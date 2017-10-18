فواتير المياه والكهرباء والجوال خاضعة لضريبة القيمة المضافة
صحيفة المرصد: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن السلع والخدمات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% من قيمة البيع، تحصل عند نقاط التوزيع منها “فواتير المياه والكهرباء، وفواتير الهاتف الجوال “المفوتر” وبطاقات الاتصال مسبقة الدفع وبطاقات بيانات الإنترنت، وبيع وشراء الأراضي البيضاء، بيع وشراء السيارات المستعملة، البيع والشراء عبر المواقع الالكترونية، بطاقات الهاتف مسبقة الدفع، وبطاقات البيانات (الانترنت)، وخدمات الإصلاح والصيانة، خدمات مكاتب الاستقدام، خدمات الاستشارات، خدمات المكاتب الهندسية”.
وفقاً لـ”مكة”، قال يحيى بن عشتيل، مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها مطلع عام 2018, في حين استثنت لائحة ضريبة القيمة المضافة التأجير السكني من الرسوم الضريبية.
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التعليقات
التفكير الصح اذا كان مع العايله سيارتين او ثلاث تخلص منها وابق على واحده عودوا الى ماضيكم فهو يناديكم عودوا الى ربكم فهو كريم معطي
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حسو بولّي الامر يشوف عياله انفسهم في اشياء بسيطه حتى بس مايقدر يوفرها بسبب الغلا وارتفاع الاسعار
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علي دين ٢٠ الف ولا اقدر اسدد لان مصروفي ٥٠٠ الشهر حسبنا الله ونعم الوكيل
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حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
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ربما تكون نقمه على البلاد واهله فاتقو الله في المساكين لاتصيبنكم دعوة احد هولاء الفقراء
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اتقو الله في المساكين الذين لادخل لهم يدوب يلقون اللي يغطي حاجتهم من فرض الضرائب يغرف من بحر ويحسب الناس كلهم مثله
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لاتنسون السيفون بعد ضيفوه
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يابلادي واصلي واحنا وراكي واصلي واحنا نفديكي واصلي واصلي
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طيب زيدو الرواتب بحيث يكون اقل دخل للفرد ١٠ الاف اما راتب ٣٠٠٠وضرائب على كل شي من وين نجيبها
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تقشف واللي بياكلها المواطن العاطل او ذو الدخل المحدود وتمويل القروض للصين بالملايين انفعو بها البلد وابناءه
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اشوف الحب مع كل الحبايب خيانه في خيانه في ضرايب
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الهواء يدخل في القيمه المضافه
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من عام 1986 إلى بداية الألفيه كانت أسعار النفط تتفاوت مابين 8 إلى 19 دولار ولم تكن هناك ضرائب وأسعار السلع والخدمات كانت رخيصه.
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الزمن زمن التوفير التوفير وليس زمن التعليم ياللي عنده اولاد يدرسون بالجامعات الافضل احتوائهم عندك بالبيت ولو بتفكر لهم بشغل بسيط ارحم من اجارات تدفعها لهم ومصروفات وكتب وماء وكهرباء وغسيل ملابس
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هذا سيصعب اصدار الفواتير او اجمال المبالغ المطالب بها كلاهما في الوقت الحدي المعتاد وقد تقع اخطاء مع قله الاستهلاك ويجعل الضريبه للغالبه دون ٥ ريالات فلو وضع عليها مبلغ مقطوع شهري كان اسلم
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بعد ماجاء ترامب تشقلبت الاوضاع السعوديين كانو فرحانين فيه ويعتبرونها ميزه انه جاهم اول بلد هههها عقليه ****
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لاتوجد ابتكارات لتنويع مداخيل الدوله الا الضرائب وسيدفع ثمن هذا الابتكار اصحاب الدخل المحدود .
