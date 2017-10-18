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“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي
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المرصد 15 5٬273 4 ساعات

صحيفة المرصد:قدمت واتساب إحدى المزايا التي كان ينتظرها المستخدمون بشدة وهي معرفة مواقع أصدقائهم لحظياً.

الميزة الجديدة تدعى Live Locations تسمح للمستخدم بمشاركة موقعه الجغرافي لحظياً بالزمن الفعلي مع الشخص الآخر الذي يتحدث معه.

تختلف هذه الميزة عن ميزة مشاركة الموقع الجغرافي القديمة التي تسمح بإرسال الموقع الحالي للمستخدم عبر الخريطة,لكن الميزة الجديدة يمكن من خلالها مراقبة وتتبع موقع المستخدم بكل خطوة يتحرك بها.

هذه الميزة تحتاج للانضمام اليها من نافذة المحادثة ضمن خيار مشاركة الموقع الجغرافي واختيار Share Live Location ويمكن اختيار فترة زمنية من ربع ساعة أو ساعة أو ثمانية ساعات تبقى فعالة خلالها.

ويمكن للمستخدم ايقاف التتبع بأي لحظة وليس مضطراً للانتظار طوال فترة التتبع المذكورة, وتقول واتساب أن البيانات المرسلة ما بين الشخصين أثناء التتبع مشفرة ولا يمكن الاطلاع عليها من أي جهة خارجية.

ستتوفر هذه الميزة على أندرويد وآيفون تدريجيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر تحديث التطبيق.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-18 14:29:10
يجب حظر هذه الخدمة للمسافرين للمغرب الشقيق وإلا ستكون عواقبها وخيمة وضحاياها من النساء كثير
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( عدد التعليقات 1 )
14 - ابويوسف
2017-10-18 14:23:09
المطورين يسعون للبرمجيات الخدميه ونحن نحظر او نحذر او نمنع الخدمه لنا مستقبل باهر
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13 - المتيم
2017-10-18 13:53:16
ناس تعرف شلون تفكر وتخترع وتصنع وتحدث برامجها وناس تعرف **
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12 - شنوان
2017-10-18 13:19:56
الواتس والله ماوراه الا الإزعاج وضياع الوقت وكل ماتبيه موجود في التيوب وتويتر واتساب موضه قديمة راح وقتها
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11 - لقمان الحكيم
2017-10-18 13:19:20
ت 8 لو رديت عليك لن يستطيع القراء ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - الستيني
2017-10-18 13:07:00
اذا استخدمت بطريقه صحيحه ستكون لها دور كبير في المحافضة علي سلامه أفراد العايله عند خروجهم وحدوث اي امر طاريء وسرعه الاستجابة ،،،
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9 - احمدمحمداحمدالسهيمي القرني
2017-10-18 13:05:01
الله يسقي زماني الماضي الخالي من جميع الشوائب
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8 - دباسه
2017-10-18 12:58:42
تعليق 6 أقول **** بس ! إذا العرب مو عاجبينك خلك ***( كلن يرى الناس بعين طبعه )
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7 - ناصر ناصر
2017-10-18 12:58:10
يا زمان العجايب وش بقى ماظهر
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6 - لقمان الحكيم
2017-10-18 12:51:38
كل تقنيه جديده يحرفها العرب عن مسارها الحقيقي الذي صنعت من اجله ويسااء استخدامها فهذه التقنيه الان جديده سنحرفها وتتحول بوليسيه او cia وتحدث اشكالات من سوء استخدامها لتصبح برج مراقبه للازواج والاصدقاء
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
5 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-18 12:50:43
اللي في بطنه ريح ◽لا يفعل الخدمة 🤣
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4 -
2017-10-18 12:47:21
تعليق رقم 1 😂😂😂 اللهم لا شماته بس فعلاً خذوا الحذر يارجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - عزوززززز
2017-10-18 12:46:03
اكفشششششششش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-10-18 12:44:31
الى اين ستذهب بنا التكنولوجيا ❔❕
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - هاوي حنانك
2017-10-18 12:42:52
هههههههههههههههههه يعني المتزوجين يأخذوا بالهم في تحركاتهم ومواقعهم ... وإلا بيلاقون الزيت الحار جاهز ينكب على جلودهم ....
لا يعجبني(7) اعجبني(11)

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آخر تعليق
بواسطة : وشك وشك

لو عندنا الخطأ على صاحب السياره ليه مر في الوقت ذا...
بواسطة : Explosion

كلمة الحق أقوى من الرصاص .. ياللي تقللون من فعل هذا الشهم البطل .... ومن تحقيره...
بواسطة : علي القاضي

بيض الله وجهك يالغانم بالفعل فلت مالم تقله الحكومات العربية خلال عقود من الزمن و...
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