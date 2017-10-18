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فواتير المياه والكهرباء والجوال خاضعة لضريبة القيمة المضافة

فواتير المياه والكهرباء والجوال خاضعة لضريبة القيمة المضافة
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المرصد 181 6٬029 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن السلع والخدمات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5% من قيمة البيع، تحصل عند نقاط التوزيع منها “فواتير المياه والكهرباء، وفواتير الهاتف الجوال “المفوتر” وبطاقات الاتصال مسبقة الدفع وبطاقات بيانات الإنترنت، وبيع وشراء الأراضي البيضاء، بيع وشراء السيارات المستعملة، البيع والشراء عبر المواقع الالكترونية، بطاقات الهاتف مسبقة الدفع، وبطاقات البيانات (الانترنت)، وخدمات الإصلاح والصيانة، خدمات مكاتب الاستقدام، خدمات الاستشارات، خدمات المكاتب الهندسية”.

وفقاً لـ”مكة”، قال يحيى بن عشتيل، مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها مطلع عام 2018, في حين استثنت لائحة ضريبة القيمة المضافة التأجير السكني من الرسوم الضريبية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

181 - زمان الطيبين
2017-10-18 16:00:00
التفكير الصح اذا كان مع العايله سيارتين او ثلاث تخلص منها وابق على واحده عودوا الى ماضيكم فهو يناديكم عودوا الى ربكم فهو كريم معطي
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180 -
2017-10-18 15:52:15
حسو بولّي الامر يشوف عياله انفسهم في اشياء بسيطه حتى بس مايقدر يوفرها بسبب الغلا وارتفاع الاسعار
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179 -
2017-10-18 15:49:14
علي دين ٢٠ الف ولا اقدر اسدد لان مصروفي ٥٠٠ الشهر حسبنا الله ونعم الوكيل
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178 - ابو جركل
2017-10-18 15:49:06
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
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177 -
2017-10-18 15:48:18
ربما تكون نقمه على البلاد واهله فاتقو الله في المساكين لاتصيبنكم دعوة احد هولاء الفقراء
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176 -
2017-10-18 15:47:14
اتقو الله في المساكين الذين لادخل لهم يدوب يلقون اللي يغطي حاجتهم من فرض الضرائب يغرف من بحر ويحسب الناس كلهم مثله
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175 - Pooooo
2017-10-18 15:47:06
لاتنسون السيفون بعد ضيفوه
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174 - اسمع وشوف
2017-10-18 15:46:23
يابلادي واصلي واحنا وراكي واصلي واحنا نفديكي واصلي واصلي
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173 -
2017-10-18 15:46:08
طيب زيدو الرواتب بحيث يكون اقل دخل للفرد ١٠ الاف اما راتب ٣٠٠٠وضرائب على كل شي من وين نجيبها
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172 -
2017-10-18 15:44:47
تقشف واللي بياكلها المواطن العاطل او ذو الدخل المحدود وتمويل القروض للصين بالملايين انفعو بها البلد وابناءه
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171 - السفياني
2017-10-18 15:44:33
اشوف الحب مع كل الحبايب خيانه في خيانه في ضرايب
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170 - وشك وشك
2017-10-18 15:42:05
الهواء يدخل في القيمه المضافه
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169 -
2017-10-18 15:41:46
من عام 1986 إلى بداية الألفيه كانت أسعار النفط تتفاوت مابين 8 إلى 19 دولار ولم تكن هناك ضرائب وأسعار السلع والخدمات كانت رخيصه.
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168 - اذا ما طاعك الزمن طيعه
2017-10-18 15:36:28
الزمن زمن التوفير التوفير وليس زمن التعليم ياللي عنده اولاد يدرسون بالجامعات الافضل احتوائهم عندك بالبيت ولو بتفكر لهم بشغل بسيط ارحم من اجارات تدفعها لهم ومصروفات وكتب وماء وكهرباء وغسيل ملابس
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167 - ღ
2017-10-18 15:33:45
تعليق مخالف
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166 - sar-al-sa
2017-10-18 15:33:11
هذا سيصعب اصدار الفواتير او اجمال المبالغ المطالب بها كلاهما في الوقت الحدي المعتاد وقد تقع اخطاء مع قله الاستهلاك ويجعل الضريبه للغالبه دون ٥ ريالات فلو وضع عليها مبلغ مقطوع شهري كان اسلم
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165 - ღ
2017-10-18 15:32:22
تعليق مخالف
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164 - ღ
2017-10-18 15:30:16
تعليق مخالف
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163 - ღ
2017-10-18 15:29:49
بعد ماجاء ترامب تشقلبت الاوضاع السعوديين كانو فرحانين فيه ويعتبرونها ميزه انه جاهم اول بلد هههها عقليه ****
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162 - ادفع يالدافع
2017-10-18 15:28:35
لاتوجد ابتكارات لتنويع مداخيل الدوله الا الضرائب وسيدفع ثمن هذا الابتكار اصحاب الدخل المحدود .