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أتوقع والله أعلم أن صاحب الفكره وخبرائه لا يريدون خيراً لهذا البلد... لنا أكثر من 70 عام لم نسمع بمثل هذا التقشف.اللهم اكفنا شر كل من أراد بهذه البلاد سوءاً أو مكروه وان يحميها من عبث العابثين وكيد
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اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا واصلح احوالنا واحوال المسليمن في كل مكان
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رفع الضرايب = رفع نسبه الجرائم
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يجب فرض ضريبة على كل شخص بيته اجار وسيارته اقساط ومتزوج بالاقساط لان هذا يعتبر اسراف!!!!?جلددد
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قال صلى الله عليه و سلم : ( اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا انه لا يحل مال امرىء الا بطيب نفس منه )
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طيب على كذا يا حبيبي بسحب اخواني من المدرسه اللي اكلتنا مصاريفها و مواصلاتها وبروح اعيش بقريه اوفر لي اقتصاديا ومعيشيا
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نحن في حاجه ماسه لمثل هذه الضرايب وياليت تشمل الارصده الضخمه التي في البنوك لدعم الوطن
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اليست حرام هذه القيمه وين المشايخ عنها وليه مايفتون؟؟؟؟
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طيب اذا بغيت ابيع ارضي ..انا ادفع 5 في الميه بزودها على المشتري,,والمشتري اذا بع بيزودها على المشتري الي بعده,,يعني الارض ام 500 الف بتسير بمليون,,والله رحنا وطي
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بعز البترول ما ارتفعت الرواتب. أما الآن عادي خذوا ما تبونه منا حلال زلال من المهد إلى اللحد.
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طيب والارصده البنكية ما تشملها الضرائب.
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جماعتنا شكلهم يسمعون بالضرايب وأخذوا الموضوع حلاوه يا حبيبي اذا بتطبق ضرايب بهالشكل راح يصير ركود اقتصادي وتوقف نموا ماراح تقدر تعالجه ولو بعد سنوات
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باقي المساجد. ولا مرحله ثانيه.
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108كلناللوطن فدى واهم ما عندنا استقرار الوطن امنياًواقتصادياًوالعيشه الكريمه للمواطن وفرض الضرائب تقريب 80%من المواطنين لايتحملونها وفيه حلول تخفيض الرواتب العاليه ويوضع لها حد لاتتجاوز15الف لتخفيف ع
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صدق من قال خيرنا لغيرنا ..........الله المستعان
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بطاله + ضرايب + غلا + ملايين الوافدين + مليارات تذهب شرق وغرب = Explosion
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ارحموا من فى الارض يرحمكم الله
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انا مااعرف القيمه المظافه ولا ابي اعرف
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ايرادات النفط اين تذهب ؟
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يعني البنات الا بيحلمو بسيارات مرسيدس بي ام دبليو جاكور لكزس كدلك بعد القيمة المضافة لايحلمو الا بسيارات مستعملة من موقع حراج
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العلاوه شخبارها لا حس ولا خبر
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سرى الليل يا قمرنا..سرى الليل يا ***
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صبر جميل والله المستعان
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خمسات بالضوابط الشرعيه
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123 - ...ضرايب علا وزن مصايب😂😂😂
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تقارير تقول ان السعوديين بيصرفو المليارت في سياحة خارجية كل عام بعد كده حتسمعو نقص كبير في عدد السياح السعوديين للخارج هذا العام بعد الضريبة المضافة
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سرى الليل يا قمرنا ولا جيت تشعرنا وانا خاف يا قمرنا خذاك الليل والهوى.. ****
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سوي لك عريش واجعل سطحه باكياس الرز وبلله بالماء وقت الظهر ونام مرتاح يصبح مثل المكيف بلا مكيفات بلا كهرب والفانوس استغلوا الاوقات روح للسوق وخذ لك فوانيس وشدوا الاحزمه
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111 - علا قولك اخوي صدقت وش بتفرق بين سجن كبير وسجن صغير كلها واحد قسم بالله
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ضرايب ضرايب ضرايب على وزن بالإنجليزية***
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يافرج الله
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الحمدلله؟***
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أدفعوا و أنتم ساكتين
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الضريبة يجب أن يقابلها محاسبة و شفافية
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كل يوم خبر عن الضرايب الضرايب تقول كانا عايشين في الصومال نحنا عايشين في السعودية اغنى بلد من النفط والذهب فين تروح عائدات البترول وغيرها من المنتجات البترولية
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ما راح يصير شيء .
