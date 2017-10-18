الرئيسية / القبض على رجل أعمال شهير بالمنطقة الشرقية بعد أن بلغت ديونه 11 مليار ريال
القبض على رجل أعمال شهير بالمنطقة الشرقية بعد أن بلغت ديونه 11 مليار ريال
صحيفة المرصد : علمت المرصد من مصادر خاصة ، أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تمكنت من القبض على رجل أعمال شهير الصحيفة “تحتفظ باسمه” ، وذلك بعدما بلغت ديونه أكثر من 11 مليار ريال .
وكانت المحكمة العامة بالخبر قد أصدرت ، أمرًا بالتنفيذ على رجل الأعمال ، وكلّفت مقِّومًا مختصًّا لتقويم المال المنفذ عليه؛ استعدادًا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.
وجاء قرار المحكمة، المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعدما لم ينفذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
69 - sasa19742017-10-19 00:08:25
يعنى محكوم عليه و مدان في القضيه لماذا اخفاء الاسماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - هذا مجانيته على نفسي وإنما جناه علي ابوخلف2017-10-18 23:34:56
يجب النظر في أسباب افلاسات شركات الشرقية ومعاقبة المتسبب وتعويض اصحاب الشركات من اموال المتسبب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
67 - الفارس2017-10-18 23:32:11
اغلب شركات الشرقية فلست بسبب ابوخلف اما شريك بالنصف بدون مايدفع ريال واحد او يمنع عنك جميع العقود والتعاقدات والصانع ليسا الاخير فكثير سبقوه والسنين القادمة سنسمع الكثير يتبعوه وكلها بسبب شخص واحد
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
66 - كيو2017-10-18 23:29:16
والله أني احسبها ١٢ مليار يارجال بسيطة عطني الايبان حقك وعلى فكره رسوم التحويل بخصمها تقريبا ٢٥ ريال يعني الصافي ١٠،٩٩٩،٩٩٩،٩٧٥
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - الفارس2017-10-18 23:27:02
اللهم لاشماتة ***اعطاك الله إياها فنزعها منك اسهل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - شايب2017-10-18 23:00:04
اول مافتح المستشفى حق الرجل والله كان فيه اطباء على مستوى عالي من بريطانيا وامريكا والمانيا فاهمين صح انا تعالجت عندهم الحين مادري وش وضعه زمان هالكلام
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
63 - ظامي اليل2017-10-18 22:58:10
المستشفى..كان صرحا..فهوى..بس.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ظامي اليل2017-10-18 22:52:49
المستشفى.كان صرحا فهوى..بس.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 -2017-10-18 22:47:03
من هو غيره.. الصانع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - احمدوف2017-10-18 22:35:36
خان الأمانة و استغل ثقة نسايبة فيه و يستاهل ما جاه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
59 - عبدالعزيز الهزاني2017-10-18 22:30:47
ما على الدنيا عتب - كل مافيها آماني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - عبدالعزيز الهزاني2017-10-18 22:29:37
ما على الدنيا عتب - كل مافيها آماني
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
57 - سموها حصار2017-10-18 22:19:21
لاتهم ياصاحب الدين ابو١٠٠ الف مصيبتك بسيطه جدا واهل الخير واجد الي يطلقونهم من الاعسار بس لازم يصدر صكً بالمبلغ صديقي عليه ٤ مليون الله يساعده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - المتيم2017-10-18 22:13:34
بعد شهرين راح تشوفون الشعب كله مديون انتظروا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
55 - العامري 1112017-10-18 22:11:38
**********
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
54 - محمد الشهري2017-10-18 22:02:01
تعليق 51 لاتخاف مادام نيتك السداد وصدقني راح الله يعينك أسال ييسر آمرك ويسدد دينك .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
53 - جبال سدير2017-10-18 21:57:33
تعليق 30 كلامك صحيح 100% اتذكرون اكبر مول في الخبر منع عنة الكهرباء حتى قبل مالكة ان يشاركة المسيطرعلى الامورفي حينة في حلالة وكذلك شركة محمد المعجل افلست لذات السبب اي واحد يرفض يحرم من دخول المشاريع
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
52 - باب الشمال2017-10-18 21:47:31
لو الواحد علية ٥٠٠ريال كان خايف بالسجن بس الظروف احكام...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - يارب تفرجها يا رحمن يا رحيم2017-10-18 21:45:36