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161 - نوااااااف
2017-10-18 15:27:17
أتوقع والله أعلم أن صاحب الفكره وخبرائه لا يريدون خيراً لهذا البلد... لنا أكثر من 70 عام لم نسمع بمثل هذا التقشف.اللهم اكفنا شر كل من أراد بهذه البلاد سوءاً أو مكروه وان يحميها من عبث العابثين وكيد
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160 - ღ
2017-10-18 15:26:51
تعليق مخالف
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159 - الخلاوي
2017-10-18 15:25:34
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا واصلح احوالنا واحوال المسليمن في كل مكان
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158 -
2017-10-18 15:23:35
رفع الضرايب = رفع نسبه الجرائم
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157 - ღ
2017-10-18 15:22:22
تعليق مخالف
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156 - ღ
2017-10-18 15:21:25
تعليق مخالف
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155 - ?
2017-10-18 15:21:18
يجب فرض ضريبة على كل شخص بيته اجار وسيارته اقساط ومتزوج بالاقساط لان هذا يعتبر اسراف!!!!?جلددد
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154 - الهمداني
2017-10-18 15:19:41
قال صلى الله عليه و سلم : ( اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا انه لا يحل مال امرىء الا بطيب نفس منه )
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153 - مخالف النشر٢
2017-10-18 15:19:07
تعليق مخالف
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152 - راشد
2017-10-18 15:18:56
طيب على كذا يا حبيبي بسحب اخواني من المدرسه اللي اكلتنا مصاريفها و مواصلاتها وبروح اعيش بقريه اوفر لي اقتصاديا ومعيشيا
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151 -
2017-10-18 15:16:30
تعليق مخالف
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150 - ابو معاذ
2017-10-18 15:15:51
نحن في حاجه ماسه لمثل هذه الضرايب وياليت تشمل الارصده الضخمه التي في البنوك لدعم الوطن
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149 - زيزو
2017-10-18 15:13:44
اليست حرام هذه القيمه وين المشايخ عنها وليه مايفتون؟؟؟؟
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148 -
2017-10-18 15:13:28
طيب اذا بغيت ابيع ارضي ..انا ادفع 5 في الميه بزودها على المشتري,,والمشتري اذا بع بيزودها على المشتري الي بعده,,يعني الارض ام 500 الف بتسير بمليون,,والله رحنا وطي
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147 - ابو شدا
2017-10-18 15:13:06
بعز البترول ما ارتفعت الرواتب. أما الآن عادي خذوا ما تبونه منا حلال زلال من المهد إلى اللحد.
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146 - ابو شدا
2017-10-18 15:10:09
طيب والارصده البنكية ما تشملها الضرائب.
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145 - راشد
2017-10-18 15:09:35
جماعتنا شكلهم يسمعون بالضرايب وأخذوا الموضوع حلاوه يا حبيبي اذا بتطبق ضرايب بهالشكل راح يصير ركود اقتصادي وتوقف نموا ماراح تقدر تعالجه ولو بعد سنوات
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144 - ابو شدا
2017-10-18 15:08:12
باقي المساجد. ولا مرحله ثانيه.
