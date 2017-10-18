“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

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صحيفة المرصد:قدمت واتساب إحدى المزايا التي كان ينتظرها المستخدمون بشدة وهي معرفة مواقع أصدقائهم لحظياً.

الميزة الجديدة تدعى Live Locations تسمح للمستخدم بمشاركة موقعه الجغرافي لحظياً بالزمن الفعلي مع الشخص الآخر الذي يتحدث معه.

تختلف هذه الميزة عن ميزة مشاركة الموقع الجغرافي القديمة التي تسمح بإرسال الموقع الحالي للمستخدم عبر الخريطة,لكن الميزة الجديدة يمكن من خلالها مراقبة وتتبع موقع المستخدم بكل خطوة يتحرك بها.

هذه الميزة تحتاج للانضمام اليها من نافذة المحادثة ضمن خيار مشاركة الموقع الجغرافي واختيار Share Live Location ويمكن اختيار فترة زمنية من ربع ساعة أو ساعة أو ثمانية ساعات تبقى فعالة خلالها.

ويمكن للمستخدم ايقاف التتبع بأي لحظة وليس مضطراً للانتظار طوال فترة التتبع المذكورة, وتقول واتساب أن البيانات المرسلة ما بين الشخصين أثناء التتبع مشفرة ولا يمكن الاطلاع عليها من أي جهة خارجية.

ستتوفر هذه الميزة على أندرويد وآيفون تدريجيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر تحديث التطبيق.

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