يارب رحمتك هذا مديون ب١١ مليار انا علي دين بمئة الف ريال وقلقان وحالتي حاله ولا ذوق العيشه ومنغصه علي حياتي ومغر ابكي ليل ونهار خايف من السجن لاكن يارب تفرجها من عندك يارحمن يارحيم ياحي ياقيوم
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
50 -2017-10-18 21:44:34
الحمدالله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 - يتمتعون بالحصانة2017-10-18 21:34:50
لا العيد يتمعن بسعدة والمواطن بلشان بأخبار تحر القلب 👊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - انباء و عاجل2017-10-18 21:33:23
واخرتها يتمشى في اليخت حقه بالعزيزية. صارت مثل مشاريع الاسكان نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ما هو الفرق2017-10-18 21:32:45
تصدر احكام بالقبض على اصحاب مديونيات لا تتحاوز ٢٠٠٠ ريال وبصفة فورية السؤال كيف سمح لهذ الشخص بمارس حياته الطبيعية حتى بلغت ديونه ١١ مليار يا عالم ١١ مليار انها ميزانية دولة ما هو الفرق؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
46 - محمد الشهري2017-10-18 21:30:11
يا الإنسان فله وكل وشرب ما أحله الله ؟ وسافر وريح بالك الفلوس قلق وهم وغم خذ الحياة ببساطة ولا تحسب لدينا حساب والذي نفسي بيده مايفدك إلا عملك الصالح وراحة البال .الإنسان معروف وذكر أسمة فى التعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
45 - الوثيري2017-10-18 21:26:39
يشمله العفوو بالرمضان او يبيله 99 رمضان ويطلع تسديد فاعل خير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
44 - زائر2017-10-18 21:25:56
ورجل الاعمال العيد صاحب مساهمه العيد الذي اخذ أموال الآلاف من المواطنين بالشرقيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - احمد2017-10-18 21:23:48
الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الدين اعوذ بالله من الدين وحقوق الناس فانه هم بالليل وذل بالنهار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - الصريح جدا2017-10-18 21:20:36
نحن شهود الله بارضه عزالله انه راعي خير ويسوي عمليات بالمستشفى للمستحقين ببلاش ويعطي وفاتح مدرسه للمعاقين والله مافي تاجر او غيره بالشرقيه سوا سواته
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
41 -2017-10-18 21:18:23
اذا عندكم ضابط رتبه عاليه تاخذون حقكم واذا ما عندكم ضابط ما راح تاخذون حقكم ابد ى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - شوق2017-10-18 21:12:17
معن الصانغ اليوم , وغدا انا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
39 - هنطش2017-10-18 21:07:30
هذا وغيره كانو راكبين باص خط البلاده لي الاستثمار تغير السواق ونقلب الباص بس
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
38 - مواطن2017-10-18 21:01:11
اذا هذه الأشكال خيره لماذا لم يعطي الناس أموالها قبل الخسائر ترى فلوسنا عند بعضهم ولا حس ولا خبر من ١٥ سنه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
37 - جنوبي2017-10-18 20:57:58
اللهم فك اسره وسد دينه وعوضه خير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
36 - بعد مالطش2017-10-18 20:56:22
اموال انسباه جاه الدور يسدد🤔
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
35 - يا ت ٢٣2017-10-18 20:55:05
يطلعها من قبو البيت واللي خاشهم عند مجموعته🤥
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 - راصد الشرقية2017-10-18 20:52:52
رجل أعمال شهير (***) الله يخلف عليه يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - لا تعلمون احد 🤗2017-10-18 20:52:51
وعنده مستشفى بعد بشارع البيبسي سابقاً للتمويه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
32 - ،،،،،2017-10-18 20:48:14
ليكون بيجيني الدور أنا ممنوع من السفر ههههههه الله يستر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - النورس2017-10-18 20:44:54
وين هالمبلغ راح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - ابو خالد2017-10-18 20:44:05
يا ادخل معاك باسمي واخذنص حلالك والا ادوسك واخسرك والله قهر
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
29 - 88882017-10-18 20:42:05
كان الله في عونه رجل مخلص خدم المنطقة ولكن ...!! المخرج عاوز كده
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
28 - المر2017-10-18 20:39:12
اكيد لبنوك ماظن اخد عنده مليارات يدينها غير البنوك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - تركي2017-10-18 20:39:10