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143 - loving liberal
2017-10-18 15:06:18
108كلناللوطن فدى واهم ما عندنا استقرار الوطن امنياًواقتصادياًوالعيشه الكريمه للمواطن وفرض الضرائب تقريب 80%من المواطنين لايتحملونها وفيه حلول تخفيض الرواتب العاليه ويوضع لها حد لاتتجاوز15الف لتخفيف ع
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142 -
2017-10-18 15:05:43
صدق من قال خيرنا لغيرنا ..........الله المستعان
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141 - Explosion
2017-10-18 15:04:34
بطاله + ضرايب + غلا + ملايين الوافدين + مليارات تذهب شرق وغرب = Explosion
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140 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2017-10-18 15:03:18
ارحموا من فى الارض يرحمكم الله
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139 - ابو نواف
2017-10-18 15:02:22
انا مااعرف القيمه المظافه ولا ابي اعرف
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138 - من جد
2017-10-18 15:00:48
ايرادات النفط اين تذهب ؟
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137 - ابو صالح
2017-10-18 15:00:24
يعني البنات الا بيحلمو بسيارات مرسيدس بي ام دبليو جاكور لكزس كدلك بعد القيمة المضافة لايحلمو الا بسيارات مستعملة من موقع حراج
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136 - موظف متعطل
2017-10-18 14:59:36
العلاوه شخبارها لا حس ولا خبر
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135 -
2017-10-18 14:58:52
سرى الليل يا قمرنا..سرى الليل يا ***
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134 - ابن الصبيخي
2017-10-18 14:58:50
صبر جميل والله المستعان
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133 - AG
2017-10-18 14:56:33
خمسات بالضوابط الشرعيه
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132 -
2017-10-18 14:55:02
123 - ...ضرايب علا وزن مصايب😂😂😂
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131 - سلومي،
2017-10-18 14:54:59
تعليق مخالف
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130 - ابو صالح
2017-10-18 14:53:24
تقارير تقول ان السعوديين بيصرفو المليارت في سياحة خارجية كل عام بعد كده حتسمعو نقص كبير في عدد السياح السعوديين للخارج هذا العام بعد الضريبة المضافة
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129 -
2017-10-18 14:50:41
سرى الليل يا قمرنا ولا جيت تشعرنا وانا خاف يا قمرنا خذاك الليل والهوى.. ****
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128 - الفكر فكري
2017-10-18 14:48:49
سوي لك عريش واجعل سطحه باكياس الرز وبلله بالماء وقت الظهر ونام مرتاح يصبح مثل المكيف بلا مكيفات بلا كهرب والفانوس استغلوا الاوقات روح للسوق وخذ لك فوانيس وشدوا الاحزمه
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127 -
2017-10-18 14:48:44
111 - علا قولك اخوي صدقت وش بتفرق بين سجن كبير وسجن صغير كلها واحد قسم بالله
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126 - الله يرحم زمان العز ويصرف زمان الفقر
2017-10-18 14:47:03
تعليق مخالف
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125 -
2017-10-18 14:46:58
ضرايب ضرايب ضرايب على وزن بالإنجليزية***
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124 - زائر
2017-10-18 14:45:56
يافرج الله
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123 - التميمي
2017-10-18 14:45:47
الحمدلله؟***
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122 - شاكوش
2017-10-18 14:45:03
أدفعوا و أنتم ساكتين
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121 - حقوق
2017-10-18 14:44:21
الضريبة يجب أن يقابلها محاسبة و شفافية
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120 - ليبتون
2017-10-18 14:44:07
كل يوم خبر عن الضرايب الضرايب تقول كانا عايشين في الصومال نحنا عايشين في السعودية اغنى بلد من النفط والذهب فين تروح عائدات البترول وغيرها من المنتجات البترولية
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119 - كنكت
2017-10-18 14:43:29
ما راح يصير شيء .
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118 - ابو سلطان
2017-10-18 14:42:31
هياط ذبائح خرفان ** في المناسبات والافراح بعد الضريبة المضافة مافي الا رز بالدجاج ارخص الكرتون سعره مايتجاوز 100 ريال شد الحزام للاخر
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117 -
2017-10-18 14:41:56
104 - متابع كلامك صحيح اخوي لاكن افرض ضرايب لما تكون الرواتب عاليه توفير السكن واجاره رخيص بيصح كلامك . لاكن كل شي بيرتفع ووضعنا مثل ماهو عزالله رحنا ملح والعاطلين بيروحون بخرايطها
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116 -
2017-10-18 14:41:28
ياتعليق:١٠١:عادي المهم العيش بكرامة وعزة النفس وغيرنا دخل ونحن عادي سندخل معهم لعلنا نحيي الضمير الميت عندهم
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115 - الله يرحم زمان العز ويصرف زمان الفقر
2017-10-18 14:40:38
تعليق مخالف
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114 - كنكت
2017-10-18 14:38:32
تعليق مخالف
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113 - ابو راشد
2017-10-18 14:38:10
يعني عندك جوال ايفون ولا جلاكسي ولاسيارة ولا ساعة ولا نظارة شمسية خلي معاك الا ان تموت ويورثه الورثه من بعدك جيل بعد جيل يعني شد الحزام وسياحتك وطنية مافي سفر للخارج وزواج بعد الثلاثين
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112 - الحياة حلوة
2017-10-18 14:37:27
لتعويض الضريبة. المستهلك. هو. اللي. بيدفع.
