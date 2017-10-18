بالفيديو:متحدث “التعليم” يعلق على واقعة “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه..هذا ما ينتظر صاحب المقطع لو ثبت أنه “معلم”!
صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو قيل إنه لمعلم يقول لطلابه في المرحلة الابتدائية أنهم لن يجدوا أي وظائف لهم، سواء ذاكروا دروسهم أو أهملوها، الجدل بين المغردين، جعل المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، يخرج ويعلق على الواقعة.
وقال العصيمي في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية”، إنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي معلومة حول هوية هذا الشخص، متمنيا ألا يكون هذا الشخص معلماً؛ لأن ما بدر منه مرفوض تربوياً في كل الأحوال فكيف نقبل بمثله في فصل تعليمي.
وأكد أنه في حالة كان معلماً فإنه بقوله هذا أساء لنفسه ولزملائه وما قاله لا يتفق مع مهمته ورسالته وما تقوم به المدارس من أهداف تربوية، مبينا أنه في حال إذا ما ثبت أن الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو معلم أو أحد منسوبي التعليم فسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لأنه أساء استخدام التصوير في المدرسة بطريقة تسيء للطالب والمدرسة والبيئة التعليمية- بحسب تعبيره.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
الشمس مايغطيها منخل كل شي واضح امامنا ،..***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انه والله صاااادق شوفو ذلحين العاطلين كم كيف عاد هذا الجيل وكيف بعد ١٠ سنوات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياليت الوزارره تسمح بالتصويرلويوم كل اسبوع اوكل شهراوكل سنه حتى يحس المعلم ان فيه رقيب بعد الله تعالى***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وزير التعليم يدافع عن المعلمين وهم يسبونه حشفا وسوءكيله***وزيرطيب يجب ان يعيداستراتيجية التعليم كي ترمم ماهدمته يدالبناءون الشكاءوون البكاءوون***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أعرفه و أرسلها على القروب ولكن لن نفشي فيه لأنها لحظة طيش و غباء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حتى تعرف الوزاره ووزيرهاان قينان على حق والوزاره تدلع موظفيها***يلادلع ايه المعلمون وخافو الله في ابناء الناس ***من انتم!!!!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ان كان معلم من قال ذلك يجب ان يستقيل الوزيرويرجع المعلم للدراسه من جديدوتحديداًمن نقطة الروضه***رغم ان السالفة ماهي غريبه على بعض موظفي التعليم وليسو معلمين***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يقول الامام علي رضي الله عنه وعن ابي بكروعمرعثمان وجميع صحابة رسول الله(العلم ياتي بالمال والمال لايأتي بالعلم)***حتى ماياتي جاهل ويقول خنبوقه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من الاخطاء الشائعه ان التعليم للتوظيف كلاوالف كلا***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب اذا كان فيه شح في الوضائف نترك عيالنا جهلاء ومتخلفين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هناك الكثيرممن تخرجومن تعليمناوتوظفومعلمين ويقولون هذا الكلام مالكم كيف تحكمون ام لكم مزاج يحكمكم ايه المعلمون***يطردويوظف طالب مكانه حتى يعلم ان المستقبل بيد الله***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعزكم الله ***وياكل من كد جبينه لكنه غيرمتعلم ولايحب المدرسه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ربط الشاعرالام بالمدرسه حين قال الام مدرسه ليس لانهاتوظف فلاعلاقة مباشره بين العلم والوظيفه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حالهم يقول(ان كنت تعلم فتلك مصيبه,وان كنت لاتعلم فلمصيبة اكبر).