رجل خير وكريم لكن الله لا يوفق الي كان السبب بخسارته ايام اول
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
26 - المر2017-10-18 20:37:22
مو عشانه كريم تكثر ديونه ويخسر بعض امواله لكن الله يفرجها له لمن المليارات لاشخاص كثير اوبنوك ماظن الاتغطي املاكه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 9,302 )25 - المنتصر بالله
أنا مديون حوالي 300 ألف ريال إذا كانت إللي أنتم خابرين تسد ديوني أنا مستعد أسكن عندها في بيتها وأترك جفن ضب وأعيش عندها ونخلف صبيان وبنات ووووووووووو
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
24 - Saad2017-10-18 20:33:58
الله يكون في عونه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 -2017-10-18 20:30:35
١١ مليار لو تسلخوا جلده من وين يجيبها😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-18 20:29:51
إسمه موجود في***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,302 )21 - المنتصر بالله
فيها اننننننناااااااا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - سامح باشه2017-10-18 20:29:16
الحمد لله الذي ريحنا من هم الفلوس ....... محسن الكفاف والعيشة البسيطة من المفروض الأغنياء يحسدون البسطاء على الراحة من هم القروش
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 - اسد بحري2017-10-18 20:26:23
عزاللة انة كريم ومذكور بالعلم الغانم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
18 - ابو سليمان2017-10-18 20:25:26
وين الانظمه التي تحد من مثل هذه القضايا كيف رجل اعمال تصبح مديونيته 11 مليار المفروض اي خسارة اكثر من 50% يتم ايقاف النشاط التجاري حتى لا تصعب الحلول وتحد من الظرر
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
17 - مزاجي كذا2017-10-18 20:23:23
خلاص عرفنا الملياردير منهو
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - متعب محمد2017-10-18 20:20:25
سعود اتق الله واحذر من الظلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ضايع2017-10-18 20:20:14
ياخي الرجل خير يحب يخدم المرضى عمره ماسئل عن اسم المريض سؤل الي دائم يسئله يمكن شفائه فان كانت الاجابه بنعم تقدير قيمه العلاج فان كانت يحدود النصف مليون عالجه الناس لها حقوق ولازم تاخذه الله يفك دينه
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
14 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-18 20:20:07
11مليار هذي ميزانية دوله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 - حلم الوطن2017-10-18 20:17:25
أسئل الله تعالى ان يفرج همنا وهمه وهم كل مديون
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
12 - مزاجي كذا2017-10-18 20:16:28
طيب منهو يعني لازم نطلع أسمى من النت جيناكم ايها النت نبي نعرف الملياردير المشهور منهو
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - معن الصانع2017-10-18 20:16:04
الله يكون في عونه.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - نظارة شمسية2017-10-18 20:13:52
الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ابومحمد2017-10-18 20:12:08
الله يفرج همه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-18 20:10:52
أملاكه ومنها عقال الفنان
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
7 - ياساتر2017-10-18 20:09:52
11مليار والله غير سهله
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
6 - أبو خالد 8982017-10-18 20:07:35
م ص.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - ضايع2017-10-18 20:07:13
تراه تاجر خسارته بالذهب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - حسان المطيري2017-10-18 20:06:45
هذا معنا الصناعه ؛)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - ضايع2017-10-18 20:06:07
اعرفه يما فزع لمرضى حتى كنا نكلم وكيله بالتلفون وتجي الاجابه بنعم قبل منسكر السماعه رغم اني ما شفته ولاكلمته ولم يخدمن شخصي ولايعرفن ابدا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
2 - سعود2017-10-18 20:02:16
من هذا الرجل المختلس لأموال الدوله ؟ ترا ذبحتونا ب***
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
1 - المستشار عادل2017-10-18 19:59:44
وين صرفهم. المبلغ خيالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
تصبحون على خي(خروج 🙆🙆🙆...