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هياط ذبائح خرفان ** في المناسبات والافراح بعد الضريبة المضافة مافي الا رز بالدجاج ارخص الكرتون سعره مايتجاوز 100 ريال شد الحزام للاخر
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104 - متابع كلامك صحيح اخوي لاكن افرض ضرايب لما تكون الرواتب عاليه توفير السكن واجاره رخيص بيصح كلامك . لاكن كل شي بيرتفع ووضعنا مثل ماهو عزالله رحنا ملح والعاطلين بيروحون بخرايطها
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ياتعليق:١٠١:عادي المهم العيش بكرامة وعزة النفس وغيرنا دخل ونحن عادي سندخل معهم لعلنا نحيي الضمير الميت عندهم
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يعني عندك جوال ايفون ولا جلاكسي ولاسيارة ولا ساعة ولا نظارة شمسية خلي معاك الا ان تموت ويورثه الورثه من بعدك جيل بعد جيل يعني شد الحزام وسياحتك وطنية مافي سفر للخارج وزواج بعد الثلاثين
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لتعويض الضريبة. المستهلك. هو. اللي. بيدفع.
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100 - واثقين ولله الحمد بس ناظر حوليك وش يصير الرزق علا الله نعم لكن الرزق باسباب مهور غاليه ..وعاطل ...ومعيشه صعبه....وسكن غالي ...والضرايب جايه بالطريق ...اللي يفكر يتزوج بالوقت الحالي اعتبره مجنون
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جميع دول العالم فيها ضرايب ونا اشوف أنها عادي وفيه وقفة مع الوطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا
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لاتفكرون سبب هجرتي الضرائب والاجواء الحارة والغبار . والله العظيم سببها انو ما اتحمل اشوف سوري امام عيني والبلد زي منتو شايفين نصفها سوري والنصف الباقي يمني
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وين الوزير الي يقول 80% من القرارات لا تشمل اصحاب الدخل المحدود هههههههههههههههههههه طلع العكس
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ابوي قبل كم يوم أصدر أوامر منزليه /الوضوء خارج المنزل من المساجد أو البردات الي في الشارع /الاستحمام مجموعات تحت الدش /بيتنا غرف النوم النوم مجموعات توقيف السيارات الأفضل الذهاب تأشيرة والعودة بعد
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الحمدلله باقي القليل حتى تكتمل اوراق هجرتي الى استراليا اسال الله القدير ان يسهل امري
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ت73 الله لطيف بعباده وفي السماء رزقكم وما توعدون وحديث النبي ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف..الزواج بركة وخير ولو رزقك الله ابناء الله ضامن رزقهم مو انت خليك واثق بالله
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اظاهر بيكون المكان الوحيد اللي ماعليه رسوم ولاضرايب وسكن ببلاش (السجن)
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والصلاة وباقي العبادات غريبة مانزلت ضريبتهم لحد الان
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قلل النسل انت واياه الواحد يضرب بدرزن والا نص درزن اطفال ويولول اه يا رأسي اه ظهري ما فيه حل الا القراضه تقطع العروق وتعيش صح
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الاسكان صار له من 1433 الى اليوم مافيه شي محسوس على ارضا الواقع خاصه في المدن الكبرى اما الضرائب في اقل من سنة راح تطبق نامل النظر في موضوع الضرائب لان الشعب غير مستعد لها وشكرا
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خلوهم ينجلدون الا يكثر هياطهم سفر للخارج كل سنه سيارات كل سنه اخر موديل افراح ومناسبات في افخم القصور كل هذه المظاهر سوف تختفي بعد اقرار الضريبة المضافه
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عطونا الاشياء التى لايشملها 😩
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صناديق رمي النفايات وسير السيارات في الشوارع عليها ضرائب قادمه
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خطوه رائعه .. كلها في صالح المواطن
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أنتم ماتدررن ليه علشان ديمومة الدوله بمعنى لو خلص البترول تعيش على ظهوركم ( والله من وراء القصد اثابكم الله واعانكم)