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انشهد جابها الشيخ محماس ونت الصادق الواسطه الواسطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أبك ألي عنده واسطه بيتوضف بدون ما يذاكر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب مين صور المقطع يمكن مززح ليش عطوول تحقيق وتشهير والقنوات ذي تحب تصيد اي شي عن الشعب ليش كذا المشكله بسيطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المشكله انه موثق كلامه بالفيديو يعني أدان نفسه بنفسه وليتحمل المحاسبة والعقاب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
طورها قضيه يالليل الليل معلم ولا غير معلم هو صادق ناس ماتحب الصحيح /
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ياخي الحقيقة مره والواقع مرير !!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الواقع بين من عنوانه .. مهندسون عاطلين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
؟ تقبل بالمرحله الثانويه وما يحتاج يقال لهم اللهما اصلح الحال !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الواقع ليش الزعل .... تحصل مهندس قهوجي...دكتور سواق تاكسي... مدرسة تعمل محل مكياج... ممرضه تسوي حنا... شهاداتهم ... مانفعتهم الصراحه هذا الواقع وماخفي اعظم...
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
*** بس في شي من الحقيقة الأغلب يدرس ويتعب ويجلس في البيت وانا اولهم حتى تخصصي لغوه من المدراس أتمنى اصير أخصائية اجتماعية أو مرشدة طلابية جلست البيت ملل شكلي أكمل ماجستير ماعلي من كلام المدرس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرجل ماكذب والدليل برنامج الثامنة اظهر المستخبى مهندسين مبتعثين صرفة الدولة عليهم مليارات الريالات واخرتها اعمال وضيعة او عاطل يلحق بركب خريجي الداخل لاكن مانحب الحقائق لانها تولم الله يهدي الجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعرفهم هالنوعيه الله لا يكثر امثالهم يتوقعون انهم كاملين عقل وهم ناقصين والمجتمع اعطاهم فرصه للتعامل بفوقيه مع المرأه والطفل هؤلاء جهلاء وفيه عينات هنا من المعلقين شربوا من نفس التربيه وهم مساكين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هالمدرس*** يفلح فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله مشكله . ان تكلمنا ندمنا وان سكتنا قهر ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبي الله على كل معلم لم يخلص في تدريسه للطلاب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كلامه عين الصواب فعلا تذاكرون ولا تنثبرون وظائف لاهل الوجاهه والواسطه وأصحاب امسك لي واقطع لك اما انت أيها المواطن الغلبان روح اجلس في بيتكم وعد النجوم التي في السماء احسن لك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
في وظائف حكوميه بالهبل تو اخوي متخرج شهر8 و توظف في 11 و قبله ثلاث من اخواني ما جلسو افل من سنه و توظفو فا أكيد أن المعلقين خارج السعوديه أو شهادتهم متوسطه و تحت .
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
التعليم والصحه ركيزتان مهمتين في كل دوله لذلك نجد ان اساس البناء او الهدم في اي دوله يبدأ من هاتين الركيزتين فأن صلحت صلح مجتمعها وان اخفقت فقل على المجتمع السلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالعكس أنظروا للكأس الممتلئ , سيخف الضغط على الوزاره بتسرب الطلاب من المدارس و يتجهون للمهن الحرفيه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أنا جامعي جلست 5 سنوات عاطل وتوظفت و من ابسط حقوقي اطالب بالمساوة في العطاله فلابد ان يذوقوا العطاله مثل ما ذقتها و بصقتها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
دعونا نضع النقاط على الحروف الرجل لم يتكلم بهذا الا لما بلغ في الخدمه التعليميه عتيا واستحق التقاعد وسيكون جزاءه احالته له والتعليم تعلم ان لديها فائض من المعلمين لم يتم تعيينهم ويستبدلونه بواحد من المدرسين العاطلين فتهديده لاقيمة له البته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المفترض انه مايقرن طلب العلم بطلب الدنيا لان طلب العلم ينبغي فيه حسن النية والاخلاص لله عز وجل وان جاءت الدنيا تبعا لذلك فهو خير على خير هذا مايتعلق بطلب العلم الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
المقطع مفبرك في وظائف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
صادق مليون بالمية الوظايف للواسطات والاجانب
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