بواسطة : عاشق وطن
اقول والله إنك ***...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
مفتي مصر: “النقاب” في مذهبي مكروه.. ويجوز مشاهدة الأفلام السينمائية.. فيديوالمرصد 89 1٬725 3 ساعات
المرصد الرياضي
تركي آل الشيخ يعين أستراليا مستشارا قانونيا للرياضةالمرصد 45 2٬451 3 ساعات
شاهد..ملاكم يغدر بزميله ويسقطه بالضربة القاضية بعد إيقاف النزال!المرصد 12 6٬024 11 ساعة
بالفيديو : طلال آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أوضاع الشباب .. ويكشف عن رصيد خزينة الناديالمرصد 20 8٬523 22 ساعة
اخبار فنية
شاهد:أول تصريح لأمل حجازي بعد الحجاب يثير غضب المشاهير..وهكذا علقت على الكاتب مدحت العدل!المرصد 18 5٬070 9 ساعات
شيرين رضا: الجواز مشروع فاشل ومش محتاجة راجل أسند عليه! .. فيديوالمرصد 83 5٬725 15 ساعة
آمنة الكندري: لا أعرف من هي مريم حسين.. والسعوديون يغلطون علي بقولهم الله يرحم صدام!المرصد 146 11٬023 يوم واحد
ماذا قالت الفنانة المصرية “شيرين” بعد إلغاء حفلها في الرياض؟المرصد 180 22٬278 يومين
اخبار منوعة
شاهد.. معركة شرسة بين أسدين أشقاء للفوز بـ “لبؤة”المرصد 56 7٬020 يوم واحد
شاهد .. ملكة جمال العرب “المغربية” ترقص بملابس النوم برفقة صديقاتها!المرصد 318 19٬906 يومين
شاهد.. مذيعة تونسية تطرد فنانة لبنانية على الهواء..هكذا ردّت عليها ضيفتهاالمرصد 25 9٬943 يومين
شمس تهاجم الزواج من الأتراك ولمن قالت: “اصبري أمسح فيك الأرض”المرصد 136 16٬310 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. لحظة سقوط ذراع رافعة ضخم على سيارة !المرصد 13 6٬478 20 ساعة
بعدما اكتشفت عنه هذا الأمر .. بالصور: جندي تايلاندي يقتل زوجته الحامل بثلاث رصاصات في سوبر ماركتالمرصد 17 7٬332 23 ساعة
فيديو: مشاجرة عنيفة بين سيدة سمراء ورجل أمن داخل متجر بفلادلفياالمرصد 32 5٬485 24 ساعة
شاهد : كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف عامل محطة بالقوةالمرصد 96 5٬869 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء يرصدون لأول مرة “حدثًا علميًا” تنبأ به أينشتاين قبل 100 عامالمرصد 28 7٬081 يومين
زوجة أول سفير روسي قتله “ستالين” تروي قصة لا تُنسى للملك “عبد العزيز” حدثت في بيتها!المرصد 13 5٬697 3 أيام
العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!المرصد 25 8٬016 6 أيام
اخبار صحية
هذا المشروب العجيب له مفعول السحر على الوزن والكبد !المرصد 12 12٬429 22 ساعة
تحذير خطير للنساء من صبغة الشعرالمرصد 22 7٬049 يومين
بيض وخل وخلة.. دراسة حديثة تتوصل لوصفة سحرية لمرضى السكر!المرصد 21 7٬069 3 أيام
اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانيةالمرصد 10 8٬912 4 أيام
اخبار اقتصادية
قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادهاالمرصد 15 676 29 دقيقة
كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!المرصد 5 1٬684 19 ساعة
حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنيةالمرصد 25 5٬103 يوم واحد
المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار يديرون 22 تريليون دولار أمريكي من ثروات العالمالمرصد 6 1٬609 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 1٬907 3 أيام
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬055 أسبوع واحد
الاخيرة
“واتساب “تتيح ميزة جديدة لتتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعليالمرصد 23 8٬295 12 ساعة
جسم فضائي وزنه 70 كلغم سقط في السعودية قبل 16 عاماًالمرصد 17 8٬479 20 ساعة
الوزير العواد يعين المهندس “أحمد المزيد” رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الثقافة»المرصد 12 1٬247 يوم واحد
كاريكاتير