11:38:02
هو كذب ماكذب ****
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 12,232 )
21 - العنيد
2017-10-18 11:37:43
الشرح والواجب والمذاكره الام من تقوم فيه لابنائها بالمنزل وليس المعلم الذي يختصر دوره بوضع العلامات والمستوى ,,,
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-10-18 11:34:33
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - فرجك يارب
2017-10-18 11:33:04
علاوة 39 أوقفت والرواتب 7 صفر بدون علاوات حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
18 - ابوصالح سكري
2017-10-18 11:30:53
صورالطلاب واضحة والمصيبة صدمة قوية لكل أب متقاعدومصيبة اشد لكل اب بلا وظيفة يجب محاكمة المعلم من رجال الوطن ويجب الحذر من معلم الحلقة بعدالعصر في المسجد الكثير منهم اجانب معلم مصري ويمني وهندي وسوداني
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
17 - الهوي شمالي
2017-10-18 11:29:46
دكاترة ومهندسين مالقوا وظايف والله انه صدق
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
16 - المعلم
2017-10-18 11:28:59
لابد من متابعه المعلمين الذين يتلفضون على الطلااب ومحاسبتهم لاانهم يودون رساله تعليم وليس رساله تحبيط
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
15 -
2017-10-18 11:25:45
اضبط صلاتك تضبط حياتك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
14 - ابن تركي
2017-10-18 11:25:35
انا اشوف ان كلامه منطقي نوعا ماء هالحين مليونيين عاطل من ضمنهم جامعيين وناس معهم شهادات طيران وطب ومالقوا وضايف والجامعيين والثانويه عد اغلط وهالصغار الي ماعنده واسطه لا يدرس
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
13 -
2017-10-18 11:25:34
الشخص الذي قال للطلاب لن تجدوا وظائف هو صادق وليش الزعل الوظائف عندنا مع الأسف أصبحت للأجنبي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 - المعلم
2017-10-18 11:25:12
العلم يستفيد منه الطالب من أجل دينه وحياته العمليه في اي مجال وليس من أجل الوضيفه مثل ماذكر صاحب المقطع العلم نور والجهل ظلام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - ابو عبدالرحمن
2017-10-18 11:22:26
بدل مايشجع الطلاب على الاجتهاد والمذاكره ومن زرع حصد يقوم بتثيطهم وزرع الكسل فيهم لاحول ولاقوة إلا بالله الله يهديه.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - راشد
2017-10-18 11:22:03
هو معلم وإنسان صريح لكن حنا مشكلتنا نحب المجاملات ونحب نكذب على بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
9 - الحربي
2017-10-18 11:21:05
هذا الدمار في حال تم القبض عليه المفروض يرفع عليه قضيه تمس أمن الوطن وحق خاص لك سعودي لانه بكلامه ذَا دمر معنويات جيل بكامله
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
8 - متأمل
2017-10-18 11:20:17
يبدو أن الصوت من أحد المسلسلات الكويتية فأغلب الظن ان لهجة المتكلم كويتي .. ومركب على صورة أخرى ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - مازن التيماوي
2017-10-18 11:18:05
هالمعلم . واخرون اش كثر ماشين ع هالموال التعليم عندنا وضعه صعب جدا . المعلم يبتسم بوجه ولي الامر يوم انه يطلع يمسك الطالب عقبها ويوريه الويلات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - لا يمنعك ***
2017-10-18 11:16:46
جيل الذي مورس عليه تحطيم الذات يعيد رسم ذاته في الجيل القادم - تفآل بالخير تجده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - بدران
2017-10-18 11:15:07
مخطىء مخطىء مخطىء ولكن هل استوعبنا رستلته ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - الهمداني
2017-10-18 11:13:30
الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو معلم أو أحد منسوبي التعليم فسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه،{{بيفصلوه ويتحول الى وظيفة مافي}} اثبتوا العكس وخلنا نشوف وظايف احسن من التهديد بقطع العيش
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 -
2017-10-18 11:13:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - yasser
2017-10-18 11:07:25
معلم زبالة وليس يمثل إلا نفسه المريضة يجب معقابته وأشكاله لينصلح التعليم في بلادنا الغالي
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 - حلم الوطن
2017-10-18 11:05:44
وجع هذا بالله ايش بقى للمراهقين قال ايش قال مربي اجيال
لا يعجبني(7) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : وشك وشك

لو عندنا الخطأ على صاحب السياره ليه مر في الوقت ذا...
بواسطة : علي القاضي

بيض الله وجهك يالغانم بالفعل فلت مالم تقله الحكومات العربية خلال عقود من الزمن و...
بواسطة : Explosion

بيض الله وجهك يابطل ... هؤلاء هم رؤساء البرلمانات الحقيقيون والذين تنتخبهم شعوبه...
بواسطة : sasa1974