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111 - قنفذ يتيم
2017-10-18 14:37:13
100 - واثقين ولله الحمد بس ناظر حوليك وش يصير الرزق علا الله نعم لكن الرزق باسباب مهور غاليه ..وعاطل ...ومعيشه صعبه....وسكن غالي ...والضرايب جايه بالطريق ...اللي يفكر يتزوج بالوقت الحالي اعتبره مجنون
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110 - متابع
2017-10-18 14:37:10
جميع دول العالم فيها ضرايب ونا اشوف أنها عادي وفيه وقفة مع الوطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا
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109 - قصيمي معتق
2017-10-18 14:36:49
لاتفكرون سبب هجرتي الضرائب والاجواء الحارة والغبار . والله العظيم سببها انو ما اتحمل اشوف سوري امام عيني والبلد زي منتو شايفين نصفها سوري والنصف الباقي يمني
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108 -
2017-10-18 14:36:35
وين الوزير الي يقول 80% من القرارات لا تشمل اصحاب الدخل المحدود هههههههههههههههههههه طلع العكس
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107 - هنطش
2017-10-18 14:34:31
ابوي قبل كم يوم أصدر أوامر منزليه /الوضوء خارج المنزل من المساجد أو البردات الي في الشارع /الاستحمام مجموعات تحت الدش /بيتنا غرف النوم النوم مجموعات توقيف السيارات الأفضل الذهاب تأشيرة والعودة بعد
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106 - قصيمي معتق
2017-10-18 14:34:01
الحمدلله باقي القليل حتى تكتمل اوراق هجرتي الى استراليا اسال الله القدير ان يسهل امري
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105 -
2017-10-18 14:32:29
ت73 الله لطيف بعباده وفي السماء رزقكم وما توعدون وحديث النبي ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف..الزواج بركة وخير ولو رزقك الله ابناء الله ضامن رزقهم مو انت خليك واثق بالله
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104 -
2017-10-18 14:31:33
اظاهر بيكون المكان الوحيد اللي ماعليه رسوم ولاضرايب وسكن ببلاش (السجن)
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103 - قصيمي معتق
2017-10-18 14:31:24
والصلاة وباقي العبادات غريبة مانزلت ضريبتهم لحد الان
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102 - التميمي
2017-10-18 14:31:17
تعليق مخالف
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101 - احلبوه حلب
2017-10-18 14:30:43
قلل النسل انت واياه الواحد يضرب بدرزن والا نص درزن اطفال ويولول اه يا رأسي اه ظهري ما فيه حل الا القراضه تقطع العروق وتعيش صح
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100 - معرب السالفة
2017-10-18 14:29:05
الاسكان صار له من 1433 الى اليوم مافيه شي محسوس على ارضا الواقع خاصه في المدن الكبرى اما الضرائب في اقل من سنة راح تطبق نامل النظر في موضوع الضرائب لان الشعب غير مستعد لها وشكرا
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99 -
2017-10-18 14:28:34
تعليق مخالف
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98 - العبد الفقير الي الله
2017-10-18 14:28:28
خلوهم ينجلدون الا يكثر هياطهم سفر للخارج كل سنه سيارات كل سنه اخر موديل افراح ومناسبات في افخم القصور كل هذه المظاهر سوف تختفي بعد اقرار الضريبة المضافه
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( عدد التعليقات 1 )
97 - ابويوسف
2017-10-18 14:28:12
عطونا الاشياء التى لايشملها 😩
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96 - صلوا يرحمك الله
2017-10-18 14:26:47
صناديق رمي النفايات وسير السيارات في الشوارع عليها ضرائب قادمه
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95 - ابو عبدالكريم
2017-10-18 14:26:43
خطوه رائعه .. كلها في صالح المواطن
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94 - التميمي
2017-10-18 14:26:39
تعليق مخالف
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93 - مواطن غيور
2017-10-18 14:26:33
أنتم ماتدررن ليه علشان ديمومة الدوله بمعنى لو خلص البترول تعيش على ظهوركم ( والله من وراء القصد اثابكم الله واعانكم)
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92 - قصيمي معتق
2017-10-18 14:25:41
اللهم زد وبارك
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91 -
2017-10-18 14:24:22
81 - العربي ان شاء الله قريب اصبر بس
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90 - وطني الذي عشت وتربيت فوق أرضه وجاء الغريب وغربني
