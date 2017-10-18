قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة .. السيناريوهات المتوقعة!
صحيفة المرصد-وكالات:كثر الجدل عن مصير القمة الخليجية المقرر عقدها بالكويت ديسمبر / كانون الأول المقبل، ودخلت المسألة في احتمالات كثيرة من بينها إلغاء القمة أو عقدها في الرياض بدلا من الكويت.
وستكون هذه القمة هي الأولى عقب اندلاع الأزمة الخليجية منتصف العام الحالي.
وقد أكد الدكتور علي الهيل وفقا لموقع روسيا اليوم أستاذ الإعلام السياسي والأكاديمي الجامعي ,أن الكويت لا بد وأنها ستوجه الدعوة لدولة قطر، والتي بدورها ستلبي الدعوة وستتعامل بشكل إيجابي معها لمكانة أمير الكويت وجهوده، متوقعا أن يحضر الأمير تميم بنفسه القمة.
وكسيناريو محتمل توقع الهيل حضور الدول الثلاث (السعودية، البحرين، الإمارات) بشكل مخفض على مستوى وزراء الخارجية.
ويرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، أن زيارة أمير الكويت إلى السعودية كانت في مسعى لتنشيط الوساطة.
ويقول عشقي، في اتصال هاتفي مع موقع “مصراوي”، الثلاثاء، إنه يعتقد أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في موعدها بالكويت بعد تزايد “الضغوط الأمريكية من الرئيس دونالد ترامب” على قطر.
ويرى البعض أن احتمال تأجيل القمة لبضعة أشهر يبقى قائما، ريثما يتقرر مصير الأزمة الخليجية صلحا أو قطيعة دائمة، فيما يذهب البعض إلى توقع أن تنعقد القمة في موعدها دون دعوة قطر إليها.
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التعليقات
تعقد في موعدها ودعوه الشيخ عبدالله بن علي ممثل لشعب قطر في القمه وهو الشخص المناسب لتمثيل الشعب الشقيق وترك خدام شريفه في حالهم لأنهم ما يتساهلون الجلوس مع حكام الخليج هم يروحن للمجوس عند شريفه
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يجب ان تعقد في وقتها المحدد واستبعاد قطر مالم تابي مطالب جيرانها
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اللهم اجمع شمل المسلمين ووحدهم تحت راية واحده اللهم إجمع شملهم على خير ويسر أمرهم!! اللهم اجمع شملهم على خير اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم على التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين
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يمكن شريفة تعود إلى ابوها وأخواتها.
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كلهم مافيهم بركه لا الكويت ولا قطر ولا عمان ولا آمن الإمارات. البحرين عاد مالها إلا السعودية نظراً للضطرابات الدائمه فيها.
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اتوقع تقريب وجهات النظر قبل انعقاد القمة وان يتم تلطيف الاجواء والتمهيد لاعلان المصالحة وفق شروط تحت رعاية امريكية ليتم اعلانها اثناء القمة. واتوقع دعوة وزير خارجية امريكا للقمة لهذا الغرض.
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قطر لاهل اخطاء كارثية ولكن نحن اخوة قبل كل شيء
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تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . عمان من زمان تغرد خارج السرب.بعد ان دفعوا لها مجلس التعاون مليارات وانقذوها من ربيع عربي . تفاجأنا برعايتهامفاوضات النووي والكويت صامته وقطر خاينه لاداعي لمجلس التعاون
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الكويت ستوجه الدعوة لدولة قطر، والتي ستلبي الدعوة لمكانة أمير الكويت وجهوده، متوقعا أن يحضر الأمير تميم بنفسه مع حضور الدول الثلاث (السعودية، البحرين، الإمارات) على مستوى وزراء الخارجية.
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