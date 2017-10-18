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صاحب مقطع “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه” يكشف عن هويته ويوضح ملابسات الفيديو

صاحب مقطع “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه” يكشف عن هويته ويوضح ملابسات الفيديو
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المرصد 105 9٬505 6 ساعات

صحيفة المرصد : كشف مصور مقطع “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه” ، والذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات الفيديو .

وأوضح خالد القحطاني صاحب الفيديو أن الفيديو لا يخرج عن كونه مداعبة فُسرت في غير محلها ولقيت ردود فعل مبالغا فيها، وأكد أنه زار المدرسة لإعطاء بعض أقاربه مصروف الإفطار وجميع من في الفصل من أقاربه، فكيف يُحبطهم؟ على حسب تعبيره.

وقال القحطاني وفقاً لموقع “سبق”: “بداية الفيديو سجلته بعد زيارتي للمدرسة في قرية تابعة لعسير وكان مجرد مداعبة ليس أكثر من ذلك ولست معلماً كما يقولون ويدعون في “تويتر” وأنا أساساً جئت المدرسة مبكراً ربما قبل وصول المدير لأعطي بعض أقاربي المصروف اليومي وجميع من بالفيديو من طلاب أعرف ذويهم ويعرفونني ولا يمكن أُسيء لهم”.

وأضاف: “وضعت الفيديو في مجموعة واتساب فيها من الأصدقاء والأقارب للضحك والفرفشة فقط فتم تناقله على نطاق واسع دون علمي”.

واختتم: “وأخيراً أعتذر ممن أسأت لهم إذا هناك إساءة وأعتذر من المعلمين الذين زُج بهم في الموضوع ظناً من البعض أني معلم فكتبوا تغريدات مسيئة لحاملي الرسالة العلمية والتربوية، وأعتذر للوزير وللتعليم وأؤكد أن الفيديو حُمّل فوق ما يحتمل”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

105 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-19 00:04:42
طلع المصور ماهو معلم. وجب على كل شخص تطاول بقذف وشتم على المعلمين أن يستغفر لهم يدعي لهم بظهر الغيب وينوي جميع المعلمين في دعاءه واستغفاره حتى يبري ذمته ويدحر شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. 👀
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104 - sasa1974
2017-10-18 23:59:56
الواسطه
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103 - ابو تركي
2017-10-18 23:41:22
***... واسات للمملكة **
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102 - ضمير الناس
2017-10-18 23:40:13
يافرحة الوزاره انه ماهو معلم ولودققت لقت اصلاًمافي معلمين بالمدرسه الامورمكان عام***
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101 - ضمير الناس
2017-10-18 23:35:52
همك بطونهم تجيب فسحه ولاهمك برائتهم وتاثير الكلمه عليهم ***مالك كيف تحكم***بل من انتم!!!!؟
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100 - ضمير الناس
2017-10-18 23:33:57
كيف يدخل ويفضفض ويفرفش وين النظام وين المديروين الحارس برضه دجه عذراقبح من ذنب***
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99 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-10-18 23:32:13
قلت لكم ليس معلمًا . لأن المعلم أكبر من أن يقول هذا الكلام . فالمعلم يبني وليس يهدم .
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98 - توليب🌷
2017-10-18 23:31:37
الحمدلله يارب ماطلع معلم والا كانت كارثة تعليمية
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97 - .لن.
2017-10-18 23:16:14
هذه غلطة وان شاء الله تعلم منها ..
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96 - ابو محمد القحطاني
2017-10-18 23:07:05
مثل هذه اثارة بلبله يجب يحاسب حتى لاتتكرر في المدارس الاخرى
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95 -
2017-10-18 22:42:36
خله يدعسونه فوضى المدارس
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94 - الى تعليق 92
2017-10-18 22:40:39
الى طنطل والله****
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93 - انتهى حكم
2017-10-18 22:28:22
كم عاطل مليوني ؟! وزارة العمل غيرت شيء؟ فيه وظايف ؟!!!!
