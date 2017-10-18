بالفيديو : تفاصيل صادمة عن دور “إيران وحزب الله” في اليمن يرويها حوثيين قبضت عليهم القوات السعودية على حدود المملكة

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صحيفة المرصد : في الحرب الدائرة لاستعادة الشرعية في اليمن، ينتهي مصير آلاف المجندين في صفوف الميليشيات إلى الموت أو الاحتجاز على الحدود السعودية.

وأظهر فيلم وثائقي نشرته قناة العربية ، لقاءات قصيرة مع موقوفين قبضت عليهم القوات السعودية في عملياتها على الحدود اليمنية ، تحدث الموقوفون فيها عن طرق تجنيدهم، وأساليب تضليلهم لخوض معارك لا يعلمون أسبابها، وتصدمهم نهاياتها.

ويكشف الموقوفون عن أدوار إيران وحزب الله في التجنيد والتدريب والتسليح ، كما أظهر الفيلم مشاهد لمحجتزين يتلقون الرعاية الاجتماعية والصحية في أماكن احتجازهم في السعودية.

وطالب أحد المحتجزين كل العائلات اليمنية أن تنتبه لأطفالها ولا يقعوا ضحية للحوثي بتجنيدهم ضمن صفوفه .

فيما اقتبس اسم الفيلم “ضحايا الشركة” من الشراكة الحاصلة بين الانقلابيين الحوثي وصالح وثالثتهما إيران.

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