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اللهم زد وبارك
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81 - العربي ان شاء الله قريب اصبر بس
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جاك الموت يا تارك الصلاة
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يا عالم افيدوني اذا حلم الواحد حلم هل تنطبق عليه الضريبة المضافة ام لا
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من مصلحه المواطن والوطن رفع الضرائب الى خمسه عشر بالميه تدرون ليه خفيف زحام السيارات تشم هواء نقي تعرض جسدك للشمس لفتره اطول للحصول على فيتامين د توفير تمديدات المياه من خمس سنوات الى عشر سنوات
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تعليق 75 *** في الدنيا قبل الاخره
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79 - زائر من الكَوَاكِبٌ... احنا بالخدمه اخوي 🙂
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الله يسهل الامور واللي حنا نشوفه لا يسر
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ضريبة + ضريبة +ضريبة
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كل ماهو في صالح الرأي العام لا باس به.
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المشكله الحين العاطل مثلي وش بيسوي 😂😂مدري ليش تذكرت*** 😂😂
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للي ما يعرف عن بعض الفروقات بين الاعمال الحرة والوظيفة هو ان الاعمال الحرة بيفتح محل مثلا وايجارات واستيراد بضائع وجمارك ورسوم بلدية وسجلات وهذا فايدته اكثر من الراتب الي الدولة ما تستفيد منه كثير
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تعليق 73 شكراً على التوجيهات
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ان شاءالله,ترجع السينمات والمسارح والطرب,علشان ننسى كثرة الهموم ونفرحلنا شويه.
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***للتوفير جاء الوقت الا يعرفو قيمة التوفير والفلوس قرشك الابيض ليومك الاسود
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يا عالم فهموني الدعوه هي استفزاز للمواطن وإلى وش القصه كل يوم طالعين بحاجة جديده فيها ضرر للمواطن وقهر وتحدي الأمر غريب و مريب خلونا نعيش في حالنا ما نبي شي فكونا منكم لا تدورن الي يضرنا الله يشغلكم
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***/// هل عليها ضريبة والا مستثناة ؟؟؟؟؟
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لا لله الا الله محمد رسول الله ***
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المهم شباب لاحد يتزوج جوع لحالك ابرك من انك تجوع بنت الناس معك😂😂
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راتبي يكمل بعد ما ينزل بسبوع وباقي الشهر اكد كريم عندي 4 انفس بالبيت وكمان تجي ضريبة 5% في كل احتياجاتي وحساب المواطن ايش يبغطي وكل شي بيتضخم سعره مع ارتفاع البنزين والكهرباء لا حول ولاقوة الا بالله
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حتدفع يعني حتدفع
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ههههههه اطربني
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الحمدلله أسعار البترول من كم شهر وهي مرتفعة مانحتاج لهذا كله ...اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء يؤذينا من ضرائب وارتفاع أسعار يارب العالمين .
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زمان الرفاهية والتبزير ولي يعني سفر للخارج جولات سيارات مطاعم هياط في الحفلات والاعراس شد الحزام والتوفير وقرشك الابيض ينفعك في اليوم الاسود الا عنده موديل 2017 خلي معاه 10 سنوات لايبعيه مافيش فلوس
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دائما ما اتذكر تغريدة ابا الخيل متحدث وزارة العمل! ! امتدح الاعمال الحرة ووصفها انها هي المستقبل الزاهر والمفيد للمواطن من بين تلك السطور مكتشف انه الوظائف ما بتوكل خبز حتى لو انك توظفت براتب ممتاز
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هذة الضرائب وضرائب شم الهواء والضحك ودخول المنزل خير كثير !!
