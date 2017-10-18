صاحب مقطع “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه” يكشف عن هويته ويوضح ملابسات الفيديو

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صحيفة المرصد : كشف مصور مقطع “تذاكرون ما تذاكرون وظايف ما فيه” ، والذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات الفيديو .

وأوضح خالد القحطاني صاحب الفيديو أن الفيديو لا يخرج عن كونه مداعبة فُسرت في غير محلها ولقيت ردود فعل مبالغا فيها، وأكد أنه زار المدرسة لإعطاء بعض أقاربه مصروف الإفطار وجميع من في الفصل من أقاربه، فكيف يُحبطهم؟ على حسب تعبيره.

وقال القحطاني وفقاً لموقع “سبق”: “بداية الفيديو سجلته بعد زيارتي للمدرسة في قرية تابعة لعسير وكان مجرد مداعبة ليس أكثر من ذلك ولست معلماً كما يقولون ويدعون في “تويتر” وأنا أساساً جئت المدرسة مبكراً ربما قبل وصول المدير لأعطي بعض أقاربي المصروف اليومي وجميع من بالفيديو من طلاب أعرف ذويهم ويعرفونني ولا يمكن أُسيء لهم”.

وأضاف: “وضعت الفيديو في مجموعة واتساب فيها من الأصدقاء والأقارب للضحك والفرفشة فقط فتم تناقله على نطاق واسع دون علمي”.

واختتم: “وأخيراً أعتذر ممن أسأت لهم إذا هناك إساءة وأعتذر من المعلمين الذين زُج بهم في الموضوع ظناً من البعض أني معلم فكتبوا تغريدات مسيئة لحاملي الرسالة العلمية والتربوية، وأعتذر للوزير وللتعليم وأؤكد أن الفيديو حُمّل فوق ما يحتمل”.

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