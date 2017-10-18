بالفيديو .. أسرة مغربية تحمل السلطات القطرية مسؤولية اختطاف ابنائها من قصر الشيخ سلطان بن سحيم في الدوحة
صحيفة المرصد : أكد عدد من أسر العمال المغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم في قطر، فقدان الاتصال بهم، بعد اقتحام جهاز أمن الدولة القطري، للقصر واعتقال العاملين فيه ، وفقاً لموقع سكاي نيوز .
وقال الحسن الفارسي، والد يونس الفارسي، العامل المغربي في القصر إن الاتصال بابنه انقطع منذ نحو أسبوعين، مشيرا إلى أنه قد وردته معلومات عن اعتقال ابنه.
من جهتها، عبرت زهرة الواربي، والدة مصطفى الصدقاوي، وهو عامل مغربي آخر بقطر عن قلقها من الأخبار التي تردها عن ابنها المختفي منذ أيام.
وأضافت في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أن الأسرة تعيش كوابيس يومية، بسبب غياب ابنها وعدم قدرتها على التواصل معه منذ فترة.
وأكدت مصادر بحسب الموقع ، اعتداء أمن الدولة القطري على العاملين في قصر الشيخ سلطان خلال الاقتحام، واعتقال بعضهم.
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التعليقات
اذا عندكم ضابط رتبه عاليه تاخذون حقكم واذا ما عندكم ضابط ما راح تاخذون حقكم ابد ى و
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وش ذا الشيخ اللي عايش بين دبي ولندن .. وقصره في قطر متروس خدم وحشم وعمال ومزارعين ؟؟؟؟؟
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ي اخي ماعليك الا الاتصال بسفارة بلدك واذا كانت السفارة دورها سلبي فعلى السفارات السلاااااااام
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لاحول ولاقوة إلا بالله ... اليوم دنيا وبكره آخره .... مايصير هالخزعبلات ... والله عيب !!!
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جميع العاملين في قصر الشيخ سلطان مسجونين في قطر هذا كلام المربيه السودانيه لأولاد الشيخ سلطان الي سحلوها في المطار وأعتدوا عليها بالضرب قبل أن يرحلوها بالقوه الى بلدها.
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الحمدلله طلعت الحقيقة طلع جواله طايح في الموية وكان يظن انه مقاوم للماء وطلع كذب وجات على راس هله تأكدوا من جوالاتكم قبل لا تعبونها موية
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١/الله يقطعه من قانون قطري الي غدر بجيرانه وأرهبهم وباعهم لأجل الترك والفرس.وسحب جنسيات شعبه وصادر أمواله وأنتهك أعراضه وتهجم عليهم وشردهم.وجاي تفاخر عندنا بقانونك القطري خلك في كويكبك في الدوحه أحسن.
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يمكن جواله ضايع ههه
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حسبي الله على تيمو وأبوه وش ذنب هالعمال يسجنهم .ولدك موجود في سجون الحمدين السريه في مستودعات إدارة التعليم بالدوحه حسب رواية وزير الخارجيه المنشق العطيه الذي ذكر أنه سجن في مخازن إدارة التعليم .
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وينكم يا المغرب العربي! هذا جزاكم اللي وديتوهم اغذية!
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يصفون ايران بالدولة الشريفة لأنها تدعم بالذات الحوثي لقصف بلادنا "كذلك قطر تدعم الحوثي ✖
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ابوه معاق ومتقاعد وهو يصرف عليهم واعتقلوه!!!نصيحة لا احد يذهب لقطر واللي بقطر يجب أن يغادر قطر خلاص انتهت حكومة ارهابية وفيها حرس ثوري إيراني واخونج واتراك وإسرائيل!
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وهل نرتجي خير من قوم يصفون (إيران) الإرهابية بالدولة الشريفة !!!! !!! !! !
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والله ماترك الغرب حكومة قطر إلا لانها ارهابية حتى مالها ثقل ولا اهمية😡😖
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سكاي نيوز واقفة على قدم وساق قال شو خايفة عل عمال قصر الشيخ السحيم لاحول ولا قوة إلا بالله
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لو لي سلطة وعندي قدرة كان اسقطت موزة 🍌وزوجها وولدها وقبضت عليهم اليوم قبل بكره وتتم محاكمتهم يا كرهي لهم من زمان وانا اكرهم وادري انهم ارهابيين لان دائم افعالهم ضد بلادنا
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وش سوو الحراس هذه وضيفتهم يحرسون قصر الأمير من آل ثاني وهو سلطان بن سحيم!ليه تعتقلونهم على الأقل خلوهم يغادرون البلاد
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نعاملهم على حسب القانون القطري
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