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بصير ركود وخساير لليل
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تذكرت اعلان مصري يقول ....الضرائب مصلحتك اولا😂😂المهم خلو العدادات ببطايق مسبقه الدفع اللي يبي ياخذ شاور يشحن بعشره ريال ياخذ شاورين باليوم😂😂فقعتو كبودنا
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من يحاسبة شركة الكهرباء عشرات الملايين كل سنة دعم من الحكومة لشركة الكهرباء ووالشركة لاترحم المواطن وومن يحاسب الشركة الشكو لله
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باقي ضريبه على شم الهواء وضريبه دخول منزلك وضريبه على الضحك !!
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
انا كمواطن ماعندي مشكله ادفع ضرائب لرفع اقتصادي بلدي لكن ليس من راتبي ولكن كتاجر صغير او كبير بشرط اخراج الأجنبي من السوق الا المستثمرين بمبلغ 10 ملايين وما فوق وبكذا يكون السوق لأبن الوطن.لا للتستر.
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لدي 200 ماطور كهربائي مستعمل بحاله جيده ***
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الله يستر على سجود السهو في الصلاه الأيقونات زيادة هن الصلاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروض الضرايب تشمل كل حاجه للاان الشعب احواله الماديه ممتازه اقرب مثال العاصمه الرياض كلها فلل وسيارات وسواقين وشغالات وجاء وقت دعم وطنا واقتصادنا هذا وقت الوفاء والاخلاص مو بالكلام فقط
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ههههههاي هههههاي
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الضرايب حسب الضوابط الشرعيه .... السنه الجايه مافي زكاه خلاص اخذو ضعفها ... الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المعيشه سوف تكون مع السنوات الجايه هي معيشة تجارة بين المواطن والدولة يعني لن يسطيع مجاراة الصعوبات القادمة الا التاجر او الطبقة المخمليه نصيحة لا احد يكتفي بالراتب ادخل بالتجارة وسع مدخولك حتى تعيش
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حسبنا الله ونعم الوكيل إذا بيعطون الأسره في حساب المواطن عشرة الآف ياخذون ضريبه أما تعطيني ريال وادفع خمسه ريال ماتكفيني
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يا فرحه امي
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لسه الجاي امر وأدهى
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يمدحون المغرب
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كنا أميين بدون ثقافه اليوم نتعلم ثقافه جديده الضريبه القيميه المنتج الوحدة على الخارطه القيمه المضافه المنتج الحمدلله على كل حال
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لوتم استثمار بعض اجزاء المباني الحكومية الواقعة علا شوارع تجارية خاصة المدارس والمباني شبة مهجورة وارضي في وسط اكل مدينة ومساجد العيد المهجورة لهاسنين بلا اي استثمار فرصة ممتازة ياوزارة المالية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سلم الرواب ضعيف جدا مقارنه بدول الخليج
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الضريبه موجوده في دول العالم الاول مقابلها ديمقراطيه
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اذا الماء صالح للشرب تطبق الضريبه أما يجيني ماء من البحر ومخلوط بالمجاري! وعليه ضريبه! معصي !
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وهناك ضوابط أخرى لنجاح رؤية أي دوله في المدى البعيد وهذه ٣بعضها وأهمها لأنها معدومه.