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92 - طنطل
2017-10-18 22:06:24
لو انه **كان عادي الوضع **
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91 - سعودي
2017-10-18 21:56:45
لازم يتربى ويعرف ان للكلمة قيمة ويكون عبرة لغيرة من الهوجائيين الهزليين،،،، لسانك حصانك
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90 - علي الشهري
2017-10-18 21:54:00
والله وما قالت يابو يمن
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89 - قمر.
2017-10-18 21:52:43
طيب وظايف مافي 😞حرااام اقسم بالله بعضهم فاكين بيوت
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88 - احمد
2017-10-18 21:36:36
ليست الفصول الدراسبة مكانا مناسبا لدعابتك ياصاحب الدعابة ثم ان هولاء اطفال بدل ان توزع عليهم تحيات او هدايا جايي تحبطهم باقوالك
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87 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-10-18 21:31:52
طبيعي وظايف ما فيه والبلد كل سنة يخرج خمسين ألف عاطل؟!!
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86 -
2017-10-18 21:22:30
اذا عندكم ضابط رتبه عاليه تاخذون حقكم واذا ما عندكم ضابط ما راح تاخذون حقكم ابد ى ع
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85 - بوصفاء
2017-10-18 21:20:24
ومع ذالك ماكذبت
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84 - السالم
2017-10-18 21:20:23
تعليق رقم 71 ياخي وش دخل جماعته حطيتها كأنها مؤامره اتق الله يا اخي والرجل غلط غلطه بسيطه جدا ماتستاهل التهويل
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83 - ابوصالح سكري
2017-10-18 21:11:04
رحمة لطلاب الوطن يجب تعيين مفتش من إدارة التعليم في مدارس الوطن حتى لاتقع أي مشكلة بقوة الله
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82 - 777
2017-10-18 21:10:14
الهند وبنقلادش مافيها وظايف الى بالموت والحسره لكثرتهم ولاكن لم يمنعهم من الدراسه والتحصيل الى ان عزو العالم وخاصة الهنود العلم مهم والحياة مفتوحه لمن جد وجد والفرص دائما موجوده والمجالات متوفره
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81 - زائر
2017-10-18 21:08:18
أعتقد المسؤولين اكثر فطنه وذكاء من ان يصدقوا مبرراتك بالقحطاني
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80 - ياليل ابولمبه
2017-10-18 21:04:47
مايعطيك ديسلايك على تعليقك الا شخص من فصيلة ***
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79 - الشهراني
2017-10-18 21:04:07
مجرد ظهورك واعترافك بما بدر منك واعتذارك وتوضيح ملابسات تسجيل المقطع خطوة تحسب لك وستخفف من اي عقوبة قد تطالك فيما لوتمت مساءلتلك والحياة دروس مدفوعة الثمن
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78 - ابوصالح سكري
2017-10-18 21:03:21
غريبة المدير ووالوكيل ووالمرشد لاحضور ووين مفتش التعليم الشكوة لله
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77 - راكاااان
2017-10-18 21:02:30
الحماقه عيت من يداويها !!لكن بأذن الله يجيك الي يقعد راسك المريض ويخليك مثل الألف والله تعبنا من حركاااات الورعان اسأت لنفسك ولمن حولك بتصرف اقل مايقال عن صاحبه بالبزر لكن كما ذكرت هناك علاج لكل مرحله
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76 - الهاشمي
2017-10-18 20:50:32
سبحان الله ع طول اكلتوا المعلمين عساءكم با البلاء
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75 - عبدالهادي القحطاني
2017-10-18 20:46:40
عذرك غير مقبول وباذن الله ان تنال جزاك
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74 - كلام غير مصدق
2017-10-18 20:43:24
باي صفة تذهب الى المدرسة لتعطيهم المصروف وكيف سمح لك بدخول الصف والتصوير. هذا يرغب في تغطية ما قام به المصور الفعلي للمقطع والكذبة لن تمر مرور المرام.