العبره بالتنفيذ...
كتاب الرأي
mm

د. محمد العوين

ما بعد بكاء القطريين على الفضائيات!
230 3
mm

سمر المقرن

قتل الأمهات!
107 0
mm

خلف الحربي

داعش ذهاباً وعودة
171 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

إعرفوا زين… من يلعب على الحبلين !؟
200 0
mm

محمد آل الشيخ

إيران ديك من ورق!
278 6
mm

مشعل السديري

عندما مسح به البلاط
366 2
mm

عبدالرحمن الراشد

التكتل الجديد ضد طهران
284 6
mm

هيلة المشوح

السنوات الضوئية !
158 2
mm

عقل العقل

جلد مبتز أمام كلية للبنات!
228 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء المنطلق يقود إلى سوء المنقلب !
160 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

نعم ما فات ما مات وهذا الدليل
361 10
mm

أحمد الشمراني

تخدير للأهلي وتقليل من الاتحاد
431 4
mm

عادل التويجري

الإحباط !
571 6
mm

أحمد الشمراني

العويس يهزم الشباب
488 7
mm

أحمد الشمراني

كأس السوبر النصراوي
838 18
mm

صالح الهويريني

الحسابات الوهمية (انقرضت)
553 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ما بين رياضة الماضي والحاضر (قرار)
244 0
mm

أحمد الشمراني

وسقط القناع يابرقان…….!!!
750 10
mm

أحمد الشمراني

انتهى ابتزاز الاتحاد
568 3
mm

أحمد الشمراني

هل يكشف شكري الحقيقة ؟
694 8
الاخبار الدولية
شاهد .. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يهاجم رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر دولي : أخرج من القاعة يا مُحتل!

شاهد .. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يهاجم رئيس الوفد الإسرائيلي في مؤتمر دولي : أخرج من القاعة يا مُحتل!

 المرصد 9 572 14 دقيقة
رئيس أركان الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة

رئيس أركان الجيش الإيراني يتعهد بمحاربة إسرائيل والمقاتلين السنة

 رويترز 24 1٬119 1 ساعة
90 % من الأمريكيين سيقتلون إذا استخدمت كوريا الشمالية هذا السلاح!

90 % من الأمريكيين سيقتلون إذا استخدمت كوريا الشمالية هذا السلاح!

 وكالات 27 3٬031 3 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير الدفاع الروسي:لن نسمح بقواعد عسكرية إيرانية في سوريا

 المرصد 28 2٬382 23 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

 المرصد 8 3٬772 3 ساعات
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة النادي

 المرصد 20 7٬609 13 ساعة
آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل إلى نهائي أبطال آسيا ويعدهم بهذه المفاجأة في حال تحقيق الكأس

 المرصد 114 4٬757 19 ساعة
بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

بالفيديو : الهلال يتأهل لنهائي أبطال آسيا بعد تعادله مع بيروزي الإيراني بهدفين لكل منهما

 المرصد 82 5٬634 19 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!

 المرصد 3 1٬137 57 دقيقة
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديو

 المرصد 77 4٬732 7 ساعات
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!

 المرصد 146 10٬953 يوم واحد
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟

 المرصد 179 21٬850 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”

 المرصد 54 6٬066 16 ساعة
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!

 المرصد 318 19٬645 يومين
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتها

 المرصد 25 9٬912 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”

 المرصد 136 16٬262 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !

 المرصد 12 5٬566 11 ساعة
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

 المرصد 17 6٬653 15 ساعة
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

 المرصد 32 4٬963 16 ساعة
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوة

 المرصد 95 5٬712 20 ساعة
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

 المرصد 28 7٬026 يومين
جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

جاب الصحاري بحثاُ عن ينبوع الخير ..” بن رمثان”.. قصة بدوي بـ”حاسة سادسة” دلّ المملكة على النفط

 المرصد 20 6٬572 3 أيام
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!

 المرصد 13 5٬676 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

 المرصد 25 7٬992 5 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !

 المرصد 11 10٬601 14 ساعة
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

تحذير خطير للنساء من صبغة الشعر

 المرصد 22 7٬024 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!

 المرصد 21 7٬042 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

 المرصد 10 8٬888 4 أيام
اخبار اقتصادية
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

 المرصد 5 1٬489 11 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

 المرصد 25 4٬897 19 ساعة
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

 المرصد 6 1٬584 20 ساعة
“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

“دثار” يخطف الأنظار ويتوَّج عنواناً للتعاون بين “دهانات الجزيرة” و”القصبي للمقاولات”

 المرصد 0 569 21 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 1٬894 3 أيام
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 663 6 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬050 أسبوع واحد
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 7٬693 أسبوعين
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

 المرصد 15 5٬267 4 ساعات
شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

شاهد.. الفنانة اللبنانية” ليلى اسكندر” تتوعّد مريم حسين بعد حديثها عن تبادلها القُبَلْ مع زوجها السعوديّ!

 المرصد 42 10٬120 23 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماً

 المرصد 17 7٬434 11 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

 المرصد 12 1٬232 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 147 2٬262 6 ساعات