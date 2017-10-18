القبض على رجل أعمال شهير بالمنطقة الشرقية بعد أن بلغت ديونه 11 مليار ريال

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صحيفة المرصد : علمت المرصد من مصادر خاصة ، أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تمكنت من القبض على رجل أعمال شهير الصحيفة “تحتفظ باسمه” ، وذلك بعدما بلغت ديونه أكثر من 11 مليار ريال .

وكانت المحكمة العامة بالخبر قد أصدرت ، أمرًا بالتنفيذ على رجل الأعمال ، وكلّفت مقِّومًا مختصًّا لتقويم المال المنفذ عليه؛ استعدادًا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.

وجاء قرار المحكمة، المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعدما لم ينفذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة.

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