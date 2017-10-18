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القبض على رجل أعمال شهير بالمنطقة الشرقية بعد أن بلغت ديونه 11 مليار ريال

القبض على رجل أعمال شهير بالمنطقة الشرقية بعد أن بلغت ديونه 11 مليار ريال
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المرصد 69 7٬502 4 ساعات

صحيفة المرصد : علمت المرصد من مصادر خاصة ، أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تمكنت من القبض على رجل أعمال شهير الصحيفة “تحتفظ باسمه” ، وذلك بعدما بلغت ديونه أكثر من 11 مليار ريال .

وكانت المحكمة العامة بالخبر قد أصدرت ، أمرًا بالتنفيذ على رجل الأعمال ، وكلّفت مقِّومًا مختصًّا لتقويم المال المنفذ عليه؛ استعدادًا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.

وجاء قرار المحكمة، المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعدما لم ينفذ رجل الأعمال ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 - sasa1974
2017-10-19 00:08:25
يعنى محكوم عليه و مدان في القضيه لماذا اخفاء الاسماء
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68 - هذا مجانيته على نفسي وإنما جناه علي ابوخلف
2017-10-18 23:34:56
يجب النظر في أسباب افلاسات شركات الشرقية ومعاقبة المتسبب وتعويض اصحاب الشركات من اموال المتسبب
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67 - الفارس
2017-10-18 23:32:11
اغلب شركات الشرقية فلست بسبب ابوخلف اما شريك بالنصف بدون مايدفع ريال واحد او يمنع عنك جميع العقود والتعاقدات والصانع ليسا الاخير فكثير سبقوه والسنين القادمة سنسمع الكثير يتبعوه وكلها بسبب شخص واحد
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66 - كيو
2017-10-18 23:29:16
والله أني احسبها ١٢ مليار يارجال بسيطة عطني الايبان حقك وعلى فكره رسوم التحويل بخصمها تقريبا ٢٥ ريال يعني الصافي ١٠،٩٩٩،٩٩٩،٩٧٥
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65 - الفارس
2017-10-18 23:27:02
اللهم لاشماتة ***اعطاك الله إياها فنزعها منك اسهل
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64 - شايب
2017-10-18 23:00:04
اول مافتح المستشفى حق الرجل والله كان فيه اطباء على مستوى عالي من بريطانيا وامريكا والمانيا فاهمين صح انا تعالجت عندهم الحين مادري وش وضعه زمان هالكلام
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63 - ظامي اليل
2017-10-18 22:58:10
المستشفى..كان صرحا..فهوى..بس.
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62 - ظامي اليل
2017-10-18 22:52:49
المستشفى.كان صرحا فهوى..بس.
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61 -
2017-10-18 22:47:03
من هو غيره.. الصانع
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60 - احمدوف
2017-10-18 22:35:36
خان الأمانة و استغل ثقة نسايبة فيه و يستاهل ما جاه
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59 - عبدالعزيز الهزاني
2017-10-18 22:30:47
ما على الدنيا عتب - كل مافيها آماني
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58 - عبدالعزيز الهزاني
2017-10-18 22:29:37
ما على الدنيا عتب - كل مافيها آماني
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57 - سموها حصار
2017-10-18 22:19:21
لاتهم ياصاحب الدين ابو١٠٠ الف مصيبتك بسيطه جدا واهل الخير واجد الي يطلقونهم من الاعسار بس لازم يصدر صكً بالمبلغ صديقي عليه ٤ مليون الله يساعده
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56 - المتيم
2017-10-18 22:13:34
بعد شهرين راح تشوفون الشعب كله مديون انتظروا
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55 - العامري 111
2017-10-18 22:11:38
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54 - محمد الشهري
2017-10-18 22:02:01
تعليق 51 لاتخاف مادام نيتك السداد وصدقني راح الله يعينك أسال ييسر آمرك ويسدد دينك .
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53 - جبال سدير
2017-10-18 21:57:33
تعليق 30 كلامك صحيح 100% اتذكرون اكبر مول في الخبر منع عنة الكهرباء حتى قبل مالكة ان يشاركة المسيطرعلى الامورفي حينة في حلالة وكذلك شركة محمد المعجل افلست لذات السبب اي واحد يرفض يحرم من دخول المشاريع
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52 - باب الشمال
2017-10-18 21:47:31
لو الواحد علية ٥٠٠ريال كان خايف بالسجن بس الظروف احكام...
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51 - يارب تفرجها يا رحمن يا رحيم
2017-10-18 21:45:36
يارب رحمتك هذا مديون ب١١ مليار انا علي دين بمئة الف ريال وقلقان وحالتي حاله ولا ذوق العيشه ومنغصه علي حياتي ومغر ابكي ليل ونهار خايف من السجن لاكن يارب تفرجها من عندك يارحمن يارحيم ياحي ياقيوم
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50 -
2017-10-18 21:44:34
الحمدالله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما ابتلاهم