2017-10-18 14:23:40
جاك الموت يا تارك الصلاة
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89 - العربي
2017-10-18 14:23:11
يا عالم افيدوني اذا حلم الواحد حلم هل تنطبق عليه الضريبة المضافة ام لا
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88 - فكره
2017-10-18 14:22:09
من مصلحه المواطن والوطن رفع الضرائب الى خمسه عشر بالميه تدرون ليه خفيف زحام السيارات تشم هواء نقي تعرض جسدك للشمس لفتره اطول للحصول على فيتامين د توفير تمديدات المياه من خمس سنوات الى عشر سنوات
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87 - رحمتك يارب
2017-10-18 14:22:04
تعليق مخالف
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86 - محماس
2017-10-18 14:21:59
تعليق 75 *** في الدنيا قبل الاخره
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85 - قنفذ يتيم
2017-10-18 14:21:12
79 - زائر من الكَوَاكِبٌ... احنا بالخدمه اخوي 🙂
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84 - ابو ناصر
2017-10-18 14:20:45
الله يسهل الامور واللي حنا نشوفه لا يسر
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83 - شرارة
2017-10-18 14:20:24
ضريبة + ضريبة +ضريبة
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82 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-18 14:20:14
كل ماهو في صالح الرأي العام لا باس به.
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81 - قنفذ يتيم
2017-10-18 14:19:38
المشكله الحين العاطل مثلي وش بيسوي 😂😂مدري ليش تذكرت*** 😂😂
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80 -
2017-10-18 14:19:15
للي ما يعرف عن بعض الفروقات بين الاعمال الحرة والوظيفة هو ان الاعمال الحرة بيفتح محل مثلا وايجارات واستيراد بضائع وجمارك ورسوم بلدية وسجلات وهذا فايدته اكثر من الراتب الي الدولة ما تستفيد منه كثير
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79 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 14:17:23
تعليق 73 شكراً على التوجيهات
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78 - hima
2017-10-18 14:17:01
ان شاءالله,ترجع السينمات والمسارح والطرب,علشان ننسى كثرة الهموم ونفرحلنا شويه.
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77 - ابو غالب
2017-10-18 14:16:50
***للتوفير جاء الوقت الا يعرفو قيمة التوفير والفلوس قرشك الابيض ليومك الاسود
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76 - العربي
2017-10-18 14:15:50
يا عالم فهموني الدعوه هي استفزاز للمواطن وإلى وش القصه كل يوم طالعين بحاجة جديده فيها ضرر للمواطن وقهر وتحدي الأمر غريب و مريب خلونا نعيش في حالنا ما نبي شي فكونا منكم لا تدورن الي يضرنا الله يشغلكم
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75 - شلحاااااااااااااااااااط
2017-10-18 14:14:35
***/// هل عليها ضريبة والا مستثناة ؟؟؟؟؟
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74 -
2017-10-18 14:14:00
لا لله الا الله محمد رسول الله ***
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73 - قنفذ يتيم
2017-10-18 14:13:26
المهم شباب لاحد يتزوج جوع لحالك ابرك من انك تجوع بنت الناس معك😂😂
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72 - مواطن بسيط
2017-10-18 14:12:56
راتبي يكمل بعد ما ينزل بسبوع وباقي الشهر اكد كريم عندي 4 انفس بالبيت وكمان تجي ضريبة 5% في كل احتياجاتي وحساب المواطن ايش يبغطي وكل شي بيتضخم سعره مع ارتفاع البنزين والكهرباء لا حول ولاقوة الا بالله
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71 - مسيكين
2017-10-18 14:12:49
حتدفع يعني حتدفع
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70 - الرزق عند الله
2017-10-18 14:11:35
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69 -
2017-10-18 14:10:54
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68 -
2017-10-18 14:10:12
ههههههه اطربني
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67 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-10-18 14:09:45
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66 - ابو فهد
2017-10-18 14:09:45
الحمدلله أسعار البترول من كم شهر وهي مرتفعة مانحتاج لهذا كله ...اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء يؤذينا من ضرائب وارتفاع أسعار يارب العالمين .
