«الزكاة والدخل» توضح عقوبة التهرب من الضريبة الانتقائية وإعاقة موظفيها
صحيفة المرصد: أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على فرض غرامات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال، في حالة ضبط أي محاولات للتهرب من دفع الضريبة الانتقائية.
وأوضحت الهيئة الحالات التي تعتبر تهرباً من دفع الضريبة الانتقائية والتي تستوجب العقوبة، مبينة أنه يكون ضمن هذه الحالات، إدخال أو محاولة إدخال سلعة انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل.
كما تشمل حالات التهرب إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب.
وشددت الهيئة على أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات، هي فرض غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة وقد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع محل التهرب.
ولفتت الهيئة إلى أنه قد تصل قيمة الغرامة في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال سعودي، في حالة وجود مخالفة عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء مهامهم وعدم الإفصاح للأغراض الضريبية، وعدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة، وعدم قيام المسجل أو المرخص له بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات خلال الفترات المحددة.
التعليقات
عطوهم خلو **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ترى فاهمين الموضوع غلط .... فيه فرق بين الضريبة الانتقائيه وضريبة القيمة المضافة المقصود هنا الضريبية الانتقائية والمقصود فيها ضرائب على السلع التاليه ( التبغ ومشتقاته - والمشروبات الغازية والطاقة)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا عندكم ضابط رتبه عاليه تاخذون حقكم واذا ما عندكم ضابط ما راح تاخذون حقكم ابد ى زز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وكم من المرات عطيتكم اوراق تثبت اننا شطبنا السجل وعملنا تسوية ومخالصة مالية ودفعت فاتورتكم ليش تلاحقني الى اليوم .. اعتقد عندكم مشكلة في الخدمات والحاسب الآلي يدخل ارقام و اسامي في بعضها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تهدد مين؟ عندي سجل تجاري سباكة بدون استقدام عامل ولا اشتغلت فيه . مجرد سجل والغيته منذو 5سنوات والغيته من مصلحة الزكاة منذو 4سنوات بالامس جتني رساله من الزكاة تطالبني بدفع المستحقات.. سلامات.. ا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
في نيبال وسيرلانكا ياخذون ضريبة ويمشون رواتب للعاطلين والمحتاجين بحيث تسد حاجتهم وتغنيهم عن الذل والاهانة والجوع حتى يجدوا لهم وظائف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اتمني العقوبات تشمل الحراميه الكبار .... اللي ماعمرهم احد حاسبهم والواقع اكبر دليل ... زمان العجايب ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ادفع ظرائب.... عطني خدمات .... طرق، شوارع، انترنت خارج النطاق ....الخ.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليش كل يوم تقصدون شى اعلنوها مره وحد لاجل يضيق الصدر مره وحده وننسى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نتمنى هذه الضرايب ما تسرق كما سرقت المزانيه نتمنى نشوف شوارع مثل الناس ومستشفيات مثل الناس وغيرها
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
والله لو تصرف فلوس الزكاة والدخل وتدفع على الفقراء لما وجدنا فقير
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ماعادت ضريبة انتقائية شملت كل شبئ وش باقي باق****ي الهواء البارد في ابها بكم والحارفي الرياض بكم
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
السؤال الأصح نبي شفافيه ايضاً من الزكاه والدخل كيف ستصرف الأموال او في اي شي صرفت قوائم مثال منطقة كذا أسر محتاجه عدد --- بناء منازل ايضا المنطقه والعدد ام انها مبهمه وتضل مبهمه
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
من زمان تأخذين الزكاه من المحلات التجارية ؟؟؟ ****
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
سؤال في منتصف الجبهه 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
طيب يا أيتها الزكاة والدخل أنتي تمثلين بيت مال المسلمين وما تأخذينه من الناس سواءا زكاة أو ضرائب أين ستصرفينه؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
أضف تعليق