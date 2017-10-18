«الزكاة والدخل» توضح عقوبة التهرب من الضريبة الانتقائية وإعاقة موظفيها

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صحيفة المرصد: أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على فرض غرامات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال، في حالة ضبط أي محاولات للتهرب من دفع الضريبة الانتقائية.

وأوضحت الهيئة الحالات التي تعتبر تهرباً من دفع الضريبة الانتقائية والتي تستوجب العقوبة، مبينة أنه يكون ضمن هذه الحالات، إدخال أو محاولة إدخال سلعة انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل.

كما تشمل حالات التهرب إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب.

وشددت الهيئة على أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات، هي فرض غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة وقد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع محل التهرب.

ولفتت الهيئة إلى أنه قد تصل قيمة الغرامة في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال سعودي، في حالة وجود مخالفة عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء مهامهم وعدم الإفصاح للأغراض الضريبية، وعدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة، وعدم قيام المسجل أو المرخص له بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات خلال الفترات المحددة.