فواتير المياه والكهرباء والجوال خاضعة لضريبة القيمة المضافة

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صحيفة المرصد: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن السلع والخدمات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% من قيمة البيع، تحصل عند نقاط التوزيع منها “فواتير المياه والكهرباء، وفواتير الهاتف الجوال “المفوتر” وبطاقات الاتصال مسبقة الدفع وبطاقات بيانات الإنترنت، وبيع وشراء الأراضي البيضاء، بيع وشراء السيارات المستعملة، البيع والشراء عبر المواقع الالكترونية، بطاقات الهاتف مسبقة الدفع، وبطاقات البيانات (الانترنت)، وخدمات الإصلاح والصيانة، خدمات مكاتب الاستقدام، خدمات الاستشارات، خدمات المكاتب الهندسية”.

وفقاً لـ”مكة”، قال يحيى بن عشتيل، مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها مطلع عام 2018, في حين استثنت لائحة ضريبة القيمة المضافة التأجير السكني من الرسوم الضريبية.

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