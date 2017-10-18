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شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!
صحيفة المرصد:أقدم الملاكم البريطاني لوي أدولف، على “سلوك غير رياضي”، خلال النزال الذي جمعه بمواطنه ناتان ماكينتوش في لندن، ضمن أمسية السلسلة العالمية للملاكمة.
وقبل نهاية الجولة الأولى، تجاهل أدولف قرار الحكم الذي أمر بإيقاف النزال، ليوجه لكمة قاضية لماكينتوش، الذي سقط على الأرض متأثرا بقوة اللكمة.
ورغم اعتذار أدولف، فقد أطلقت الجماهير التي احتشدت لمشاهدة النزال، صافرات الاستهجان في وجه أدولف، ما أفقد الأخير أعصابه، ورد عليهم بحركة مستفزة، برفعه إصبعه الأوسط.
وبعد كل هذه التصرفات الخارجة عن نطاق الروح الرياضية، قرر الحكم إيقاف أدولف، واعتبار ماكينتوش فائزا بالنزال.
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التعليقات
8 - اسكندنافي2017-10-18 15:28:24
البشراجناس:فيهم الخاين فيهم الغادرفيهم النذل وفيهم العاق بوالديه وفيهم البخيل وفيهم اللئيم وفيهم الكريم وفيهم المخلص وفيهم الشجاع وفيهم الباربوالديه وفيهم الشهم،وفيهم من يجمع الخصال السيئة والعكس صحيح
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7 - محماس2017-10-18 13:56:47
نذل مثل ناس اعرفهم
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6 - طير موقق2017-10-18 13:37:34
الملاكمة والمصارعة في أغلب الأحول يكثر فيها الغدر ولذلك يتحفظ البعض على تصنيفها كرياضة
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5 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-10-18 13:35:57
سبحان الله وبحمده -
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4 - شلحاااااااااااااااااااط2017-10-18 13:33:04
هذا مايعرف شيء أسمة روح رياضية .
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3 - سعد2017-10-18 13:17:06
لو سوينا أكاديمية لفنون الدفاع عن النفس أفضل من اكاديمية الملاكمة !!!
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2 - شنوان2017-10-18 13:15:53
هذا خبيث وجبان ولئيم وغدار. مثل بعض الناس
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1 -2017-10-18 13:11:02
وخسر المبارزة معاها
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بواسطة : وشك وشك
لو عندنا الخطأ على صاحب السياره ليه مر في الوقت ذا...
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