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73 - ياليل ابولمبه
2017-10-18 20:42:10
دعابه وفرفشه ومزح هذه قولها بمجلس فيه من عينتك صغار العقول اما انك تقتحم مرفق حكومي سوا تعليمي او خلافه وتصور مقطع وتتحدث فيه بكلام غير لائق عن الوطن في عدم توظيف شبابه بعد التعلم لابد من معاقبتك
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72 - أبو أسامة
2017-10-18 20:22:12
لو تلاحظ معظم أصحاب الردود الجهلة والله مايعرف يكتب رسالة مجرد يرد ويتسخط وهو للسخط أقرب .. فلا ضر القافلة ****
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71 - من مواطن من ٢٠٣٠
2017-10-18 20:19:28
خالد القحطاني والمدرس اللي غطى عليه وجماعته جالسين بس يضغطوا ديس لايك على اي تعليق يكشفهم
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70 - محمد
2017-10-18 20:18:25
باين أنها قصه معدله
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69 - أبو أسامة
2017-10-18 20:14:40
لو تلاحظ اصحاب الردود الجهلة والله مايعرف يكتب رسالة مجرد يرد ويتسخط وهو للسخط أقرب .. فلا ضر القافلة **
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68 - أبو أسامة
2017-10-18 20:12:34
حليلك لا تبرر فهناك من يترصد لأي غلطة للمعلمين كأنهم ليسوا بشر .. وهو أساساً درس وتعلم على يد معلم ونسي وتجاهل أن معلم الأمة ـ محمد صلى الله عليه وسلم ـ وقدوتها فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل .
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67 - حلم الوطن
2017-10-18 20:02:00
اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
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66 - مزاجي كذا
2017-10-18 20:00:05
قبلنا عذرك رغم انك قلت الحقيقة كم هل السنة تخرج من الجامعة والمعاهد الفنية والكادر الصحي من عين منهم والسنين الي قبلها و كم عين وكم استقدم في نفس السنة التي تخرج منها الطلبة منه يجيب لامجيب
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65 - جوال
2017-10-18 19:59:46
الانظمة تمنع الدخول على الطلاب والتعامل معهم من غير المدرسين اي شخص يدخل المدرسة يذهب فقط الى ادارة المدرسة
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64 - السحيم
2017-10-18 19:59:34
جاهل افتش ومهايطي قال مداعبه ولماذ تحرج نفسك وتنشر الفيديو
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63 - سعيد
2017-10-18 19:56:41
والله انك انسان جاهل وثقافتك ضحله ويجب محاسبتك على هالتصرف الاحمق
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62 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-18 19:55:27
ماراح يجيك شيء *** راح يضبط أمورك .
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61 - مواطن
2017-10-18 19:54:07
هو مكذب بس بيكلها
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60 - ابو حمد القحطاني
2017-10-18 19:53:01
عذر اقبح من فعل .. الدنيا مو سائبه اتمنى لايمر الموضوع مرور الكرام
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59 - ابن الوطن
2017-10-18 19:52:59
واين طاقموالمرسه عن يجن سنه وم فثل جميع المسرفين على المدرسه
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58 - ابن الوطن
2017-10-18 19:51:58
حتى لو مزح يعاقب ويش الهدف من دفع فلوس الفطور وكذلك المدرسه تعاقب الباب مفتوح لمن هب ودب لو كان يبيع مخدرات او ينشر افكار واين طاقم المدرسه
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57 - عبدالرحمن
2017-10-18 19:50:19
لم يكذب كلكم شاهدتم حلقة داود الشريان مع المهندسين الجدد خريجين امريكا ولم يجدوا وظيفه. نضحك على بعض ولا ننافق بعض
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56 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 19:49:53
المدرسة ليس مزرعة هوامل زي ما قال الرجل سلم نفسك لأقرب مخفر 🚔
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55 - ابن الوطن
2017-10-18 19:47:24
اعتقد لو على المصرف عطاهم بالحاره قبل الذهاب للمدرسه وكذلك المدرسه واين المسولين عنها يعاقب وكذلك المسولين عن المدرسه عقاب
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54 - ابن الوطن
