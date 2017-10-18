90 % من الأمريكيين سيقتلون إذا استخدمت كوريا الشمالية هذا السلاح!
صحيفة المرصد-وكالات:وجه تقرير متخصص تحذيرا للحكومة الأمريكية، من التبعات المدمرة التي ستلحق بالولايات المتحدة، إذا أطلقت كوريا الشمالية في اتجاهها قنبلة نبض كهرومغناطيسية نووية.
وقال الخبيران النوويان، وليام غراهام، وبيتر براي، إن مثل هذا التفجير قد يؤدي إلى مصرع أكثر من 90% من الشعب الأمريكي في غضون عام واحد.
وتعتمد قنبلة “النبض الكهرومغناطيسي” النووية المعروفة اختصارا بـ “EMP”، على الكثافة العالية للإشعاعات الناجمة من تفجير نووي على علو شاهق، ما يتسبب في تعطل الأجهزة الإلكترونية في أماكن بعيدة عن الموقع المستهدف.
ورأى الخبيران المختصان، أن مثل هذه القنبلة يمكن تفجيرها من علو يتراوح بين 30 إلى 400 كيلومتر، فوق الهدف المراد مهاجمته، وحينئذ، يحصل انقطاع في الكهرباء على نطاق واسع.
وينتج عن مثل هذا الهجوم بالتبعية، وقف عمليات التبريد الضرورية في المجالات الطبية وحفظ الأغذية، علاوة على تعطيل الاتصالات وقطع إمدادات المياه، وشل الخدمات تماما في مناطق شاسعة.
وشدد التقرير على أن أعداء الولايات المتحدة قد يتسببون لها في أضرار كبيرة، نتيجة قدرتهم على تطوير قنبلة نبض كهرومغناطيسية نووية، وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
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التعليقات
نفس سالفه الكيماوى
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الورع الكوري . مهايطي . .أحس انه مريض نفسي
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كلام غير واقعي ومبالغ فيه مساحة أمريكا أكثر من 9 مليون كم2 . كيف قنبلة واحدة تدمرها
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في حال اندلعت حرب بين امريكا وكوريا الشمالية.فهذا يعني نصف الكرة الارضية سيزول..
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لكل طاهش ناهش
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صحيح ممكن نشوف هذا يحصل
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الله يحمي الولايات الامتحده الامريكيه من كل شر.
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أمريكا تمثل .. لإستنزاف كوريا الجنوبية مادياً ؟!
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ياترامب انته خراط مكانك حلبات المصارعه اترك ماانته فيه لاصحابها هذه الصين مش اى كلام
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ألان خرجت كوريا الشماليه من أستعباد أمريكا وعبقال بعض الدول الاسلاميه
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وشنطن بامكانيتها التكنولوجيه والعسكرية والاقمار الصناعية التي تجوب الكرة الارضية والسفن وحاملات الطائرات والغوصات النووية والصواريخ النووية العابرة للقارات تستطيع القضاء علي بوينغ ينغ في عدة ايام
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كله كلام في كلام امريكا تنبح وكوريا تنهق .
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ومن اللي طلع لكم النت والاكترونيات والتكييف والبترول غير الامريكان!!نكارين صحيح
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يالله سووها ان كنتم رجال خلصونا من امريكا اللي انهبتنا واكلتنا
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يالله تنزل على الامريكان وايران وما تخلي واحد على قيد الحياة
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تعليق 5 ايش هالحقد ****
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بعدين مابيقولو عنهم ارهابين اقل شي يقولو مرضى نفسسيين
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الانسان السوي هو اللذين يدعو للانسان ويتمنى له الخير اما الانسان المريض فهو اللذي يدعو عليه ويتمنى اذيته وموته
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الله يكفينا شرهم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كافة من كل مكروه ..
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يالله عساها تولع يارب يدكو بعض بالقنابل النووويه
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احداث مسلسل عدنان ولينا ولكن سيحث الدمار علي الارض كلها (من غير ضحك هذي حقيقه ) الجيل الحالي لا يستطيع انا يعيش عيشة الاولي
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قتل وحرب وموت ، يعني من المستحيل تتكلمون عن تنمية الانسان وازدهار الاوطان والشعوب
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ياسلااااااااااااااااااااااااااااام ... هذي الأخبار اللي تشرح الخاطر .... متشوقين لها اللحظه .... عشان كذا قمط طرمبه وبلع لسانه ....
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كيم هونج لديكم لاخوف عليكم
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ياليت امريكا تحول لدوله مسالمه وتترك الحروب والوصايه على البشر وسيحبها العالم مثل كوريا الجنوبيه واليابان
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شيء يثلج الصدر. ويفرح المؤمنين
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عساهم على القوة يكفينا 5% من الامريكان
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