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49 - يتمتعون بالحصانة
2017-10-18 21:34:50
لا العيد يتمعن بسعدة والمواطن بلشان بأخبار تحر القلب 👊
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48 - انباء و عاجل
2017-10-18 21:33:23
واخرتها يتمشى في اليخت حقه بالعزيزية. صارت مثل مشاريع الاسكان نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً🤔
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47 - ما هو الفرق
2017-10-18 21:32:45
تصدر احكام بالقبض على اصحاب مديونيات لا تتحاوز ٢٠٠٠ ريال وبصفة فورية السؤال كيف سمح لهذ الشخص بمارس حياته الطبيعية حتى بلغت ديونه ١١ مليار يا عالم ١١ مليار انها ميزانية دولة ما هو الفرق؟
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46 - محمد الشهري
2017-10-18 21:30:11
يا الإنسان فله وكل وشرب ما أحله الله ؟ وسافر وريح بالك الفلوس قلق وهم وغم خذ الحياة ببساطة ولا تحسب لدينا حساب والذي نفسي بيده مايفدك إلا عملك الصالح وراحة البال .الإنسان معروف وذكر أسمة فى التعليق
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45 - الوثيري
2017-10-18 21:26:39
يشمله العفوو بالرمضان او يبيله 99 رمضان ويطلع تسديد فاعل خير
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44 - زائر
2017-10-18 21:25:56
ورجل الاعمال العيد صاحب مساهمه العيد الذي اخذ أموال الآلاف من المواطنين بالشرقيه
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43 - احمد
2017-10-18 21:23:48
الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الدين اعوذ بالله من الدين وحقوق الناس فانه هم بالليل وذل بالنهار
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42 - الصريح جدا
2017-10-18 21:20:36
نحن شهود الله بارضه عزالله انه راعي خير ويسوي عمليات بالمستشفى للمستحقين ببلاش ويعطي وفاتح مدرسه للمعاقين والله مافي تاجر او غيره بالشرقيه سوا سواته
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41 -
2017-10-18 21:18:23
اذا عندكم ضابط رتبه عاليه تاخذون حقكم واذا ما عندكم ضابط ما راح تاخذون حقكم ابد ى
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40 - شوق
2017-10-18 21:12:17
معن الصانغ اليوم , وغدا انا
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39 - هنطش
2017-10-18 21:07:30
هذا وغيره كانو راكبين باص خط البلاده لي الاستثمار تغير السواق ونقلب الباص بس
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38 - مواطن
2017-10-18 21:01:11
اذا هذه الأشكال خيره لماذا لم يعطي الناس أموالها قبل الخسائر ترى فلوسنا عند بعضهم ولا حس ولا خبر من ١٥ سنه
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37 - جنوبي
2017-10-18 20:57:58
اللهم فك اسره وسد دينه وعوضه خير
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36 - بعد مالطش
2017-10-18 20:56:22
اموال انسباه جاه الدور يسدد🤔
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35 - يا ت ٢٣
2017-10-18 20:55:05
يطلعها من قبو البيت واللي خاشهم عند مجموعته🤥
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34 - راصد الشرقية
2017-10-18 20:52:52
رجل أعمال شهير (***) الله يخلف عليه يارب
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33 - لا تعلمون احد 🤗
2017-10-18 20:52:51
وعنده مستشفى بعد بشارع البيبسي سابقاً للتمويه
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32 - ،،،،،
2017-10-18 20:48:14
ليكون بيجيني الدور أنا ممنوع من السفر ههههههه الله يستر
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31 - النورس
2017-10-18 20:44:54
وين هالمبلغ راح
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30 - ابو خالد
2017-10-18 20:44:05
يا ادخل معاك باسمي واخذنص حلالك والا ادوسك واخسرك والله قهر
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29 - 8888
2017-10-18 20:42:05
كان الله في عونه رجل مخلص خدم المنطقة ولكن ...!! المخرج عاوز كده
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28 - المر
2017-10-18 20:39:12
اكيد لبنوك ماظن اخد عنده مليارات يدينها غير البنوك
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27 - تركي
2017-10-18 20:39:10
رجل خير وكريم لكن الله لا يوفق الي كان السبب بخسارته ايام اول
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26 - المر
2017-10-18 20:37:22
مو عشانه كريم تكثر ديونه ويخسر بعض امواله لكن الله يفرجها له لمن المليارات لاشخاص كثير اوبنوك ماظن الاتغطي املاكه
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( عدد التعليقات 9,302 )
25 - المنتصر بالله
2017-10-18 20:34:32
أنا مديون حوالي 300 ألف ريال إذا كانت إللي أنتم خابرين تسد ديوني أنا مستعد أسكن عندها في بيتها وأترك جفن ضب وأعيش عندها ونخلف صبيان وبنات ووووووووووو
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24 - Saad
2017-10-18 20:33:58
الله يكون في عونه
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23 -
2017-10-18 20:30:35