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65 - ابو محمود
2017-10-18 14:09:44
زمان الرفاهية والتبزير ولي يعني سفر للخارج جولات سيارات مطاعم هياط في الحفلات والاعراس شد الحزام والتوفير وقرشك الابيض ينفعك في اليوم الاسود الا عنده موديل 2017 خلي معاه 10 سنوات لايبعيه مافيش فلوس
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64 -
2017-10-18 14:09:26
دائما ما اتذكر تغريدة ابا الخيل متحدث وزارة العمل! ! امتدح الاعمال الحرة ووصفها انها هي المستقبل الزاهر والمفيد للمواطن من بين تلك السطور مكتشف انه الوظائف ما بتوكل خبز حتى لو انك توظفت براتب ممتاز
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63 - ابو ناصر
2017-10-18 14:09:13
هذة الضرائب وضرائب شم الهواء والضحك ودخول المنزل خير كثير !!
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62 - قنفذ يتيم
2017-10-18 14:09:08
بصير ركود وخساير لليل
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61 - اللهم لك الحمد
2017-10-18 14:08:42
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60 - قنفذ يتيم
2017-10-18 14:08:34
تذكرت اعلان مصري يقول ....الضرائب مصلحتك اولا😂😂المهم خلو العدادات ببطايق مسبقه الدفع اللي يبي ياخذ شاور يشحن بعشره ريال ياخذ شاورين باليوم😂😂فقعتو كبودنا
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59 - ابوصالح سكري
2017-10-18 14:07:59
من يحاسبة شركة الكهرباء عشرات الملايين كل سنة دعم من الحكومة لشركة الكهرباء ووالشركة لاترحم المواطن وومن يحاسب الشركة الشكو لله
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58 - ابو ناصر
2017-10-18 14:07:45
باقي ضريبه على شم الهواء وضريبه دخول منزلك وضريبه على الضحك !!
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57 - ماني غامدي
2017-10-18 14:07:38
انا كمواطن ماعندي مشكله ادفع ضرائب لرفع اقتصادي بلدي لكن ليس من راتبي ولكن كتاجر صغير او كبير بشرط اخراج الأجنبي من السوق الا المستثمرين بمبلغ 10 ملايين وما فوق وبكذا يكون السوق لأبن الوطن.لا للتستر.
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56 - جهد منخفض
2017-10-18 14:07:31
لدي 200 ماطور كهربائي مستعمل بحاله جيده ***
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55 - اصـلـع لابـس بـكـله
2017-10-18 14:06:08
تعليق مخالف
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54 - هنطش
2017-10-18 14:04:33
الله يستر على سجود السهو في الصلاه الأيقونات زيادة هن الصلاه
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53 - مواطن مخلص لوطنه
2017-10-18 14:04:21
المفروض الضرايب تشمل كل حاجه للاان الشعب احواله الماديه ممتازه اقرب مثال العاصمه الرياض كلها فلل وسيارات وسواقين وشغالات وجاء وقت دعم وطنا واقتصادنا هذا وقت الوفاء والاخلاص مو بالكلام فقط
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52 - مجنون
2017-10-18 14:04:12
ههههههاي هههههاي
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51 - AG
2017-10-18 14:03:13
الضرايب حسب الضوابط الشرعيه .... السنه الجايه مافي زكاه خلاص اخذو ضعفها ... الله المستعان
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50 -
2017-10-18 14:02:49
المعيشه سوف تكون مع السنوات الجايه هي معيشة تجارة بين المواطن والدولة يعني لن يسطيع مجاراة الصعوبات القادمة الا التاجر او الطبقة المخمليه نصيحة لا احد يكتفي بالراتب ادخل بالتجارة وسع مدخولك حتى تعيش
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49 -
2017-10-18 14:02:09
حسبنا الله ونعم الوكيل إذا بيعطون الأسره في حساب المواطن عشرة الآف ياخذون ضريبه أما تعطيني ريال وادفع خمسه ريال ماتكفيني
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48 -
2017-10-18 14:02:01
يا فرحه امي
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47 - AG
2017-10-18 14:01:59
لسه الجاي امر وأدهى
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46 - مسمار
2017-10-18 14:01:29
تعليق مخالف
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45 - المتيم
2017-10-18 14:00:10
تعليق مخالف
