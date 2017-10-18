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الرئيسية / القطري “ناصر الخليفي” متهم بشبهة فساد حول حقوق البث التلفزيوني لمجموعة “بي إن” والسلطات السويسرية تحقق

القطري “ناصر الخليفي” متهم بشبهة فساد حول حقوق البث التلفزيوني لمجموعة “بي إن” والسلطات السويسرية تحقق

القطري “ناصر الخليفي” متهم بشبهة فساد حول حقوق البث التلفزيوني لمجموعة “بي إن” والسلطات السويسرية تحقق
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المرصد 9 1٬245 5 ساعات

صحيفة المرصد – فرانس برس : يستمع مكتب المدعي العام السويسري إلى القطري، ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن” الإعلامية، في 25 أكتوبر، في إطار التحقيق بفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المحامي فرانسيس شباينر إن موكله الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، “رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري”، وإنه “يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته” لممثلي هذا المكتب.

وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.

رشوة أفراد واحتيال

وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل “رشوة أفراد، والاحتيال (…) وتزوير مستند”، مضيفا “يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030”.

وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة.

إلا أن مصادر مقربة من الخليفي ومتحدثاً باسم “بي أن”، نفوا هذه الاتهامات. والأسبوع الماضي، أفاد متحدث باسم الشبكة، ومقرها الدوحة، أن “الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا”، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالك، عشية قيام الشرطة الإيطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت إنها كانت “وسيلة فساد” في العلاقة بين الرجلين، وإن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - wad
2017-10-18 21:27:31
فلتحيا قنوات بي ان سبورت فليس لي دعوه بالسياسه لكنها افضل من قنوات ***ابوظبي الرياضيه ..التي بكت دم لفراق الدوري الإنجليزي بعد ان عيشت السعوديين في معانة ال 4 و ال 5 الاف ريال وكل يوم رسيفر
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8 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-10-18 21:23:57
والرشوة للخائن وسيلة من وسائل خيانته !!
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7 - المونديالي
2017-10-18 21:23:47
اللهم اجعلها وبال شر عليهم . طاح الفاس بالراس توسدها خل الحمدين ينفعونك
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6 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-10-18 21:20:49
وهل يستنكر على الخائن فساد !!؟
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5 - قطر كما تحب أن تخون ؟!!
2017-10-18 21:20:03
خيانة في خيانة ففساد في فساد
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4 - مالقو شي !!!
2017-10-18 20:34:24
عودو على الكوره هههههههههههههههههههههههه
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3 - قطرائيل
2017-10-18 20:20:33
هذي دولة ما وراها الا الشر الله يعين دول العالم عليها وعلى تنظيم الحمدين الإرهابي
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2 - كااافشهم
2017-10-18 20:12:32
عندما يظهر أسم دويلة قطر فأبحث عن الأرهاب والرشاوي والفساد هذا غير الغدر والخيانه الي شفناها منهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
1 - عيصو
2017-10-18 19:50:17
حسبنا الله عليهم ماخلوا مجال ما لوثوه بفلوسهم همج ولقوا نعمه
لا يعجبني(2) اعجبني(10)

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آخر تعليق
بواسطة : هاشم

قلم الحقيقه ماهو رايك بفتوى لخامئني اشتهرت بسمى فتوى مفاخذالرضيعه وماهو رايك كما...
بواسطة : الرحااال

رجل الاعمال محترم دائما 💚...
بواسطة : الله يعين

يعني قطر بتنقص الرواتب وتوقف العلاوات وتفرض ضرائب الحمدالله الأمور هذي ماعرفناها...
بواسطة : حقاااني...

الله يسعدك اخوووي مفرح والله أسعدتني كثيرا بعدولك عن قرارككك وكنت متوقع انك راح...
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