بالفيديو : تفاصيل صادمة عن دور “إيران وحزب الله” في اليمن يرويها حوثيين قبضت عليهم القوات السعودية على حدود المملكة
صحيفة المرصد : في الحرب الدائرة لاستعادة الشرعية في اليمن، ينتهي مصير آلاف المجندين في صفوف الميليشيات إلى الموت أو الاحتجاز على الحدود السعودية.
وأظهر فيلم وثائقي نشرته قناة العربية ، لقاءات قصيرة مع موقوفين قبضت عليهم القوات السعودية في عملياتها على الحدود اليمنية ، تحدث الموقوفون فيها عن طرق تجنيدهم، وأساليب تضليلهم لخوض معارك لا يعلمون أسبابها، وتصدمهم نهاياتها.
ويكشف الموقوفون عن أدوار إيران وحزب الله في التجنيد والتدريب والتسليح ، كما أظهر الفيلم مشاهد لمحجتزين يتلقون الرعاية الاجتماعية والصحية في أماكن احتجازهم في السعودية.
وطالب أحد المحتجزين كل العائلات اليمنية أن تنتبه لأطفالها ولا يقعوا ضحية للحوثي بتجنيدهم ضمن صفوفه .
فيما اقتبس اسم الفيلم “ضحايا الشركة” من الشراكة الحاصلة بين الانقلابيين الحوثي وصالح وثالثتهما إيران.
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التعليقات
المفروض ترجمته بكل لغات العالم وبثه عن طريق القنوات الفضائيه ووسائل الأعلام المختلفه ليعلم العالم بأجمعه الجرائم وكافة أنواع الأرهاب التي تمارسه إيران دولة الأجرام والأرهاب والطائفيه المقيته !!
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الدحابيش مع الحوثي ومره مع عفاش وهم مع اللي يدفع أكثر بعكس المقاومة الجنوبية اللي طردت الحوثي في 3 شهور شوفوا مظاهرات الشماليين كلها مطالبات بالرواتب المتأخرة أو تهديد بالإنسحاب الشمال مرتع التخلف
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لا صادم ولا مغاجئ ولا يحزنون الكل يعلم ان المجوس الانحاس هم من يقاتلوننا في اليمن بالوكالة عن طريق الخونة الحوثيين وعفاش الخائن اللهم اكفنا شرهم واهزمهم وذلهم في كل انحاء المعمورة عباد النار المجوس
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الحوثيين وينك من 2009 وانت تحارب لك والله ماينتصر احد والكل خسران سعودي ويمني قال حوثيين هم يمنيين يعني بتقنعني مافيه السعوديه حوثي ياليت تجتمع الحكمه والعقل وتساوى الروس سبع سنوات والسنه طحن في بعض
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ينبغي عدم إطلاق سراحهم وسجنهم حتى يتعفنوا..فهؤلاء بمجرد إطلاق سراحهم يعودون للقتال بأشد مما كان في السابق..والله ما فيهم خير ولا فيهم جميل.وانهم لئام.ومن اخبث الأعداء هؤلاء اليمنيين المتحوثين فاحذروهم
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((((((عـــــــــــــاجل .....(((11))) غارة _عنيفة .....لمقاتلاتنا _الكواسر ....... تعاود حرق مليشيات ايران في (((حرض وميدي ))) حجــــــة )))))
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(((((( لن نتحدث عن اعداد الهالكين من المجوس واذنابهم من مليشيات لبنان وسوريا والعراق في اليمن ..... فقط عن الصيد الوفير اليوم في ((بيت _ الفقيه)) بالحديدة ..... وتنوع القتلى من عدة جنسيات عربية))))
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طبعا قلم الحقيقة سوف بتشويه الحقيقة ويحشر الاخوان والسرورية كالعادة مجرد يغبر التواب على رأسة هو هكذا خبر فيه ايران او خرب وبلاء على طول يقلبة الى على اهل السنه والجماعة
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(((((( لايوجد شيء جديد ....... الحرب من اليمن على المملكة... معارك _بالوكالة ...... ملالي ايران الطرف الرئيسي فيها ......وعبيدهم من اليمن و لبنان وسوريا والعراق مجرد صعليك وبيادق للتمدد الايراني)))))
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هل يفعلها 《ترامب》 ◽ويأكل ايران 《تراب》❔
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الحوثين الانجاس و الخونه و الانذال لهم أعوان من ايران و حزب الشيطان و قطرائيل و حماس فهم قرود لايشبعون من الموز و الموزة بقيادة الخسيس ذميم بحول الله مدحورين حربنا الان مع ايران بدعم من الحقيرة قطر
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ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
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اللهم اهلك ايران واتباعها وشتت شملهم وفرق جمعهم واقطع نسلهم واضعف قواتهم واعمي بصايرهم ولا تقم لهم راية واجعلهم عبره واية امين
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اخزاهم الله باعوا ارضهم وكرامتهم واعراضهم للفرس واصبحت ظهورهم مطية لهم يوجهونهم كيف مايشاون مقابل حفنه من المال خونه لاعهد لهم ولا ذمه والغدر ونقض العهود يجري في دمائهم وشرهم علينا اخطر من اليهود
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أرجعو لصوابكم يامن تؤيدون وتناصرون خامئني النجس وحكومته وعصابته الارهابيه فأنتم مجرد أدوات لمصالحهم
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وهلى بالكم 7 مليون يماني داخل المملكه ومثلهم سورين انهم ماهم حزب النعال الي بالجبهه يحارب ما قلنا شي اسرناه بس الي وسط الديره وش الحل ؟؟؟ قاطعوا الاجانب بكل شي خله يعفن جوع مثل ما جا من ديرته
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واااضح من غير فديو والا كيف استطاع الزيدي ان يصمد لثلاث سنوات لو لا دعم المجوس للحوثي وعفاش.
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إن الجوال المطلوب مغلق نرجوا معاودة الإتصال في وقتآ لآحق .
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سيب وأنا هسيب ؟؟
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الحشد الشيعي وصل كركوك وكردستان يعني شغل مرتب تذكرو كلام الدكتور هنطش اختصاص في الكبسة ومقلقل لحم حاشي بعدها الحدود الجنوبيه العراقيه أي شمال المملكة
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من يقبض عليه من المجوس وأذنابهم حولوه شاورما للسباع جثث قذرة لا تحترم
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نحتاج تعليق قلم الخنبقة على دور ايران في العبث بأمن السعودية بلاد الحرمين المايك تفضل المايك
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خــــــــــــــــــــــلاص كفايه
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