الظاهر إن الصوت مركب على الفديو ..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
والله ياكلامه سليم مليون % وبلاش تسوون فيها قمطه وزعل ... قال إيه هذا ماينتظر المعلم ؟؟ شوفوا البيوت مليانه بالألوف شباب وشابات متخرجين من الجامعات ونايمين مالقوا وظايف وبالمقابل ملايين الأجانب شغالين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
كلام سليم انا متخرجة تخصص رياضيات تربوية صارلي اكثر من 4 سنوات عاطله
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
لايفترض قوله مثل هذا الكلام ولو انه الواقع واقسم بالله إن ابني خريج جامعه منذ مايقارب سنتين ولم يجد اي وظيفه الى درجة انه يشتغل مشاوير بسيارته الخاصه خجل منه أن يطلبني مصروف وما نقول الا الله يعين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
ليش تزعلون من الحقيقه الرظايف للاجانب والسعودي يشتغل في كريم واوبر ولايحتاج لمؤهل دراسي خبره في المدينه الذي يشتغل فيها فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذا كويتي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمزح مع طلابه وتلاقي فيه واحد حقير صوره وأخذ الكلام السئ ونشره .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
طيب صادق وظائف مافي مهندس يشتغيل كاشير عايدي وربي صادق دَاوُدَ الشريان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الا اذا كان المدرس واصل وأموره طيبه بيقولون فيه مرض نفسي وتستمر المعاناه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اكيد مفتش ادارة التعليم يعرف موقع المدرسة تعميم من الوزارة لمناطق المملكة وتنكشف المدرسة وينكشف المعلم والحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كلامه صح ليش تعاقبونه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
المعلم .. ماقال إلا الصدق !! ليش الزعل والتشنج ؟؟ شوفوا عشرات الألوف من الخريجين وبأعلى الشهادات عاطلين باطلين ولهم سنين ... والوافدين في بلدنا بالملايين ولايوجد بينهم عاطل ولا باطل ...
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
اليمنه خطر قوي جداً عددهم بالسعوديه ٧ مليون يمني حاقدين على السعوديه واهلها ر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
ابوه ضابط رتبة عسكرية عاليه النجمات فوق النظام و
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
والله انهثما كذب بس من صوته تقريبا شيعي خاصة الان اغلب المدرسين عندنا شيعه خاصه في الشرقيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
معلم وضعه تحت الصفر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مع الاسف بعض الموظفين متعاونين مع بعض بكل جهة يجب المراقبة بكل موقع لخدمة الوطن واهل الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
اللي يسمع التعليم يقول انها تضمن التوظيف بعد التخرج ، هذا هم عاطلين بالالف ماحصلوا وظائف الاجنبي يأتي ووظيفته تنتظره والسعودي يدرس والبطالة النهاية المحتومة.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
إذا كان المتكلم مجنون فليكن المستمع عاقل .. هذه المقاطع المركبة من إنتاج خلايا عزمي ولا تنطلي إلا على الببغاوات التي تردد دون عقل ..موتوا بغيضكم وقهركم وحقدكم .. الشعب أذكى منكم ومن خلاياكم .. الخلااا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الرجال صادق وظاىف ما فيه ****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يمكن ليش لا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تأديبا له وظفوا االبطا له على شان يسكت هذا وأمثاله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ماقال شي غلط اللي قاله واقع فعلي نعيشه ... بدل ان نعاقبه نصلح الخلل ونوظف الخريجين ولكن تكميم الافواه لايحل مشكله .... هذا رايي
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
اعتقد بتعليم معاد عند كم شغلة غير ملاحقة أهل المقاطع الصادقة والصريحة بتعليم انتم لية كذا طبقو المثل الي يقول يجبل ميهزك ريح وليس الي بينة من قزاز ريمي الناس بحجر
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
رزقكم في السماء وما توعدون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
جاب العيد في نفسه كان سكت احسن له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليش كلمة الحق تزعل ؟
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