2017-10-18 19:45:28
حتى لو مزح يعاقب ويش الهدف من دفع فلوس الفطور وكذلك المدرسه تعاقب الباب مفتوح لمن هب ودب لو كان يبيع مخدرات او ينشر افكار واين طاقم المدرسه
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53 - ابن الوطن
2017-10-18 19:44:25
حتى لو مزح يعاقب ويش الهدف من دفع فلوس الفطور وكذلك المدرسه تعاقب الباب مفتوح لمن هب ودب لو كان يبيع مخدرات او ينشر افكار واين طاقم المدرسه
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52 - شوق
2017-10-18 19:39:40
لا يفلت من العقاب بهذا التبرير , بكره يتشجع من في قلبه مرض , يحتاج لقرصة اذن . سنه سجن وغرامه 500 الف ريال
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51 - اسكود
2017-10-18 19:34:53
راح بلا رجعه وقت التسيب ولا مبالاه ... الان كل شخص مسؤل ومحاسب عن كل مايبدر منه من إساءه للاخرين ياسلااااام كم انتظرت هذه اللحضه ... الله يحفظ ملكنا ملك الحزم وولي عهده الامين الى الامام يابلدي
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50 -
2017-10-18 19:31:05
زي ما قلت والله العظيم هذا ليس معلم حتى واضح انه شاب صغير جالس يستهبل على الصغار
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49 - صبحي
2017-10-18 19:29:41
الافضل تسلم نفسك لاقرب مخفر في اسرع وقت ممكن والا والله لتشوف شي ماشفته وتبطل الكذاب
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48 - النورس
2017-10-18 19:26:13
حصل خير و بعض المزح جد
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47 - سالم القحطاني
2017-10-18 19:24:46
ياليت يتم محاسبته
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46 - محمد
2017-10-18 19:22:13
ذهب للمدرسه ليعطي اقاربه مصروف وجميع من في الفصل اقاربه وجميع من يقرا الخبر هنود لايفهمون شي؟؟!! ليش هو المسؤل عن مصاريف اقاربه كل يوم يمرون عليه وياخذون المصروف يعاقب بعيداً عن مبرراته ماتدخل العقل
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45 - ابو معاذ تبوك
2017-10-18 19:21:51
لأنك جاهل فأكيد أنك لاتعلم مامدى تأثير كلامك عليهم ومن الممكن أن يسبب لهم اضطراب نفسي واحباط .والمفروض ان تزرع فيهم التفاؤل وليس الإحباط. وأخيرآ الأرزاق بيد الله وحده
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44 - المتيم
2017-10-18 19:19:17
يوم شاف الجد غير كلامه مثل بنت الكندري يبحثون عن الشهره لوهي غلط
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43 - ابو وعد
2017-10-18 19:19:10
وبالنسبة لمدير المدرسه انه ما كان موجود والتجد الطلاب في الصف بهاذا الانتظام نمشيها طيب فين معلم الحصة الأساسي كيف سمح لك بالدخول والتصوير
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42 - سعيدان
2017-10-18 19:19:04
كبرتو الموضوع والرجال يمزح اعوذ بالله صار الواحد معاد يقدر يتكلم واقاربه ويمون عليهم
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41 - ابو وعد
2017-10-18 19:17:29
لو نظرنا الى الفئة العمرية للطلاب نجد انهم ابعد ما يكون عن الوظائف وبالفعل ذاكرو ولا ماذاكرو مافي وظايف فهم اصغر من أن يوظفو بس الأمر اخذ ابعاد جاده حولت مسار الدعابه ( ترقيعه لصاحب الفيديو )
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40 - ابوعبدالله القحطاني
2017-10-18 19:15:58
اتمنى معاقبته حتى يكون عبره لغيره
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39 -
2017-10-18 19:14:44
كلامه تهجم على المسئولين و ولات الأمر . يجب أن ينال أقسى العقاب الرادع . لا ينفع العذر قبلك من وقع في متوقعا به ومال العقاب المستحق ...
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38 - رفيق الدرب
2017-10-18 19:13:50
اي زاير يمراداره المدرسه وتقوم وبتوقيعه ع ورقه على عدم الخروج عن اداب الزياره وعدم التدخل فيمالايعنيه
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37 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-18 19:12:05
فالتزم الآداب أيها الطالب وانهل من العلوم وتثقف لكن إن كنت تريد شهادة ومستقبل وتريد تشاغب وتشاكس وتزعج لأنك لاتريد العلم لحب العلم ولكن للمستقبل فلا تتعب نفسك وتتعب معلميك هذه رسالته فقط .