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44 - مع الحق
2017-10-18 14:00:09
يمدحون المغرب
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43 - القناص
2017-10-18 13:59:56
كنا أميين بدون ثقافه اليوم نتعلم ثقافه جديده الضريبه القيميه المنتج الوحدة على الخارطه القيمه المضافه المنتج الحمدلله على كل حال
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42 - ابوصالح سكري
2017-10-18 13:59:52
لوتم استثمار بعض اجزاء المباني الحكومية الواقعة علا شوارع تجارية خاصة المدارس والمباني شبة مهجورة وارضي في وسط اكل مدينة ومساجد العيد المهجورة لهاسنين بلا اي استثمار فرصة ممتازة ياوزارة المالية
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41 - عيسى
2017-10-18 13:59:11
سلم الرواب ضعيف جدا مقارنه بدول الخليج
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40 - افنان
2017-10-18 13:58:38
الضريبه موجوده في دول العالم الاول مقابلها ديمقراطيه
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39 - -كورنيش جدة
2017-10-18 13:57:32
اذا الماء صالح للشرب تطبق الضريبه أما يجيني ماء من البحر ومخلوط بالمجاري! وعليه ضريبه! معصي !
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
38 - وهم الايام
2017-10-18 13:57:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - مجلس الشوربه
2017-10-18 13:56:34
وهناك ضوابط أخرى لنجاح رؤية أي دوله في المدى البعيد وهذه ٣بعضها وأهمها لأنها معدومه.
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36 - المتيم
2017-10-18 13:55:13
ليش ما نصير مثل الدول الاخرى نصنع ونكتشف ونعمل ونفعل ***
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35 - ابو فهد
2017-10-18 13:53:53
اسعار الكهرب و الماء نار وتزيدون عليها الضرائب بعد !!! حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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34 - خاضعة
2017-10-18 13:53:32
تعليق مخالف
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33 - السفياني
2017-10-18 13:53:25
يمدحون العيش في الديره يازين الفانوس والرسايل مع الحمام الزاجل مجانا والمويه من البير طبيعيه اللحم من الغنم طازج والفواكه مختلف الوانها ولاتنسى البر والسمن والعسل !!!وانتم خلوكم عند الضرايب
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32 - مواطن
2017-10-18 13:52:39
يمدحون الصومال يقولون كلشي رخيص
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31 - مجلس الشوربه
2017-10-18 13:52:00
نجاح أي رؤية في أي دوله تعتمد على ضوابط مهمه جداً لنجاحها وهي على النحوالآتي:١-إلغاء المخصصات وهو مهم٢-انتخابات على المجلسين ولايسمح لتعيين فيه٣-تتولى جهة معنيه منتخبه كل مايتعلق بالضرايب ويكونو ثقة
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30 - مواطن
2017-10-18 13:51:40
هذاوالله ***طيب الضريبه هذى بتكون دعم لاي دوله
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29 - منصور
2017-10-18 13:50:57
ضرائب ضرائب والراتب مازاد ***
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28 - ابو وسيم
2017-10-18 13:49:55
وهل المشي فى الشارع عليه ضريبه. ؟ وهل دخول السوق عليه ضريبه ....الهم ارحمنا برحمتك .***
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27 - ابو سفيان
2017-10-18 13:49:37
الحمدالله اغلب عمري قضيته في الوقت الذهبي
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26 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-18 13:49:22
هذه الإصلاحات والرسوم والضرائب عرضت على الملك عبدالله رحمة الله عليه وأسكنه الجنه ورفضها وقال بالحرف الواحد والفقراء والمساكين وين يروحون ؟ والمقطع على اليوتيوب من أراد المساهده
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25 - منصور
2017-10-18 13:49:15
الله يرحم مزنة
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( عدد التعليقات 758 )
24 - فهد
2017-10-18 13:48:57
ماهذا التخبط باصدار البيانات وهل القيمة المضافة مجهولة المعالم والى الان المواطن لا يعرف بالضبط عدد السلع المعرضة للضريبة لعام 2018. هل اقتصادنا يخطو بخطوات حراج بن قاسم.
