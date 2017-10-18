شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!

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صحيفة المرصد:أقدم الملاكم البريطاني لوي أدولف، على “سلوك غير رياضي”، خلال النزال الذي جمعه بمواطنه ناتان ماكينتوش في لندن، ضمن أمسية السلسلة العالمية للملاكمة.

وقبل نهاية الجولة الأولى، تجاهل أدولف قرار الحكم الذي أمر بإيقاف النزال، ليوجه لكمة قاضية لماكينتوش، الذي سقط على الأرض متأثرا بقوة اللكمة.

ورغم اعتذار أدولف، فقد أطلقت الجماهير التي احتشدت لمشاهدة النزال، صافرات الاستهجان في وجه أدولف، ما أفقد الأخير أعصابه، ورد عليهم بحركة مستفزة، برفعه إصبعه الأوسط.

وبعد كل هذه التصرفات الخارجة عن نطاق الروح الرياضية، قرر الحكم إيقاف أدولف، واعتبار ماكينتوش فائزا بالنزال.

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