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36 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-18 19:10:10
اكمّل / ربما هو ليس قصده إحباط الطلاب بقدر ماهو يريد أن يوضح لهم فكرة هامة : أنهم إن كانوا يريدون الدراسة للمستقبل وطموح وغيرو من هالحكي الفاضي فهذا كان زمان الآن الدراسة للعلم والاطلاع والثقافة فالتز
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35 - زائر رررر111
2017-10-18 19:09:36
هذا نوع من الإحباط للطلاب (الطالب يحتاج إلى تشجيع من المدرسة والأسرة والمجتمع)الطالب مسؤولية الجميع )نحن جميعا نتعلم ونعمل خدمة للدين والوطن )
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34 - صبحي
2017-10-18 19:09:13
شكل المعلم يقرب لك وقمت يتسوي فزاع عشان تنقذه لكن على مين . الكذب مكشوف في عصر سلمان الحزم وبتاخذ على قفاك مثلها وسواها
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33 - واحد مواطن
2017-10-18 19:09:13
طرنا فى العجه..ولمنا المواطن وهلكوه فى المواقع التواصليه..مع أن ماقاله أمر معاش,ألالاف الشباب والفتيات المؤهلين تأهيلا عاليا عاطلين عن العمل؟وآلالاف من المتفوقين يحرموا من دخول كليات لإفتقادهم الواسطه
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32 - العيد
2017-10-18 19:09:10
معلم يشكر خالد القحطاني على كشف هويته انقاذا لسمعة المعلمين المظلومين ونسمع باللي يقول ندور عليك الزلة ، قال الشاعر وعينُ الرِّضا عن كلَّ عيبٍ كليلة ٌ وَلَكِنَّ عَينَ السُّخْطِ تُبْدي المَسَاوِيَا
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( عدد التعليقات 1 )
31 - قلم الحقيقه
2017-10-18 19:08:58
*********٧كن مانقول غير الله يكفي بلادنا وحكومتنا الرشيدة شركم وشر أفكاركم وأجنداتكم ومن هم خلفكم داعمين لهم سواء دعاة أحزاب أو دول خارجية تعادي الوطن وقيادته .
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30 - رعد الجنوب
2017-10-18 19:08:51
كم من شخص ادخلت عليه اليأس والاحباط وتقول كانت من باب المداعبة حسبي الله عليك
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29 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-18 19:08:17
معرف ماذا ؟ أنت لست سلايبر أساساً وقد دخلتَ بمعرفه زوراً فاخرج منه .
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28 -
2017-10-18 19:07:09
ت12 تعلقاتك دائما غريبه لو تسكين أحسن
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27 - مانع القحطاني
2017-10-18 19:04:59
وين يوزره علشان يصير مشهور لو كانت بنيه كان يوزرها مولع
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26 - سلايبر
2017-10-18 19:03:48
عهود يا ليت تدخلين بمعرف يمني وأفتخر هههههههههخخخخخ
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25 - محمد الشهري
2017-10-18 19:03:00
نظرة الأطفال فيها الاستغراب والخوف ؟ ولو كأنو يعرفونه زي ما قال وفيها دعابه كان الضحكات منطلقة على الاخر ؟ ولكن من تعابير وجيههم أن هذا الإنسان له سلطه عليهم
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24 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-18 19:02:49
نعم انت اسأت ملكنا الغالي سلمان لف العالم مع ولي العهد وعمل الاتفاقيات ووراها الوظائف جايه والرؤيه ستتحق لكنكم ناس سلبيين محبطين
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23 - بصائر للناس
2017-10-18 19:02:22
بالفعل حمل كلامه ومقطعه فوق ما يتحمل وواضح انه دعابة ليس إلا لكن يبدوا ان السكوت في الوقت الحالي من ذهب فعلا فالناس في المواقع لم تعد تعذر احد مع ان ديننا الحنيف نهانا عن الغيبة وإساءة الظن .