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23 -
2017-10-18 13:48:47
الحمدلله أن الصلاة في المسجد ببلاش
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
22 -
2017-10-18 13:48:45
لزوم المواطن يدفع تكاليف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ين
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21 -
2017-10-18 13:48:24
بيفرضون ضرايب غلى الهواء ﻻكن مايساعد الوضع ارض صحراء غبراء وهواء ملوث الضب والجمل لم يعد يتحمل العيش فيها
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20 - سعود
2017-10-18 13:48:13
تعليق 2 عاقل : هههههههه انتبه يطلع منك ريح ضريبه ههههه ولا تضحك ضريبه ...هونت ماني متزوج ..
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19 -
2017-10-18 13:47:47
فالهدف من الضرايب هو إعدام الطبقة المتوسطه كي يتعلقو بأسيادهم ويشغلونهم بأنفسهم والبترول سيباع ٥٠٪منه لدول أخرى و٥٠٪للأسرة والمقربين منهم والضرايب ايضاً لهم
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18 -
2017-10-18 13:46:47
لاحول ولا قوة الا بالله.**
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17 - المتيم
2017-10-18 13:46:37
تعليق مخالف
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-18 13:46:02
والله المواطن بيجي يوم ويهاجر مثل الطيور .
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15 - مشاكل
2017-10-18 13:45:46
يعني والمطلوب من المواطن الانتحار او الهروب ب الا بلد اخر. عطونا من الأخير
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14 -
2017-10-18 13:45:24
الضرايب الهدف منها واضح زيادة ****من لديه راتب شهري ألا يبقى من راتبه شي في آخر الشهر
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13 - الإنفجار
2017-10-18 13:44:14
تعليق مخالف
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12 - بالعقـــــــل
2017-10-18 13:43:40
كل هذا عليه ضرايب !!!!! **.. الله المستعان .
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11 - ابوخالد
2017-10-18 13:43:09
رواتبنا لاتكفي لتغطية هذه المصاريف بدل التبرعات للخارج نرجو انكم تستخدمونها لسد العجز
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10 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 13:43:07
قصدي هذا.. 👖👈
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9 - ...
2017-10-18 13:43:01
*** حسبي الله ونعم الوكيل
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8 - عبدالله
2017-10-18 13:42:48
تدورون ثم تدورون ثم المواطن الذي لا تجارة ولا دخل كافي ولا دعم ولا امتيازات ثم الضربة في راسه لان التاجر يأخذ كل ما يريد من المواطن ***
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7 - هاوي حنانك
2017-10-18 13:42:10
خلاص وش بقيتو ؟ مابقي إلا تأخذون علينا ضرايب على الهواء والشمس والدخول الخروج وإذا جاء قطرتين مطر برضه بتأخذون عليها ضرائب . والله ماسمعنا بهالضرائب ولا في أفقر بلدان العالم هيه إيه الحكاية بالزبط ؟
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6 -
2017-10-18 13:41:51
طيب والنظر في الجبال والصحاري عليه ضريبة قيمه مضافه
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5 - اسماء
2017-10-18 13:39:35
اذا كان***مابالك الضريبه
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4 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 13:39:16
تعليق مخالف
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3 - ابواحمد
2017-10-18 13:39:15
انا لله وانا اليه راجعون وهل يكفي حساب المواطن ليسد الخلل في الراتب جراء الضرائب من فين نجيب الفلوس وكل شي عليه ضرايب
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2 - عاااقل
2017-10-18 13:37:14
والهواء خاضع ولا لا
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1 - حسبنا الله ونعم الوكيل
2017-10-18 13:36:12
اللهم اكفيناهم بما شئت.
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بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركت

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فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفيا

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علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عام

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العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

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اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

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كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

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حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

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المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالم

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“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي

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الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»

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