قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة .. السيناريوهات المتوقعة!

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صحيفة المرصد-وكالات:كثر الجدل عن مصير القمة الخليجية المقرر عقدها بالكويت ديسمبر / كانون الأول المقبل، ودخلت المسألة في احتمالات كثيرة من بينها إلغاء القمة أو عقدها في الرياض بدلا من الكويت.

وستكون هذه القمة هي الأولى عقب اندلاع الأزمة الخليجية منتصف العام الحالي.

وقد أكد الدكتور علي الهيل وفقا لموقع روسيا اليوم أستاذ الإعلام السياسي والأكاديمي الجامعي ,أن الكويت لا بد وأنها ستوجه الدعوة لدولة قطر، والتي بدورها ستلبي الدعوة وستتعامل بشكل إيجابي معها لمكانة أمير الكويت وجهوده، متوقعا أن يحضر الأمير تميم بنفسه القمة.

وكسيناريو محتمل توقع الهيل حضور الدول الثلاث (السعودية، البحرين، الإمارات) بشكل مخفض على مستوى وزراء الخارجية.

ويرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، أن زيارة أمير الكويت إلى السعودية كانت في مسعى لتنشيط الوساطة.

ويقول عشقي، في اتصال هاتفي مع موقع “مصراوي”، الثلاثاء، إنه يعتقد أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في موعدها بالكويت بعد تزايد “الضغوط الأمريكية من الرئيس دونالد ترامب” على قطر.

ويرى البعض أن احتمال تأجيل القمة لبضعة أشهر يبقى قائما، ريثما يتقرر مصير الأزمة الخليجية صلحا أو قطيعة دائمة، فيما يذهب البعض إلى توقع أن تنعقد القمة في موعدها دون دعوة قطر إليها.

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