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22 - علي القحطاااااني
2017-10-18 19:01:16
مدري وين المشكله في كلامه ماقال شي غلط
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21 - راي
2017-10-18 19:00:47
في امريكا ما تقدر تدخل المدرسة اثناء الدوام حتى لو انت ولي امرطالب..تتفاهم مع الحارس فقط..وانت اسمك عندهم وبياناتك ور مسموح ..ذا يدخل ويصور ويثبط وكل ذا ويقول اعطوا الموضوع اكبر من حجمه
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20 - عموري
2017-10-18 19:00:26
كالعادة يكذب ويعتقد اننا لانعرف انه يكذب كذاب ولو تعلق باستار الكعبة
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19 -
2017-10-18 18:59:34
الاعتذار من شيم الكرام اعتذر خلاص اخطاء واعتذر بشر واخطاءشكرلك هوبشر
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18 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-18 18:58:58
بعد تأمل الموقف مدارس القرى يعرفون بعضهم وبينهم موانه ولعل بينه وبين الادارة مشكلة وافتعل الموقف لكي يورط الادارة ويزج بها في المشكلة عندهم مشاكل خارج اسوار المدرسة ويريد الانتقام ربما يقصد ذلك
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17 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-18 18:58:42
من شكل الطلاب انهم خايفين منه وله هيبة وسلطة عليهم مما يرجح كونه ليس مجرد ولي أمر . عموماً الله يفرج كربته ع الأقل قال الحق ماكذب في المقطع الأول
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16 - شايم
2017-10-18 18:58:34
مهايط سوف تدفع ثمنه انتهاء وقت الهياط يابن مضيم
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15 - لهب الجليد
2017-10-18 18:58:11
الطلاب لا يدخلون الفصول قبل الطابور الصباحي ومدير المدرسة مهمل ويجب ان يعاقب اذا ان الفوضى التي سمحت لولي امر بدخول فصول بدون علم الادارة يشير لاهمال وظيفي رهيب
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14 - محمد الغامدي
2017-10-18 18:57:55
تعليق مخالف
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13 - خالد القحطاني
2017-10-18 18:57:31
كذاب + كذاب
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12 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-18 18:56:54
مسكين اتوقع رحموه المدير وزملاءه المدرسين وقالو ايه بنشهد انك ولي أمر طالب ولستَ معلم وبصراحة أشكر زملاؤه والمدير أنهم وقفوا معه لأن لو ثبتت عليه ممكن فصل او يحول إداري في أحسن الظروف . هذا توقعي
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11 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-18 18:56:15
هداك الله لقد وضعت إدارة المدرسة في مشكلة ليس لهم بعير ولا ناقة كيف تدخل الفصل بدون المرور على الادارة او المرشد الطلابي وبأي حق تخاطب أطفال وتدمر معنوياتهم وتحبطهم هذا تصرف أحمق جنيت به على المدرسة
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10 - ابو نواف
2017-10-18 18:55:45
يقول المثل كل شي اللعب به الا
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9 - أفريقي
2017-10-18 18:55:24
كل سر جاوز الإثنين شاع، تضع الفيديو في مجموعة واتساب وتبيه ما ينتشر
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8 - كفى كذب
2017-10-18 18:52:48
اذاجتمع الجهل مع وسائل التواصل كانت النتيجه كارثه وها نحن نشاهد مابين لحظه واخرى مثل هذه الترهات وان كانت بعضها حقيقه وواقع لايمكن انكارهه ولكن اختيار المكان ومن يوجهه لهم الكلام دليل ع الجهل المتطور
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7 - مواطنة
2017-10-18 18:52:01
اتحدى اذا هو صاحب الفيديو لكن يبغى يصحح خطأ المعلم ويتحمل غلطته بدله
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6 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 18:51:31
إحفظ كلامك وأبعد عن كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
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5 - كجمغلو
2017-10-18 18:51:02
عذر اقبح من ذنب ........... وكيف تكون متواجد داخل الصفوف والمدير لم يحضر للمدرسة بعد .... يعني فوق قبح كلامك تتهم اهمال المدير
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4 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-18 18:50:29
مداعبه مشوها له .
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3 - فات الميعاد
2017-10-18 18:50:00
فات الميعاد .... قدها فقعت وأنتشرت وماعاد ينفع الترقيع ... ولو أني أرى أنك لم تقل سوى الحقيقه .. ولكنك جبـــــ.............
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2 - همبرجر بطيخ
2017-10-18 18:49:38
يارجال ماقلت شي غلط هاذا الصدق
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1 - سمسم
2017-10-18 18:48:28
لاتمزح معي مرة ثانيه
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