خبر تأكد لي اليوم من التعليم أن العلاوة لن تصرف لهذا العام بالنسبة للتعليم لااعلم عن الوزارات الأخرى حسبنا الله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الموضوع اكبر من ان هذا النكرة اساء التصوير في المدرسة . نريد حزما وعقاب رادعا ضد هذه الجماعة المارقة والمعادية للوطن
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
يعني تخيل تصرف على ولدك والا بنتك مصاريف دراسه لمدة ١٦ سنه وبالاخير يقعد ولدك عاطل عندك والا يشتغل بوظيفه لا تحتاج شهاده اصلا كل اللي درسوا نسوا اللي تعلموه اللذي يبقى معك هو القراءه والكتابة والحساب
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
50000 الف حايزه للطالب اللي يعلم عن المدرسه والمعلم ع طول يتم الكشف عنه اذاكان داخل المملكه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رزقكم في السماء وما توعدون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
مايضيع هالبلد الا الحسد والنظر لراتب فلان كم وانا راتبي كم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هو كذب ماكذب ****
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الشرح والواجب والمذاكره الام من تقوم فيه لابنائها بالمنزل وليس المعلم الذي يختصر دوره بوضع العلامات والمستوى ,,,
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
علاوة 39 أوقفت والرواتب 7 صفر بدون علاوات حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
صورالطلاب واضحة والمصيبة صدمة قوية لكل أب متقاعدومصيبة اشد لكل اب بلا وظيفة يجب محاكمة المعلم من رجال الوطن ويجب الحذر من معلم الحلقة بعدالعصر في المسجد الكثير منهم اجانب معلم مصري ويمني وهندي وسوداني
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
دكاترة ومهندسين مالقوا وظايف والله انه صدق
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
لابد من متابعه المعلمين الذين يتلفضون على الطلااب ومحاسبتهم لاانهم يودون رساله تعليم وليس رساله تحبيط
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
اضبط صلاتك تضبط حياتك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
انا اشوف ان كلامه منطقي نوعا ماء هالحين مليونيين عاطل من ضمنهم جامعيين وناس معهم شهادات طيران وطب ومالقوا وضايف والجامعيين والثانويه عد اغلط وهالصغار الي ماعنده واسطه لا يدرس
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
الشخص الذي قال للطلاب لن تجدوا وظائف هو صادق وليش الزعل الوظائف عندنا مع الأسف أصبحت للأجنبي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
العلم يستفيد منه الطالب من أجل دينه وحياته العمليه في اي مجال وليس من أجل الوضيفه مثل ماذكر صاحب المقطع العلم نور والجهل ظلام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
بدل مايشجع الطلاب على الاجتهاد والمذاكره ومن زرع حصد يقوم بتثيطهم وزرع الكسل فيهم لاحول ولاقوة إلا بالله الله يهديه.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هو معلم وإنسان صريح لكن حنا مشكلتنا نحب المجاملات ونحب نكذب على بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
هذا الدمار في حال تم القبض عليه المفروض يرفع عليه قضيه تمس أمن الوطن وحق خاص لك سعودي لانه بكلامه ذَا دمر معنويات جيل بكامله
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
يبدو أن الصوت من أحد المسلسلات الكويتية فأغلب الظن ان لهجة المتكلم كويتي .. ومركب على صورة أخرى ،،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هالمعلم . واخرون اش كثر ماشين ع هالموال التعليم عندنا وضعه صعب جدا . المعلم يبتسم بوجه ولي الامر يوم انه يطلع يمسك الطالب عقبها ويوريه الويلات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جيل الذي مورس عليه تحطيم الذات يعيد رسم ذاته في الجيل القادم - تفآل بالخير تجده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
مخطىء مخطىء مخطىء ولكن هل استوعبنا رستلته ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الشخص الذي ظهر صوته في الفيديو معلم أو أحد منسوبي التعليم فسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه،{{بيفصلوه ويتحول الى وظيفة مافي}} اثبتوا العكس وخلنا نشوف وظايف احسن من التهديد بقطع العيش
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
معلم زبالة وليس يمثل إلا نفسه المريضة يجب معقابته وأشكاله لينصلح التعليم في بلادنا الغالي
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
وجع هذا بالله ايش بقى للمراهقين قال ايش قال مربي اجيال
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
أضف تعليق