١١ مليار لو تسلخوا جلده من وين يجيبها😂😂😂😂😂😂😂😂
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22 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 20:29:51
إسمه موجود في***
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( عدد التعليقات 9,302 )
21 - المنتصر بالله
2017-10-18 20:29:43
فيها اننننننناااااااا
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20 - سامح باشه
2017-10-18 20:29:16
الحمد لله الذي ريحنا من هم الفلوس ....... محسن الكفاف والعيشة البسيطة من المفروض الأغنياء يحسدون البسطاء على الراحة من هم القروش
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19 - اسد بحري
2017-10-18 20:26:23
عزاللة انة كريم ومذكور بالعلم الغانم
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18 - ابو سليمان
2017-10-18 20:25:26
وين الانظمه التي تحد من مثل هذه القضايا كيف رجل اعمال تصبح مديونيته 11 مليار المفروض اي خسارة اكثر من 50% يتم ايقاف النشاط التجاري حتى لا تصعب الحلول وتحد من الظرر
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17 - مزاجي كذا
2017-10-18 20:23:23
خلاص عرفنا الملياردير منهو
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16 - متعب محمد
2017-10-18 20:20:25
سعود اتق الله واحذر من الظلم
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15 - ضايع
2017-10-18 20:20:14
ياخي الرجل خير يحب يخدم المرضى عمره ماسئل عن اسم المريض سؤل الي دائم يسئله يمكن شفائه فان كانت الاجابه بنعم تقدير قيمه العلاج فان كانت يحدود النصف مليون عالجه الناس لها حقوق ولازم تاخذه الله يفك دينه
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14 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-18 20:20:07
11مليار هذي ميزانية دوله
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13 - حلم الوطن
2017-10-18 20:17:25
أسئل الله تعالى ان يفرج همنا وهمه وهم كل مديون
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12 - مزاجي كذا
2017-10-18 20:16:28
طيب منهو يعني لازم نطلع أسمى من النت جيناكم ايها النت نبي نعرف الملياردير المشهور منهو
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11 - معن الصانع
2017-10-18 20:16:04
الله يكون في عونه.
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10 - نظارة شمسية
2017-10-18 20:13:52
الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله
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9 - ابومحمد
2017-10-18 20:12:08
الله يفرج همه
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8 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-18 20:10:52
أملاكه ومنها عقال الفنان
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7 - ياساتر
2017-10-18 20:09:52
11مليار والله غير سهله
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6 - أبو خالد 898
2017-10-18 20:07:35
م ص.
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5 - ضايع
2017-10-18 20:07:13
تراه تاجر خسارته بالذهب
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4 - حسان المطيري
2017-10-18 20:06:45
هذا معنا الصناعه ؛)
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3 - ضايع
2017-10-18 20:06:07
اعرفه يما فزع لمرضى حتى كنا نكلم وكيله بالتلفون وتجي الاجابه بنعم قبل منسكر السماعه رغم اني ما شفته ولاكلمته ولم يخدمن شخصي ولايعرفن ابدا
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2 - سعود
2017-10-18 20:02:16
من هذا الرجل المختلس لأموال الدوله ؟ ترا ذبحتونا ب***
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1 - المستشار عادل
2017-10-18 19:59:44
وين صرفهم. المبلغ خيالي
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آخر تعليق
بواسطة : حقاااني...

الله يسعدك اخوووي مفرح والله أسعدتني كثيرا بعدولك عن قرارككك وكنت متوقع انك راح...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

تصبحون على خي(خروج 🙆🙆🙆...
بواسطة : إنسان منصف

بكيفك يا ريما,,,,أمزحي مع مفرح,,,,وتدلعي على حقاني,,,,ولا جاءت سارونه,,,,حرااااا...
بواسطة : عاشق وطن

اقول والله إنك ***...
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العثور على كلمة “الله” مطرزة على ملابس جنائزية من عصر “الفايكنغ ” تثير جدلًا في أوروبا!

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قطر في وضع اقتصادي لا تحسد عليه .. سحبت 20 مليار دولار من “السيادي” لتنقذ اقتصادها

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كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

كيف يواجه سوق التجارة الإلكترونية بالسعودية تحديات التوصيل والبطالة و«الضريبة»!

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حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بيع أو تأجير الوحدات السكنية

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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