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ليش ما نصير مثل الدول الاخرى نصنع ونكتشف ونعمل ونفعل ***
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اسعار الكهرب و الماء نار وتزيدون عليها الضرائب بعد !!! حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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يمدحون العيش في الديره يازين الفانوس والرسايل مع الحمام الزاجل مجانا والمويه من البير طبيعيه اللحم من الغنم طازج والفواكه مختلف الوانها ولاتنسى البر والسمن والعسل !!!وانتم خلوكم عند الضرايب
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
يمدحون الصومال يقولون كلشي رخيص
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
نجاح أي رؤية في أي دوله تعتمد على ضوابط مهمه جداً لنجاحها وهي على النحوالآتي:١-إلغاء المخصصات وهو مهم٢-انتخابات على المجلسين ولايسمح لتعيين فيه٣-تتولى جهة معنيه منتخبه كل مايتعلق بالضرايب ويكونو ثقة
لا يعجبني(2) اعجبني(12)
هذاوالله ***طيب الضريبه هذى بتكون دعم لاي دوله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ضرائب ضرائب والراتب مازاد ***
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وهل المشي فى الشارع عليه ضريبه. ؟ وهل دخول السوق عليه ضريبه ....الهم ارحمنا برحمتك .***
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الحمدالله اغلب عمري قضيته في الوقت الذهبي
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
هذه الإصلاحات والرسوم والضرائب عرضت على الملك عبدالله رحمة الله عليه وأسكنه الجنه ورفضها وقال بالحرف الواحد والفقراء والمساكين وين يروحون ؟ والمقطع على اليوتيوب من أراد المساهده
لا يعجبني(0) اعجبني(19)
الله يرحم مزنة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ماهذا التخبط باصدار البيانات وهل القيمة المضافة مجهولة المعالم والى الان المواطن لا يعرف بالضبط عدد السلع المعرضة للضريبة لعام 2018. هل اقتصادنا يخطو بخطوات حراج بن قاسم.
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الحمدلله أن الصلاة في المسجد ببلاش
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
لزوم المواطن يدفع تكاليف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بيفرضون ضرايب غلى الهواء ﻻكن مايساعد الوضع ارض صحراء غبراء وهواء ملوث الضب والجمل لم يعد يتحمل العيش فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق 2 عاقل : هههههههه انتبه يطلع منك ريح ضريبه ههههه ولا تضحك ضريبه ...هونت ماني متزوج ..
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فالهدف من الضرايب هو إعدام الطبقة المتوسطه كي يتعلقو بأسيادهم ويشغلونهم بأنفسهم والبترول سيباع ٥٠٪منه لدول أخرى و٥٠٪للأسرة والمقربين منهم والضرايب ايضاً لهم
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لاحول ولا قوة الا بالله.**
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والله المواطن بيجي يوم ويهاجر مثل الطيور .
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يعني والمطلوب من المواطن الانتحار او الهروب ب الا بلد اخر. عطونا من الأخير
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الضرايب الهدف منها واضح زيادة ****من لديه راتب شهري ألا يبقى من راتبه شي في آخر الشهر
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كل هذا عليه ضرايب !!!!! **.. الله المستعان .
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رواتبنا لاتكفي لتغطية هذه المصاريف بدل التبرعات للخارج نرجو انكم تستخدمونها لسد العجز
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قصدي هذا.. 👖👈
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*** حسبي الله ونعم الوكيل
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تدورون ثم تدورون ثم المواطن الذي لا تجارة ولا دخل كافي ولا دعم ولا امتيازات ثم الضربة في راسه لان التاجر يأخذ كل ما يريد من المواطن ***
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خلاص وش بقيتو ؟ مابقي إلا تأخذون علينا ضرايب على الهواء والشمس والدخول الخروج وإذا جاء قطرتين مطر برضه بتأخذون عليها ضرائب . والله ماسمعنا بهالضرائب ولا في أفقر بلدان العالم هيه إيه الحكاية بالزبط ؟
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طيب والنظر في الجبال والصحاري عليه ضريبة قيمه مضافه
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اذا كان***مابالك الضريبه
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انا لله وانا اليه راجعون وهل يكفي حساب المواطن ليسد الخلل في الراتب جراء الضرائب من فين نجيب الفلوس وكل شي عليه ضرايب
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والهواء خاضع ولا لا
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اللهم اكفيناهم بما شئت.
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