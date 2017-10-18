بالفيديو:متحدث “التعليم” يعلق على واقعة “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه..هذا ما ينتظر صاحب المقطع لو ثبت أنه “معلم”!

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صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو قيل إنه لمعلم يقول لطلابه في المرحلة الابتدائية أنهم لن يجدوا أي وظائف لهم، سواء ذاكروا دروسهم أو أهملوها، الجدل بين المغردين، جعل المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، يخرج ويعلق على الواقعة.

وقال العصيمي في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية”، إنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي معلومة حول هوية هذا الشخص، متمنيا ألا يكون هذا الشخص معلماً؛ لأن ما بدر منه مرفوض تربوياً في كل الأحوال فكيف نقبل بمثله في فصل تعليمي.

وأكد أنه في حالة كان معلماً فإنه بقوله هذا أساء لنفسه ولزملائه وما قاله لا يتفق مع مهمته ورسالته وما تقوم به المدارس من أهداف تربوية، مبينا أنه في حال إذا ما ثبت أن الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو معلم أو أحد منسوبي التعليم فسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لأنه أساء استخدام التصوير في المدرسة بطريقة تسيء للطالب والمدرسة والبيئة التعليمية- بحسب تعبيره.

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